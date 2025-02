Marimekko Oyj, Sisäpiiritieto 19.2.2025 klo 7.50

Sisäpiiritieto: Marimekon hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2024 maksettaisiin varsinaista osinkoa 0,40 euroa osakkeelta ja lisäosinkona 0,25 euroa osakkeelta

Marimekon hallitus on päättänyt ehdottaa 15.4.2025 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 maksetaan varsinaista osinkoa 0,40 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa osingonmaksun täsmäytyspäiväksi 17.4.2025 ja osingon maksupäiväksi 28.4.2025.

”Marimekon hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2024 maksetaan 0,40 euron varsinaisen osingon lisäksi 0,25 euron lisäosinko. Marimekon taloudellinen asema on vahva, eivätkä yhtiön liiketoimintamalli ja kannattavan kasvun strategia merkittävästi sido pääomaa. Hallitus katsoo, että vuodelta 2024 on perusteltua jakaa omistajille ylimääräinen lisäosinko,” hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila sanoo.

