BIC : Résultats du T4 et de l'exercice 2024

Clichy, France – le 18 février 2025

RÉSULTATS DU 4e TRIMESTRE ET DE L’EXERCICE 2024

Solide performance du chiffre d’affaires au T4, à +4,4% 1. Croissance de 0,8 %1 sur l’année

Forte marge d’exploitation ajustée à 15,6 % et

flux nets de trésorerie disponible de 271 millions d’euros

Chiffre d’affaires en forte hausse sur le T4, à +4,4 %1. Chiffre d’affaires de 2 197 m€ sur l’année, en hausse de +0,8 %1, avec de bonnes performances en Europe, en Amérique latine, au Moyen‑Orient et en Afrique.

Human Expression : chiffre d’affaires de 814 m€ en 2024, en hausse de 0,7 %1 porté par de bonnes performances en Europe, au Moyen‑Orient et en Afrique. Chiffre d’affaires en hausse de 2,8 %1 au T4 ;

Flame for Life : chiffre d’affaires de 810 m€ en 2024, en baisse de 1,8 % 1 en raison d’une détérioration des tendances de consommation en Amérique du Nord, compensée par une croissance solide dans le reste du Groupe. Amélioration séquentielle sur l’année, avec un chiffre d’affaires en hausse de 4,1 % 1 au T4 ;

chiffre d’affaires de 810 m€ en 2024, en baisse de 1,8 % en raison d’une détérioration des tendances de consommation en Amérique du Nord, compensée par une croissance solide dans le reste du Groupe. Amélioration séquentielle sur l’année, avec un chiffre d’affaires en hausse de 4,1 % au T4 ; Blade Excellence : chiffre d’affaires de 543 m€ en 2024, en hausse de 5,0 %1, avec une forte croissance en Europe, au Brésil, au Moyen‑Orient et en Afrique. Chiffre d’affaires en hausse de 6,7 %1 au T4.





Résultat d’exploitation ajusté solide à 343 m€, en hausse de 3 % sur l’année. Marge d’exploitation ajustée à 15,6 %, en hausse de 90 points de base.

BPA ajusté en hausse en 2024, pour la 5e année consécutive, à 6,15 euros (+8 % sur l’année).

Forte génération de flux nets de trésorerie disponible à 271 m€ (+9 % sur l’année).

Acquisition de Tangle Teezer en décembre 2024, une marque de brosses à cheveux démêlantes de premier plan, en forte croissance et rentable, en ligne avec les ambitions du plan Horizon de BIC.

Perspectives 2025 : Le Groupe attend une croissance du chiffre d’affaires comprise entre +4 % et +6 % à taux de change constants, une marge d’exploitation ajustée au même niveau qu’en 2024 à 15,6 %, supérieur à l’objectif du plan Horizon, et des flux nets de trésorerie disponible supérieur à 240 m€.

Rémunération des actionnaires :

Un dividende ordinaire de 3,08 euros par action sera proposé 2 au titre de l’exercice 2024, en hausse de 8 % par rapport à 2023, soit un montant estimé de 127 m€.

au titre de l’exercice 2024, en hausse de 8 % par rapport à 2023, soit un montant estimé de 127 m€. Jusqu’à 40 m€ alloués au programme de rachat d’actions prévu en 2025.

Chiffres clés financiers du Groupe

en millions d’euros T4 2023 T4 2024 2023 2024 Chiffre d’affaires 526,1 517,5 2 263,3 2 196,6 Variation en publié (0,1) % (1,6) % +1,3% (2,9) % Variation à taux de change constants hors Argentine +2,4% +4,4% +3,7% +0,8% Variation à taux de change constants +15,9% +2,9% +9,2% +3,1% Résultat d’exploitation ajusté 72,7 70,7 333,1 343,1 Marge d’exploitation ajustée 13,8% 13,7% 14,7% 15,6% Bénéfice par action Groupe 1,05 € 0,65 € 5,30 € 5,10 € Bénéfice par action Groupe ajusté 1,23 € 1,40 € 5,70 € 6,15 € Flux nets de trésorerie disponible

(avant acquisitions et cessions) 106,5 74,5 248,7 270,8 Position nette de trésorerie 385,4 189,3 385,4 189,3

Gonzalve Bich, Directeur Général de BIC, a commenté :

« 2024 a été une année d’excellente exécution, dans la continuité des progrès remarquables accomplis depuis le lancement de notre stratégie Horizon. Alors que nous entrons dans le dernier chapitre de ce plan à 5 ans, je suis très fier de nos réalisations, reflétées par notre croissance annuelle moyenne supérieure à 5 % sur la période, en ligne avec notre ambition initiale.

Au cours de l’année 2024, nous avons fait preuve de résilience dans un environnement macroéconomique volatil. Partout dans le monde, nos équipes ont été à la hauteur et ont activement contribué à nos solides résultats grâce à une exécution méthodique et en poursuivant la bonne dynamique d’innovation et de promotion de nos produits. Nos campagnes marketing centrées sur le consommateur ont aussi contribué pleinement à la croissance à travers nos régions clés.

En 2024, grâce à notre solide exécution commerciale et à notre haut niveau d’excellence opérationnelle, nos ratios financiers ont dépassé nos attentes sur l’année : la marge d’exploitation ajustée s’est établie à 15,6 %, le bénéfice par action ajusté a progressé pour la cinquième année consécutive, et nous avons enregistré une forte génération de flux nets de trésorerie disponible.

L’année s’est terminée avec l’acquisition prometteuse de Tangle Teezer, qui pose de solides fondations pour continuer à créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes. »

Perspectives 20253

En ligne avec la trajectoire de croissance moyenne d’environ 5 % du plan Horizon de BIC, la croissance du chiffre d’affaires à taux de change constants devrait être comprise entre +4 % et +6 % en 2025.

La marge d’exploitation ajustée devrait être au même niveau qu’en 2024 à 15,6 %, dépassant l’objectif du plan Horizon.

La génération de flux nets de trésorerie disponible devrait être supérieure à 240 millions d’euros.

Faits marquants

en millions d’euros T4 2023 T4 2024 2023 2024 Chiffre d’affaires 526,1 517,5 2 263,3 2 196,6 Marge brute 271,6 256,1 1 148,1 1 102,7 Taux de marge brute 51,6% 49,5% 50,7% 50,2% EBITDA 102,3 85,5 422,8 410,5 Résultat d’exploitation (EBIT) 64,2 33,7 320,5 289,7 Marge d’exploitation 12,2% 6,5% 14,2% 13,2% Éléments non récurrents4 8,5 37,0 12,6 53,4 Résultat d’exploitation ajusté 72,7 70,7 333,1 343,1 Marge d’exploitation ajustée 13,8% 13,7% 14,7% 15,6%

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du 4e trimestre 2024 a progressé de 4,4 % à taux de change constants hors Argentine, porté par une solide croissance en Europe, au Brésil, au Moyen‑Orient et en Afrique, en particulier dans les divisions Blade Excellence et Flame for Life. L’amélioration séquentielle de la performance s’est poursuivie au 4e trimestre en Amérique du Nord.

Le chiffre d’affaires en 2024 a progressé de 0,8 % à taux de change constants hors Argentine, tiré par la performance soutenue en Europe, en Amérique latine, ainsi qu’au Moyen‑Orient et en Afrique, qui a été partiellement compensée par les tendances défavorables du marché et la baisse de la consommation en Amérique du Nord, en particulier au premier semestre.

Marge brute

La marge brute au 4e trimestre 2024 s’est établie à 49,5 %, soit une baisse de 2,1 points. Excluant l’ajustement de la juste valeur au titre du contrat d’achat d’électricité (PPA) en France et du contrat virtuel d’achat d’électricité (VPPA) en Grèce5, la marge brute au 4e trimestre 2024 a augmenté de 40 points de base, à 52,0 %, grâce à l’impact favorable du prix et du mix, de la fluctuation des devises et de l’optimisation du processus de production. Cela a été partiellement compensé par l’augmentation du coût des matières premières.

La marge brute en 2024 s’est établie à 50,2 %, soit une baisse de 50 points de base. Excluant le bonus exceptionnel6 et l’ajustement de la juste valeur au titre du contrat d’achat d’électricité (PPA) en France et du contrat virtuel d’achat d’électricité en Grèce, la marge brute en 2024 a progressé de 40 points de base, à 51,1 %, grâce à l’impact favorable du prix et du mix, de l’optimisation du processus de production et de la fluctuation des devises. Cela a été partiellement compensé par une absorption moins favorable des coûts fixes et l’augmentation du coût des matières premières.

Marge d’exploitation ajustée

La marge d’exploitation ajustée au 4e trimestre 2024 est restée stable par rapport au 4e trimestre 2023, à 13,7 %, principalement en raison de l’impact favorable du prix et du mix, de la fluctuation des devises, de l’optimisation du processus de production et de la baisse des dépenses publicitaires, compensés par l’augmentation des dépenses d’exploitation et autres.

La marge d’exploitation ajustée en 2024 a progressé de 90 points de base, à 15,6 %, en raison de l’impact favorable de l’effet de prix et de mix, de l’optimisation du processus de production, de la fluctuation des devises, et de la baisse des dépenses publicitaires.

Principaux composants de la variation de la marge d’exploitation ajustée

Principaux composants de la variation de la marge d’exploitation (en points) T1 2024 vs.

T1 2023 T2 2024 vs.

T2 2023 T3 2024 vs.

T3 2023 T4 2024 vs.

T4 2023 2024

vs.

2023 Variation de la marge brute (5)(6) +0,5 +0,8 (0,1) +0,4 +0,4 Dépenses publicitaires (0,1) - +1,0 +0,9 +0,5 Dépenses d’exploitation et autres dépenses (1,4) +0,1 +2,8 (1,4) - Variation de la marge d’exploitation ajustée (1,0) +0,9 +3,7 (0,1) +0,9

Résultat net et résultat net par action

en millions d’euros T4 2023 T4 2024 2023 2024 Résultat d’exploitation (EBIT) 64,2 33,7 320,5 289,7 Résultat financier (3,5) 6,9 (7,5) 7,9 Résultat avant impôts 60,6 40,6 313,0 297,6 Résultat net part du Groupe 45,1 27,0 226,5 212,0 Résultat net part du Groupe ajusté 52,7 58,3 243,4 255,6 Bénéfice par action Groupe ajusté

(en euros) 1,23 1,40 5,70 6,15 Bénéfice par action Groupe (en euros) 1,05 0,65 5,30 5,10

Le résultat financier de l’exercice 2024 s’est établi à 7,9 millions d’euros, contre une charge de (7,5) millions d’euros en 2023, notamment en raison de l’impact favorable des ajustements de la juste valeur des actifs financiers libellés en dollar américain par rapport au réal brésilien. Le taux d’imposition effectif de l’exercice 2024 s’est établi à 28,8 % contre 27,6 % en 2023.

Évolution de la situation nette de trésorerie

Évolution de la situation nette de trésorerie (en millions d’euros) 2023 2024 Situation nette de trésorerie (début de période) 359,9 385,4 Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation +353,3 +357,7 · Dont marge brute d’autofinancement +469,2 +471,0 · Dont variation du besoin en fonds de roulement (27,4) +17,7 · Dont autres7 (88,5) (131,1) Investissements industriels (104,6) (86,9) Flux nets de trésorerie disponible (avant acquisitions et cessions) 248,7 270,8 Paiement des dividendes (110,2) (178,0) Programme de rachat d’actions8 (116,2) (55,7) Acquisitions - (201,3) Autres éléments +3,2 (31,9) Situation nette de trésorerie (fin de période) 385,4 189,3

La marge brute d’autofinancement a atteint 471 millions d’euros en 2024. Les flux nets de trésorerie disponible (avant acquisitions et cessions) se sont élevés à 271 millions d’euros.

Rémunération des actionnaires pour l’exercice 2024 :

Un montant total de dividende de 178 millions d’euros, ou 4,27 euros par action composé de : Un dividende ordinaire de 2,85 euros par action a été versé le 12 juin 2024. Un dividende extraordinaire de 1,42 euro par action a été versé le 18 septembre 2024.

En 2024, le montant d’actions rachetées par Société BIC s’élevait à 55,7 millions d’euros, dont 40 millions d’euros de rachat d’actions pour annulation et 15,7 millions d’euros d’actions gratuites à attribuer (intéressement à long terme). Au total, 907 577 actions ont été rachetées à un prix unitaire moyen de 61,36 euros.

Point d’étape sur le plan stratégique Horizon

En 2024, le Groupe a poursuivi le déploiement de son plan stratégique Horizon :

En décembre, BIC a acquis Tangle Teezer, une marque de brosses à cheveux démêlantes de haute qualité, s’inscrivant dans la stratégie Horizon de BIC en lui permettant de s’associer à une entreprise de taille critique en croissance rapide et rentable, et avec un potentiel de développement significatif. En intégrant le Groupe BIC, Tangle Teezer est idéalement positionné pour se développer à plus grande échelle et atteindre des positions de premier plan dans les régions clés de BIC. L’expertise de Tangle Teezer dans la conception de ses produits, combinée aux compétences uniques de BIC en matière de distribution et de chaîne d'approvisionnement, continueront à stimuler la croissance rentable à long terme.

une marque de brosses à cheveux démêlantes de haute qualité, s’inscrivant dans la stratégie Horizon de BIC en lui permettant de s’associer à une entreprise de taille critique en croissance rapide et rentable, et avec un potentiel de développement significatif. En intégrant le Groupe BIC, Tangle Teezer est idéalement positionné pour se développer à plus grande échelle et atteindre des positions de premier plan dans les régions clés de BIC. L’expertise de Tangle Teezer dans la conception de ses produits, combinée aux compétences uniques de BIC en matière de distribution et de chaîne d'approvisionnement, continueront à stimuler la croissance rentable à long terme. BIC a poursuivi ses efforts en matière de Revenue Growth Management en rationalisant le portefeuille de produits du Groupe pour mieux répondre aux besoins des consommateurs et optimiser son mix. Le nombre de références a ainsi diminué de 11 % en 2024 et de 40 % depuis 2019. BIC a amélioré son chiffre d’affaires par référence (SKU) de 15 % en 2024, et l’a presque doublé par rapport à 2019, notamment grâce à la contribution positive des nouveaux produits lancés sur la période.

en rationalisant le portefeuille de produits du Groupe pour mieux répondre aux besoins des consommateurs et optimiser son mix. Le nombre de références a ainsi diminué de 11 % en 2024 et de 40 % depuis 2019. BIC a amélioré son chiffre d’affaires par référence (SKU) de 15 % en 2024, et l’a presque doublé par rapport à 2019, notamment grâce à la contribution positive des nouveaux produits lancés sur la période. BIC a maintenu sa solide exécution commerciale avec le lancement de campagnes publicitaires marquantes qui ont donné d’excellents résultats. Aux États-Unis et en Europe, le Groupe a poursuivi son partenariat à long terme avec Snoop Dogg et Martha Stewart pour promouvoir son emblématique briquet utilitaire de poche EZ Reach. Dans la division Human Expression, BIC a lancé plusieurs campagnes à l’occasion de la rentrée scolaire, comme « Go Make WOW » pour BIC Kids en Europe et « A pen for every side of you » avec Charlie Puth pour promouvoir le stylo à bille 4-Couleurs aux États-Unis. Dans la division Blade Excellence, au Brésil, BIC s’est associé avec la personnalité de télévision Lo Bosworth pour la campagne digitale « Tickle your senses » destinée à promouvoir le nouveau rasoir féminin à valeur ajoutée Soleil Escape.

qui ont donné d’excellents résultats. Aux États-Unis et en Europe, le Groupe a poursuivi son partenariat à long terme avec Snoop Dogg et Martha Stewart pour promouvoir son emblématique briquet utilitaire de poche EZ Reach. Dans la division Human Expression, BIC a lancé plusieurs campagnes à l’occasion de la rentrée scolaire, comme « Go Make WOW » pour BIC Kids en Europe et « A pen for every side of you » avec Charlie Puth pour promouvoir le stylo à bille 4-Couleurs aux États-Unis. Dans la division Blade Excellence, au Brésil, BIC s’est associé avec la personnalité de télévision Lo Bosworth pour la campagne digitale « Tickle your senses » destinée à promouvoir le nouveau rasoir féminin à valeur ajoutée Soleil Escape. Les ventes en e-commerce ont été un important levier de croissance, en particulier sur les activités historiques avec une progression des ventes à deux chiffres à taux de change constants. Cette croissance a été alimentée par les trois divisions, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine. Les produits les plus performants ont été les porte-mines aux États-Unis, le stylo à bille emblématique 4-Couleurs ainsi que le rasoir à valeur ajoutée Flex 5 Hybrid en Europe.

Tendances opérationnelles par division

Human Expression

en millions d’euros T4 2023 T4 2024 2023 2024 Volumes en millions d’unités - - 6 073 5 999 % de variation - - (6,9) % (1,2) % Chiffre d’affaires 170,9 161,7 845,9 813,9 Variation en publié (2,7) % (5,4) % +0,8% (3,8) % Variation à taux de change constants hors Argentine (1,6) % +2,8% +2,8% +0,7% Variation à taux de change constants +20,2% (1,1) % +10,2% +2,9% Résultat d’exploitation ajusté (0,0) (1,6) 60,5 61,5 Marge d’exploitation ajustée (0,0) % (1,0) % 7,2% 7,6%

Le chiffre d’affaires de la division Human Expression a progressé de 0,7 % à taux de change constants hors Argentine en 2024, et de 2,8 % au 4e trimestre.

En Europe, le chiffre d’affaires a enregistré une croissance d’environ 5 % en 2024, porté par la performance dans des pays clés comme la France, la Pologne, les Pays-Bas et l’Espagne à travers des gains de distribution réalisés notamment dans les enseignes de discount. Les campagnes publicitaires de grande ampleur menées par BIC, par exemple « A pen for every side of you » et « Go make WOW » pendant la période de rentrée scolaire, ont également permis des gains de parts de marché, par exemple en France (+1,4 pt9). Les produits ayant particulièrement contribué à cette croissance sont notamment les emblématiques stylos à bille et le 4-Couleurs, ce dernier ayant rencontré un franc succès dans ses versions Jeux Olympiques et Pastel.

En Amérique du Nord, en dépit de tendances de consommation difficiles, les produits classiques comme les stylos à bille, surligneurs et porte-mines ont enregistré de bonnes performances et ont positivement contribué à la croissance sur le trimestre. La performance a également été solide dans les enseignes de discount et en e-commerce, où la croissance à deux chiffres a été portée par une bonne période de rentrée scolaire aux États-Unis. La performance globale de la région a cependant été impactée par une performance plus faible dans les segments de l’écriture digitale (Digital Writing) et des instruments créatifs pour la peau (Skin Creative).

En Amérique latine, le chiffre d’affaires a enregistré une croissance basse à un chiffre au Mexique, porté par les stylos à bille et les produits de coloriage à valeur ajoutée. Cela a été plus que compensé par la performance négative au Brésil liée à un environnement commercial concurrentiel notamment dans la grande distribution, ainsi qu’à une période de rentrée scolaire moins dynamique.

Au Moyen‑Orient et en Afrique, le chiffre d’affaires a affiché une croissance à deux chiffres, portée par des gains de distribution en Afrique de l’Ouest et par de bonnes ventes aux distributeurs lors de la rentrée scolaire en Afrique du Sud. Les ventes ont été particulièrement bonnes pour les stylos à bille et les marqueurs ainsi que pour les stylos Lucky Stationery au Nigeria.

La marge d’exploitation ajustée de la division Human Expression sur le trimestre a reculé de 1 point, à -1,0 %, en raison de l’augmentation du coût des matières premières et de l’électricité, de la hausse des dépenses d’exploitation et autres, et d’un effet de levier opérationnel négatif. Cela a été partiellement compensé par l’impact favorable du mix produits, de la fluctuation des devises et de la baisse des dépenses publicitaires.

La marge d’exploitation ajustée sur l’année a progressé de 40 points de base, à 7,6 %, soutenue par l’impact favorable de la fluctuation des devises, de l’effet de prix et de mix ainsi que de la baisse des dépenses d’exploitation et autres, et des dépenses publicitaires. Cela a été partiellement compensé par une absorption moins favorable des coûts fixes et par l’augmentation du coût des matières premières et de l’électricité.

Flame for Life

en millions d’euros T4 2023 T4 2024 2023 2024 Volumes en millions d’unités - - 1 603 1 536 % de variation - - (2,7) % (4,2) % Chiffre d’affaires 217,1 216,2 851,5 809,8 Variation en publié (1,1) % (0,5) % (2,3) % (4,9) % Variation à taux de change constants hors Argentine +1,7% +4,1% (0,3) % (1,8) % Variation à taux de change constants +7,8% +3,0% +3,3% (0,9) % Résultat d’exploitation ajusté 69,0 74,0 290,4 269,3 Marge d’exploitation ajustée 31,8% 34,2% 34,1% 33,3%

Le chiffre d’affaires de la division Flame for Life a baissé de 1,8 % à taux de change constants hors Argentine en 2024, et augmenté de 4,1 % au 4e trimestre.

En Europe, le chiffre d’affaires a enregistré une croissance haute à un chiffre en 2024, alimentée par la plupart des pays. La performance a été portée par les produits à valeur ajoutée, tels que le briquet Djeep et le briquet utilitaire de poche BIC EZ Reach. De plus, une exécution commerciale solide a tiré la croissance à travers de nouveaux gains de distribution dans la grande distribution et les enseignes de discount, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et en Europe de l’Est.

En Amérique du Nord, la croissance annuelle du chiffre d’affaires a été négative, mais la performance s’est améliorée séquentiellement tout au long de l’année pour se conclure par une légère croissance au 4e trimestre. En 2024, le marché américain des briquets a baissé de 5,0 % en valeur10, impacté négativement par la détérioration des tendances de consommation, en particulier au premier semestre. BIC a continué à surperformer en gagnant des parts de marché en valeur (+0,4 pt), grâce au succès de ses produits à valeur ajoutée comme le briquet BIC EZ Reach, soutenu par la campagne publicitaire désormais mondialement connue avec Snoop Dogg et Martha Stewart.

En Amérique latine, la performance au Brésil a été bonne avec une croissance à deux chiffres soutenue par les briquets utilitaires et les briquets de poche, ainsi que par la poursuite de la montée en puissance du briquet EZ Reach. À cela sont venus s’ajouter des gains de distribution supplémentaires, une solide exécution commerciale en magasin et des campagnes digitales.

Au Moyen‑Orient et en Afrique, le chiffre d’affaires a enregistré une croissance solide d’environ 5 %, soutenue par une solide exécution commerciale et par des gains de distribution, notamment au Nigeria et en Afrique du Nord.

La marge d’exploitation ajustée de la division Flame for Life a augmenté de 2,4 points par rapport au 4e trimestre 2023, à 34,2 %, principalement en raison de l’impact favorable du prix et du mix et de la diminution des dépenses d’exploitation et autres.

La marge d’exploitation ajustée sur l’année s’est établie à 33,3 %, contre 34,1 % en 2023, en raison principalement de l’augmentation du coût des matières premières, d’une absorption moins favorable des coûts fixes et d’un effet de levier opérationnel négatif.

Blade Excellence

en millions d’euros T4 2023 T4 2024 2023 2024 Volumes en millions d’unités - - 2 428 2 474 % de variation - - +3,3% +1,9% Chiffre d’affaires 129,4 130,3 536,8 543,3 Variation en publié +4,4% +0,6% +8,0% +1,2% Variation à taux de change constants hors Argentine +8,6% +6,7% +11,6% +5,0% Variation à taux de change constants +24,3% +7,9% +17,8% +9,7% Résultat d’exploitation ajusté 21,9 22,5 68,4 100,6 Marge d’exploitation ajustée 16,9% 17,3% 12,7% 18,5%

Le chiffre d’affaires de la division Blade Excellence a augmenté de 5,0 % à taux de change constants hors Argentine en 2024, et de 6,7 % au 4e trimestre.

En Europe, le chiffre d’affaires a enregistré une croissance haute à un chiffre, avec des performances solides dans des pays clés comme en Grèce, en Espagne et aux Pays-Bas, porté par les innovations telles que la gamme de rasoirs masculins Hybrid Flex et les rasoirs féminins BIC Soleil Escape. Le bon positionnement de BIC en termes de rapport qualité/prix continue d’attirer les consommateurs dans un environnement inflationniste et BIC a continué à surperformer le marché, avec des gains de parts de marché dans 7 pays sur 11, devenant numéro 2 du marché européen des rasoirs mécaniques11.

En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires a été impacté par des tendances de consommation difficiles (le marché était en recul de 3,1 % en valeur en 202412) et par une concurrence accrue, en particulier dans le segment féminin. La part de marché de BIC est restée stable, soutenue par une solide croissance du segment masculin, où sa part de marché en valeur a progressé de 1 pt porté par la performance de produits à valeur ajoutée comme le rasoir Flex 5 Hybrid, ainsi que par des gains de distribution.

En Amérique latine, le chiffre d’affaires a enregistré une croissance à deux chiffres, porté par le succès de la stratégie de montée en gamme au Brésil et au Mexique, avec des gains de distribution supplémentaires dans le segment des rasoirs 3 lames, notamment avec les gammes Soleil et Flex 3.

Au Moyen-Orient et en Afrique, le chiffre d’affaires a enregistré une croissance à deux chiffres, tiré par une solide exécution et des gains de distribution. Les produits des gammes Flex et Soleil ont été des contributeurs clés, notamment dans les régions Moyen-Orient et Afrique du Nord.

La marge d’exploitation ajustée de la division Blade Excellence sur le trimestre a progressé de 40 points de base, à 17,3 %, à comparer à 16,9 % au 4e trimestre 2023, soutenue par l’impact favorable de la fluctuation des devises, de l’effet de prix et de mix, et par la baisse des dépenses d’exploitation et autres. Cela a été partiellement compensé par l’augmentation du coût des matières premières et de l’électricité.

La marge d’exploitation ajustée sur l’année s’est établie à 18,5 %, soit une amélioration de 5,8 points par rapport à 2023, grâce à une forte amélioration de la marge brute liée à l’impact favorable du prix et du mix, de l’absorption des coûts fixes et de l’optimisation du processus de production. Cette forte amélioration a également été portée par la baisse des dépenses d’exploitation et autres ainsi que des dépenses publicitaires.

Programme de développement durable de BIC

Dans le cadre de son programme de développement durable, BIC s’est rapproché en 2024 de ses objectifs et a pris de nouvelles mesures visant à minimiser son empreinte carbone.

Objectifs 2025 Réalisations 2024 Favoriser l’innovation durable dans les produits BIC® 100 % des emballages en plastique réutilisable, recyclable ou compostable 85 % de plastique recyclable, réutilisable ou compostable dans les emballages BIC Agir contre le changement climatique 100 % d’électricité renouvelable 92 % d’électricité renouvelable S’engager pour la sécurité au travail Zéro accident avec arrêt sur l’ensemble des sites 81 % des sites de BIC sans accident avec arrêt Impliquer de manière proactive les fournisseurs Travailler de manière responsable avec ses fournisseurs stratégiques pour un approvisionnement le plus sûr, innovant et performant possible 95 % des fournisseurs stratégiques ont intégré le programme d’achats responsables Améliorer les conditions de vie par l’éducation Améliorer les conditions d’apprentissage d’environ 250 millions d’enfants dans le monde Estimation du nombre

d’enfants avec des conditions d’apprentissage améliorées :

210 millions (en cumulé depuis 2018)

Gouvernance

BIC a annoncé le 11 décembre 2024 préparer la succession de son Directeur Général, Gonzalve Bich, d’ici au 30 septembre 2025.

Sébastien Drecq a été nommé en octobre 2024 en qualité d’Administrateur représentant les salariés au Conseil d’Administration de Société BIC, en remplacement de Pascal Chevallier, qui a démissionné le 31 août 2024.

Autres évènements

BIC a annoncé le 11 décembre 2024 l’acquisition de Tangle Teezer, une marque premium de brosses à cheveux démêlantes.

À compter du 1er janvier 2025, BIC ne communiquera plus ses résultats financiers détaillés pour chaque trimestre. Les résultats financiers détaillés seront communiqués deux fois par an, pour le premier semestre et pour l’année. Pour les premier et troisième trimestres, BIC publiera et commentera désormais uniquement son chiffre d’affaires.

Annexes

Chiffre d’affaires par zone géographique

Chiffre d’affaires du T4 par zone géographique

(en millions d’euros) T4 2023 T4 2024 % en publié % à taux de change constants % à base comparable Groupe 526,1 517,5 (1,6) % +2,9% +4,4% Europe 141,3 149,9 +6,0% +7,0% +7,0% Amérique du Nord 198,7 196,4 (1,2) % (1,9) % (1,9) % Amérique latine 128,4 107,4 (16,3) % +1,4% +8,1% Moyen-Orient et Afrique 29,2 36,3 +24,3% +29,5% +29,5% Asie et Océanie

(Inde incluse) 28,4 27,5 (3,3) % (3,5) % (3,5) %





Chiffre d’affaires annuel par zone géographique

(en millions d’euros) 2023 2024 % en publié % à taux de change constants % à base comparable Groupe 2 263,3 2 196,6 (2,9) % +3,1% +0,8% Europe 665,9 697,8 +4,8% +6,8% +6,8% Amérique du Nord 882,9 818,6 (7,3) % (7,2) % (7,2) % Amérique latine 461,7 424,9 (8,0) % +14,6% +4,1% Moyen-Orient et Afrique 154,2 162,5 +5,4% +15,8% +15,8% Asie et Océanie

(Inde incluse) 98,6 92,8 (5,9) % (4,7) % (4,7) %

Chiffre d’affaires par division

Chiffre d’affaires du T4 par division (en millions d’euros) T4 2023 T4 2024 % en publié Impact de change (en points) Changement de Périmètre (en points) Impact de l’Argentine (en points) % à base comparable Groupe 526,1 517,5 (1,6) % (2,5) % (0,0) % (3,5) % +4,4% Papeterie – Human Expression 170,9 161,7 (5,4) % (2,1) % (0,0) % (6,1) % +2,8% Briquets – Flame for Life 217,1 216,2 (0,5) % (2,5) % (0,0) % (2,1) % +4,1% Rasoirs – Blade Excellence 129,4 130,3 +0,6% (3,5) % (0,0) % (2,6) % +6,7% Autres produits 8,6 9,4 +9,1% +0,1% (0,0) % (0,0) % +9,0%





Chiffre d’affaires annuel par division (en millions d’euros) T4 2023 T4 2024 % en publié Impact de change (en points) Changement de Périmètre (en points) Impact de l’Argentine (en points) % à base comparable Groupe 2 263,3 2 196,6 (2,9) % (2,2) % (0,0) % (1,5) % +0,8% Papeterie – Human Expression 845,9 813,9 (3,8) % (2,4) % (0,0) % (2,1) % +0,7% Briquets – Flame for Life 851,5 809,8 (4,9) % (1,8) % (0,0) % (1,3) % (1,8) % Rasoirs – Blade Excellence 536,8 543,3 +1,2% (2,9) % (0,0) % (0,9) % +5,0% Autres produits 29,1 29,7 +2,2% (0,0) % (0,0) % (0,0) % +2,2%

Impact des changements de périmètre et fluctuations des taux de change sur le chiffre d’affaires

Impact des changements de périmètre

et fluctuations des taux de change

sur le chiffre d’affaires (hors ARS) (en %) T4 2023 T4 2024 2023 2024 Périmètre - (0,0) +0,2 (0,0) Devises (4,5) (2,5) (3,1) (2,2) Dont USD (2,0) +0,4 (1,1) +0,0 Dont BRL +0,1 (1,6) +0,1 (0,7) Dont MXN +0,5 (0,7) +0,5 (0,2) Dont NGN (0,6) (0,6) (0,4) (0,8) Dont TRY (0,4) (0,2) (0,4) (0,5) Dont RUB et UAH (1,0) (0,2) (0,8) (0,2)





Sensibilité au chiffre d’affaires et au résultat avant impôts de la fluctuation USD-EUR (en %) 2023 2024 Variation de +/- 5% de l’impact de l’USD

sur le chiffre d’affaires 1,9 1,9 Variation de +/- 5% de l’impact de l’USD

sur le résultat avant impôts 0,8 0,3

Résultat d’exploitation par division

Résultat d’exploitation par division

(en millions d’euros) T4 2023 T4 2024 2023 2024 Groupe 64,2 33,7 320,5 289,7 Marge 12,2% 6,5% 14,2% 13,2% Papeterie – Human Expression (6,1) (22,8) 51,1 33,6 Marge (3,6) % (14,1) % 6,0% 4,1% Briquets – Flame for Life 67,6 72,9 288,6 262,5 Marge 31,1% 33,7% 33,9% 32,4% Rasoirs – Blade Excellence 21,1 7,7 67,3 82,5 Marge 16,3% 5,9% 12,5% 15,2% Autres produits 0,7 (0,5) (1,0) (3,8) Coûts non alloués (19,1) (23,6) (85,5) (85,1)

Résultat d’exploitation ajusté par division

Résultat d’exploitation ajusté par division

(en millions d’euros) T4 2023 T4 2024 2023 2024 Groupe 72,7 70,7 333,1 343,1 Marge 13,8% 13,7% 14,7% 15,6% Papeterie – Human Expression (0,0) (1,6) 60,5 61,5 Marge (0,0) % (1,0) % 7,2% 7,6% Briquets – Flame for Life 69,0 74,0 290,4 269,3 Marge 31,8% 34,2% 34,1% 33,3% Rasoirs – Blade Excellence 21,9 22,5 68,4 100,6 Marge 16,9% 17,3% 12,7% 18,5% Autres produits 0,9 (0,5) (0,8) (3,8) Coûts non alloués (19,1) (23,6) (85,5) (84,6)

Compte de résultat condensé

Compte de résultat condensé

(en millions d’euros) T4 2023 T4 2024 2023 2024 Chiffre d’affaires 526,1 517,5 2 263,3 2 196,6 Coût des ventes 254,5 261,4 1 115,2 1 093,9 Marge brute 271,6 256,1 1 148,1 1 102,7 Charges administratives et autres charges d’exploitation 207,4 222,4 827,6 813,0 Résultat d’exploitation (EBIT) 64,2 33,7 320,5 289,7 Résultat financier (3,5) 6,9 (7,5) 7,9 Résultat avant impôts 60,6 40,6 313,0 297,6 Impôts (15,6) (13,6) (86,5) (85,6) Résultat net part du Groupe 45,1 27,0 226,5 212,0 Bénéfice par action Groupe (en euros) 1,05 0,65 5,30 5,10 Nombre moyen d’actions en circulation, net des actions propres 42 740 269 41 561 522 42 740 269 41 561 522

Bilan

Bilan (en million d’euros) 31 décembre 2023 31 décembre 2024 Actifs Immobilisations corporelles nettes 623,4 610,0 Immeubles de placement 1,0 0,7 Goodwill et immobilisations incorporelles nets 382,3 557,1 Autres actifs non courants 151,0 157,0 Actif non courant 1 157,7 1 324,8 Stock et en-cours 558,0 538,6 Clients et autres créances 403,5 456,4 Autres actifs courants 40,6 52,4 Autres actifs financiers courants et instruments dérivés 19,8 6,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie 467,7 456,0 Actif courant 1 489,6 1 509,7 Total de l'Actif 2 647,3 2 834,5 Passifs et Capitaux Propres Capitaux propres 1 846,6 1 793,3 Emprunts et dettes financières non courants 46,8 167,5 Autres dettes non courantes 167,6 189,1 Passif non courant 214,4 356,6 Fournisseurs et comptes rattachés 144,7 172,9 Emprunts et dettes financières courants 109,4 167,4 Autres dettes courantes 332,2 344,3 Passif courant 586,3 684,6 Total du Passif et des Capitaux Propres 2 647,3 2 834,5

Besoin en fonds de roulement et flux de trésorerie

Besoin en fonds de roulement

(en millions d’euros) 2023 2024 Besoin en fonds de roulement 560,0 556.0 Dont stocks 558,0 538,6 Dont créances clients 403,5 456,4 Dont fournisseurs et comptes rattachés (144,7) (172,9)





Tableau des flux de trésorerie

(en millions d’euros) 2023 2024 Résultat net part du Groupe 226,5 212,0 Amortissements et provisions 138,2 132,0 Autres opérations sans incidence sur la trésorerie 104,5 127,0 Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation 469,2 471,0 (Augmentation) / diminution du fonds de roulement net courant (27,4) 17,7 Autres (88,5) (131,1) Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation (A) 353,3 357,7 Investissements (104,6) (86,9) Acquisitions (0,0) (201,3) Autres (9,5) 4,5 Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement (B) (114,1) (283,7) Dividendes payés (110,2) (178,0) Emprunts/(Remboursements)/ (Prêts) 32,5 177,9 Rachat d’actions (116,2) (55,7) Autres 1,8 (17,5) Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (C) (192,1) (73,3) Flux nets de trésorerie net des découverts bancaires (A+B+C) 47,2 0,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture, net des découverts bancaires 415,2 467,7 Flux nets de trésorerie net des découverts bancaires (A+B+C) 47,2 0,7 Différence de change 5,3 (12,4) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture, net des découverts bancaires 467,7 456,0

Réconciliation avec les indicateurs alternatifs de performance

Réconciliation du résultat d’exploitation ajusté

(en millions d’euros) T4 2023 T4 2024 2023 2024 Résultat d’exploitation (EBIT) 64,2 33,7 320,5 289,7 Ajustements de prix Lucky Stationary et Rocketbook (2023) - - (0,5) - Prime exceptionnelle versée aux employés13 - - - +7,8 Coûts d’acquisitions +0,8 +4,3 +1,9 +4,3 Plan de relocalisation de la chaîne d’approvisionnement aux États-Unis - - +3,5 - Coûts de restructuration +3,3 - +3,3 +5,8 Virtual Power Purchase Agreement en Grèce et contrat d’achat d’électricité (PPA) en France14 - +12,8 - +15,6 Ajustement défavorable des retraites en France +4,4 - +4,4 - Dépréciation d’actifs Inkbox15 - +19,9 - +19,9 Résultat d’exploitation ajusté 72,7 70,7 333,1 343,1





Réconciliation du BPA Groupe ajusté (en euros) T4 2023 T4 2024 2023 2024 BPA Groupe 1,05 0,65 5,30 5,10 Ajustements de prix Lucky Stationary et Rocketbook (2023) - - (0,01) - Application de la norme IAS 29 d’hyperinflation en Argentine +0,03 (0,04) +0,12 (0,04) Prime exceptionnelle versée aux employés13 - - - +0,14 Coûts d’acquisitions +0,01 +0,08 +0,03 +0,08 Plan de relocalisation de la chaîne d’approvisionnement aux États-Unis - - +0,06 - Coûts de restructuration +0,06 - +0,06 +0,10 Virtual Power Purchase Agreement en Grèce et contrat d’achat d’électricité (PPA) en France14 - +0,24 +0,06 +0,29 Ajustement défavorable des retraites en France +0,08 - +0,08 - Dépréciation d’actifs Inkbox15 - +0,48 - +0,48 BPA Groupe ajusté 1,23 1,40 5,70 6,15





Réconciliation de la situation nette de trésorerie (en millions d’euros) 31 décembre 2023 31 décembre 2024 Trésorerie et équivalents de trésorerie (1)16 477,3 459,2 Emprunts et dettes financières courants (2) (91,9) (149,9) Emprunts et dettes financières non courants (3) - (120,0) Situation nette de trésorerie (1) - (2) – (3) 385,4 189,3

Programme de rachats d’actions

Société BIC



Nombre d’actions achetées



Prix moyen pondéré (en euros)



Montant (en millions d’euros)



Janvier 2024 - - - Février 2024 - - - Mars 2024 216 251 65,50 14,2 Avril 2024 81 948 66,00 5,4 Mai 2024 11 353 65,37 0,7 Juin 2024 159 340 56,84 9,1 Juillet 2024 80 502 56,22 4,5 Août 2024 80 831 58,11 4,7 Septembre 2024 203 793 61,13 12,5 Octobre 2024 - - - Novembre 2024 66 382 63,10 4,2 Décembre 2024 7 177 62,66 0,4 Total 907 577 61,36 55,7

Capital et droits de vote

Au 31 décembre 2024, le capital social de Société BIC est composé de 41 621 162 actions, représentant :

59 846 577 droits de vote

59 417 857 droits de vote nets des actions privées de droits de vote

Le nombre total d’actions détenues en autocontrôle à fin décembre 2024 est de 428 720.



Glossaire

Croissance organique ou base comparable : signifie à taux de change et périmètre constants. Les montants à périmètre constant excluent les impacts des acquisitions et/ou des cessions intervenues sur l’exercice en cours et/ou sur l’exercice précédent, et ce jusqu’à leur date anniversaire. Tous les commentaires sur le chiffre d’affaires des catégories sont faits à base comparable. La croissance organique exclut également les ventes en Argentine.

: signifie à taux de change et périmètre constants. Les montants à périmètre constant excluent les impacts des acquisitions et/ou des cessions intervenues sur l’exercice en cours et/ou sur l’exercice précédent, et ce jusqu’à leur date anniversaire. Tous les commentaires sur le chiffre d’affaires des catégories sont faits à base comparable. La croissance organique exclut également les ventes en Argentine. À taux de change constants : les montants à taux de change constants sont calculés en convertissant les montants de l’année en cours aux taux de change moyens mensuels de l’année précédente.

EBITDA : capacité d’autofinancement, avant dépréciations et amortissements (hors amortissements des droits d’utilisation selon la norme IFRS 16) et avant perte de valeur des immobilisations.

: capacité d’autofinancement, avant dépréciations et amortissements (hors amortissements des droits d’utilisation selon la norme IFRS 16) et avant perte de valeur des immobilisations. Résultat d’exploitation ajusté ou résultat net part du Groupe ajusté : ajusté signifie hors éléments exceptionnels.

: ajusté signifie hors éléments exceptionnels. Marge d’exploitation ajustée : résultat d’exploitation ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires.

: résultat d’exploitation ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires. Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation : trésorerie générée par les activités principales et annexes, hors activités d’investissement ou de financement.

: trésorerie générée par les activités principales et annexes, hors activités d’investissement ou de financement. Flux nets de trésorerie disponible ou Free Cash Flow : variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation, moins les dépenses d’investissement. Les flux nets de trésorerie disponible n’incluent pas les acquisitions ni les produits des cessions d’activité.

: variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation, moins les dépenses d’investissement. Les flux nets de trésorerie disponible n’incluent pas les acquisitions ni les produits des cessions d’activité. Position nette de trésorerie : liquidités/découverts + autres actifs financiers courants – emprunts courants – emprunts non courants (sauf les passifs financiers après application de la norme IFRS 16).

Les comptes consolidés de Société BIC au 31 décembre 2024 ont été approuvés par le Conseil d’Administration le 18 février 2025. Une présentation relative à cette annonce est également disponible sur le site web de BIC (www.bic.com). Les Commissaires aux comptes du Groupe ont en grande partie achevé leurs diligences d’audit sur ces comptes consolidés et le rapport d’audit relatif à la certification de ces comptes sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du Document d’Enregistrement Universel. Le présent document contient des prévisions. Bien que BIC estime que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations sont soumises à de nombreux risques et incertitudes. Une description des risques supportés par BIC apparaît dans la rubrique « Gestion des risques » du Document d’Enregistrement Universel de BIC déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 28 mars 2024.

À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 13 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, BodyMark®, Cello®, Cristal®, Inkbox®, BIC Kids®, Lucky™, Rocketbook®, Tattly®, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

Gonzalve Bich, Directeur Général, et Chad Spooner, Directeur Financier, commenteront les résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2024 de BIC lors d’une conférence téléphonique et d’un webcast mercredi 19 février 2025 à 08h30 CET :

Pour participer au webcast : https://channel.royalcast.com/landingpage/bic/20250219_1/

Pour se connecter à la conférence téléphonique :

Depuis la France : +33 (0) 1 70 37 71 66 Depuis le Royaume-Uni : +44 (0) 33 0551 0200 Depuis les États-Unis : +1 786 697 3501 Code d’accès : BIC





Contacts

Brice Paris

VP Relations Investisseurs

+33 6 42 87 54 73

brice.paris@bicworld.com







Relations Investisseurs

investors.info@bicworld.com











Bethridge Toovell

VP Communications Groupe

+1 917 821 4249

bethridge.toovell@bicworld.com







Isabelle de Segonzac

Image 7, Relations Presse

+33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr

Agenda

Toutes les dates sont à confirmer

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025 23 avril 2025

(après clôture du marché) Assemblée Générale 20 mai 2025 Résultats du 1er semestre 2025 30 juillet 2025 Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2025 28 octobre 2025





1 À taux de change constants hors Argentine

2 A verser en juin 2025, soumis à l’approbation de l’AG du 20 mai 2025- sur la base de 41 621 162 actions au 31 décembre 2024, hors actions propres

3 Ces perspectives ne tiennent pas compte des effets possibles de l'environnement commercial fluctuant, en particulier des modifications des droits de douane américains.

4 Voir page 14 pour le détail des éléments non récurrents

5 BIC a signé un contrat virtuel d’achat d’électricité (VPPA) en novembre 2022 en Grèce et un contrat physique d’achat d’électricité (PPA) en novembre 2023 en France, dans le cadre de sa stratégie de développement durable

6 Bonus exceptionnel versé au 4e trimestre 2024 aux collaborateurs qui n’ont pas reçu d’actions dans le cadre de nos plans d’intéressement à long terme habituels

7 Autres : impôts payés et cotisations de retraite

8 Dont, pour 2024, 40,0 millions d’euros de rachat d’actions pour annulation et 15,7 millions d’euros d’actions gratuites à attribuer (intéressement à long terme)

9 À fin décembre 2024 : Données IRI

10 À fin décembre 2024 : données IRI, estimation pour le marché mesuré total des briquets (couverture du marché estimée à 70 %)

11 NielsenIQ (France, Espagne, Italie, Pologne, Roumanie, Grèce, Portugal, Suède, Norvège, Danemark), Circana (Royaume-Uni) ; données en valeur à fin novembre 2024

12 À fin décembre 2024 : Données IRI

13 Bonus exceptionnel versé au 4e trimestre 2024 aux collaborateurs qui n’ont pas reçu d’actions dans le cadre de nos plans d’intéressement à long terme habituels

14 BIC a signé un contrat virtuel d’achat d’électricité (VPPA) en novembre 2022 en Grèce et un contrat physique d’achat d’électricité (PPA) en novembre 2023 en France, dans le cadre de sa stratégie de développement durable

15 Elément non-cash relatif à un test de dépréciation effectué en décembre 2024, suite à une performance moins bonne qu’attendue en 2024 en raison de conditions de marché moins favorables

16 Incluant les autres actifs financiers courants (3,2M€ en 2024 et 9,6M€ en 2023)

Pièce jointe