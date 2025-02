Capital Markets Day - Save the Date

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 18 février 2025 – IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), leader mondial de la technologie des accélérateurs de particules, organise un Capital Markets Day (CMD), session d’information pour les investisseurs et analystes, le lundi 7 avril 2025 à 14h CET / 13h GMT / 8h ET.

L'événement comprendra des présentations, débats et sessions de questions-réponses animés par l'équipe de direction d'IBA avec des intervenants issus des différentes entités du groupe. Les participants y auront l'occasion d'obtenir des informations détaillées sur la stratégie d'IBA, ses initiatives de croissance et leviers de performance, ainsi qu'une analyse de ses métiers et marchés.

Pour plus d'informations, veuillez contacter IBA@icrhealthcare.com.

About IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui, ainsi que de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2000 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

