19th February 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 18th February 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 12,652 Lowest price per share (pence): 650.00 Highest price per share (pence): 663.00 Weighted average price per day (pence): 656.2203

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,134,131 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,134,131 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 656.2203 12,652 650.00 663.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 18 February 2025 08:05:16 119 663.00 XLON 00323440651TRLO1 18 February 2025 08:08:29 238 663.00 XLON 00323443487TRLO1 18 February 2025 08:19:34 125 663.00 XLON 00323453827TRLO1 18 February 2025 08:19:34 125 663.00 XLON 00323453828TRLO1 18 February 2025 08:34:53 150 663.00 XLON 00323469490TRLO1 18 February 2025 08:37:12 81 662.00 XLON 00323472282TRLO1 18 February 2025 08:37:12 47 662.00 XLON 00323472283TRLO1 18 February 2025 09:02:32 140 662.00 XLON 00323498755TRLO1 18 February 2025 09:02:32 169 662.00 XLON 00323498756TRLO1 18 February 2025 09:02:32 91 662.00 XLON 00323498757TRLO1 18 February 2025 09:02:32 91 662.00 XLON 00323498758TRLO1 18 February 2025 09:20:00 21 661.00 XLON 00323519787TRLO1 18 February 2025 09:20:00 109 661.00 XLON 00323519788TRLO1 18 February 2025 09:27:10 127 660.00 XLON 00323532630TRLO1 18 February 2025 09:27:10 127 660.00 XLON 00323532631TRLO1 18 February 2025 09:27:10 127 660.00 XLON 00323532632TRLO1 18 February 2025 09:27:16 53 659.00 XLON 00323532753TRLO1 18 February 2025 09:27:16 160 659.00 XLON 00323532754TRLO1 18 February 2025 09:27:16 160 659.00 XLON 00323532755TRLO1 18 February 2025 09:28:28 18 659.00 XLON 00323534305TRLO1 18 February 2025 09:28:28 43 659.00 XLON 00323534306TRLO1 18 February 2025 09:31:50 69 659.00 XLON 00323539577TRLO1 18 February 2025 09:31:58 10 659.00 XLON 00323539735TRLO1 18 February 2025 09:36:10 68 659.00 XLON 00323545479TRLO1 18 February 2025 09:42:54 57 659.00 XLON 00323553794TRLO1 18 February 2025 09:50:48 68 659.00 XLON 00323562852TRLO1 18 February 2025 09:50:48 57 659.00 XLON 00323562853TRLO1 18 February 2025 09:51:10 124 659.00 XLON 00323563211TRLO1 18 February 2025 09:58:05 68 659.00 XLON 00323568461TRLO1 18 February 2025 10:09:52 125 660.00 XLON 00323569365TRLO1 18 February 2025 10:10:01 31 659.00 XLON 00323569372TRLO1 18 February 2025 10:10:01 21 659.00 XLON 00323569373TRLO1 18 February 2025 10:10:01 68 659.00 XLON 00323569374TRLO1 18 February 2025 10:20:45 63 658.00 XLON 00323570085TRLO1 18 February 2025 10:55:39 60 658.00 XLON 00323571221TRLO1 18 February 2025 11:14:56 63 658.00 XLON 00323571773TRLO1 18 February 2025 11:46:59 60 658.00 XLON 00323572636TRLO1 18 February 2025 11:46:59 63 658.00 XLON 00323572637TRLO1 18 February 2025 11:47:01 47 657.00 XLON 00323572639TRLO1 18 February 2025 11:47:03 80 657.00 XLON 00323572640TRLO1 18 February 2025 11:47:03 47 657.00 XLON 00323572641TRLO1 18 February 2025 11:47:05 128 658.00 XLON 00323572642TRLO1 18 February 2025 11:47:07 122 657.00 XLON 00323572644TRLO1 18 February 2025 11:47:13 124 658.00 XLON 00323572647TRLO1 18 February 2025 11:47:16 130 657.00 XLON 00323572652TRLO1 18 February 2025 11:47:23 126 657.00 XLON 00323572656TRLO1 18 February 2025 11:47:26 122 657.00 XLON 00323572657TRLO1 18 February 2025 11:47:46 122 657.00 XLON 00323572674TRLO1 18 February 2025 11:47:52 124 657.00 XLON 00323572677TRLO1 18 February 2025 11:47:52 265 657.00 XLON 00323572678TRLO1 18 February 2025 11:48:13 127 657.00 XLON 00323572687TRLO1 18 February 2025 11:48:23 125 656.00 XLON 00323572692TRLO1 18 February 2025 11:50:35 131 657.00 XLON 00323572756TRLO1 18 February 2025 11:59:39 127 657.00 XLON 00323572965TRLO1 18 February 2025 12:02:04 122 657.00 XLON 00323573110TRLO1 18 February 2025 12:06:46 124 656.00 XLON 00323573190TRLO1 18 February 2025 12:06:46 124 656.00 XLON 00323573191TRLO1 18 February 2025 12:09:33 129 655.00 XLON 00323573244TRLO1 18 February 2025 12:10:59 122 654.00 XLON 00323573282TRLO1 18 February 2025 12:19:07 8 654.00 XLON 00323573464TRLO1 18 February 2025 12:19:07 121 654.00 XLON 00323573465TRLO1 18 February 2025 12:24:00 122 656.00 XLON 00323573680TRLO1 18 February 2025 13:24:41 248 657.00 XLON 00323575791TRLO1 18 February 2025 13:26:31 120 656.00 XLON 00323575868TRLO1 18 February 2025 13:26:37 119 655.00 XLON 00323575872TRLO1 18 February 2025 13:26:37 1 655.00 XLON 00323575873TRLO1 18 February 2025 13:26:37 1 655.00 XLON 00323575874TRLO1 18 February 2025 13:35:51 124 656.00 XLON 00323576242TRLO1 18 February 2025 13:51:14 60 655.00 XLON 00323576960TRLO1 18 February 2025 13:51:14 60 655.00 XLON 00323576961TRLO1 18 February 2025 13:54:59 122 655.00 XLON 00323577116TRLO1 18 February 2025 13:54:59 212 655.00 XLON 00323577117TRLO1 18 February 2025 14:34:58 127 656.00 XLON 00323580032TRLO1 18 February 2025 14:34:58 409 656.00 XLON 00323580033TRLO1 18 February 2025 14:43:12 122 656.00 XLON 00323581364TRLO1 18 February 2025 14:50:32 254 655.00 XLON 00323582410TRLO1 18 February 2025 14:50:32 127 655.00 XLON 00323582411TRLO1 18 February 2025 14:50:32 127 655.00 XLON 00323582412TRLO1 18 February 2025 14:50:32 127 655.00 XLON 00323582413TRLO1 18 February 2025 14:51:18 126 655.00 XLON 00323582525TRLO1 18 February 2025 14:51:32 494 655.00 XLON 00323582564TRLO1 18 February 2025 15:04:01 244 655.00 XLON 00323583587TRLO1 18 February 2025 15:04:40 250 654.00 XLON 00323583673TRLO1 18 February 2025 15:04:53 23 653.00 XLON 00323583696TRLO1 18 February 2025 15:10:51 105 653.00 XLON 00323584117TRLO1 18 February 2025 15:10:51 23 653.00 XLON 00323584118TRLO1 18 February 2025 15:17:02 129 653.00 XLON 00323584591TRLO1 18 February 2025 15:28:56 126 652.00 XLON 00323586220TRLO1 18 February 2025 15:28:56 125 652.00 XLON 00323586221TRLO1 18 February 2025 15:29:54 120 650.00 XLON 00323586279TRLO1 18 February 2025 15:29:56 125 650.00 XLON 00323586283TRLO1 18 February 2025 15:30:58 21 651.00 XLON 00323586372TRLO1 18 February 2025 15:30:58 107 651.00 XLON 00323586373TRLO1 18 February 2025 15:31:57 9 651.00 XLON 00323586475TRLO1 18 February 2025 15:36:22 128 650.00 XLON 00323586662TRLO1 18 February 2025 15:36:22 128 650.00 XLON 00323586663TRLO1 18 February 2025 15:36:22 128 650.00 XLON 00323586664TRLO1 18 February 2025 15:36:32 120 650.00 XLON 00323586669TRLO1 18 February 2025 15:38:14 19 653.00 XLON 00323586703TRLO1 18 February 2025 15:38:14 223 653.00 XLON 00323586704TRLO1 18 February 2025 15:43:59 131 652.00 XLON 00323586970TRLO1 18 February 2025 15:51:41 364 654.00 XLON 00323587406TRLO1 18 February 2025 15:51:41 12 653.00 XLON 00323587407TRLO1 18 February 2025 16:02:26 110 653.00 XLON 00323588033TRLO1 18 February 2025 16:02:26 12 653.00 XLON 00323588034TRLO1 18 February 2025 16:02:26 121 653.00 XLON 00323588035TRLO1 18 February 2025 16:15:12 127 652.00 XLON 00323588784TRLO1 18 February 2025 16:15:12 126 652.00 XLON 00323588785TRLO1 18 February 2025 16:15:12 126 652.00 XLON 00323588786TRLO1 18 February 2025 16:17:50 125 652.00 XLON 00323589036TRLO1 18 February 2025 16:18:07 50 652.00 XLON 00323589077TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970