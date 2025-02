Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Mavenir y EdgeQ presentan las primeras celdas pequeñas de próxima generación 4G y 5G definidas por software para host neutral y densificación urbana en la industria

Las empresas combinan su experiencia multigeneracional para ofrecer celdas pequeñas flexibles, de rápida implementación y bajo consumo de energía para entornos interiores y exteriores

February 18, 2025 17:10 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.