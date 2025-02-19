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維思達續創佳績 2025年亞洲航空商務論壇與展覽會彰顯市場領導地位

維思達將參與2025年亞洲航空商務論壇與展覽會，該活動將於 2025 年 3 月 4 日至 6 日在新加坡樟宜展覽中心舉行。

2025年 2月 19日，香港 － 全球首屈一指的公務航空集團維思達全球控股（下稱：維思達）隆重宣布參加亞洲航空商務論壇與展覽會（Business Aviation Asia Forum and Expo，下稱BAAFEx），該活動將於 2025 年 3 月 4 日至 6 日在新加坡樟宜展覽中心舉行。期間維思達於專屬攤位（E10）展示其旗艦機型環球7500，並參與兩場座談會，分享其專業知識及見解。

維思達在過去二十多年蓬勃發展，累計飛行時數已超過 100 萬小時，穩居全球公務機航空市場的領先地位¹。BAAFEx作為業界平台，展現亞太地區蓬勃的商業發展趨勢，而亞太市場正是維思達創新服務的重要版圖。

維思達於 2024 年的卓越表現進一步鞏固其市場領導地位。2024 年維思達在亞太區的總飛行時數及航班數目較去年分別錄得 14% 和 20% 增長，充分反映該地區對公務航空旅行日益增長的需求。

維思達首席商務官 Ian Moore 先生表示：「我們非常高興能參與 BAAFEx，這標誌著亞太區專屬公務航空活動的回歸。亞太區是一個充滿活力且快速增長的市場，是維思達擴展全球戰略的重要基石。是次參與更展示了我們致力服務亞太地區高端客戶群的堅定承諾。」

旗艦機型環球 7500 將於 BAAFEx 矚目亮相

維思達將於 BAAFEx 展示全球空間最大、航程最遠的公務機環球7500，這款機型可連續飛行 17 小時，展現超遠程飛行實力。

環球7500以極致舒適和效率為設計理念，機艙設有四個獨立的起居空間，包括一間私人睡房、兩間洗手間及充足的儲物空間，完美滿足商務或家庭旅行的需要。維思達公務機作為維思達旗下品牌，擁有全球最大的環球7500機隊， 18 架飛機確保會員能抵達 2,400 個機場，覆蓋全球 96% 地區，鞏固其作為亞太區最受歡迎機型的地位。

BAAFEx 主辦單位 Experia Events 董事總經理 Leck Chet Lam 先生表示：「我們很高興全球公務航空領導者維思達能參加2025年的 BAAFEx。在這個凝聚業界翹楚、共同塑造行業未來的重要平台上，維思達在亞太地區的專業實力和持續成功，為地區快速發展的航空市場提供寶貴見解。維思達的參與以及環球7500 的展出，突顯亞太區作為行業發展的重要中心地位。」

公務航空發展趨勢與多元專題研討

維思達獲邀參加兩場座談會分享其行業見解，包括：

「持續演變的租賃飛機市場：趨勢、機遇與挑戰」： 維思達首席商務官 Ian Moore 先生 將深入探討租賃飛機市場的轉變、客戶需求的變化，以及可持續發展、服務質量及個人化體驗對商業決策的影響。

將深入探討租賃飛機市場的轉變、客戶需求的變化，以及可持續發展、服務質量及個人化體驗對商業決策的影響。 「商務航空中的女性力量：促進多元共融發展」：維思達亞太中東非洲區營銷副總裁楊慧敏女士（Amy Yang）將會探討促進性別平等的策略，聚焦展現女性在航空產業的傑出貢獻。

2025年BAAFEx將成為維思達鞏固亞太區域市場領導地位的重要平台。隨著無縫靈活旅行解決方案的需求不斷上升，維思達將繼續致力提供無與倫比的服務、創新技術，並以客戶為中心的理念，重新定義商務航空行業的卓越標準。

1根據全球航班活動多樣性計算，資料來源：WingX

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更多資訊

VistaJet | press@vistajet.com

關於維思達

維思達全球控股（Vista Global Holding）旗下的子公司提供全球公務航空服務，總部位於杜拜國際金融中心。維思達整合提供輕資產解決方案的公司獨特組合，涵蓋公務航空業的主要領域：提供飛行運力的保證、按需包機覆蓋全球飛行、會員制飛行、飛機買賣管理服務以及科技基礎設施的研發。

過去二十年來，維思達持續通過對人才、科技及基礎設施的投資推動行業創新。集團的使命是引領變革，為客戶隨時隨地提供最先進、最高性價比的飛行服務。憑藉對行業各方面的深厚知識與洞察，維思達通過其維思達公務機與 XO 品牌服務以及獲正式牌照的航空運營商，為所有公務航空客戶提供最全面的一站式解決方案及技術支持。

維思達並非直接的航空運營商，不運營飛機或代理包機服務。

如欲瞭解有關維思達的更多資訊和新聞，請瀏覽：www.vistaglobal.com

關於維思達公務機

維思達公務機是首間及唯一一間全球公務航空公司，於20年來一直以其高水準的服務和安全指標引領業界發展。維思達公務機標誌性的紅條紋銀色公務機將許多企業、政府和私人客戶送抵207個國家，覆蓋全球96%的地區。

成立於2004年的維思達公務機，率先開創了全新的航班運營模式，即客戶只需承擔實際飛行小時的費用，就可獲得整個機隊的候命，而無需涉及與飛機擁有權有關的責任與資產風險。維思達公務機獨具特色的會員計劃為客戶提供了客製化的航班時數訂購方案，保證會員可以使用公司旗下全球無與倫比的維思達會員專屬機隊，方便隨時隨地啟航。

維思達公務機為維思達全球控股旗下品牌之一。維思達全球控股是全球最大的按需包機運營商，整合了獨特的公司組合，提供輕資產解決方案，業務涵蓋公務航空的所有關鍵領域。 如欲瞭解有關維思達公務機的更多資訊和新聞，請瀏覽：vistajet.com

維思達公務機有限公司是一家歐洲的航空飛行器運營商，以公司號C55231在馬爾他註冊，運營隸屬No. MT-17馬爾他航空運營證書註冊的9H飛機。在美國，維思達公務機與其子公司不是直接的航空運營商。維思達公務機在美國所擁有及註冊的飛機由其在美國的航空運營商運作，包括XOJET航空有限公司。





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