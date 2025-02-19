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维思达续创佳绩 2025年亚洲航空商务论坛与展览会彰显市场领导地位

维思达将参与2025年亚洲航空商务论坛与展览会，该活动将于2025年3月4日至6日在新加坡樟宜展览中心举行。

2025年 2月 19日，香港 – 全球知名的国际公务航空集团维思达全球控股（以下简称：维思达）隆重宣布将参加2025年亚洲航空商务论坛与展览会（Business Aviation Asia Forum and Expo，下称BAAFEx），该活动将于3月4日至6日在新加坡樟宜展览中心举行。期间维思达将于专属摊位（E10）展示旗下旗舰机型环球7500，并参与两场座谈会，分享专业知识见解。

维思达在过去二十多年蓬勃发展，累计飞行时数已超过100万小时，稳居全球公务航空市场的领先地位¹。BAAFEx作为业界平台，旨在展现亚太地区蓬勃的商业发展趋势，而亚太市场正是维思达创新服务的重要版图。

维思达于2024年的卓越表现进一步巩固了市场领导地位。2024年维思达在亚太区的总飞行时数及航班数目较去年分别录得14%和20%增长，充分反映该地区对公务航空旅行日益增长的需求。

维思达首席商务官Ian Moore先生表示：“我们非常高兴能参与BAAFEx，这标志着亚太区专属公务航空活动的回归。亚太区是一个充满活力且快速增长的市场，是维思达扩展全球战略的重要基石。本次参展更展示了我们致力服务亚太地区高端客户群的坚定承诺。”

旗舰机型环球7500将于BAAFEx瞩目亮相

维思达将于BAAFEx展示全球空间最大、直飞航程最长的公务机之一：环球7500。这款机型可连续飞行17小时，展现超远程飞行实力。

环球7500以舒适和效率为设计理念，机舱设有四个独立的生活空间，包括一间私人睡房、两间洗手间及充足的储物空间，完美满足商务或家庭旅行的需要。维思达公务机为维思达旗下品牌，拥有环球7500机队规模达18架，确保会员能抵达2,400个机场，覆盖全球96%地区，巩固其作为亚太区备受欢迎机型的地位。

BAAFEx主办单位Experia Events董事总经理Leck Chet Lam先生表示：“我们很高兴全球公务航空领导者维思达能参加2025年BAAFEx。在这个凝聚业界翘楚、共同塑造行业未来的重要平台上，相信维思达在亚太地区的专业实力和持续成功，将为地区快速发展的航空市场提供宝贵见解。维思达的参与以及环球7500的展出，突显亚太区作为行业发展的重要中心地位。”

公务航空发展趋势与多元专题研讨

维思达获邀参加两场座谈会分享其行业见解，包括：

“持续演变的租赁飞机市场：趋势、机遇与挑战”： 维思达首席商务官 Ian Moore 先生将深入探讨租赁飞机市场的转变 、客户需求的变化，以及可持续发展、服务质量及个性化体验对商业决策的影响。

、客户需求的变化，以及可持续发展、服务质量及个性化体验对商业决策的影响。 “商务航空中的女性力量：促进多元共融发展”：维思达亚太中东非洲区营销副总裁杨慧敏女士（Amy Yang）将会探讨促进性别平等的策略，聚焦展现女性在航空产业的杰出贡献。

2025年BAAFEx将成为维思达巩固亚太区域市场领导地位的重要平台。随着无缝灵活旅行解决方案的需求不断上升，维思达将继续致力提供优质服务、创新技术，并以客户为中心的理念，重新定义公务航空行业的卓越标准。

1 根据全球航班活动多样性计算，数据来源：WingX

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VistaJet | press@vistajet.com

关于维思达

维思达全球控股（Vista Global Holding）旗下的子公司提供全球公务航空服务，总部位于迪拜国际金融中心。维思达整合提供轻资产解决方案的公司独特组合，涵盖公务航空业的主要领域：提供飞行运力的保证、按需包机覆盖全球飞行、会员制飞行、飞机买卖管理服务以及科技基础设施的研发。

过去二十年来，维思达持续通过对人才、科技及基础设施的投资推动行业创新。 集团的使命是引领变革，为客户随时随地提供最先进、最高性价比的飞行服务。 凭借对行业各方面的深厚知识与洞察，维思达通过其维思达公务机与 XO 品牌服务以及获正式牌照的航空运营商，为所有商务航空客户提供最全面的一站式解决方案及技术支持。

维思达并非直接航空承运商，也不运营或租赁航班。

如需了解有关维思达的更多信息和新闻，请浏览：www.vistaglobal.com

关于维思达公务机

维思达公务机是全球性的公务航空公司，于20年来一直以其高水准的服务和安全指标引领业界发展。 维思达公务机标志性的银色机身红条纹公务机将许多企业、政府和私人客户送抵207个国家，覆盖全球96%的地区。

成立于2004年的维思达公务机，开创了全新的航班运营模式，即客户只需承担实际飞行小时的费用，就可获得整个机队的候命，而无需涉及与飞机拥有权有关的责任与资产风险。 维思达公务机独具特色的会员计划为客户提供了客制化的航班时数订购方案，保证会员可以使用公司旗下覆盖全球无与伦比的专属机队，方便客户随时随地启航。

维思达公务机为维思达全球控股旗下品牌之一。 维思达全球控股是全球性的按需包机运营商，整合了独特的公司组合，提供轻资产解决方案，业务涵盖公务航空的所有关键领域。 如欲了解有关维思达公务机的更多资讯和新闻，请浏览：请浏览：vistajet.cn

维思达公务机有限公司是一家欧洲的航空飞行器运营商，以公司号C55231在马耳他注册，运营隶属No. MT-17马耳他航空运营证书注册的9H飞机。 在美国，维思达公务机与其子公司不是直接的航空运营商。 维思达公务机在美国所拥有及注册的飞机由其在美国的航空运营商运作，包括XOJET航空有限公司。





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