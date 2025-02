Selskabsmeddelelse nr. 05/2025 Peberlyk 4

Sydbank A/S

19. februar 2025





Sydbanks bestyrelsesformand genopstiller ikke

Efter 10 år i Sydbanks bestyrelse har Lars Mikkelgaard-Jensen besluttet sig for at stoppe som formand og træde helt ud af bestyrelsen.

Lars Mikkelgaard-Jensen genopstiller ikke til valg til bestyrelsen. Efter det i 2024 succesfuldt gennemførte generationsskifte på posten som administrerende direktør samt fastlæggelsen af den nye strategi for banken, har Lars Mikkelgaard-Jensen besluttet, at det er et fornuftigt tidspunkt at stoppe og fratræder ved den ordinære generalforsamling d. 20. marts 2025.

Bestyrelsen vil i forlængelse af det efterfølgende repræsentantskabsmøde samme dag konstituere sig med en ny formand.

Lars Mikkelgaard-Jensen har siddet i Sydbanks bestyrelse siden april 2015, og han tiltrådte posten som formand i september 2019.



Venlig hilsen



Mark Luscombe Jørn Adam Møller

adm. direktør bankdirektør

