Ageas en BNP Paribas: Transparantiekennisgeving

BNP Paribas informeerde Ageas op 13 februari 2025, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat zijn belang op 10 februari 2025 de wettelijke drempel van 15% van de door Ageas uitgegeven aandelen heeft overschreden en nu 15,07% bedraagt.

Reden van de kennisgeving

Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

Kennisgeving door

Een moederonderneming of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en)

Zie bijlage 1a.

Datum van drempeloverschrijding

10 februari 2025

Overschreden drempel (in %)

15%

Noemer

187.971.187

Details van de kennisgeving

Zie bijlage 1b.

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)

De volledige keten van gecontroleerde ondernemingen is beschikbaar op https://www.ageas.com/nl/investors/aandeelhouders.

Bijkomende informatie

Deze transparantiekennisgeving is bedoeld om te verklaren dat BNP Paribas S.A., op geconsolideerde basis, de drempel van 15% naar boven heeft overschreden. De 3.473.271 aandelen (1,85%) in het kapitaal van Ageas, gehouden door BNP Paribas Fortis SA/NV, zijn in pand gegeven ten gunste van de houders van de “CASHES” (obligaties omwisselbaar voor Ageas-aandelen) als zekerheid voor de verplichting van BNP Paribas Fortis SA/NV om dergelijke aandelen aan houders van CASHES te leveren bij uitoefening van hun recht op ruil tegen Ageas-aandelen overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van dergelijke instrumenten. Het stemrecht verbonden aan deze Ageas-aandelen is opgeschort. In overeenstemming met artikel 10, §4 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, wordt in deze transparantiekennisgeving geen rekening gehouden met stemrechten in de handelsboeken.

Dit persbericht en de door Ageas ontvangen kennisgevingen zijn beschikbaar op de website.

* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

