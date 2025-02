EVS publie ses résultats 2024

EVS réalise un chiffre d'affaires record pour la quatrième année consécutive en 2024, célébrant 30 ans de succès

Liège, Belgique | Le 18 février 2025





L'année 2024 marque une étape importante dans l'histoire d'EVS, puisque nous avons atteint un nouveau record de revenus pour la quatrième année consécutive. Nous continuons de démontrer notre capacité à réaliser une croissance du chiffre d'affaires et de solides bénéfices. En 2024, nous avons célébré 30 ans d'innovation et de succès avec nos clients du monde entier. Notre stratégie PlayForward continue de produire des résultats conformes à nos ambitions de croissance pour 2030.

Faits marquants de l'année

Le chiffre d'affaires s'élève à 198,0 millions d'euros, soit une croissance de 14,3% par rapport à l'exercice 2023, dans le haut de la fourchette de nos prévisions.

La bonne performance de la marge brute, combinée à des dépenses d'exploitation bien contrôlées, a conduit à un EBIT de 45,0 millions d'euros, générant une marge EBIT de 22,7%. La performance de l'EBIT se situe dans le haut de la fourchette de nos prévisions.

Prises de commandes de 208,6 millions d'euros, y compris 8,3 millions d'euros de Big Event Rental (BER), en hausse de 8,1% par rapport à 2023.

Solide résultat financier qui s'est traduit par un bénéfice net de 42,9 millions d'euros (marge nette de 21,7%), soit un bénéfice dilué par action de 3,02 euros.

Position de trésorerie nette à fin décembre 2024 de 74,9 millions d'euros, fournissant une solide puissance financière pour mettre en œuvre notre stratégie de croissance





Faits marquants du second semestre

Le chiffre d'affaires du second semestre 2024 s'est élevé à 99,9 millions d'euros, en hausse de 16,5% par rapport à la même période de l'année dernière.

Le bénéfice net s'élève à 21,1 millions d'euros, soit un bénéfice dilué par action de 1,48 euro.

Fortes prises de commandes de 121,8 millions d'euros.

Evoluton positive du besoin en fonds de roulement, principalement liée à une amélioration des créances âgées.

Perspectives

L'année 2025 a commencé avec un carnet de commandes solide : Le carnet de commandes total à la fin de l'année 2024 s'élève à 163,5 millions d'euros, en hausse de 6,7% par rapport à la même période de l'année dernière. Le carnet de commandes réservé pour 2025 est estimé à 107,0 millions d'euros, en croissance de 6,6% par rapport au début de l'année 2024.

Le pipeline d'opportunités pour 2025 est solide, avec une croissance de 18% sur base annuelle.

Sur la base du carnet de commandes, du pipeline et de la dynamique actuelle du marché, les prévisions de chiffre d'affaires pour l'année 2025 sont fixées dans une fourchette de 195-210 millions d'euros.

Du point de vue des coûts, nous ciblerons de nouveaux investissements en Amérique du Nord afin d'accélérer nos objectifs pour cette région. La priorité sera accordée aux investissements visant à accroître les départements prévente, vente et service à la clientèle, afin de saisir pleinement le potentiel de croissance de la région.

Nous prévoyons de verser des dividendes pour 2024 conformément à notre politique, à savoir un dividende de base par action de 1,10 euro.





Chiffres clés

En millions d'euros, à l'exception du résultat par action exprimé en euros 2S24 2S23 Variance 2024 2023 Variance Chiffre d’affaires 99,9 85,8 14,1 198,0 173,2 24,8 Bénéfice brut 72,5 59,4 13,1 143,1 120,6 22,5 Marge brute % 72,6% 69,3% +3,3 pts 72,3% 69,6% +2,7 pts Résultat d'exploitation – EBIT 21,2 16,2 5,0 45,0 41,1 3,9 Marge d'exploitation – EBIT % 21,2% 18,9% +2,3 pts 22,7% 23,8% -1,1 pts Bénéfice net (part du groupe) 21,1 15,8 +5,3 42,9 36,9 6,0 Résultat par action (dilué) (part du groupe) 1,48 1,13 +0,35 3,02 2,65 0,37

Commentaires

Serge Van Herck, CEO, commente :

“En revenant sur l'année écoulée, je suis fier d'annoncer que 2024 a été une année remarquable pour EVS. Notre performance financière solide souligne l'efficacité de notre stratégie PlayForward, qui vise à favoriser une croissance soutenue et rentable à long terme. EVS a réalisé un chiffre d'affaires record de 198 millions d'euros et a fait preuve d'une solide rentabilité, dans le haut de la fourchette de nos prévisions précédemment publiées. Nous sommes également fiers d'avoir contribué au succès de la production en direct des principaux événements sportifs qui se sont déroulés en Europe en 2024, ce qui a alimenté nos revenus de location de grands événements. Ce succès témoigne de l'efficacité de nos initiatives stratégiques.

En 2024, EVS a célébré son 30ème anniversaire, marquant trois décennies d'innovation et d'excellence. Nous avons commémoré cette étape importante avec nos clients, les opérateurs EVS et les partenaires de distribution du monde entier, avec comme point culminant la ‘EVS House’ pendant les Jeux olympiques de Paris. Cette célébration a non seulement honoré nos réalisations passées, mais a également renforcé notre engagement envers la croissance et l'innovation futures.

De plus, nous avons réalisé des investissements stratégiques pour renforcer davantage notre offre de solutions MediaCeption. Nous avons acquis la société MOG Technologies, basée à Porto, et réalisé une prise de participation minoritaire dans la société belge Tinkerlist. Ces investissements visent à améliorer nos capacités et à offrir encore plus de valeur à nos clients. Nous constatons les résultats positifs de nos investissements dans VIA MAP au cours des dernières années. Nous avons maintenant des solutions VIA MAP opérationnelles avec des clients dans toutes nos régions.

Comme prévu, notre segment de clientèle LAB représente notre plus grand moteur de croissance. Toutes nos régions ont contribué à la croissance de notre chiffre d'affaires, l'Amérique du Nord étant l'un des plus grands générateurs de croissance.

Notre Net Promoter Score (NPS), tel que mesuré par Devoncroft, a encore augmenté, nous plaçant dans le top 10 % des entreprises les mieux classées de notre secteur. Cette réalisation reflète notre engagement indéfectible envers la satisfaction et l'excellence de nos clients.

De plus, nous avons reçu le certificat Top Employer pour la troisième année consécutive, ce qui témoigne de l’accent porté sur l'engagement des membres de notre équipe. Cette reconnaissance souligne notre souhait de créer un environnement de travail favorable et engageant, ce qui représente un objectif important de notre stratégie ESG mondiale.

Pour l'avenir, les prises de commandes importantes de 2024 ont considérablement alimenté notre carnet de commandes pour les périodes futures. Nous restons déterminés à stimuler l'innovation et à offrir une valeur exceptionnelle à nos clients et à nos stakeholders. Nos réalisations en 2024 ont jeté des bases solides pour une croissance et un succès continus dans les années à venir.

Bien que nous soyons convaincus que notre stratégie PlayForward nous aidera à accroître durablement notre part de marché et nos résultats financiers, nous restons prudents pour l'avenir car la situation économique et géopolitique reste très instable.”

Commentant les résultats et les perspectives, Veerle De Wit, CFO, a déclaré :

"Nous sommes heureux d'annoncer des prises de commandes très solides de 208 millions d'euros, ce qui nous permet de commencer l'année 2025 sur une bonne note.

À ces fortes prises de commandes s'ajoute une performance exceptionnelle du chiffre d’affaires à 198 millions d'euros. Le succès des événements estivaux de 2024 a donné l’occasion de présenter l'ensemble de nos solutions lors de ces événements majeurs, ce qui a permis d'atteindre un chiffre d'affaires Big Event Rental record de 15,8 millions d'euros.

Notre très bonne performance en matière de marge brute (+2,7 pts sur un an) témoigne de notre stratégie de tarification équilibrée, qui nous permet de maintenir notre rentabilité tout en offrant une valeur élevée à nos clients.

De plus, la croissance contrôlée de nos charges souligne notre engagement à poursuivre nos investissements visant à saisir les occasions de croissance interne. Le contrôle de nos dépenses discrétionnaires nous permet de sélectionner les investissements qui génèrent le meilleur rendement, et nous avons démontré en 2024 que nous pouvons modéliser les investissements et leurs impacts à court terme avec des résultats à plus long terme.

À certaines occasions, nous pouvons cependant ajuster nos stratégies de go-to-market. Au cours du second semestre 2024, plusieurs événements ont conduit à un changement de stratégie pour l'un de nos développements internes, initialement reconnu comme immobilisation incorporelle. Tant notre dernière acquisition que certains changements sur le marché du broadcast ont conduit au fait que nous ne positionnerons plus ce développement interne comme une solution autonome, mais plutôt comme un élément constitutif de notre nouvel écosystème VIA MAP. En conséquence, le développement interne ne pouvait plus être pris en compte dans le cadre de la norme IAS38. Cela a conduit à une dépréciation de l'actif incorporel d'une valeur de 1,1 million d'euros au 4ème trimestre 2024. Cette dépréciation a impacté notre marge EBIT de -0,5 Pts. Les efforts de développement interne pour ce produit spécifique n'ont cependant pas été vains, et les développements seront réutilisés dans le cadre de la nouvelle offre et de son positionnement sur le marché.

Grâce à la croissance de notre chiffre d'affaires, nous avons réalisé un EBIT très solide de 45,0 millions d'euros (marge EBIT de 22,7%) et un bénéfice net de 42,9 millions d'euros (21,7%), ce qui a donné lieu à un bénéfice dilué par action de 3,02 euros. Sur le plan fiscal, nous avons bénéficié de certaines latences fiscales liées à notre dernière acquisition au Portugal.

Du point de vue du bilan, nous sommes heureux de confirmer que nous continuons à optimiser certains indicateurs importants (comme les créances clients). Cela démontre qu'avec une gestion financière solide, nous pouvons encore améliorer nos indicateurs et la santé de notre bilan. Avec notre position de trésorerie nette de 74,9 millions d'euros, nous disposons d'une puissance financière solide pour mettre en œuvre notre stratégie de croissance.

Tout ce qui précède nous positionne favorablement pour une croissance future et un succès durable.”

Marché et clients – Croissance rentable soutenue

Une forte présence lors des grands événements estivaux

Au cours des grands événements de l'été 2024, EVS a livré et soutenu avec succès le déploiement de ses trois solutions phares, permettant à des milliards de téléspectateurs dans le monde entier de découvrir les performances d'athlètes de haut niveau. Des clients de toutes les régions participant à ces événements ont eu l'occasion unique de constater la robustesse de l'infrastructure EVS, l'efficacité de ses workflows et les avantages de ses solutions pour les plus grands opérateurs mondiaux.

Croissance constante dans les régions LAB et NALA

Comme souligné dans la feuille de route stratégique PlayForward lancée début 2020, le pilier de marché Live Audience Business (LAB) et la région NALA continuent de connaître une croissance régulière de leur chiffre d'affaires et de leurs prises de commandes d’année en année. Cet élan soutenu souligne le succès des investissements antérieurs dans des solutions innovantes qui répondent aux besoins changeants de nos clients.

Illustrant cette croissance, EVS a conclu un accord commercial majeur avec une banque américaine de premier plan, grâce à l'un de nos principaux partenaires de distribution aux États-Unis, démontrant ainsi la pertinence de notre portefeuille de produits pour la production de médias de haute qualité au-delà du domaine broadcast traditionnel.

Il convient également de noter qu'EVS est la seule entreprise parmi ses pairs à avoir enregistré trois années consécutives de croissance du NPS, ce qui souligne notre engagement indéfectible envers la satisfaction et l'excellence de nos clients.

La croissance des prises de commandes tirée par les partenaires de distribution

L'un des principaux moteurs de la croissance des prises de commandes d'EVS est son réseau de partenaires de distribution stratégiques. Cela reflète l'efficacité de notre stratégie de vente en constante évolution, qui est de plus en plus axée sur les ventes indirectes grâce à des partenariats solides avec des intégrateurs clés de l'industrie.

Déploiement global et excellence du support client

La plateforme VIA MAP, faisant partie de la solution MediaCeption pour centres de broadcast, développée grâce à des investissements internes ciblés, est aujourd'hui pleinement déployée et opérationnelle sur l'ensemble des territoires. Cela confirme non seulement une forte traction sur le marché, mais met également en valeur l'ensemble complet de fonctionnalités de la solution.

De plus, les équipes d'EVS ont fourni un soutien exceptionnel lors des grands événements de l'été 2024, démontrant leur expertise dans la mise en œuvre d'un large éventail de workflow dans des environnements complexes.

Cette expertise reconnue répond à la demande croissante de Service Level Agreements (SLA), entraînant une augmentation des flux de revenus récurrents.

Résilience de la chaîne d'approvisionnement et préparation opérationnelle

Dans un contexte d'incertitudes géopolitiques persistantes, EVS reste proactif dans l'atténuation des perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement. Dans le cadre de notre stratégie de préparation, les stocks utilisés pour les événements estivaux ont été réintégrés dans différents sites EVS, servant de tampon stratégique pour assurer une réponse rapide aux urgences des clients.

Nous restons également vigilants à l'égard de tout impact géopolitique qui pourrait survenir dans un avenir proche et définissons de manière proactive des stratégies pour faire face à tout changement des conditions de marché.

Technologies

Investissement continu dans l'innovation technologique

EVS reste déterminé dans son engagement à stimuler l'innovation au sein de l'industrie du broadcast. Conformément à nos objectifs stratégiques, nous continuons à consacrer plus de 40% de notre personnel au développement technologique de nos produits et solutions. Cette orientation inébranlable est fondamentale pour notre capacité à rester en tête dans un secteur en évolution rapide. Notre mission est de fournir à nos clients et aux opérateurs EVS des outils de pointe qui répondent à leurs défis opérationnels les plus urgents.

Avancées de l'IA générative spécifique au broadcast

Depuis 2017, EVS est à l'avant-garde de l'intégration de technologies d'IA générative spécialement conçues pour le secteur du broadcast. Après le lancement réussi d'une version améliorée on-premises d' XtraMotion en 2023 - notre solution de ralenti alimentée par l'IA générative qui permet aux opérateurs de produire des images de haute qualité avec une plus grande efficacité - EVS continue d'élargir son portefeuille d'effets générés par l'IA. Ces avancées améliorent la qualité de la production sans nécessiter de caméras spécialisées supplémentaires, ce qui offre une plus grande flexibilité et une plus grande rentabilité aux diffuseurs.

Cerebrum Everywhere : Étendre les capacités de contrôle du broadcast

Cerebrum, le système de contrôle et de surveillance de broadcast d'EVS, a été amélioré avec un nouveau module essentiel pour la gestion des ressources. Cet ajout puissant permet aux clients d'optimiser l'utilisation de l'équipement tout en réduisant leur empreinte carbone, alignant ainsi l'efficacité opérationnelle sur les objectifs de durabilité. En tant que solution ouverte et indépendante de fournisseurs, Cerebrum devient de plus en plus la norme de l'industrie pour le contrôle et la surveillance du broadcast, offrant une flexibilité et une évolutivité inégalées pour les opérations multimédias dans le monde entier.

Engagement envers le développement durable

EVS est profondément engagé en faveur de la durabilité, en intégrant des initiatives respectueuses de l'environnement dans tous les aspects de ses activités. La réduction de la consommation d'énergie et de l'empreinte carbone est devenue un objectif clé pour nos équipes de développement, qui favorisent des améliorations continues grâce à des optimisations architecturales, des innovations de produits et des améliorations de l'efficacité logicielle. Ces efforts reflètent notre responsabilité plus large à l'égard de la gérance environnementale et notre engagement à favoriser un avenir plus durable pour l'industrie. Outre la portée environnementale, nous continuons à favoriser des conditions de travail optimales et à soutenir de manière proactive les communautés du monde entier, tout en visant une gouvernance optimale de notre entreprise. De plus amples détails sur ces efforts et initiatives sont présentés dans notre rapport annuel sur le développement durable.

Sujets corporate

Transformation en cours et croissance stratégique

EVS continue d'évoluer, alignant sa structure organisationnelle sur la croissance soutenue de l'entreprise. En 2024, plusieurs postes de direction ont été ajustés, dont la nomination d'Oscar Teran au poste de vice-président exécutif Markets & Solutions. De plus, l'équipe NALA a été considérablement renforcée, ce qui permet de s'assurer que la structure locale est bien positionnée pour soutenir nos objectifs de croissance ambitieux. L'efficacité opérationnelle reste également une priorité, avec des améliorations continues de nos processus internes. Alors que certaines de ces avancées se dérouleront en coulisse, d'autres amélioreront la façon dont les clients interagissent avec EVS, garantissant une expérience plus transparente et plus efficace.

Acquisitions et investissements stratégiques

En octobre, EVS a finalisé l'acquisition de MOG Technologies, élargissant ainsi le marché adressable total de MediaCeption. Cette acquisition permet à EVS de tirer parti des produits, des composants technologiques et de l'équipe talentueuse de MOG à Porto pour accélérer la croissance des solutions de gestion de médias. Les trois premiers mois d'intégration ont déjà démontré la force de l'équipe de MOG et la valeur stratégique qu'elle apporte au développement d'EVS.

En août, EVS a également acquis une participation minoritaire dans TinkerList, renforçant ainsi notre engagement en faveur de l'automatisation de l'information et de la production. Cet investissement devrait stimuler l'innovation et étendre les capacités de workflow dans ces domaines clés.

Engagement envers la durabilité de l'entreprise

La durabilité est maintenant ancrée dans tous les aspects de nos activités. Nos neuf volets principaux de développement durable, qui comprennent la réduction de l'empreinte carbone des clients et de l'entreprise, la gestion des talents, la diversité et l'inclusion, l'expérience client, la contribution sociale locale, la cybersécurité, la chaîne d'approvisionnement durable et l'éthique des affaires, ont été affinés, les équipes travaillant activement à l'atteinte de nos objectifs de croissance PlayForward 2030. EVS reste un chef de file reconnu en matière d'ESG dans l'industrie, recevant constamment des commentaires positifs du marché pour son engagement en faveur de la durabilité et des pratiques commerciales responsables.

Top Employer pour la 3e année consécutive

Pour la troisième année consécutive, EVS a été reconnu comme l'un des meilleurs employeurs de Belgique, ce qui supporte les résultats positifs de nos enquêtes internes et renforce notre capacité à attirer et à retenir les meilleurs talents.

Célébration de 30 ans d'innovation

En 2024, EVS a célébré son 30ème anniversaire dans le monde entier sous le thème "Family and Friends Together for Live". Pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, diverses communautés d'acteurs de l'industrie du broadcast du monde entier se sont réunies à la EVS House pour célébrer les réalisations passées et renforcer les relations pour l'avenir.

Rachat d’actions

En décembre 2024, nous avons lancé un nouveau programme de rachat d'actions d'une valeur de 10 millions d'euros. Au 14 février 2025, nous avions racheté 176.891 actions à un prix moyen de 30,6488 euros par action, représentant au total 5.421.493,22 euros. Cela correspond à 54,21% du programme annoncé. EVS détient actuellement 983.389 actions propres, représentant 6,9% du total des actions.

Stratégie d'allocation du capital

Conformément à la stratégie de l'entreprise, EVS a développé un cadre d'allocation du capital end-to-end. L'objectif est d'assurer la transparence sur la manière dont le free cash flow sera déployé au sein de l'entreprise. Sur la base des plans de croissance de l'entreprise, l'allocation de cash sera principalement axée sur la génération de croissance organique et inorganique.

À des fins de croissance organique, la société réserve une partie de son free cash flow pour permettre des investissements internes. L'objectif de ces investissements est d'assurer l'accélération de notre potentiel de croissance en allouant des fonds aux projets qui offrent un retour sur investissement solide au fil du temps. Dans ce domaine, nous avons décidé par le passé de lancer des développements internes spécifiques, tels que VIA MAP à titre d'exemple.

Pour la croissance inorganique, la société mettra de côté des fonds pour soutenir les activités d'acquisition potentielles. L'objectif ici est de se concentrer sur des solutions adjacentes qui complètent le portefeuille actuel de EVS. Nous nous sommes fixé comme objectif de faire fructifier ce fonds chaque année en mettant de côté une partie de notre free cash flow. Ce tampon pour les acquisitions sera géré de manière proactive afin d'assurer un rendement optimal et d'éviter toute érosion de la trésorerie, jusqu'à ce que les fonds soient alloués à une acquisition déterminée.

En tant que troisième pilier, EVS continuera à verser un dividende de base. Pour les 3 prochaines années (2025-2027), nous proposons une nouvelle politique de dividende, fixant le dividende annuel à 1,20 euro par action. Cette politique de dividende de base renouvelée prévoit une croissance de 0,10 euro par action (soit 9,1 %) par rapport à la politique précédente couvrant la période 2022-2024.

Dividende par action 2022-2027 2022

Payé 2023

Payé 2024

Prévu 2025

Politique 2026

Politique 2027

Politique Dividende de base 1.10 1.10 1.10 1.20 1.20 1.20 Dividende exceptionnel 0.50 0.00 0.00 TBC TBC TBC

Un quatrième pilier de la stratégie d'allocation de capital fait référence à un programme annuel de rachat d'actions, principalement lié au financement des plans d'intéressement à long terme des membres de l'équipe. L'objectif est de compenser la dilution potentielle causée par l'émission annuelle de stock options par rachat d'actions.

En cas d'excédent de trésorerie résiduel, la société peut envisager de lancer des initiatives ad hoc telles que, par exemple, un programme spécial de rachat d'actions ou le versement de dividendes spéciaux.

Certains des piliers susmentionnés sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale, et tous restent soumis à tout changement des conditions du marché ou de la dynamique de l'entreprise. La stratégie d’allocation de capital sert de cadre pour guider nos décisions, tout en nous permettant de nous adapter lorsque les conditions du marché changent.

Chiffre d'affaires du second semestre et de l’année complète

Au 2S24, le chiffre d'affaires a atteint 99,9 millions d'euros, soit une augmentation de 14,1 millions d'euros ou 16,5% par rapport au 2S23. Hors Big Event Rentals, la croissance est de 3,1%.

À taux de change constant, le chiffre d'affaires a augmenté de 16,5% sur base annuelle.

Chiffre d'affaires – en millions d'euros 2S24 2S23 2S24/2S23 Total déclaré 99,9 85,8 16,5% Total à taux de change constant 99,9 85,8 16,5% Total à taux de change constant et hors Big Event Rental 88,6 86,0 3,1%

Pour l'ensemble de l'année 2024, le chiffre d'affaires a atteint 198,0 millions d'euros, soit une augmentation de 24,8 millions d'euros ou 14,3% par rapport à 2023. Hors Big Event Rentals, la croissance est de 5,1%.

À taux de change constants, le chiffre d'affaires a augmenté de 14,3% sur un an.

Chiffre d'affaires – en millions d'euros 2024 2023 2024/2023 Total déclaré 198.0 173.2 14.3% Total à taux de change constant 198.0 173.2 14.3% Total à taux de change constant et hors Big Event Rental 182.3 173.3 5.1%

Les fluctuations des devises ont principalement un impact sur les revenus d'EVS en raison de la conversion EUR/USD, ce qui peut avoir un impact significatif sur nos résultats, même si les fluctuations de l'EUR/USD ont également un impact sur le coût de nos opérations aux États-Unis et partiellement sur notre coût des marchandises vendues.

Sur le second semestre, hors Big Event Rentals, les LSP ont représenté 38% du chiffre d'affaires (40% au 2S23) tandis que les LAB ont représenté 62% (60% au 2S23). La croissance de l'activité LAB est l'un des piliers stratégiques d'EVS et démontre notre capacité à étendre notre empreinte auprès des diffuseurs génériques.

Résultats de l'année

La marge brute consolidée s'est établie à 72,3% pour l'exercice 2024, contre 69,7% pour l'exercice 2023 (+2,6 Pts sur base annuelle). Cette amélioration est principalement due à l'augmentation des prix de vente et à une proportion plus élevée de software par rapport au hardware dans certaines solutions. De plus, la croissance des revenus liés aux services a contribué à l'augmentation globale de la marge brute, ce qui s'est traduit par une amélioration des marges de la plupart de nos solutions. La marge est également influencée positivement par un reclassement des actifs internes, précédemment présentés en stocks, vers les autres actifs corporels, ce qui explique environ 1,7 Pts de l'augmentation. D'un point de vue EBIT, ce changement comptable n'a pas d'impact.

Les charges d'exploitation ont augmenté de 23% par rapport à l'année précédente, en raison de l'expansion des membres de l'équipe, de la hausse des coûts de main-d'œuvre due à l'inflation et de l'augmentation des dépenses associées telles que les licences et les frais de déplacement. Par ailleurs, l'augmentation s'explique également par la dépréciation des immobilisations incorporelles créées depuis 2022. Pour l'un des projets, lancé en 2022, une dépréciation des coûts de développement a été comptabilisée au 4ème trimestre 2024, car certains événements récents ont conduit à un changement dans notre stratégie de go-to-market. Ce changement de stratégie ne répond plus aux critères de la norme IAS38, car le produit ne sera plus lancé en tant que produit autonome, mais plutôt en tant qu'option dans l'écosystème VIA MAP.

La performance globale de l'EBIT s'est élevée à 45,0 millions d'euros, générant une marge EBIT de 22,7%.

Le bénéfice net s'est élevé à 42,9 millions d'euros, avec une charge d'impôt sur le résultat de 3,1 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2024 (contre 3,6 millions d'euros en 2023). La baisse de l'impôt sur le résultat est principalement due à une augmentation des actifs d'impôt différé reflétant les latences fiscales existantes dans la société nouvellement acquise MOG Portugal, ainsi qu'à une augmentation de l'actif d'impôt différé lié aux coûts de R&D capitalisés dans l'entité mère belge. Cette diminution est partiellement compensée par la hausse des impôts courants résultant de l'augmentation du bénéfice avant impôts au niveau du Groupe.

Le bénéfice net conduit à un bénéfice par action dilué de 3,02 euros (contre 2,65 euros en 2023).

Résultats du second semestre

La marge bénéficiaire brute au 2S24 a atteint 72,6%, contre 69,3% à la même période l'année dernière.

Les charges d'exploitation ont augmenté de 19% au 2S24 par rapport à la même période de l'année dernière, reflétant une augmentation maitrisée en ligne avec l'augmentation des activités.

La marge d'EBIT du 2S24 s'établit à 21,2%. contre 18,9% au 2S23, principalement en raison du chiffre d'affaires généré par les Big Event Rentals.

Le bénéfice net du Groupe s'élève à 21,1 millions d'euros au 2S24 contre 15,8 millions d'euros au 2S23. Le bénéfice dilué par action s'élève à 1,48 euro au 2S24 contre 1,13 euro au 2S23.

Bilan et état des flux de trésorerie

Le bilan, qui est déjà traditionnellement un élément fort dans les états financiers de EVS, continue de s'améliorer. L'année 2024 s'achève sur une position de trésorerie nette de 74,9 millions d'euros combinée à un faible niveau d'endettement (dont 12,3 millions d'euros liés à la norme IFRS 16), ce qui se traduit par un total des capitaux propres représentant 76 % du total du bilan à fin 2024.

Malgré l'augmentation des activités, le besoin en fonds de roulement est resté relativement stable par rapport à l'année dernière à 91,5 millions d'euros. En pourcentage des ventes, le besoin en fonds de roulement est passé de 52 % à la fin de l'année 2023 à 46 %. Ceci est principalement le résultat de l'amélioration continue du recouvrement des créances tout au long de l'année, partiellement compensée par une légère augmentation des stocks de 1,5 million d'euros pour soutenir la croissance de nos activités.

Les autres immobilisations incorporelles comprennent les coûts de développement interne capitalisés depuis 2022 selon IAS 38 (immobilisations incorporelles). A noter qu'une partie des immobilisations incorporelles a été dépréciée fin 2024 (1,1 million d'euros), compte tenu du fait que les conditions de la norme IAS38 n'étaient plus réunies après un changement de stratégie.

Les terrains et bâtiments comprennent principalement le siège social à Liège ainsi que le droit d'usage pour les bureaux à l'étranger (IFRS16).

Les stocks s'élèvent à 34,5 millions d'euros, en hausse de 1,5 million d'euros par rapport au début de l'année dans le but de soutenir la croissance continue des activités. Le ratio des stocks par rapport aux ventes s'améliore pour passer de 19% en 2023 à 17% en 2024.

Le passif comprend 12,9 millions d'euros d'endettement financier (y compris la partie à long terme et à court terme), principalement lié aux dettes locatives pour 12,3 millions d'euros et aux emprunts bancaires pour 0,6 million d'euros. Les provisions à long terme comprennent la provision pour la garantie technique sur les produits EVS pour la main-d'œuvre et les pièces. Les autres dettes représentent principalement des produits différés et acomptes reçus des clients sur les contrats en cours.

La trésorerie nette liée aux activités d'exploitation s'élève à un niveau record de 63,9 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2024, contre 35,7 millions d'euros en 2023. L'augmentation est principalement due à la hausse du bénéfice net et à la variation favorable des besoins en fonds de roulement par rapport à l'année précédente, principalement sur les créances suite à l'amélioration continue du recouvrement des factures clients. Au 31 décembre 2024, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à un niveau record de 87,8 millions d'euros, contre 50,9 millions d'euros à la fin de l'année 2023. L'augmentation est principalement due à l'augmentation de la trésorerie liée aux activités d'exploitation décrite ci-dessus, partiellement compensée par la trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement de -6,6 millions d'euros liée aux investissements dans les actifs incorporels et corporels ainsi qu'aux acquisitions de MOG et Tinkerlist, ainsi que par la trésorerie nette utilisée dans les activités de financement de -21,4 millions d'euros, qui résulte principalement du paiement total du dividende de -14,9 millions d'euros et du remboursement des dettes locatives et emprunts de -5,7 millions d'euros.

À la fin du mois de décembre 2024, il y avait 14.327.024 actions EVS en circulation, dont 839.544 étaient détenues par la société. À la même date, 775.476 warrants étaient en circulation avec un prix d'exercice moyen de 22,95 euros et des échéances comprises entre octobre 2026 et septembre 2030.

Evolution du personnel

À la fin de l'année 2024, EVS employait 705 membres d'équipe équivalents temps plein. Il s'agit d'une augmentation de 83 ETP par rapport à la fin de l'année 2023 (622 ETP). En 2024, l'acquisition de MOG technologies a représenté 42 de ces 83 nouveaux ETP. Pour 2025, nous prévoyons une augmentation du nombre de membres de l'équipe, en particulier au sein de NALA, afin de poursuivre et d'alimenter notre croissance future.

Mandats sociaux

La composition du conseil d'administration n'a pas été modifiée depuis la dernière Assemblée générale du 21 mai 2024, au cours de laquelle les actionnaires ont renouvelé les mandats de Johan Deschuyffeleer, administrateur indépendant et président (représentant The House of Value bv), Martin De Prycker, administrateur indépendant (représentant InnoConsult bv) et Michel Counson, directeur général, le tout pour une durée de 4 ans. Le Conseil d'administration est actuellement composé de neuf administrateurs :

Johan Deschuyffeleer , administrateur indépendant et président (représentant The House of Value bv) ;

, administrateur indépendant et président (représentant The House of Value bv) ; Michel Counson , directeur général ;

, directeur général ; Martin De Prycker , administrateur indépendant (représentant InnoConsult bv) ;

, administrateur indépendant (représentant InnoConsult bv) ; Chantal De Vrieze , administratrice indépendante (représentant 7 Capital SRL) ;

, administratrice indépendante (représentant 7 Capital SRL) ; Frédéric Vincent , administrateur indépendant ;

, administrateur indépendant ; Marco Miserez , administrateur indépendant ;

, administrateur indépendant ; Anne Cambier , administratrice indépendante (représentant Accompany You SRL) ;

, administratrice indépendante (représentant Accompany You SRL) ; Serge Van Herck , CEO et directeur général (représentant InnoVision bv) ; et

, CEO et directeur général (représentant InnoVision bv) ; et Soumya Chandramouli, administratrice indépendante (représentant FRINSO SRL).





Glossaire

Terme Définition Carnet de commandes <date> Chiffre d'affaires à reconnaitre après le <date> sur la base des commandes en cours. Pilier de marché LAB LAB – Live Audience Business (entreprises d’audience en direct)

Recettes provenant de clients qui utilisent les produits et solutions EVS pour créer du contenu pour leur propre usage.

Ce pilier du marché couvre les types de clients suivants : diffuseurs, stades, lieux de culte, centres médiatiques d'entreprise, organisations sportives, gouvernements et institutions, universités et collèges. Pilier de marché LSP LSP – Live Service Providers (fournisseurs de services en direct)

Recettes provenant de clients utilisant les produits et solutions EVS pour servir les « clients LAB ».

Ce pilier du marché couvre les types de clients suivants : sociétés de location et d'installation, sociétés de production, opérateurs indépendants, partenaires technologiques et intégrateurs de systèmes achetant pour leur propre usage. Pilier de marché BER BER – Big Event Rental (locations pour grands événements)

Recettes provenant de locations pour grands événements non annuels.

Ce pilier du marché couvre les types de clients suivants : diffuseurs hôtes de grands événements.

En cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaut.

Conférence téléphonique

EVS tiendra une conférence téléphonique en anglais le 19 février à 10h00 CET pour les analystes financiers et les investisseurs institutionnels. D'autres parties intéressées peuvent se joindre à l'appel en mode écoute seulement. La présentation utilisée lors de la conférence téléphonique sera disponible peu de temps avant la conférence sur le site Internet d'EVS.

Les participants doivent s'inscrire à la conférence en utilisant le lien fourni ci-dessous. Lors de son inscription, chaque participant recevra un numéro d'identification, un code d'accès direct à l'événement et un identifiant unique.

Inscription en ligne : events.teams.microsoft.com

Calendrier d’entreprise

16 mai 2025 : Résultats du 1er trimestre 2025 (publication après clôture des marchés)

20 mai 2025 : Assemblée Générale

19 août 2025 : Résultats du 2ème trimestre 2025 et du 1er semestre 2025 (publication après clôture des marchés)

21 novembre 2025 : Résultats du 3ème trimestre 2025 (publication après clôture des marchés)

À propos d'EVS

Nous créons du retour sur émotion

EVS est reconnu mondialement comme un leader dans la fourniture de technologie vidéo en direct pour les productions broadcast et de nouveaux médias. Couvrant l'ensemble du processus de production, les solutions EVS sont utilisées par les équipes de production du monde entier pour fournir les images sportives en direct les plus captivantes, les émissions de divertissement à succès et des contenus d’actualité à des milliards de téléspectateurs chaque jour - et en temps réel. Alors que nous continuons à étendre notre présence, notre engagement en faveur d'une croissance durable pour notre entreprise et pour le secteur est clairement démontré par notre stratégie ESG. Cet engagement se reflète non seulement dans nos résultats, mais aussi dans les notes élevées que nous accordent différentes agences.

Basée à Liège, en Belgique, la société est présente dans le monde entier avec des bureaux en Australie, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine, employant plus de 700 collaborateurs et assurant des ventes, des formations et un support technique dans plus de 100 pays.

EVS est une société cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN : BE0003820371. EVS fait partie, entre autres, des indices Euronext Tech Leaders et Euronext BEL Mid.

Contacts médias

Pour plus d'informations sur ce communiqué de presse, ou pour organiser une interview avec EVS, veuillez contacter :

Veerle De Wit – Chief Financial Officer

Tél.: +32 4 361 7004 – Email : v.dewit@evs.com

Sébastien Verlaine – Senior Brand & Corporate Communications Manager

Tél.: +32 4 361 5809 – Email : s.verlaine@evs.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant les activités, la situation financière et les résultats d'exploitation d'EVS et de ses filiales. Ces déclarations sont basées sur les attentes ou convictions actuelles de la direction d'EVS et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient entraîner des résultats ou performances réels de la Société sensiblement différents de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes concernent les changements dans la technologie et les exigences du marché, la concentration de la société sur une seule industrie, la baisse de la demande pour les produits de la société et ceux de ses filiales, l'incapacité à développer et à introduire en temps opportun de nouvelles technologies, produits et applications, et la perte de parts de marché et la pression sur les prix résultant de la concurrence qui pourraient entraîner des résultats ou performances réels de la société sensiblement différents de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. EVS ne s'engage pas à publier des révisions de ces déclarations prospectives pour refléter des événements ou circonstances après la date des présentes ou pour refléter la survenance d'événements imprévus.

Information financière consolidée finale condensée

Compte de résultat consolidé final condensé

(en milliers d'euros) Notes 2024 2023 2S24 2S23 Chiffre d’affaires 3 197.994 173.191 99.916 85.773 Coût des ventes -54.919 -52.548 -27.398 -26.368 Bénéfice brut 143.075 120.643 72.518 59.405 Marge brute % 72,3% 69,7% 72,6% 69,3% Frais de vente et d'administration -53.618 -46.567 -28.495 -25.246 Frais de recherche et développement -42.033 -31.836 -21.389 -17.364 Autres produits 420 180 300 74 Autres dépenses -1.734 -488 -1.388 -424 Rémunération sous forme d’actions et plan ESOP -1.107 -790 -393 -260 Bénéfice d’exploitation (EBIT) 45.003 41.142 21.153 16.185 Marge d’exploitation (EBIT) % 22,7% 23,8% 21,2% 18,9% Produits d’intérêt sur prêts et dépôts 908 230 667 149 Charges d’intérêt -1.124 -920 -578 -491 Autres produits (ou charges) financiers nets 886 19 -272 -82 Part dans le résultat de l’entreprise mise en équivalence 352 80 105 -77 Bénéfice avant impôts (PBT) 46.025 40.551 21.075 15.684 Impôts sur le revenu 4 -3.143 -3.605 -12 74 Bénéfice net 42.882 36.946 21.063 15.758 Attribuable à : Part du Groupe 42.882 36.946 21.063 15.758 RESULTATS PAR ACTION (en nombre d'actions et en EUR) 2024 2023 2S24 2S23 Nombre moyen pondéré d'actions souscrites sur la période moins actions propres 13.528.730 13.427.915 13.543.862 13.433.204 Nombre moyen pondéré d'actions diluées 14.177.655 13.950.751 14.231.205 13.991.046 Résultat de base – part du Groupe 3,17 2,75 1,56 1,17 Résultat net dilué part du Groupe (1) 3,02 2,65 1,48 1,13 ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT GLOBAL (en milliers d'euros) 2024 2023 2S24 2S23 Bénéfice net 42.882 36.946 21.063 15.758 Autres éléments du résultat global de la période Écarts de conversion monétaire 602 -270 273 -71 Total des éléments recyclables 602 -270 273 -71 Gains/(pertes) sur réévaluation des obligations au titre de prestations définies -28 -378 -28 -378 Total des éléments non recyclables, net de taxes -28 -378 -28 -378 Total des autres éléments du résultat global de la période, net d'impôt 574 -648 245 -449 Total du résultat global de la période 43.456 36.298 21.308 15.309 Attribuable à : Part du Groupe 43.456 36.298 21.308 15.309

(1) Le bénéfice dilué par action comprend :

187.000 warrants attribués en octobre 2020, dont 33.451 en circulation avec un prix d'exercice inférieur au cours de l'action et une maturité en octobre 2026 ; 158.600 warrants attribués en juin 2021, dont 149.850 en circulation avec un prix d'exercice inférieur au cours de l'action et une échéance en juin 2027 ; 183.375 stock-options attribués en septembre 2022, dont 182.625 en circulation avec un prix d'exercice inférieur au cours de l'action et une maturité en septembre 2028 ; 198.900 stock-options attribués en octobre 2023, tous en circulation avec un prix d'exercice inférieur au cours de l'action et avec une échéance en octobre 2029 ; et 210.650 stock-options attribués en septembre 2024, tous en circulation avec un prix d'exercice inférieur au cours de l'action et d'une maturité en septembre 2030.

Situation financière condensée finale (bilan)

ACTIFS

(en milliers d'euros) Notes 31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2023

Ajusté (1) Actifs non courants : Goodwill 4.474 2.832 2.832 Autres immobilisations incorporelles 5 13.416 16.020 16.020 Terrains et bâtiments 43.383 47.634 47.634 Autres immobilisations corporelles 13.034 7.439 9.349 Investissement comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence



7 3.271 1.938 1.938 Autres actifs financiers 412 495 495 Autres créances à long terme 3.295 3.458 3.458 Actifs d’impôts différés 4 8.007 5.203 5.203 Total des actifs non courants 89.292 85.019 86.929 Actifs courants : Stocks 34.512 33.001 31.091 Créances commerciales 67.278 67.243 67.243 Autres créances, charges différées et produits à recevoir 12.891 15.122 15.122 Autres actifs financiers 291 244 244 Trésorerie et équivalents de trésorerie 87.766 50.947 50.947 Total des actifs courants 202.738 166.557 164.647 Total des actifs 292.030 251.576 251.576

(1) Ajustement rétrospectif lié au changement de méthode comptable sur la présentation des équipements produits à des fins d’usage interne, transférés des stocks aux autres actifs corporels, afin de permettre la comparaison avec Dec'24. Voir les détails dans la note 2.4.





CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (milliers d'euros) Notes 31 déc. 2024 31 déc. 2023 Fonds propres: Capital 8.772 8.772 Réserves 227.356 198.897 Actions propres -16.917 -17.174 Total des réserves consolidées 210.439 181.723 Différences de conversion 1.407 805 Fonds propres imputables aux actionnaires de la société mère 220.618 191.300 Intérêt minoritaire - - Total des fonds propres 12 220.618 191.300 Provisions à long terme 2.131 1.738 Impôts différés passifs 42 11 Dettes financières à long terme 8 9.072 10.444 Autres dettes à long terme 991 143 Passif à long terme 12.236 12.336 Part des dettes financières à court terme 8 3.797 3.896 Dettes commerciales 10.320 10.681 Montants à payer pour les salaires et cotisations sociales 12.935 12.481 Impôt sur le revenu à payer 3.614 1.393 Autres dettes, avances reçues, charges à payer et produits différés



28.510 19.489 Passif à court terme 59.176 47.940 Total des fonds propres et du passif 292.030 251.576

État des flux de trésorerie condensé final

(en milliers d'euros) Notes 2024 2023 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles



Bénéfice net, part du groupe 42.882 36.946 Ajustement pour: - Amortissements et dépréciation des immobilisations 12.779 8.042 - Plan de participation bénéficiaire et warrants 12 1.107 790 - Provisions 397 -388 - Impôts sur le revenu 3.143 3.605 - Résultat financier net produit (-) / dépense (+) -671 672 - Part du résultat des entités comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence -352 -80 Ajustement pour les variations des éléments du fonds de roulement : - Stock -3.572 -4.216 - Créances commerciales 704 -8.198 - Autres créances, charges différées et produits à recevoir 3.142 -2.592 - Dettes commerciales -979 1.474 - Montants à payer pour les salaires et cotisations sociales 411 1.083 - Autres dettes, avances reçues, charges à payer et produits différés 5.692 1.375 - Différences de conversion 2.317 -1.013 Flux de trésorerie générée par les opérations 67.000 37.500 Impôts sur les revenus payés 4 -3.065 -1.798 Flux de trésorerie nette provenant des activités opérationnelles 63.935 35.702 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Achat d’actifs incorporels -1.323 -4.525 Achat d'actifs corporels (terrains et bâtiments et autres actifs corporels) -5.818 -3.013 Cession d'actifs corporels 25 37 Intérêts reçus 1.719 230 Acquisitions d'entreprises -1.294 - Autres actifs financiers 118 12 Flux de trésorerie nets affectés aux activités d'investissement -6.573 -7.259 Flux de trésorerie liés aux activités de financement Remboursement d’emprunts 8 -2.450 -1.105 Paiement des dettes de location -3.223 -3.055 Intérêts payés -550 -556 Dividende reçu d’entreprise détenue 64 64 Dividende versé 13 -14.903 -21.497 Acquisition (-) / vente (+) d'actions propres -363 - Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement -21.425 -26.149 Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 35.937 2.294 Différence de change nette 882 -398 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 50.947 49.051 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 87.766 50.947

État des variations des capitaux propres condensé final

(en milliers d'euros) Capital Réserves Actions propres Ecarts de conversion monétaire Fonds propres,

part du groupe Total des fonds propres Solde au 1er janvier 2023 8.772 183.390 -17.447 1.075 175.790 175.790 Résultat net 36.946 36.946 36.946 Autres éléments du résultat global -378 -270 -648 -648 Total du résultat global 36.568 -270 36.298 36.298 Paiements en actions 790 790 790 Opérations sur actions propres -273 273 - - Dividende final -14.780 -14.780 -14.780 Acompte sur dividende -6.717 -6.717 -6.717 Autres allocations -81 -81 -81 Solde au 31 décembre 2023 8.772 198.897 -17.174 805 191.300 191.300

(en milliers d'euros) Capital Réserves Actions propres Ecarts de conversion monétaire Fonds propres,

part du groupe Total des fonds propres Solde au 1er janvier 2024 8.772 198.897 -17.174 805 191.300 191.300 Résultat net 42.882 42.882 42.882 Autres éléments du résultat global -28 602 574 574 Total du résultat global 42.854 602 43.456 43.456 Paiements en actions 1.107* 1.107 1.107 Opérations sur actions propres -883 257 -626 -626 Dividende final -8.128 -8.128 -8.128 Acompte sur dividende -6.775 -6.775 -6.775 Autres allocations 284 284 284 Solde au 31 décembre 2024 8.772 227.356 -16.917 1.407 220.618 220.618

* Le montant total comprend 1.115 euros accordés et -8 euros perdus

Notes concernant les états financiers consolidés

NOTE 1 : BASE DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS

Les états financiers consolidés d'EVS Group pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2024 sont établis et présentés conformément aux normes comptables IFRS, telles qu'adoptées pour une utilisation dans l'Union européenne. La publication des comptes condensés du Groupe pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2024 a été autorisée par le Conseil d'administration du 18 février 2025. Ce rapport condensé fournit une explication des événements et des transactions qui sont importants pour la compréhension de l'évolution de la situation financière et du reporting depuis la dernière période de reporting annuel et doit donc être lu conjointement avec les états financiers consolidés 2024 complets à partir desquels ces états financiers condensés ont été dérivés et qui seront publiés sur le site Internet d'EVS Group le 18 avril 2025. Les états financiers condensés sont préparés sur une base de continuité de l'exploitation.

NOTE 2.1 : POLITIQUES ET MÉTHODES COMPTABLES SIGNIFICATIVES

Les comptes consolidés d'EVS Broadcast Equipment SA et de ses filiales ont été établis conformément aux normes comptables IFRS adoptées par l'Union européenne. Toutes les normes et interprétations publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB) et l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) en vigueur à la fin de l'exercice 2024 et adoptées par l'Union européenne sont appliquées par la Société. Les états financiers consolidés ont été préparés sur la base du coût historique, à l'exception des paiements fondés sur des actions (à la date d'attribution), des instruments financiers dérivés et des contreparties éventuelles, qui sont évalués à leur juste valeur. Les comptes consolidés sont présentés en milliers d'euros. Toutes les valeurs sont arrondies au millier près, sauf indication contraire. Les politiques et méthodes comptables adoptées pour l'établissement des états financiers consolidés IFRS de la société sont conformes à celles appliquées dans les états financiers consolidés annuels 2023 à l'exception du changement de principe comptable relatif aux revenus des contrats avec les clients (voir note 2.3) et du changement de présentation des états financiers pour les stocks et autres actifs corporels (voir note 2.4). Les conventions et méthodes comptables IFRS de la société sont disponibles dans le rapport annuel 2023, à l'exception des normes IFRS nouvelles, modifiées ou révisées et des interprétations IFRIC qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2024. L'adoption de ces déclarations nouvelles, modifiées ou révisées n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes consolidés du Groupe.

NOTE 2.2 : JUGEMENTS ET ESTIMATIONS

Lors de la préparation des états financiers consolidés condensés de la Société, la direction fait preuve de jugement dans l'application de diverses conventions comptables. Les domaines de jugement sont conformes à ceux suivis dans la préparation des états financiers consolidés annuels d'EVS au 31 décembre 2023.

De plus, la direction est tenue de faire des estimations qui ont une incidence sur les montants inclus dans les états financiers. Les estimations effectuées à chaque date de clôture reflètent les conditions en vigueur à ces dates (par exemple: prix du marché, taux d'intérêt et taux de change). Bien que ces estimations soient basées sur la meilleure connaissance de la direction des événements existants et des actions que le groupe pourrait entreprendre, les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

L'utilisation d'estimations s'applique particulièrement à la réalisation de tests de dépréciation du goodwill et à l'évaluation d'éventuels ajouts au prix d'achat de regroupements d'entreprises antérieurs, à la détermination de la contrepartie conditionnelle, à la détermination de la juste valeur des plans de paiements par actions, à l'évaluation de la position d'impôt différé, à l'évaluation des obligations au titre des avantages du personnel et à la détermination du pourcentage d'avancement des projets en cours. Ces estimations sont abordées plus en détail dans le rapport annuel de la Société.

NOTE 2.3 : CHANGEMENT DE MÉTHODE COMPTABLE – REVENUS PROVENANT DE CONTRATS AVEC DES CLIENTS

Au cours de la période en cours, le Groupe a modifié sa politique comptable concernant la détermination du pourcentage d'avancement des projets. Auparavant, le pourcentage d'avancement était déterminé en proportion du temps total prévu pour réaliser ce type de projets à la fin de la période de référence. A compter du 1er janvier 2024, le Groupe a adopté une nouvelle méthode de détermination du pourcentage d'avancement sur base d’étapes fixes (milestones).

Le changement de politique est mis en œuvre afin de mieux refléter l'avancement des projets et d'améliorer la fiabilité de la reconnaissance des revenus. La nouvelle méthode fournit une mesure plus précise de l'avancement du projet et s'aligne sur les pratiques du secteur.

Ce changement n'a pas d'incidence importante sur les résultats financiers des périodes précédentes. L'impact sur les comptes de l'exercice 2023 aurait été neutre (0 million d'euros).

NOTE 2.4 : CHANGEMENT DE PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS – STOCKS ET AUTRES ACTIFS CORPORELS

Au cours de la période, le Groupe a modifié la présentation des équipements produits à des fins internes dans les états financiers condensés. Auparavant, ces produits étaient présentés comme des stocks. À compter du 1er janvier 2024, le Groupe a adopté une nouvelle méthode de présentation selon laquelle ces éléments sont désormais classés comme autres actifs corporels.

Le changement de présentation a été effectué pour améliorer la clarté et la comparabilité des états financiers. La nouvelle méthode de présentation fournit des informations plus pertinentes et reflète mieux la nature des actifs financiers et des coûts du Groupe, conformément aux meilleures pratiques du secteur.

L'effet de ce changement sur les états financiers 2023 aurait entraîné un transfert de 1,9 million d'euros des stocks vers les autres actifs corporels, reflétant la valeur nette de ces produits. En outre, il aurait conduit à un reclassement de 0,6 million d'euros d'amortissement du coût des ventes vers les dépenses de recherche et développement.

NOTE 3 : INFORMATION PAR SEGMENT

D’un point de vue opérationnel, la société est intégrée verticalement avec la majorité de son personnel située au siège en Belgique, y compris les départements R&D, production, marketing et administration. Par conséquent, la majorité des investissements et des coûts se situent au niveau de la société mère belge. Les ressources sécurisant les interactions avec les clients, telles que les profils de vente, d’exploitation et de support, sont principalement embauchées dans les régions respectives. Les filiales étrangères sont principalement des bureaux de vente et de représentation. En tant que principal décideur opérationnel, le comité exécutif examine les résultats d'exploitation, les plans d'exploitation et prend les décisions d'allocation des ressources à l'échelle de l'entreprise. Les revenus liés aux produits de même nature (équipements de production audiovisuelle numérique) sont réalisés par des équipes commerciales polyvalentes. Le reporting interne de la société est le reflet de l'organisation opérationnelle précitée et se caractérise par une forte intégration des activités de la société.

Par conséquent, la société est composée d'un seul segment selon la définition d'IFRS 8, et le compte de résultat consolidé du Groupe reflète ce segment unique. Tous les actifs à long terme sont situés dans la société mère EVS Broadcast Equipment SA en Belgique.

La société fournit une classe d'activité définie comme des solutions basées sur des ‘tapeless workflows’ avec une architecture modulaire cohérente. Il n'y a pas d'autres classes d’activités significatives, que ce soit individuellement ou dans l'ensemble. Des modules identiques peuvent répondre aux besoins de marchés différents, et nos clients eux-mêmes sont souvent multi-marchés. Fournir des informations pour chaque module n'est donc pas pertinent pour EVS.

Au niveau géographique, nos activités sont réparties dans les régions suivantes : Asie-Pacifique (« APAC »), Europe, Moyen-Orient et Afrique (« EMEA ») et Amérique (« NALA »). Cette division suit l'organisation des services commerciaux et de support au sein du Groupe, qui opère dans le monde entier. Une quatrième région est dédiée aux événements mondiaux (« big event rentals »).

La société fournit des informations complémentaires avec une présentation du chiffre d'affaires par pilier de marché: «Live Service provider », « Live Audience Business » et « Big Event Rentals » pour les contrats de location liés aux grands événements sportifs (par conséquent sujet à la saisonnalité).

Enfin, les ventes sont présentées par nature : vente d’équipements et autres services.

3.1. Informations sur le chiffre d’affaires par destination

Le chiffre d’affaires peut être présenté par pilier de marché: “Live Service provider”, “Live Audience Business” et “Big event rentals”. La maintenance et le service après-vente sont inclus dans la solution complète proposée aux clients.

Chiffre d'affaires (en milliers d'euros) 2S24 2S23 % 2S24/2S23 Live Audience Business 55.334 51.344 7,8% Live Service Provider 33.296 34.650 -3,9% Big event rentals 11.286 -0.221 5206,8% Chiffre d'affaires total 99.916 85.773 16,5%

Chiffre d'affaires (en milliers d'euros) 2024 2023 % 2024/2023 Live Audience Business 104.204 90.050 15,7% Live Service Provider 78.011 83.278 -6,3% Big event rentals 15.779 -0.137 11617,5% Chiffre d'affaires total 197.994 173.191 14,3%

3.2. Informations sur le chiffre d’affaires par région géographique

Les activités sont réparties en trois régions : Asie-Pacifique (« APAC »), Europe, Moyen-Orient et Afrique (« EMEA ») et « Amériques ». Nous faisons également une distinction pour la catégorie "Big Event Rentals" qui n'est pas attribuée à une région spécifique.

Chiffre d'affaires de la période (en milliers d'euros) APAC

hors événements EMEA

hors événements Amériques

hors événements Big Event Rentals TOTAL Chiffre d'affaires du 2S24 20.477 39.217 28.936 11.286 99.916 Evolution vs. 2S23 (%) 53,9% -12,7% 4,3% 5208,2% 16,5% Variation vs. 2S23 (%) à taux de change constant 53,9% -12,7% 4,3% 5208,2% 16,5% Chiffre d'affaires du 2S23 13.304 44.934 27.756 -0.221 85.773

Chiffre d'affaires de la période (en milliers d'euros) APAC

hors événements EMEA

hors événements Amériques

hors événements Big Event Rentals TOTAL Chiffre d'affaires 2024 30.734 88.451 63.030 15.779 197.994 Évolution vs. 2023 (%) 1,6% 2,0% 11,9% 11617,5% 14,3% Variation vs. 2023 (%) à taux de change constant 1,6% 2,0% 11,9% 11617,5% 14,3% Chiffre d'affaires 2023 30.260 86.721 56.347 -0.137 173.191



Le chiffre d'affaires réalisé en Belgique (pays d'origine de l'entreprise) avec des clients externes représente moins de 5% du chiffre d'affaires total de la période. Au cours des 12 derniers mois, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires significatif avec des clients externes (selon la définition de la norme IFRS 8) aux États-Unis pour un montant de 53,6 millions d'euros (51,0 millions d'euros en 2023).

3.3. Informations sur le chiffre d’affaires par nature

Les revenus peuvent être présentés par nature : vente d'équipements et autres services.

Chiffre d'affaires (en milliers d'euros) 2S24 2S23 % 2S24/

2S23 Vente d'équipement 85.632 71.893 19,1% Autres services 14.284 13.880 2,9% Chiffre d'affaires total 99.916 85.773 16,5%

Chiffre d'affaires (en milliers d'euros) 2024 2023 % 2024/

2023 Vente d'équipement 169.709 149.795 13,3% Autres services 28.285 23.396 20,9% Chiffre d'affaires total 197.994 173.191 14,3%

D'autres services comprennent le conseil, l'installation, la gestion de projet, la location, la formation, la maintenance et l'assistance à distance. Les contrats de travaux en cours sont inclus dans les deux catégories. Les ventes d'équipement sont comptabilisées à un moment donné tandis que les autres services sont comptabilisés au fil du temps.

3.4. Informations sur les clients importants

Sur les 12 derniers mois, aucun client externe de l'entreprise n'a représenté plus de 10% du chiffre d'affaires (idem en 2023).

NOTE 4 : IMPÔTS SUR LE REVENU

(en milliers d'euros) 2024 2023 - Impôt courant sur le revenu -6.037 -4.060 - Impôt différé sur le revenu 2.894 455 Total impôt sur le revenu -3.143 -3.605

La charge d'impôt sur le revenu s'élève à 3,1 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2024, contre 3,6 millions d'euros en 2023. Cette diminution est principalement attribuable à une hausse des actifs d'impôts différés reflétant :

les latences fiscales existantes dans la société nouvellement acquise, MOG Portugal (+1,8 million d'euros) ;

une augmentation des impôts différés sur la reprise de la réserve occulte déterminée en vertu du droit fiscal belge. Cette réserve est liée aux coûts de R&D capitalisés, qui sont intégralement amortis en comptabilité mais ne sont déductibles fiscalement que sur trois ans au titre de l'impôt des sociétés (+ 1,6 million d'euros).

Cet effet est partiellement compensé par la hausse des impôts courants (EUR + 2,0 millions) résultant de l'augmentation du bénéfice avant impôts au niveau du groupe EVS.

Le taux d'imposition effectif pour la période close le 31 décembre 2024 est de 6,8%, comparativement à 8,9% en 2023.

NOTE 5 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles ont diminué de 2,6 millions d'euros au cours de la période, reflétant les charges d'amortissement de 3,5 millions d'euros couplées au write-off de certains investissements d'un montant de 1,1 million d'euros, partiellement compensées par la capitalisation de coûts de développement interne de 1,3 million d'euros et les immobilisations incorporelles acquises dans le cadre du regroupement d'entreprises de 0,8 million d'euros. Pour l'un des projets, lancé en 2022, un write-off des coûts de développement a été comptabilisée au 4ème trimestre 2024, car certains événements récents ont conduit à un changement dans notre stratégie go-to-market. Ce changement de stratégie ne répond plus aux critères de la norme IAS38, car le produit ne sera plus lancé en tant que solution autonome, mais plutôt en tant qu'option dans l'écosystème VIA MAP

Les coûts immobilisés en 2024 comprennent principalement les coûts de personnel interne et les coûts des consultants externes liés à la phase de développement d'un projet important qui devrait assurer la croissance future d'EVS. Ce projet consiste en du software et hardware qui seront commercialisés à la fin du développement. Les dépenses prévues s'élèvent à 5,9 millions d'euros sur une période de 3 ans, avec un retour sur investissement prévu à partir de 2027. L'avancement de ces développements internes est surveillé fréquemment afin de s'assurer que les avantages économiques futurs restent assurés.

NOTE 6 : REGROUPEMENT D'ENTREPRISES – ACQUISITION DE MOG TECHNOLOGIES

Le 1er octobre 2024, EVS a finalisé l'acquisition de 100% des actions de MOG Technologies, une société basée au Portugal avec environ 50 membres d'équipe hautement qualifiés, réputée pour ses outils de production software et clouds dans le domaine des médias numériques et vidéos. L'expertise reconnue de MOG Technologies en matière de technologie cloud renforce la stratégie de Balanced Computing d'EVS, notamment en améliorant ses solutions de gestion et de distribution de contenus, respectivement MediaCeption et MediaHub. L'acquisition permet à EVS d'accéder à un vivier de talents hautement qualifiés, apportant une expertise dans les médias numériques et la technologie vidéo, au-delà de la diffusion traditionnelle. Elle fournit également une gamme plus large et plus intégrée de solutions pour rationaliser les workflows multimédia, de l'acquisition à la distribution, une capacité accrue d'investissement dans la recherche et le développement pour stimuler les avancées technologiques et fournir des solutions de pointe, ainsi qu'un support client et des services professionnels de qualité pour assurer une mise en œuvre transparente et une utilisation optimale du portefeuille de produits combiné.

Cette transaction est qualifiée comme ‘business acquisition’ selon la norme IFRS 3 et est donc comptabilisée selon la méthode de l'acquisition. La contrepartie transférée pour l'acquisition de MOG Technologies comprend :

Un montant en numéraire de 1,0 million d'euros versé à la date de clôture.

Une contrepartie conditionnelle comprise entre 0 million d'euros et un maximum de 2,6 millions d'euros (earn-out à la charge de la Société) en fonction de plusieurs facteurs dont : l'atteinte de niveaux de revenus prédéfinis au cours des exercices 2025 à 2029 ; le recouvrement de la totalité ou d'une partie de créances douteuses existantes spécifiquement identifiées ; le règlement final des procédures judiciaires en cours ; la récupérabilité effective des crédits d'impôt existants ; le maintien des employés clés identifiés au sein de la Société au cours des quatre prochaines années.







La juste valeur de la contrepartie conditionnelle, incluse dans la ligne « Autres dettes, avances reçues, charges à payer et produits différés», s'élève à 0,9 million d'euros à la date d'acquisition et n'a pas changé à la date de clôture. La juste valeur classée au niveau 3 a été estimée sur la base d'un modèle dans lequel les résultats possibles sont pondérés en fonction des probabilités. Les données non observables auxquelles cette évaluation de la juste valeur est la plus sensible sont le montant estimé du chiffre d'affaires de MOG Technologies sur la période de référence, le maintien des employés clés de la Société et le recouvrement effectif des crédits d'impôt existants. En fonction de la réalisation réelle de ces intrants, la Société est exposée à un impact futur sur le compte de résultat allant d'une perte de 1,7 million d'euros (en cas d'earn-out maximal) à un gain de 0,9 million d'euros (en cas d'earn-out minimum).

Les montants comptabilisés au titre des actifs identifiables acquis et des passifs pris en charge, ainsi que la contrepartie transférée, le montant du goodwill et le flux de trésorerie nette qui en résulte à la date d'acquisition sont présentés dans le tableau ci-dessous :

(en milliers d'euros) Immobilisation incorporelle – Technologie 442 Immobilisation incorporelle – Clientèle 445 Autres immobilisations incorporelles 1 Immobilisations corporelles 380 Autres actifs non courants 26 Actifs d'impôt différé 32 Comptes débiteurs 1.382 Stocks 210 Trésorerie et équivalents de trésorerie 770 Total de l'actif 3.688 Passifs d'impôts différés -210 Passifs financiers -1.679 Comptes créditeurs -619 Revenus différés -932 Total du passif -3.439 Actif net acquis 248 Contrepartie payée en espèces 1.020 Ajustement final de la dette nette - Juste valeur de la contrepartie conditionnelle (earn-out) 871 Contrepartie totale 1.891 Goodwill 1.643 Sortie de trésorerie, net de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 250

Le goodwill, d'un montant de 1,6 million d'euros, se compose des synergies de marché attendues de la combinaison de MOG Technologies et d'EVS ainsi que de la main-d'œuvre qualifiée de MOG Technologies, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une reconnaissance distincte en tant qu'actifs incorporels. Le goodwill ne devrait pas être déductible à des fins fiscales.

La méthode utilisée pour l'évaluation de la technologie consiste en la méthode de ‘royalty relief’ (économies potentielles liées à la possession de la technologie après l'acquisition) soutenue par une analyse de benchmark.

L'immobilisation incorporelle liée à la clientèle a été évaluée selon la méthode des bénéfices excédentaires multi périodes (en estimant le chiffre d’affaires et les flux de trésorerie dérivés de l'immobilisation incorporelle).

La juste valeur des créances de 1,4 million d'euros correspond aux montants contractuels bruts à recevoir.

Depuis la date d'acquisition le 1er octobre 2024, MOG Technologies a contribué à hauteur de 0,5 million d'euros au chiffre d'affaires et de -0,5 million d'euros au résultat net dans le compte de résultat consolidé pour la période de 3 mois close le 31 décembre 2024. Si l'acquisition de MOG Technologies avait été finalisée le 1er janvier 2024, le chiffre d'affaires et le résultat net consolidés du Groupe pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2024 auraient été respectivement de 2,3 millions d'euros et -5,3 millions d'euros.

Les frais afférents à l'acquisition, d'un montant de 0,2 million d'euros, ont été immédiatement pris en charges lorsqu’ils ont été encourus et sont présentés sous la rubrique « Frais de vente et d'administration » du compte de résultat.

NOTE 7 : PARTICIPATIONS DANS DES ENTREPRISES ASSOCIÉES

En août 2024, EVS a finalisé l'acquisition d'une participation minoritaire dans la société belge TinkerList, un innovateur de premier plan dans le secteur de la production médiatique, après avoir développé Cuez – le premier système de gestion de rundown basé sur le cloud au monde – en tant qu'application web et système d'automatisation de pointe conçu pour se connecter de manière transparente à une grande variété d'appareils de production. Les produits TinkerList amélioreront les solutions EVS Flexible Control Room et MediaCeption grâce à un partenariat stratégique en plus de l'acquisition d'une participation minoritaire.

La contrepartie totale versée à la date de la transaction s'est élevée à 1,0 million d'euros. Au 31 décembre 2024, EVS détenait une participation de 21,7% dans TinkerList, la valeur comptable de l'investissement s'élevant à 0,9 million d'euros. La part d'EVS dans les résultats 2024 de TinkerList s'élève à -0,1 million d'euros.

NOTE 8 : DETTES FINANCIÈRES

(en milliers d'euros) 2024 2023 Dettes financières à long terme Emprunts bancaires - 561 Dettes de location-financement à long terme 9.072 9.883 Total 9.072 10.444 Montant dû dans les 12 mois (présenté dans les passifs courants) Emprunts bancaires 561 1.114 Dettes de location-financement à court terme 3.236 2.782 Total 3.797 3.896 Dette financière totale (à court et à long terme) 12.869 14.340

En juin 2020, un prêt de 5,5 millions d'euros a été mis en place auprès de BNP Paribas Fortis pour financer partiellement l'acquisition d'Axon. Le calendrier de remboursement prévoit un premier remboursement de 0,6 million d'euros en 2020 et des versements annuels de 1,1 million d'euros entre 2021 et 2024, avec un remboursement final de 0,6 million d'euros en juin 2025 à l'échéance du prêt.

En juin 2020, une ligne de crédit reconductible de 5,0 millions d'euros a également été mise en place auprès de Belfius banque pour financer partiellement l'acquisition d'Axon. Cette ligne de crédit amortissable expirera à la fin du mois de juin 2025. À ce jour, EVS n'a pas utilisé cette facilité de crédit.

Les dettes de location-financement comprennent principalement les contrats de location de bureaux dans les différentes filiales à travers le monde et les leasings de voitures pour les employés.

NOTE 9 : JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS

La juste valeur des actifs et passifs financiers est définie comme le montant auquel l'instrument pourrait être échangé dans le cadre d'une transaction courante entre des parties consentantes, autre que dans le cadre d'une vente forcée ou d'une liquidation.

Les méthodes et hypothèses suivantes ont été utilisées pour estimer les justes valeurs :

- La trésorerie et les équivalents de trésorerie et les placements à court terme, les créances clients, les dettes fournisseurs et les autres passifs à court terme se rapprochent de leur valeur comptable, en grande partie en raison de l'échéance à court terme de ces instruments ;

- Les autres actifs à long terme à taux fixe et à taux variable sont évalués par le Groupe sur la base de paramètres tels que les taux d'intérêt, les facteurs de risque spécifiques à chaque pays, la solvabilité individuelle du client et les caractéristiques de risque du projet financé. Sur la base de cette évaluation, des provisions sont prises pour tenir compte des pertes prévues de ces créances. Au 31 décembre 2024, les valeurs comptables de ces créances, nettes des provisions, sont présumées ne pas être sensiblement différentes de leurs justes valeurs calculées ;

- La juste valeur des instruments non cotés, des prêts bancaires et autres passifs financiers, des obligations au titre des contrats de location-financement ainsi que des autres passifs financiers non courants est estimée en actualisant les flux de trésorerie futurs à l'aide des taux d'intérêt effectifs actuellement disponibles pour la dette à des conditions similaires, le risque de crédit et les échéances résiduelles. Au 31 décembre 2024, le taux d'intérêt effectif n'est pas sensiblement différent du taux d'intérêt nominal de l'obligation financière ;

- Le Groupe conclut des instruments financiers dérivés avec diverses contreparties, principalement des institutions financières ayant une notation de crédit investment grade. Les produits dérivés évalués à l'aide de techniques d'évaluation avec des données observables par le marché sont principalement des contrats de change à terme et des contrats d'option. Les techniques d'évaluation les plus fréquemment appliquées comprennent les modèles de prix à terme et de swap, utilisant des calculs de valeur actualisée. Les modèles intègrent divers facteurs, notamment les taux de change, les taux au comptant et à terme et les courbes de taux d'intérêt.

Au 31 décembre 2024, le Groupe détenait les instruments financiers suivants évalués à la juste valeur :

(en milliers d'euros) 31 décembre 2024 31 décembre 2023 Passif (-) / Actif (+) financier évalué à la juste valeur Passifs (-) / actifs (+) à la juste valeur par le compte de résultat Contrats de change – sans ‘hedge accounting’ -2.244 206

Le Groupe utilise la hiérarchie suivante pour déterminer et publier la juste valeur des instruments financiers par technique d'évaluation :

Niveau 1 : prix cotés (non ajustés) sur les marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques ;

Niveau 2 : autres techniques pour lesquelles toutes les données ayant un effet significatif sur la juste valeur comptabilisée sont observables, directement ou indirectement ;

Niveau 3 : techniques qui utilisent des données ayant un effet significatif sur la juste valeur comptabilisée qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables

Toutes les justes valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessus se rapportent au niveau 2. Il n'y a eu aucun transfert entre les évaluations de la juste valeur de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3 au cours de la période de présentation de l'information financière.

NOTE 10 : TAUX DE CHANGE

Les principaux taux de change qui influencent les comptes financiers consolidés sont USD/EUR et GBP/EUR qui ont été considérés comme suit :

Taux de change USD/EUR Moyenne annuelle Au 31 décembre 2024 1,0821 1,0389 2023 1,0815 1,1050 Variation 0,1% -6,0%

Taux de change GBP/EUR Moyenne annuelle Au 31 décembre 2024 0,8466 0,8292 2023 0,8698 0,8690 Variation -2,7% -4,6%

NOTE 11 : EFFECTIF

(en équivalents temps plein) Au 31 décembre 2024 705 2023 622 Variation +83

À la fin de l'année 2024, EVS employait 705 personnes (ETP). Il s'agit d'une augmentation de 83 membres de l'équipe par rapport à la fin de l'année 2023. En 2024, l'acquisition de MOG technologies a représenté 42 de ces 83 nouveaux ETP. Pour 2025, nous prévoyons une augmentation du nombre de membres de l'équipe, en particulier au sein de NALA, afin de poursuivre et d'alimenter notre croissance future.

NOTE 12 : TITRES DE PARTICIPATION

L'écart entre le nombre d'actions propres et de warrants en circulation au cours de la période est le suivant :

2024 2023 Nombre d'actions propres au 1er janvier 893.820 908.014 Acquisition d'actions propres sur le marché 71.985 - Vente d'actions propres sur le marché - - Attribution aux plans de participation des employés aux bénéfices -12.962 -14.194 Vente liée au plan d’actionnariat des employés (ESOP) et autres transactions -113.299 - Nombre d'actions propres au 31 décembre 839.544 893.820 Warrants en circulation au 31 décembre 775.476 680.875

Le 25 novembre 2024, le Groupe a annoncé la décision de son Conseil d'administration d'engager un programme de rachat d'actions de ses actions en circulation pour un montant maximum de 10 millions d'euros et jusqu'à 355.000 actions. Le programme de rachat d'actions est mis en œuvre conformément à l'autorisation prévue à l'article 10 des statuts de la société. Il a débuté le 1er décembre 2024, pour une durée maximale de 2 ans. Le programme de rachat est confié à un tiers, avec une clause de rétractation permettant à l'une ou l'autre des parties de résilier le mandat avec effet immédiat et sans indemnité. En 2024, le Groupe a racheté 71.985 actions propres.

Au cours de l'année 2024, 113.299 actions propres ont été utilisées pour satisfaire à l'exercice de warrants par les salariés liés au plan de stock-options de 2020.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 21 mai 2024 a approuvé l'attribution de 12.962 actions aux salariés d'EVS (attribution de 36 actions à chaque membre du personnel au prorata de leur temps d'occupation effectif ou assimilé en 2023) en récompense de leur contribution aux succès du Groupe.

NOTE 13 : DIVIDENDES

L'Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2024 a approuvé le versement d'un dividende brut total de 1,10 euro par action au titre de l'exercice 2023.

Pour l'exercice 2024, un acompte sur dividende de 0,50 euro par action a été versé en novembre 2024. Un dividende annuel de 1,10 euro par action sera proposé à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires.

(en milliers d'euros, brut) # Coupon Date de déclaration 2024 2023 - Dividende final pour 2022 (y compris dividende exceptionnel) (1,10 EUR par action hors actions propres) 34 Mai 2023 - 14,780 - Acompte sur dividende 2023 (0,50 € par action hors actions propres) 35 Nov. 2023 - 6,717 - Dividende final pour 2023 (0,60 EUR par action hors actions propres) 36 Mai 2024 8,128 - Acompte sur dividende pour 2024 (0,50 euro par action hors actions propres) 37 Nov. 2024 6,775 Total des dividendes versés 14,903 21,497

Les dernières directives en matière de dividendes publiées en 2022 prévoient une distribution annuelle totale de dividendes de 1,10 euro par action pour 2024, sous réserve des conditions de marché et de l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Dans le contexte d'un nouveau cadre d'allocation du capital, EVS propose une nouvelle politique de dividende pour les années 2025-2027, fixant le dividende annuel à 1,20 euro par action pour les 3 prochaines années. Cette politique renouvelée de dividende de base prévoit une croissance de 0,10 euro par action (soit 9,1%) par rapport à la politique précédente 2022-2024. Cette proposition est soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale, ainsi qu'à toute modification des conditions du marché ou des dynamiques d'entreprise.

NOTE 14 : RISQUES ET INCERTITUDES

Investir dans les actions d'EVS comporte des risques et des incertitudes. Les risques et incertitudes relatifs à l'exercice en cours sont similaires aux risques et incertitudes qui ont été identifiés par la direction de la société et qui sont énumérés dans le rapport de gestion du rapport annuel (disponible sur www.evs.com).

En ce qui concerne les nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport annuel, nous soulignons l'environnement macro-économique, en particulier le changement de ton de l'administration américaine concernant la politique commerciale internationale et les nouveaux droits de douane potentiels imposés sur les produits étrangers (y compris européens) importés sur le territoire américain. Bien qu'il ne soit pas encore défini si et comment ces tarifs potentiels seraient mis en œuvre, ni pour quelles catégories de produits, EVS suit de près l'évolution de la situation dans ce domaine et pourrait prendre des mesures proactives pour en limiter l'impact potentiel. Nous réitérons également les impacts potentiels de la guerre en Ukraine. L'entreprise continue de se conformer aux sanctions internationales en vigueur.

NOTE 15 : ÉVÉNEMENTS SUBSÉQUENTS

Il n'y a pas d'événements subséquents susceptibles d'avoir un impact significatif sur les états financiers condensés du Groupe.

Certification des personnes responsables

Serge Van Herck, CEO*

Veerle De Wit, CFO*

Certifient que, sur base de leurs connaissances,

a) les états financiers consolidés condensés, établis conformément aux normes comptables IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne, donnent une image fidèle des actifs, de la situation financière et des résultats du Groupe EVS,

b) le communiqué de presse présente les événements importants et donne un aperçu fidèle de l'évolution des activités et des résultats du groupe EVS au cours de la période sous revue.

* actant pour le compte d’une bv

Auditeur externe

La publication des comptes consolidés condensés d'EVS Broadcast SA pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 a été autorisée conformément à une résolution du Conseil d'Administration du 18 février 2025. EY réviseurs d'Entreprises représentés par Carlo-Sébastien d'Addario, a confirmé que leurs procédures d'audit, qui ont été substantiellement achevées, n'ont pas révélé d'ajustements significatifs qui devraient être apportés aux informations comptables incluses dans ce communiqué de presse. Le rapport d'audit complet relatif à l'audit des états financiers consolidés sera présenté dans le rapport annuel 2024 qui sera publié en avril 2025.

Pièce jointe