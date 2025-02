Gildan annonce des changements au sein de la haute direction, y compris une transition pour le rôle de chef des services financiers

Chuck Ward, actuellement président, ventes, marketing et distribution, sera nommé au poste de premier vice-président, chef de l’exploitation

Rhodri J. Harries, premier vice-président, chef des services financiers et administratifs, prendra sa retraite le 1 er janvier 2026

janvier 2026 Luca Barile, actuellement chef des finances, ventes, marketing et distribution, prendra la succession du rôle de chef des services financiers



MONTRÉAL, 19 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) a annoncé les nominations suivantes au sein de la haute direction et une transition dans le cadre d'un processus pluriannuel de planification de la relève. Ces changements visent à assurer une continuité en force alors que la Société va de l’avant avec sa stratégie de croissance durable :

mars 2025. Il continuera de se rapporter à Glenn J. Chamandy, président et chef de la direction. M. Ward s’est joint à Gildan en 2011 à la suite de l’acquisition de GoldToe Moretz, où il occupait le poste de vice-président et chef des finances. Il a d’abord dirigé l’intégration de GoldToe au sein de Gildan. Au fil des ans, il a occupé plusieurs postes de direction au sein de Gildan, incluant la direction des opérations de filature, la supervision de la planification au niveau de la chaîne d’approvisionnement, la gestion du groupe des ventes, du marketing et de la distribution tout en acquérant une solide expérience dans la fabrication. Séparément, et à la suite de près de dix ans dans le rôle de premier vice-président, chef des services financiers et administratifs, Rhodri (Rhod) J. Harries, a informé le conseil d’administration de son intention de prendre sa retraite le 1er janvier 2026. La Société a annoncé que Luca Barile, qui assume présentement le rôle de chef des finances, ventes, marketing et distribution, remplacera M. Harries en tant que chef des services financiers à compter du 1er mars 2025. Afin de faciliter la transition sur une période de dix mois complète, M. Harries continuera d’assumer ses responsabilités de chef des services administratifs jusqu’à sa retraite. Luca Barile a commencé sa carrière en tant qu’auditeur senior dans un grand cabinet d’experts-comptables en 2008 avant de se joindre à Gildan en 2012. Chez Gildan, M. Barile a occupé divers rôles dans la planification et l’analyse financière, l’audit interne et la gestion des risques d’entreprise, avant d’être promu à son poste actuel de chef des finances, ventes, marketing et distribution en 2023.

« J'aimerais exprimer ma profonde gratitude à Rhod qui a guidé notre performance financière à travers de nombreuses phases clés pour notre Société. Depuis 2015, il été un partenaire inestimable pour moi, ses pairs de la haute direction et pour ses équipes. Il a su préserver la solide position financière de la Société grâce à une affectation disciplinée du capital, contribuant à l'atteinte de nos objectifs financiers à long terme et préparant le terrain pour l'avenir. Bien que nous continuions à travailler ensemble en 2025, je lui souhaite une belle retraite l'année prochaine et je tiens à le remercier pour son importante contribution à notre succès » a affirmé Glenn J. Chamandy.

Glenn a ajouté, « je suis très heureux d’accueillir Chuck et Luca dans leur nouveaux rôles, des nominations qui témoignent de la force de notre effectif interne et de l'efficacité de nos efforts pluriannuels de planification de la relève. Ce sont deux leaders exceptionnels qui sont bien placés pour assumer leurs nouveaux rôles alors que nous continuons d'atteindre nos objectifs financiers, de poursuivre la prochaine étape passionnante de la stratégie de croissance de Gildan, et que nous générons une valeur à long terme accrue pour nos parties prenantes. »

Résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2024 complet

Dans un communiqué de presse distinct diffusé simultanément aujourd’hui, Gildan a annoncé ses résultats pour le quatrième trimestre et pour l’exercice 2024 complet clos le 29 décembre 2024, et a présenté ses prévisions pour l’exercice 2025. Une conférence téléphonique aura lieu aujourd’hui à 8 h 30, HE, et les détails pour y accéder sont disponibles dans le communiqué de presse.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds®, et sous la marque Champion®, en vertu d’un contrat de licence exclusif pour le marché des vêtements imprimés.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au gildancorp.com/fr.