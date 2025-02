Communiqué de presse : Sanofi et CD&R annoncent la signature de l’accord d’achat des actions d’Opella

Sanofi et CD&R annoncent la signature de l’accord d’achat des actions d’Opella

Paris, le 19 février 2025. À la suite de la finalisation du processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées, Sanofi et CD&R annoncent aujourd’hui avoir signé l’accord d’achat d’actions qui permettra à CD&R d’acquérir une participation de contrôle de 50 % dans Opella. Bpifrance devrait participer en tant qu'actionnaire minoritaire à hauteur d'environ 2 % au capital d’Opella et Sanofi restera un actionnaire significatif.

Les modalités de l’opération précédemment annoncées demeurent inchangées et la réalisation de la transaction devrait intervenir au plus tôt au deuxième trimestre de 2025.

Cette opération reste subordonnée à l’obtention des approbations réglementaires usuelles des autorités compétentes.

