比亞迪儲能簽約全球最大電網側 12.5GWh 電池儲能計劃

深圳, Feb. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 近日，比亞迪儲能與 Saudi Electricity Company 成功簽署當時全球最大電網側儲能項目合約，容量為12.5GWh。 加上先前已交付的 2.6GWh 項目，目前合作項目總量已達 15.1GWh。

此次合作是推進沙地阿拉伯再生能源產業的關鍵一步，以便達到沙地阿拉伯「2030 年願景」倡議中設定的宏偉目標。 為應對迫切的全球氣候挑戰，受沙地阿拉伯的雄心壯志推動，目標在 2030 年令再生能源佔 50% 作為最佳能源比例，SEC 堅定致力重塑沙地阿拉伯的能源格局並帶頭探索再生能源。

這些項目中的 BESS 設備將安裝在該國的五個地點。 比亞迪儲能將提供新一代 MC Cube-T ESS，採用全球首創 CTS (電芯到系統) 超級整合技術，Vcts (電池體積佔系統體積的比例) 指標超過 33%。 這些裝置將融入沙地阿拉伯的輸電網絡，發揮關鍵作用以應付再生能源發電系統數量不斷增加的挑戰、確保穩定電力供應和滿足高峰能源需求。

17 年前，比亞迪向市場引入了第一個試點 BESS 系統，以瞭解磷酸鐵鋰電池儲存系統耦合到電網系統的潛在價值。 時至今日，比亞迪儲能已向全球 110 多個國家和地區共 350 個項目交付超過 75GWh 的 BESS 設備。 其豐富的產品組合滿足了發電、公用事業和消費者各方面的應用情況，塑造了研發、製造、銷售和服務的完整產業鏈。 比亞迪儲能已證明其實力，提供超過 15.1GWh 的超大型能力供應項目由韌有餘。

此計劃將重新定義電化學儲能解決方案在全球能源格局中的價值和地位，堪稱業界的里程碑。 以此合作為新起點，比亞迪儲能將持續增加技術研發投入，與全球合作夥伴攜手進入能源轉型新時代，引領儲能產業邁向清潔永續的未來。

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