Mavenir 與 EdgeQ 推出業界首個為中立主機和城市致密化而設,以軟件作定義的 4G 及 5G 新一代小型基地台

兩間公司匯集多代產品的專業知識,為戶內和戶外環境提供靈活、可迅速部署及低功耗的小型基地台

February 18, 2025 17:10 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.