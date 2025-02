Kitron får ny ordre til Joint Strike Missile

(2025-02-18) Kitron har mottatt en ordre til en verdi av rundt 73 millioner kroner som omfatter elektronikk til Joint Strike Missile (JSM) levert av Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG).

– Kitron har lenge vært aktivt engasjert i JSM-programmet, og denne ordren øker i betydelig grad ordrereserven vår knyttet til dette kritisk viktige våpensystemet. Vi er glade for at Kongsberg Gruppen igjen har valgt Kitron til å levere tjenester i dette voksende markedssegmentet, sier Hans Petter Thomassen, konserndirektør for Norden og Nord-Amerika.

Leveranser under den nye ordren er satt til å starte i 2026. Produksjonen vil foregå ved Kitrons anlegg i Arendal.

JSM er et luftavfyrt kryssermissil utviklet basert på den velprøvde og moderne teknologien til Naval Strike Missile (NSM)-programmet, som Kitron også utfører elektronikkproduksjon for.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf. +47 948 40 850

Hans Petter Thomassen, konserndirektør for Norden & Nord-Amerika, tlf.+47 913 92 360

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 2 400 ansatte, og driftsinntektene var 647 millioner euro i 2024.

www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.