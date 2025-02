Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

マベニア (Mavenir) とエッジQ (EdgeQ) が、ニュートラルホストおよび都市部の高密度化向けに業界初のソフトウェア定義型4G/5G次世代スモールセルを発表

両社は、複数世代にわたる専門技術を結集し、屋内外環境向けに柔軟性が高く、迅速に展開可能で低消費電力のスモールセルを提供

February 18, 2025 17:10 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.