Mavenir 和 EdgeQ 推出业界首个软件定义的 4G/5G 下一代小型基站，支持中立主机和城市密集化需求

得克萨斯州理查森市, Feb. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于构建未来网络的云原生网络基础设施提供商 Mavenir 与 5G 无线基础设施领先企业 EdgeQ，在 Mobile World Congress Barcelona 2025 大会上联合发布下一代室内外小型基站。 这种软件可编程的云原生小型基站通过一块芯片同时提供 4G 和 5G 功能，方便客户根据需求动态调整配置，无需更换硬件、重新设计或重新安装，即可实现从 4G 弹性扩展到 5G。

此次合作针对企业和中立主机提供商推出了适用于室内环境的新功能，同时满足通信服务提供商 (CSP) 对尖端室外设备的需求，以支持城市密集化发展。

这款下一代小型基站产品将侧重于实现灵活性、低功耗和部署简便性。 借助这一解决方案，CSP 不仅可应对快速增长的数据流量需求，还可确保长期投资回报。 小型基站解决方案将在 2025 年第二季度全面推广，支持多个 4G 和 5G 频段，而且配置灵活，无论是单频段 4G 或 5G 配置，还是复杂多频段组合，一块电路板即可搞定。 此外，该解决方案还有远程软件升级功能，CSP 无需更换硬件便可从 4G 顺畅迁移到 5G，充分发挥投资价值，未来无忧。

Mavenir 高级副总裁兼 RAN 业务部总经理 Sachin Karkala 表示：“借助这一战略合作关系，我们推出了多项满足广泛需求的新功能，将为小型基站市场带来颠覆性变革。 EdgeQ 是处于硅技术前沿的合作伙伴，我们与他们的合作将为 CSP、企业和中立主机提供商带来更高级别的灵活性。 我们的小型基站可降低能耗、简化部署并确保长期投资回报率，这将改变 5G 部署的经济模式。”

Mavenir 的室内小型基站解决方案采用 EdgeQ 的高度可编程“片上基站”，可以根据网络需求动态调整配置，一个统一平台就能帮助服务提供商轻松从 4G 迁移到 5G，从非独立组网 (NSA) 迁移到独立组网 (SA)，或从时分双工 (TDD) 迁移到频分双工 (FDD)，此外还支持多个运营商。 这种精简设计非常适合室内和室外部署，满足运营商在较低总拥有成本 (TCO) 下实现全覆盖的需求。

EdgeQ 创始人兼首席执行官 Vinay Ravuri 表示：“我们很高兴与 Mavenir 合作，推出新一代小型基站。这类小型基站可融合多种无线电技术、频段和运营商，实现了服务提供商长期以来追求的新单位经济效益。 我们与 Mavenir 联手实现的灵活性可满足所有连接提供商的短期和长期需求，推动小型基站的顺利部署。 我们先进的 4G 和 5G 平台支持广泛的频谱配置，并提供清晰的升级路径以应对流量增长。”

Mavenir 的小型基站解决方案能够增强室内外环境的网络容量和覆盖范围，满足各种公共和专用网络用例。

Mavenir 的全套无线电产品组合将于 3 月 3 日至 6 日在即将举行的 MWC Barcelona 大会上展出，展位位于 2 号厅 2H60 号。 有关 Mavenir 参加展会的更多详情，请访问 https://www.mavenir.com/mwc-2025/

关于 Mavenir：

Mavenir 正在通过云原生、AI 驱动的解决方案构建未来网络，这些解决方案采用更加环保的设计，使运营商能够实现 5G 优势并构建智能化、自动化、可编程的网络。 作为 Open RAN 的先驱和公认的行业变革者，Mavenir 荣获大奖的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现，加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家的软件网络转型，这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。 如需了解更多信息，请访问 www.mavenir.com

关于 EdgeQ

EdgeQ 是一家总部位于硅谷的半导体公司，已开发出全球首个软件定义的 4G+5G“Base Station-on-a-Chip(片上基站)”，使客户能借助硬币大小的单一芯片构建和部署蜂窝网络，这种能力具有革命性意义。 EdgeQ 的领导团队由 Qualcomm、Intel 和 Broadcom 的高管组成，在他们的带领下，公司致力于完全可由软件定制和编程的融合连接与 AI 技术，开创行业新局面。 公司获得了全球知名投资者和行业巨擘的支持。 欲了解有关 EdgeQ 的更多信息，请访问 www.edgeq.io

公关联系人：

Mavenir：Emmanuela Spiteri | PR@mavenir.com

EdgeQ：Edward Wu（市场部主管）| ewu@edgeq.io