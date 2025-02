Sterke omzetgroei, marge-verbetering en vrije kasstroom in 2024, met aanzienlijke investeringen en belangrijke behaalde mijlpalen in de transformatie

Gereglementeerde informatie

Heroriëntatie van de portefeuille bijna afgerond, en grote stappen gezet in de transformatie van de productie in Europa en Noord-Amerika;

Innovatie en verbeterde operationele efficiëntie versterkten het concurrentie­vermogen, wat leidde tot een volume- en mixgroei van 6% en een aangepaste EBITDA-stijging met 28%;

Sterk operationeel resultaat maakt meer investeringen in transformatie en groei mogelijk, terwijl de vrije kasstroom groeide tot 48 miljoen €;

Vooruitzichten voor 2025: omzetgroei tussen 3% en 5% op vergelijkbare basis, aangepaste EBITDA-groei tussen 4% en 7%, en aangehouden sterke vrije kasstroom;

Citaat van de CEO

Gustavo Calvo Paz, CEO van Ontex: "We hebben vorig jaar belangrijke strategische mijlpalen bereikt, dankzij de toewijding van Ontex’ teams. Alle geplande strategische desinvesteringen werden afgerond of zijn overeengekomen, waardoor we ons tegen eind 2025 volledig kunnen richten op retailer- en gezondheidszorgmerken. We hebben ook een belangrijke stap gezet om onze Europese industriële activiteiten efficiënter te maken, met de transformatie van onze Belgische fabrieken die begin 2026 zal worden afgerond. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om onze concurrentiekracht en winstgevendheid verder te stimuleren, zoals we de afgelopen twee jaar hebben gedaan. In 2024 behaalden we een sterke volumegroei in Noord-Amerika en in geselecteerde categorieën in Europa. Onze grootste categorie is nu volwassenenzorg, wat ons goed positioneert om in te spelen op de behoeften van een groeiende en actievere oudere bevolking. Onze marges zijn opnieuw op onze historische niveaus, en terwijl we blijven investeren in onze transformatie, hebben we onze vrije kasstroom verder versterkt. Ik heb er vertrouwen in dat we op termijn de vrije kasstroom verder zullen laten stijgen, naarmate we onze groei- en efficiëntieplannen uitvoeren, en de intensere investeringsfase van onze transformatie na 2025 zal afnemen.”

Resultaten van het boekjaar 2024

De omzet [1] bedroeg 1.860 miljoen €, een stijging van 3,5% op vergelijkbare basis. De volumes stegen met 5,7%, inclusief mixeffecten, en groeiden in alle categorieën, met dubbele cijfers in babyverzorging in Noord-Amerika, net als in volwassenenzorg en babyluierbroekjes in Europa. De verkoopprijzen waren -2,2% lager, wat de daling van de grondstoffenindices en investeringen in verhoogde concurrentiekracht weerspiegelt. Valutaschommelingen waren positief en voegden 0,2% toe, waardoor de totale groei op 3,7% kwam.

De vrije kasstroom bedroeg 48 miljoen €, een aanzienlijke stijging vergeleken met 9 miljoen € in 2023. Sterke operationele prestaties en werkkapitaalbeheer overcompenseerden de tijdelijke stijging van investeringen om de groep versneld te transformeren. De kapitaaluitgaven stegen tot ‑112 miljoen €, en bijna 6% van de omzet in Core Markets, en ‑39 miljoen € eenmalige uitgaven waren voornamelijk gerelateerd aan de transformatie van de Belgische industriële activiteiten.

De netto financiële schuld voor de totale groep daalde met 53 miljoen € tot 612 miljoen € over het jaar. Gecombineerd met de verbetering van de aangepaste EBITDA, verlaagde de hefboomratio van 3,25x aan het begin van het jaar tot 2,46x aan het einde van het jaar.

Resultaten van het 4de kwartaal 2024

De omzet [1] bedroeg 476 miljoen €, een stijging van 6,6% op vergelijkbare basis ten opzichte van 2023. De volumes stegen met 9,0%, inclusief mixeffecten, en groeiden in alle categorieën. De stijging werd voornamelijk gedreven door de versnelde groei in Noord-Amerika en de aangehouden groei in geselecteerde categorieën in Europa. Zoals verwacht waren de verkoopprijzen grotendeels stabiel kwartaal op kwartaal, en -2,4% lager jaar op jaar, wat de voorbije dalingen van de grondstoffenindexen weerspiegelt, net als investeringen in verhoogde concurrentiekracht. Valutaschommelingen droegen 0,2% bij, waardoor de totale groei op 6,8% kwam vergeleken met 2023.

Strategische ontwikkelingen sinds het 4de kwartaal 2024

In november ging Ontex een nieuwe gesyndiceerde overeenkomst aan, die een nieuwe wentelkredietfaciliteit omvat met een maximaal opneembaar bedrag van 270 miljoen € en een looptijd van vijf jaar. De nieuwe faciliteit vervangt de vorige, die een maximaal opneembaar bedrag van 242 miljoen € had, en heeft eveneens een variabele rente gebaseerd op EURIBOR plus een marge, dewelke onderhevig is aan bepaalde voorwaarden, waaronder de hefboomratio.

In december lanceerde Ontex een inkoopprogramma van eigen aandelen om tegen juni 2025 maximaal 1,8% van zijn uitgegeven aandelen terug te kopen. De verworven aandelen zullen bijdragen aan het voldoen aan de verplichtingen van Ontex onder zijn huidige en toekomstige lange-termijn-beloningsplannen.

In januari 2025 bereikte Ontex een bindende overeenkomst om zijn Turkse bedrijfsactiviteiten te verkopen aan Dilek Grup voor een ondernemingswaarde van ongeveer 24 miljoen €, na aftrek van afgestoten geldmiddelen en vóór belastingen en transactiekosten. De afronding van de transactie wordt verwacht in het derde kwartaal van 2025, onder voorbehoud van gebruikelijke voorwaarden. Met deze overeenkomst zal Ontex zijn strategische heroriëntatie op retailer- en gezondheidszorgmerken in Europa en Noord-Amerika in 2025 afronden. Inclusief de eerder aangekondigde desinvestering van de Braziliaanse bedrijfsactiviteiten, verwacht Ontex een netto opbrengst van ongeveer 100 miljoen € te ontvangen in het jaar.

Vooruitzichten voor 2025

Op basis van solide prestaties in de afgelopen twee jaar is Ontex goed gepositioneerd om zijn intensieve driejarige transformatie succesvol af te ronden, en verwacht daarom het volgende voor 2025:

De omzet zal met 3% tot 5% groeien op vergelijkbare basis, ondersteund door dubbelcijferige volumegroei in Noord-Amerika.

De aangepaste EBITDA zal met 4% tot 7% groeien, ondersteund door de omzetgroei en verdere verbetering van de operationele efficiëntie.

De vrije kasstroom zal sterk blijven, terwijl de intensere investeringen in de transformatie van Ontex worden verdergezet. Deze intensifiëring zal op zijn einde lopen tegen het einde van 2025.

Bedrijfskernindicatoren

Bedrijfsresultaten Kwartaal 4 Jaar in miljoen € 2024 2023 % % LFL 2024 2023 % % LFL Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten) Omzet 476,5 446,0 +6,8% +6,6% 1.860,5 1.794,7 +3,7% +3,5% Adult Care 205,7 191,5 +7,4% +7,5% 800,5 736,4 +8,7% +9% Baby Care 201,4 191,2 +5,4% +5,1% 793,4 790,0 +0,4% -0,1% Feminine Care 59,5 57,3 +3,7% +3,2% 236,6 241,3 -1,9% -2,5% Aangepaste EBITDA 56,8 46,5 +22% 222,6 173,9 +28% Aangepaste EBITDA-marge 11,9% 10,4% +1,5pp 12,0% 9,7% +2,3pp Bedrijfswinst 36,3 23,5 +55% 75,8 88,3 -14% Emerging Markets (beëindigde bedrijfsactiviteiten) [2] Omzet 72,7 98,7 -8,4% 306,9 546,8 -5,5% Aangepaste EBITDA 4,1 11,8 29,2 49,4 Aangepaste EBITDA-marge 5,6% 12,0% -6,4pp 9,5% 9,0% +0,5pp Bedrijfswinst/(verlies) ( 4,6) 12,8 2,1 22,3 Totale Groep [2] Omzet 549,2 544,7 +4,3% 2.167,4 2.341,5 +2,0% Aangepaste EBITDA 60,8 58,3 251,9 223,3 Aangepaste EBITDA-marge 11,1% 10,7% +0,4pp 11,6% 9,5% +2,1pp Bedrijfswinst 31,8 36,2 77,9 110,6

Core Markets omzet 2023 Vol/mix Verkoop- 2024 Wissel- 2024 in miljoen € prijs LFL koers Kwartaal 4 446,0 +40,2 -10,7 475,5 +1,0 476,5 Jaar 1.794,7 +101,8 -39,2 1.857,2 +3,3 1.860,5 Core Markets aangepaste EBITDA [3] 2023 Vol/mix Grond- Operat. Operat. VAA/ Wissel- 2024 in miljoen € /prijs stoffen kosten besparing Overige koers Kwartaal 4 46,5 -3,7 -0,1 -5,6 +17,0 +3,9 -1,1 56,8 Jaar 173,9 -18,4 +38,8 -28,2 +69,8 -9,8 -3,5 222,6

[1] De gerapporteerde winst- en verliesrekening hebben alleen betrekking op voortgezette activiteiten, d.w.z. Core Markets. Vanaf 2022 worden Emerging Markets gerapporteerd als activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten, ten gevolge van de strategische beslissing om deze bedrijfsactiviteiten te verkopen.

[2] De jaar-op-jaarvergelijking van Emerging Markets en Totale Groep wordt beïnvloed door desinvesteringen in de periode, d.w.z. de Mexicaanse bedrijfsactiviteiten in 2023, en de Algerijnse en Pakistaanse in 2024. De LFL-vergelijking is gecorrigeerd voor deze perimetervermindering.

[3] De methodologie gebruikt voor de aangepaste EBITDA-evolutie werd gewijzigd om enkel omrekeningseffecten van wisselkoersen afzonderlijk te presenteren, terwijl voorheen alle wisselkoers- en afdekkingseffecten afzonderlijk werden gepresenteerd.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle vergelijkingen in dit document jaar op jaar, en voor de omzet specifiek op een vergelijkbare basis (LFL, Like For Like), i.e. bij constante wisselkoersen en perimeter en exclusief hyperinflatie-effecten. Definities van alternatieve prestatie-indicatoren (APM's) kunnen op pagina 10 worden gevonden.

Overzicht van de bedrijfsresultaten van het boekjaar 2024 van Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

Omzet

De omzet bedroeg 1.860 miljoen €, een stijging van 3,5% op vergelijkbare basis, gedreven door sterke volume- en mixgroei, die de verwachte lagere prijzen meer dan compenseerden. Inclusief licht positieve valuta-effecten, steeg de omzet met 3,7%.

De volumes groeiden in alle categorieën en stegen met 5,7% in totaal, inclusief mixeffecten, wat beter was dan de markt in Europa en vooral in Noord-Amerika, die over het algemeen stabiel bleven. De vraag naar producten voor volwassenenzorg in de Europese detailhandel steeg met enkele procenten, ondersteund door maatschappelijke trends gezien de toenemende en actievere oudere bevolking. Huismerken wonnen bovendien marktaandeel. Ontex deed zijn volume/mix met dubbele cijfers groeien, voornamelijk dankzij marktaandeelwinsten in het institutionele kanaal. Hoewel de vraag naar producten voor dameshygiëne in Europa grotendeels stabiel was, wonnen huismerken marktaandeel en groeiden de verkoopvolumes, wat ook het geval was bij Ontex. De vraag naar babyverzorgingsproducten in Europa daalde met enkele procenten, wat de dalende geboortecijfers weerspiegelt. Huismerken consolideerden hun marktaandeel­winsten die in 2023 werden behaald, toen consumenten overstapten naar betere prijs-kwaliteitverhoudingen. De verkoopvolumes van Ontex in babyverzorgingsproducten in Europa waren lager, grotendeels in lijn met de markt, maar met een verschuiving in de portefeuille naar meer premium producten, zoals babyluierbroekjes, waar de volumes met dubbele cijfers groeiden. De vraag naar babyverzorgingsproducten in Noord-Amerika bleef grotendeels stabiel, hoewel A-merken wat marktaandeel verloren aan huis- en lifestyle-merken. De volumes van Ontex stegen met sterke dubbele cijfers in de regio, gestimuleerd door contractwinsten met retailers, die in de tweede helft van 2023 en gedurende 2024 van start gingen.

De verkoopprijzen waren in alle categorieën lager, met een daling van -2,2% in totaal. Dit was verwacht en weerspiegelde geplande investeringen in concurrentievermogen en aanpassingen voor de daling van de grondstoffenprijsindices sinds eind 2023.

Valutaschommelingen voegden 0,2% toe, voornamelijk dankzij de appreciatie van het Britse pond en de Poolse zloty, die de depreciatie van de Russische roebel compenseerden.

Aangepaste EBITDA

De aangepaste EBITDA bedroeg 223 miljoen €, een stijging van 28%. De groei in volume en mix droeg 21 miljoen € bij, en de sterke uitvoering van het kostenbesparingsprogramma leverde 70 miljoen € op. Het effect van lagere verkoopprijzen van ‑39 miljoen € werd gecompenseerd door de index-gedreven daling van grondstofprijzen. Andere operationele kosten en VAA-kosten stegen echter door inflatie.

Het kostenbesparingsprogramma leverde 70 miljoen € netto operationele besparingen op, wat leidde tot een verlaging van de operationele kostenbasis met 4,6% jaar op jaar, dankzij initiatieven in de aankoop, de toeleveringsketen en de productie, evenals dankzij productinnovatie.

Grondstofprijzen hadden een positief effect van 39 miljoen €, met name voor superabsorberende polymeren en fluff. Grondstofindices begonnen in de tweede helft van 2023 en het eerste kwartaal van 2024 weer sequentieel te stijgen, maar zijn sindsdien grotendeels gestabiliseerd.

Andere operationele kosten stegen met ‑28 miljoen €, voornamelijk door inflatie van salarissen, evenals energie- en distributiekosten. Deze werden verzwaard door tijdelijke inefficiënties verbonden aan de opgevoerde productie in Noord-Amerika en aan de aanpassingen van de industriële activiteiten in Europa.

VAA-kosten (Verkoops-, Algemene en Administratiekosten) stegen met ‑10 miljoen €, voornamelijk door salarisinflatie. De VAA-kosten ten opzichte van de omzet bleef grotendeels stabiel op 10,1%.

Valutaschommelingen hadden een netto negatief effect van ‑3 miljoen €, voornamelijk gekoppeld aan de depreciatie van de Mexicaanse peso, die de bijdrage van de Tijuana-fabriek beïnvloedde.

De aangepaste EBITDA-marge steeg tot 12,0%, een stijging van 2,3 procentpunten jaar op jaar.

Overzicht van de bedrijfsresultaten van het 4de kwartaal 2024 van Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

Omzet

De omzet bedroeg 476 miljoen €, een stijging van 6,6% op vergelijkbare basis ten opzichte van 2023, gedreven door een aanzienlijke volumetoename, inclusief mix, die de verwachte lagere verkoopprijzen meer dan compenseerde. Inclusief licht positieve valuta-effecten steeg de omzet met 6,8% in totaal ten opzichte van het voorgaande jaar en met 1,8% ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

De volumes stegen met 9,0% jaar op jaar, inclusief mixeffecten, en groeiden in alle categorieën. De volumes stegen met dubbele cijfers in Noord-Amerika, ten opzichte van het voorgaande kwartaal en vooral ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023, voornamelijk doordat nieuwe contracten de klantenvraag opvoerden. In Europa stegen de volumes in alle categorieën, vooral in volwassenenzorg en in babyluierbroekjes, waar de expertise van Ontex in dienstverlening en innovatie zijn vruchten afwerpt.

De verkoopprijzen waren zoals verwacht grotendeels stabiel kwartaal op kwartaal, en -2,4% lager jaar op jaar, door de daling van de grondstoffenindexen, en door investeringen in verhoogde concurrentiekracht.

Valutaschommelingen waren positief en voegden 0,2% toe, voornamelijk dankzij de appreciatie van het Britse pond en de Poolse zloty, die de depreciatie van de Russische roebel compenseerden.

Aangepaste EBITDA

De aangepaste EBITDA bedroeg 57 miljoen €, een stijging van 22% jaar op jaar en grotendeels in lijn met het voorgaande kwartaal. De groei in volume en mix droeg 7 miljoen € bij, terwijl de verkoopprijzen een nadelig effect van ‑11 miljoen € hadden. Het kostenbesparingsprogramma bleef solide resultaten opleveren. Hoewel de grondstofprijzen jaar op jaar over het algemeen stabiel waren en de VAA-kosten lager uitvielen, zorgde aanhoudende inflatie voor een stijging van andere operationele kosten.

Het kostenbesparingsprogramma leverde 17 miljoen € netto operationele besparingen op, wat leidde tot een verlaging van de operationele kostenbasis met 4,4% jaar op jaar, dankzij initiatieven in de aankoop, de toeleveringsketen, productie, evenals dankzij productinnovatie.

De grondstofprijzen bleven jaar op jaar over het algemeen stabiel, en stegen licht ten opzichte van het voorgaande kwartaal, door de lichte stijging van de fluff-prijzen.

Andere operationele kosten stegen met ‑6 miljoen € jaar op jaar, voornamelijk door inflatie van salarissen en tijdelijke inefficiënties als gevolg van de productie-uitbreiding in Noord-Amerika en de aanpassingen van de industriële activiteiten in Europa.

De VAA-kosten waren stabiel ten opzichte van het voorgaande kwartaal, maar daalden met 4 miljoen € jaar op jaar. Hoewel inflatie de salarissen beïnvloedde, is dit te vergelijken met het vierde kwartaal van 2023, dat uitzonderlijk hoog was door kostenfasering gedurende het jaar.

Valutaschommelingen hadden een netto negatief effect van ‑1 miljoen €, voornamelijk gekoppeld aan de depreciatie van de Mexicaanse peso, die de bijdrage van de Tijuana-fabriek beïnvloedde.

De aangepaste EBITDA-marge steeg tot 11,9%, een stijging van 1,5 procentpunten vergeleken met het vierde kwartaal van 2023, maar een lichte daling van 0,1 procentpunt ten opzichte van het derde kwartaal van 2024.

Operationeel overzicht van het boekjaar 2024

Supply chain

Het kostenbesparingsprogramma leverde 70 miljoen € aan besparingen op na aftrek van implementatiekosten. Dit stelt een stijging van ongeveer 25% voor ten opzichte van 2023. Deze initiatieven maakten het mogelijk om de kosten van grondstoffen en operationele kosten, vóór volume- en inflatie-effecten, met 4,6% te verlagen. Het grootste deel van de besparingen werd gerealiseerd op inkoop. De voortgezette implementatie van het programma maakte het mogelijk om de operationele efficiëntie verder te verbeteren en de afvalpercentages te verlagen. De dienstverleningsniveaus verbeterden ook ten opzichte van 2023.

Om deze initiatieven in de komende jaren verder te ondersteunen, transformeert Ontex zijn industriële activiteiten in België, met laatst de sluiting van de fabriek in Eeklo in december vorig jaar, en met de transformatie van de fabriek in Buggenhout in de komende twee jaar tot een uitmuntendheidscentrum voor onderzoek, ontwikkeling en productie van middelzware en zware incontinentiezorgproducten. Er werd hiervoor een totaalbedrag van 62 miljoen € voorzien, dat de ontslagkosten dekt volgens de Belgische wettelijke vereisten en het aanvullende sociale plan.

Naast de optimalisatie van de productie blijft Ontex investeren in zijn bedrijfsactiviteiten, met een stijging van de kapitaal investeringen tot 112 miljoen € voor de Totale Groep, of 5,2% van de omzet, en bijna 6% voor Core Markets alleen. Zoals verwacht is dit een stap omhoog vergeleken met 4,1% in 2023, en vertegenwoordigt ongeveer het dubbele van de afschrijvingen [4]. Het overgrote deel werd geïnvesteerd in Core Markets, met ongeveer de helft in bedrijfsuitbreiding, met nieuwe productielijnen voor broeken en volwassenenzorg, en capaciteitsuitbreiding in Noord-Amerika en ongeveer een kwart in projecten voor verbetering van de operationele efficiëntie, voornamelijk in Europa.

Innovatie

Innovatie in Core Markets stelde 18 miljoen € aan operationele en kapitaaluitgaven voor, een stijging van 5% ten opzichte van 2023. Er werden 13 productinnovaties in het jaar geïntroduceerd. Alle innovaties van Ontex worden grondig getest met consumenten om te garanderen dat de nieuwe oplossingen die aan klanten worden aangeboden, vergelijkbaar zijn met die van toonaangevende A-merken.

In 2024 lag de focus in babyverzorging op het verbeteren van lekpreventie, met de lancering van babyluiers met voor- en achterbarrières, evenals babyluierbroekjes met achterbarrière. Er werden ook grotere maten geïntroduceerd, evenals zakken met gerecycleerd materiaal. In de volwassenenzorg werden extra beschermingspads voor de nacht op de markt gebracht. In dameshygiëne lag de focus op het uitrollen van recent geïntroduceerde productconcepten. Deze dienen als antwoord op producten van A-merken, zoals ConfiDaily™ inlegkruisjes en SatinSense® tampons.

Ontex verzekerde zich ook van een plaats in de top 10 van Belgische aanvragers bij het Europees Octrooibureau, voor het tweede jaar op rij. Ontex heeft momenteel meer dan 800 octrooien in de portefeuille, gegroepeerd in 160 octrooifamilies.

Duurzaamheid [5]

Ontex neemt de veiligheid van zijn werknemers ter harte. In 2024 was het ongevallenfrequentiecijfer 3,20, een daling van 9% ten opzichte van 3,52 verloren werkdagen per miljoen € gewerkte uren in 2023, en 41% vergeleken met het basisjaar 2020. Dit werd bereikt door te focussen op risicoreductie van machines, gedrag en leiderschapsbewustzijn. Ontex streeft ernaar het aantal ongevallen jaar na jaar verder te verminderen om uiteindelijk zijn ultieme ambitie van een werkplek zonder ongevallen te bereiken.

Ontex zet zich ook in om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Ook in 2024 werden er acties ondernomen om de klimaatstrategie op lange termijn van Ontex te ondersteunen, door te investeren in energie-efficiëntie-initiatieven, meer aankoop van hernieuwbare energie en nauwe samenwerking met leveranciers. Ondanks deze initiatieven stegen de scope 1 & 2-emissies met 5,2% vergeleken met 2023, ten gevolge van een hoger elektriciteitsverbruik in een van de fabrieken. Scope 3-emissies stegen ook, met 1,4%, omdat inspanningen met leveranciers en efficiënter productontwerp onvoldoende bleken om de groeiende productievolumes te compenseren.

De duurzaamheidsinspanningen van Ontex blijven extern erkend worden, waaronder recentelijk door de wereldwijde non-profitorganisatie Carbon Disclosure Project (CDP), met een “A” score voor leiderschap in transparantie en prestaties op het gebied van klimaatverandering, en een “A-” score op bosbouw. Ontex vertoeft hiermee bij de leiders. Eerder in 2024 ontving Ontex een gouden medaille van duurzaamheidsbeoordelingsbureau EcoVadis voor transparantie in duurzame initiatieven in de toeleveringsketen en productie. Deze erkenning plaatst Ontex in de top 5% van bedrijven wereldwijd.

[4] Afschrijvingen aangepast voor afschrijvingen van recht-op-gebruik activa, aangezien leasebetalingen ook niet zijn opgenomen in de kapitaaluitgaven.

[5] Voorlopige niet-geauditeerde cijfers voor 2024

Financiële kernindicatoren

Financiële resultaten Jaar in miljoen € 2024 2023 % Aangepaste EBITDA 222,6 173,9 +28% Afschrijvingen (74,1) (70,7) -4,8% Netto financiële kosten (51,4) (45,1) -14% Aangepaste winstbelastingen [6] (21,3) (19,5) -9% Aangepaste winst uit voortgezette activiteiten 75,8 38,6 +97% EBITDA-aanpassingen [7] (72,7) (14,9) -387% Impact van EBITDA-aanpassingen op winstbelasting [6] [7] 17,9 3,3 +448% Winst uit voortgezette activiteiten 20,9 26,9 -22% Winst/(verlies) uit beëindigde activiteiten (10,7) 7,9 -236% Winst voor de periode 10,3 34,8 -70% Basic EPS (in €) 0,13 0,43 -71% Investeringsuitgaven (112,4) (96,5) -17% Vrije kasstroom 47,9 9,1 +427% Netto werkkapitaal [8] 117,5 166,5 -29% Netto werkkapitaal / omzet [8] 5,3% 7,6% -2,3pp Bruto financiële schuld [8] 736,3 833,5 -12% Netto financiële schuld [8] 612,0 665,3 -8% Hefboomratio [8] 2,46x 3,25x -0,79x

[6] De aangepaste winstbelastingen bestaan uit de winstbelastingen, zoals voorgesteld in de winst- en verliesrekening, aangepast voor de impact van EBITDA-aanpassingen.

[7] EBITDA-aanpassingen en hun impact op de winstbelasting worden afgetrokken van de aangepaste winst om de winst te verkrijgen.

[8] Balansgegevens weerspiegelen het einde van de periode en vergelijken met het begin van de periode, i.c. december 2023.

Financieel overzicht van het boekjaar 2024

Winst & verlies

Afschrijvingen van voortgezette bedrijfsactiviteiten zijn licht gestegen tot ‑74 miljoen €, wat het hogere investerings­niveau weerspiegelt.

Er werden EBITDA-aanpassingen van 73 miljoen € gemaakt in voortgezette bedrijfsactiviteiten. Deze werden gedaan voor ‑62 miljoen € aan herstructureringsvoorzieningen, voornamelijk gerelateerd aan de herstructurering van de Belgische industriële activiteiten. Dit bedrag weerspiegelt de ontslagkosten voor de betrokken werknemers volgens de Belgische wettelijke vereisten en het overeengekomen sociale plan. Er werden ook EBITDA-aanpassingen gemaakt voor ‑11 miljoen € aan bijzondere waardeverminderingen op overtollige activa in het kader van de herstructurering.

De netto financiële kosten van voortgezette activiteiten bedroegen ‑51 miljoen €, meer dan ‑45 miljoen € in 2023. De netto rentelasten daalden als gevolg van de lagere schuldenlast, na de aflossing van de 220 miljoen € lening medio 2023. Valutaschommelingen hadden echter een negatief effect op de financieringsactiviteiten, vergeleken met een positief effect in 2023.

De winstbelastingen van voortgezette activiteiten bedroegen ‑3 miljoen €, vergeleken met ‑16 miljoen € in 2023. De daling is toe te schrijven aan de impact van de herstructureringskosten op de winst vóór belasting en het lagere effectieve belastingtarief, na de erkenning van uitgestelde belastingvorderingen in de periode in het licht van de verbeterende onderliggende winstgevendheid.

De beëindigde bedrijfsactiviteiten, bestaande uit de Emerging Markets-divisie, genereerden een omzet van 307 miljoen €, een daling van 5% op vergelijkbare basis, exclusief valuta- en scope-effecten. De aangepaste EBITDA-marge steeg licht tot 9,5%, vergeleken met 9,0% in 2023. De aangepaste EBITDA bedroeg 29 miljoen €, lager dan 49 miljoen € in 2023, als gevolg van de verkleining van de activiteitenperimeter na de verkoop van de Mexicaanse bedrijfsactiviteiten in het tweede kwartaal van 2023 en de Algerijnse en Pakistaanse bedrijfsactiviteiten in het tweede kwartaal van 2024. De bedrijfswinst bedroeg 2 miljoen € en omvat ‑27 miljoen € aan desinvesteringskosten. De verkoop van de Algerijnse en Pakistaanse bedrijfsactiviteiten leidde tot ‑7 miljoen € aan kosten en de niet-contante recyclage van ‑20 miljoen € aan cumulatieve omrekeningsverschillen in het eigen vermogen. De geplande verkoop van de Braziliaanse bedrijfsactiviteiten leidde tot een positieve impact van 7 miljoen €, bestaande uit de kapitaalwinst en terugneming van bijzondere waardeverminderingen, min initiële desinvesteringskosten. In afwachting van de Turkse desinvestering werd een niet-contante bijzondere waardevermindering van ‑6 miljoen € genomen. Het verlies uit beëindigde bedrijfsactiviteiten bedroeg daarmee ‑11 miljoen €.

De winst voor de periode van de Totale Groep bedroeg 10 miljoen €, vergeleken met 35 miljoen € het jaar ervoor, en bestaat uit het verlies van ‑11 miljoen € uit beëindigde bedrijfsactiviteiten en een winst van 21 miljoen € uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. Dit laatste is te vergelijken met 27 miljoen € in 2023 en omvat de impact van herstructureringskosten en bijzondere waardeverminderingen. Exclusief deze kosten bedroeg de aangepaste winst uit voortgezette activiteiten 76 miljoen €, aanzienlijk hoger dan 39 miljoen € het jaar ervoor. De basiswinst per aandeel van de Totale Groep bedroeg 0,13, vergeleken met 0,43 in 2023.

Kasstromen

De kapitaaluitgaven bedroegen ‑112 miljoen €, wat 5,2% van de totale groepsomzet vertegenwoordigt, een aanzienlijke stijging ten opzichte van ‑96 miljoen € of 4,1% van de omzet in 2023. Gecombineerd met leasebetalingen van ‑25 miljoen €, vertegenwoordigde dit 1,9x de afschrijvingen. De intensivering van kapitaalinvesteringen was gepland en zal naar verwachting op een hoog niveau blijven in 2025 om de expansie in Noord-Amerika en de verdere implementatie van het kostenbesparingsprogramma te ondersteunen.

De vrije kasstroom bedroeg 48 miljoen €, aanzienlijk hoger vergeleken met 9 miljoen € in 2023. Sterke operationele prestaties overcompenseerden de hogere kapitaaluitgaven en eenmalige herstructurerings- en desinvesterings­gerelateerde uitgaven. Deze bedroegen ‑39 miljoen €, waarvan ‑29 miljoen € verband houdt met de herstructurering van de Belgische industriële activiteiten. Goed werkkapitaalbeheer droeg 9 miljoen € bij. De belastingbetalingen bedroegen ‑10 miljoen € en de netto financieringsbetalingen bedroegen ‑31 miljoen €, aanzienlijk lager dan in 2023, aangezien de rentebetalingen afnamen.

De opbrengsten uit fusies en overnames bedroegen netto 10 miljoen €. Ontex voltooide de verkoop van zijn Algerijnse en Pakistaanse bedrijfsactiviteiten in het tweede kwartaal van 2024, waarvoor het netto kasopbrengsten van 17 miljoen € ontving, na aftrek van afgestoten geldmiddelen, belastingen en transactiekosten. De uitgestelde vordering, gekoppeld aan de verkoop van de Mexicaanse bedrijfsactiviteiten in 2023, werd gedeeltelijk geïnd. 15 miljoen € werd ontvangen van de koper en er blijft nog 11 miljoen € uitstaan. Voorafgaand aan de afronding van de verkoop van de Braziliaanse bedrijfsactiviteiten, verwacht in het tweede kwartaal van 2025, werden in 2024 transactiekosten van ‑21 miljoen € betaald.

Het lopende aandeleninkoopprogramma, dat in december werd gestart, leidde tot de inkoop van 146.338 aandelen voor een bedrag van ‑1 miljoen €. Tegen juni 2025 verwacht Ontex in totaal 1,5 miljoen aandelen terug te kopen via dit programma.

Balans

Het netto werkkapitaal voor de Totale Groep aan het einde van de periode bedroeg 118 miljoen €, een daling van 49 miljoen € ten opzichte van eind 2023, gekoppeld aan de verkleining van de perimeter na de verkoop van de Algerijnse en Pakistaanse bedrijfsactiviteiten, evenals aan goed werkkapitaalbeheer. Het netto werkkapitaal daalde van 7,6% van de omzet eind 2023 tot 5,3% eind 2024. Handelsvorderingen bleven stabiel, met verhoogde behoeften door de omzetgroei, die werden gecompenseerd door iets hogere factoringactiviteiten. Factoring steeg met 12 miljoen € tot 176 miljoen € over het jaar. Voorraden stegen om de omzetgroei in Noord-Amerika en de transformatie van de Europese industriële activiteiten te ondersteunen. Deze werden meer dan gecompenseerd door hogere handelsschulden, door de omzetgroei en dankzij betere betalingsvoorwaarden die het resultaat zijn van het kostenbesparingsprogramma.

De netto financiële schuld voor de Totale Groep daalde met 53 miljoen €, van 665 miljoen € tot 612 miljoen € over het jaar, dankzij de solide vrije kasstroom en de netto-opbrengsten uit desinvesteringen. De hefboomratio daalde van 3,25x aan het begin van het jaar tot 2,46x aan het einde, dankzij de combinatie van de vermindering van de netto financiële schuld en vooral de verdere stijging van de aangepaste EBITDA van de Totale Groep van de laatste twaalf maanden.

De bruto financiële schuld van de Totale Groep daalde nog meer, met 97 miljoen €, van 834 miljoen € tot 736 miljoen €, dankzij kasoptimalisatie. Deze bestaat voornamelijk uit de 580 miljoen € obligatie met een vaste rente van 3,5% die afloopt in juli 2026, 123 miljoen € aan korte- en langlopende leaseverplichtingen, en 24 miljoen € opgenomen op de nieuwe wentelkredietfaciliteit. Deze heeft een variabele rente, een maximale capaciteit van 270 miljoen € en loopt af in november 2029. De beschikbare liquiditeit van de Totale Groep steeg van 322 miljoen € tot 370 miljoen €, bestaande uit de 124 miljoen € aan geldmiddelen en kasequivalenten en het niet-opgenomen deel van de wentelkredietfaciliteit.

Activa aangehouden voor verkoop aan het einde van de periode stelden voornamelijk de Braziliaanse en Turkse bedrijfsactiviteiten voor. Deze hadden een netto-activa waarde van 155 miljoen € aan het einde van het jaar, inclusief een netto kaspositie van 51 miljoen €. De balans omvat ook (211) miljoen € aan cumulatieve omrekeningsverschillen in het eigen vermogen gerelateerd aan deze activa, die zullen worden gerecycleerd via de winst-en-verliesrekening zodra de desinvesteringen zijn afgerond.

Praktische informatie

Bedrijfsinformatie

Het bovenstaande persbericht en gerelateerde financiële informatie van Ontex Group NV voor de twaalf maanden eindigend op 31 december 2024 werd goedgekeurd voor publicatie overeenkomstig het besluit van de raad van bestuur van 18 februari 2025.

Webcast voor audio

Het management zal een audiowebcast organiseren voor beleggers en analisten op 19 februari 2025 om 12:00 CET.

Financiële kalender

30 april 2025 Resultaten 1ste kwartaal 2025

5 mei 2025 2025 Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

31 juli 2025 Resultaten 2 de kwartaal en 1 ste jaarhelft 2025

kwartaal en 1 jaarhelft 2025 30 oktober 2025 Resultaten 3de kwartaal 2025

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van producten in babyverzorging, dameshygiëne en volwassenenzorg, zowel voor retailers als voor de gezondheidszorg. De innovatieve producten van Ontex worden in zo'n 100 landen verdeeld via retailers en zorgverleners. Ontex stelt wereldwijd zo'n 7.000 mensen tewerk en is aanwezig in 14 landen, met hoofdzetel in Aalst, België. Ontex staat genoteerd op Euronext Brussel en maakt deel uit van de Bel Mid® index. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, ga naar ontex.com of volg Ontex op LinkedIn.

Bijlage