Mavenir 與 EdgeQ 推出業界首個為中立主機和城市致密化而設，以軟件作定義的 4G 及 5G 新一代小型基地台

李察遜，德州, Feb. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 構建未來網絡的雲端原生網絡基礎設施供應商 Mavenir 和 5G 無線基礎設施的領先企業 EdgeQ，於 2025 年巴塞隆拿流動通訊展（Mobile World Congress Barcelona 2025）中推出新一代的戶內及戶外的小型基地台。 該雲端原生、可以軟件作編程的小型基地台，可於單一晶片上同時提供 4G 及 5G 網絡，容許客戶以動態形式作重新配置，並且以具彈性的靈活方式從 4G 擴展到 5G，而無須在硬件上作出任何轉變、重新設計或重新安裝。

這次合作推出的全新功能，主要針對戶內環境的企業和中立主機供應商，以及滿足需要尖端戶外設備來支援城市致密化的通訊服務供應商 (CSP) 之需求。

新一代的小型基地台產品將會著重於實現靈活性、低功耗和易於部署。 該解決方案讓通訊服務供應商能滿足急劇上升的數據流量需求之餘，亦能確保為投資帶來長遠的回報。 小型基地台解決方案將於 2025 年第 2 季度正式推出，屆時將可支援一系列的 4G 和 5G 頻譜，並且可於單一底板上，實現從單一頻譜的 4G 或 5G 設定，以至複雜多頻譜組合的靈活配置。 此外，該解決方案還可透過遙距軟件升級，提供一種面向未來的方法，容許通訊服務供應商在無須變更硬件的情況下，即可 順利從 4G 遷移到 5G，讓通訊服務供應商可獲得最大程度的回報。

Mavenir RAN（無線電存取網絡）業務的高級副總裁及總經理 Sachin Karkala 表示：「這次策略合作關係將為小型基地台市場帶來顛覆性的影響，所推出的全新功能可以滿足廣泛的需求。 EdgeQ 是一家致力於尖端矽科技的合作夥伴，此合作關係為通訊服務供應商、企業和中立主機供應商帶來了更高的靈活性。 通過降低能源消耗、精簡部署及確保長期投資回報率 (ROI)，我們正以小型基地台來改變 5G 網絡部署的經濟效益。」

Mavenir 的戶內小型基地台解決方案，利用 EdgeQ 可高度編程的「基地台晶片」來提供可動態配置的單一解決方案，協助服務供應商順利通過 4G 到 5G 的遷移、非獨立組網 (NSA) 到獨立組網 (SA) 的遷移、時分雙工 (TDD) 與頻分雙工 (FDD) 的遷移，以及提供多個營運商的支援。 高效率的設計非常適合戶內及戶外部署，營運商希望以較低的整體擁有成本 (TCO) 來實現無遠弗屆的覆蓋率。

EdgeQ 創辦人兼行政總裁 Vinay Ravuri 說道：「能與 Mavenir 攜手合作推出新型的小型基地台，令我們感到相當高興，基地台聚合了眾多的無線電、頻段和營運商，實現了服務供應商長久以來一直追求的新單位經濟效益。 與 Mavenir 合作所實現的靈活性，將可透過滿足所有網絡供應商的短期及長期需要，推動無障礙的小型基地台部署。 本公司至為先進的 4G 及 5G 平台令到最廣泛的頻譜配置得以實現，並且確保在流量增長時，可提供清晰的升級途徑。」

Mavenir 的小型基地台解決方案能提升戶內及戶外環境中的網絡容量和覆蓋範圍，滿足各種公共和私人網絡的使用個案。

Mavenir 全線的無線電產品組合將於 3 月 3 日至 6 日，於即將舉行的 MWC Barcelona 流動通訊展 2 號展廳的 2H60 攤位上展出。 欲了解更多關於 Mavenir 參與展會的資訊，請瀏覽 https://www.mavenir.com/mwc-2025/

關於 Mavenir：

Mavenir 正在利用設計時即採用環保理念的雲端原生、AI 賦能的解決方案建構未來的網絡。這些方案使營運商得以發揮 5G 的優勢，實現智能、自動化及可編程的網絡。 作為 Open RAN 的先驅和久經考驗的行業顛覆者，Mavenir 屢獲殊榮的解決方案正在全球範圍內的流動網絡上實現自動化和商業化，為 120 多個國家的 300 多家通訊服務提供商加速軟件網絡轉型，這些提供商為全球超過 50% 的訂戶提供服務。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mavenir.com

關於 EdgeQ

EdgeQ 是一家總部設於矽谷 (Silicon Valley) 的半導體公司，該公司開發了全球第一款以軟件作定義的 4G+5G「基地台晶片」，於硬幣般大小的單一晶片上為客戶提供構建及部署流動網絡的變革能力。 在來自 Qualcomm、Intel 及 Broadcom 等高層管理人員的帶領下，EdgeQ 率先推出了可全面以軟件客製化及可編程的聚合連接能力和人工智能。 該公司獲得舉世知名的投資者及行業巨頭的支持。 欲了解更多關於 EdgeQ 的資訊，請瀏覽 www.edgeq.io

公關聯絡人：

Mavenir：Emmanuela Spiteri | PR@mavenir.com

EdgeQ：Edward Wu（營銷部主管）| ewu@edgeq.io