Hepsor AS 2024 IV kvartali ja kaheteist kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

2024. aasta oli kontsernile tervikuna mõõdukalt kasumlik hoolimata jätkuvast majandussurutisest ja aasta jooksul suhteliselt kõrgel püsinud intressimäärast. Lootust annab see, et turu põhi jäi tehinguaktiivsuse poolest tagasivaatavalt aastasse 2023. Hoolimata turuolukorrast anti 2024. aastal klientidele üle arvestatav hulk uusi kodusid, sõlmiti hulgaliselt uusi üürilepinguid, vähendati nii olemasolevate kui ka rajatavate ärihoonete vakantsi, tehti uusi investeeringud Baltimaades ja Kanadas. Tõenäoliselt oleks kontsernile olnud lühiajalises plaanis kasumlikum teha vähem uusi investeeringuid, hoides seeläbi kokku nii intressi- kui ka üldkulusid. Teatavasti kestab aga arendusprojektide tsükkel vähemalt 3–5 aastat ning seetõttu on kontsern ka keerulises majanduskeskkonnas jätkanud tulevikku vaatavalt investeeringute tegemist ja arendusporfelli laiendamist.

Kontserni 2024. aasta IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 10,5 miljonit eurot (IV kvartal 2023: 5,1 miljonit eurot) ja aruandeaasta konsolideeritud müügitulu oli 38,4 miljonit eurot (2023: 41,1 miljonit eurot).

Kontserni neljanda kvartali puhaskasumiks kujunes 1 miljon eurot (IV kvartal 2023: puhaskahjum 1,3 miljonit eurot), sh emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum oli 0,6 miljonit eurot (IV kvartal 2023: puhaskahjum 1,1 miljonit eurot) ja kontserni 2024. aasta puhaskasum oli 2,1 miljonit eurot

(2023: 3,5 miljonit eurot). Aruandeaasta emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum oli 0,4 miljonit eurot (2023: 1,2 miljonit eurot).

Ehituses ja müügis olevad arendusprojektid

2024. aastal andsime klientidele üle 193 kodu, sealhulgas 51 kodu neljandas kvartalis. 165 kodu andsime klientidele üle Tallinnas ja 28 kodu Riias.

2024. aastal alustasime Riias, aadressil Ulbrokas 34, ärihoone StokOfiss 34 ehitust.

Tallinnas hakkasime ellu viima Hepsori seni suurimat arendusprojekti, alustades aadressil Manufaktuuri 5 asuva endise Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise Vabriku peahoone ehitust ning müüki. Projekti arendame etapiviisiliselt. Esimeses etapis on kavas rajada 152 uut korterit.

Riias jätkus ehitus 40 korteriga Annenhof Maja arendusprojektis ja see valmib 2025. aasta alguses.

Sidusettevõttena kajastatud Hepsor P113 OÜ-le kuuluvas ärihoones P113 Tervisemaja jätkus uute üürilepingute sõlmimine ja aruandeaasta lõpu seisuga on üüripinnast 77% lepingutega kaetud.

Kontserni äristrateegia alusel müüdi 2024. aasta IV kvartalis Tallinnas asuv Lembitu 4 kinnistu, mis on mõeldud u 110 toaga hotelli rajamiseks. Vabanenud kapitali kasutati nii uute arenduste rahastamiseks, kui ka kontserni tasandil intressikulu vähendamiseks.

Uued projektid Tallinnas ja Riias

Hepsor omandas 2024. aasta septembris uue kinnistu Tallinnas aadressil Võistluse 7. Tegemist on Eesti Kunstiakadeemia teadurite-arhitektide loodud sLender-tüüpi kortermajaga, mis on ehitatud 20. sajandi alguse Lenderi puitmaja tüübile. Hoone rajatakse täielikult puitkonstruktsioonile, välja arvatud hoone keskosas olev trepikoda. Projekti keskmes on keskkonnahoid ja kliimakindlust loovad rohetehnoloogia lahendused.

Hepsor Latvia OÜ tütarettevõte Hepsor E18 SIA omandas 18. juulil 2024 kinnistu Riias aadressil Eiženijas iela 18. Sinna on kavas arendada kaks maja kokku 54 korteriga.

Detsembris sõlmis Hepsor Latvia OÜ optsioonilepingu, et omandada kinnisvaraarenduse ettevõtte 50% osalus. Arendusettevõte plaanib Riias aadressil Dzelzavas 74c rajada 103 uut kodu.

Hepsor Kanadas

Hepsor on praeguseks investeerinud Torontos viide arendusprojekti. Koostöös äripartneritega on Kanada suurimas linnas omandatud projektide esmane eesmärk koostada detailplaneering ja seeläbi saavutada ehitusõigus kokku u 3000 uue üürikorteri rajamiseks.

2024. aastal tegi Hepsor Kanadas kolm uut investeeringut:

- 7 kinnistust koosnevasse arendusprojekti Torontos aadressil 17–29 Glenavy Avenue;

- 11 kinnistust koosnevasse arendusprojekti Toronto kesklinnas High Parki piirkonnas;

- 17 kinnistust koosnevasse arendusprojekti Torontos Brownville Avenue’l.

Tulevikuvaade

2025. aastal soovime alustada kuni viie uue arendusprojekti ehitust ja müüki.

Lätis plaanime alustada kuni nelja projekti ehitust ja müüki. Kokku läheb kolmes elukondlikus projektis ehitusse ja müüki 147 uut kodu. Ärihoonete valdkonnas soovime alustada Veidema kvartalis nimelise kontorlao ehk stock-office-tüüpi arendusprojekti ehitustöid.

Manufaktuuri kvartalis alustame ka järgmist etappi – 49 uue kodu müüki ja ehitust aadressil Manufaktuuri 12.

Langev intressikeskkond lubab tulevikku vaadata siiski mõõduka optimismiga. Kinnisvaraäri on pikk protsess. Seetõttu soovime algatada ja arendada uusi projekte, analüüsides riske ning võimalusi, alati üle turutsüklite.

Täispika 2024 IV kvartali ja kaheteist kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuandega saab tutvuda Hepsori kodulehel:

https://hepsor.ee/investorile/aktsia/aruandedjaesitlused/





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes 31.12.2024 31.12.2023 Varad Käibevarad Raha ja raha ekvivalendid 6 249 7 604 Nõuded ja ettemaksed 761 1 544 Lühiajalised laenunõuded 200 311 Varud 64 141 77 439 Käibevarad kokku 71 351 86 898 Põhivarad Materiaalne põhivara 288 162 Immateriaalne põhivara 2 4 Kinnisvarainvesteering 7 980 0 Finantsinvesteeringud 6 424 2 005 Investeeringud sidusettevõtetesse 0 0 Pikaajalised laenunõuded 2 428 1 729 Muud pikaajalised nõuded 340 203 Põhivarad kokku 17 462 4 103 Varad kokku 88 813 91 001 Kohustised ja omakapital Lühiajalised kohustised Lühiajalised laenukohustised 23 336 40 600 Lühiajalised rendikohustised 52 40 Ettemaksed klientidelt 724 2 620 Võlad tarnijatele ja muud võlad 6 542 7 188 Lühiajalised kohustised kokku 30 654 50 448 Pikaajalised kohustised Pikaajalised laenukohustised 31 352 16 305 Pikaajalised rendikohustised 162 29 Muud pikaajalised kohustised 4 635 2 058 Pikaajalised kohustised kokku 36 159 18 392 Kohustised kokku 66 803 68 840 Omakapital Aktsiakapital 3 855 3 855 Ülekurss 8 917 8 917 Reservkapital 385 385 Jaotamata kasum 8 853 9 004 Omakapital kokku 22 010 22 161 sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 20 912 20 993 sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku 1 098 1 168 Kohustised ja omakapital kokku 88 813 91 001





Konsolideeritud koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes 12 kuud 2024 12 kuud 2023 IVkvartal 2024 IV kvartal 2023 Müügitulu 38 397 41 135 10 542 5 087 Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-) -31 635 -34 067 -8 011 -4 843 Brutokasum 6 762 7 068 2 531 244 Turustuskulud (-) -898 -576 -295 -177 Üldhalduskulud (-) -1 802 -1 472 -460 -362 Muud äritulud 449 166 365 54 Muud ärikulud (-) -179 -152 -143 -36 Ärikasum/-kahjum 4 332 5 034 1 998 -277 Finantstulud 421 1 192 159 63 Finantskulud (-) -2 578 -2 746 -1 159 -1 084 Kasum enne tulumaksu 2 175 3 480 998 -1 298 Tasumisele kuuluv tulumaks (-) -41 0 -41 0 Aruandeperioodi puhaskasum 2 134 3 480 957 -1 298 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis 423 1 185 578 -1 087 Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis 1 711 2 295 379 -211 Muu koondkasum/- kahjum Omanikuvahetusega seotud muutused -313 286 -389 36 Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus -1 874 -2 053 -671 104 Valuutakursi vahed välisettevõtete ümberarvestusel -103 0 27 0 Aruandeperioodi muu koondkasum kokku -2 290 -1 767 -1 033 140 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis -504 -58 -330 -70 Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis -1 786 -1 709 -703 210 Aruandeperioodi koondkasum kokku -156 1 713 -76 -1 158 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis -81 1 127 248 -1 157 Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis -75 586 -324 -1 Kasum aktsia kohta Tava (eurot aktsia kohta) 0,11 0,31 0,15 -0,28 Lahustatud (eurot aktsia kohta) 0,11 0,31 0,15 -0,28

Henri Laks

Juhatuse liige

Telefon: +372 5693 9114

e-post: henri@hepsor.ee

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on elu- ja ärikondliku kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Kolmeteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2 076 kodu ja ligi 36 300 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 24 arendusprojekti kogupindalaga 172 500 m2.