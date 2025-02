Lyon, le 18 février 2025

Vous trouverez ci-joint le communiqué relatif à la mise en oeuvre du retrait obligatoire visant les actions de la société Esker consécutivement à l’offre publique d’achat initiée par la société Boréal Bidco SAS.

À propos d’Esker

Esker est la plateforme de référence pilotée par l’IA pour la digitalisation des directions Finance, Achats et Service Client.

Les suites de solutions Source-to-Pay (cycle fournisseur) et Order-to-Cash (cycle client) d'Esker s'appuient sur les dernières technologies d'automatisation. Elles optimisent le fonds de roulement et les flux de trésorerie, améliorent la prise de décision, favorisent une meilleure collaboration avec les clients, les fournisseurs et les équipes.

Esker est présente en Amérique du Nord, en Amérique Latine, en Europe et en Asie-Pacifique. Le siège social se trouve à Lyon, en France et le siège social américain à Madison, dans le Wisconsin. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 205,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024 dont plus des 2/3 à l’international.

