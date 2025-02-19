比亚迪储能成功签署全球最大电网侧储能项目12.5GWh，开创储能“大”时代

深圳, Feb. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 近日，比亚迪储能与沙特电力公司成功签署全球最大的电网侧储能项目合同，容量高达12.5GWh。加上此前已交付的2.6GWh项目，目前双方合作总量已高达15.1GWh。

此次签约标志着双方在可再生能源领域的合作迈出坚实而关键的一步，为沙特可再生能源产业发展注入强大动力，助力沙特实现“2030愿景”目标。这也意味着比亚迪储能在全球超大规模储能项目上树立了新的里程碑。凭借领先的技术优势、卓越的交付能力、完善的售后支持体系以及全方位的综合实力，比亚迪储能成功赢得全球市场的高度赞誉和深度认可，登上行业巅峰。

与比亚迪储能的此次合作，彰显了沙特电力公司引入先进储能技术、提高沙特能源利用效率、推动可再生能源领域实现跨越式发展、实现2030年可再生能源在能源结构中占比达到50%目标的决心。

此次签约的12.5GWh储能系统将安装在五个项目地。比亚迪储能向沙特电力提供全新一代“MC Cube-T魔方储能系统”，该系统采用了比亚迪储能全球首创的CTS（电芯直接到系统）超级集成技术，Vcts（电芯体积占系统体积的占比）指标超33%。12.5GWh储能系统将全面接入沙特的输电网络体系，确保供电的稳定性。同时，它将以灵活、高效且经济的方式推动沙特能源基础设施的发展，助力能源转型，为沙特能源安全增添动力。

比亚迪在储能领域深耕17年，始终秉持“技术为王，创新为本”的发展理念。公司汇聚全球顶尖科研人才与先进研发资源，在储能系统核心技术领域取得了一系列突破性成果，产品矩阵全面覆盖电源侧、电网侧和用户侧等各类应用场景。比亚迪储能已形成集储能产品研发、制造、销售与服务于一体的完整产业链，致力于为全球客户提供“全场景、全价值、全生态”的整体能源解决方案。

17年前，比亚迪向市场交付首个试点电池储能系统，探寻磷酸铁锂电池系统与电力系统耦合的价值潜力。截至目前，比亚迪储能产品已遍布全球超110个国家和地区，交付超350个储能项目，拥有超75GWh的商业运营经验。基于深厚底蕴和丰富经验，比亚迪储能具备一次性供应超15.1GWh超大规模项目的综合实力，在质量控制、交付及售后支持等方面展现卓越水准。

作为行业的一项重大成果，此次签约将重新定义电化学储能解决方案在全球能源体系中的价值与地位。以此次合作为新起点，比亚迪储能将继续加大技术研发投入，加快全球业务拓展，持续迭代产品与服务质量，推动储能技术的广泛应用与深度融合，携手全球合作伙伴迎接能源转型新时代，引领储能行业迈向清洁可持续的未来！

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