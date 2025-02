L’expérience haptique des Technologies D-BOX s’étend à travers 14 auditoriums Cinemark Argentina et Hoyts Argentina

MONTRÉAL, 19 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), chef de file mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, est heureuse d’annoncer l’expansion de sa présence en salle grâce à l’élargissement de son partenariat avec Cinemark Argentina SRL (« Cinemark Argentina ») et Hoyts General Cinema De Argentina S.A. (« Hoyts Argentina ») qui forment ensemble l’une des plus grandes et influentes entreprises d’exploitation cinématographique au monde. Ensemble, ils déploieront les sièges haptiques immersifs de D-BOX dans plus de 14 auditoriums, portant le total à 32, renforçant ainsi la présence croissante de D-BOX dans le marché latino-américain tout en répondant à la demande des spectateurs pour des expériences cinématographiques de qualité supérieure.

Grâce à cette expansion, les cinéphiles d’Amérique latine auront encore plus d’options pour faire l’expérience de la technologie haptique haute-fidélité de D-BOX, qui synchronise les mouvements, les vibrations et les textures avec l’action à l’écran pour offrir une expérience de visionnement immersive et dynamique.

« Nous sommes ravis d’élargir notre partenariat avec Cinemark Argentina et Hoyts Argentina, et de voir que nos sièges haptiques continuent de générer des revenus pour eux », a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. « Ils comprennent le pouvoir de l’immersion, et leur investissement est le reflet de la demande sans cesse croissante d’expériences haut de gamme. »

Martin Alvarez Morales, directeur général chez Cinemark Argentina et Hoyts Argentina a ajouté : « Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux moyens d’offrir à nos invités des expériences uniques et engageantes, et la technologie haptique de D-BOX s’est avérée un atout distinctif pour nous. L’expansion de la présence de D-BOX nous permet de rehausser nos offres haut de gamme et d’offrir un niveau d’immersion toujours plus grand à nos spectateurs. »

Cette nouvelle expansion constitue une autre étape dans l’engagement de D-BOX à rehausser le divertissement en salle à l’échelle mondiale et à offrir des expériences inoubliables. En intégrant sa technologie de mouvement de pointe dans un plus grand nombre de salles, D-BOX continue de redéfinir l’interaction du public avec les films, en offrant une expérience plus intense et plus immersive avec l’action à l’écran.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX crée et redéfinit des expériences réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l’imagination par les effets du mouvement, des vibrations et des textures. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, d’expérience métavers, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles et en Chine. Consultez D-BOX.com.

À PROPOS DE CINEMARK ARGENTINA ET DE HOYTS ARGENTINA

Cinemark exploite l’un des réseaux de salles de cinéma les plus diversifiés géographiquement en Amérique latine, avec 200 établissements et 1 400 écrans dans 13 pays. Hoyts Argentina, une filiale de Cinemark, est un acteur clé de l’industrie de l’exploitation cinématographique en Amérique latine, offrant aux spectateurs les films les plus récents dans des salles modernes et confortables. Ensemble, Cinemark et Hoyts Argentina continuent d’étoffer et d’améliorer leurs offres de divertissement pour répondre aux préférences en évolution des cinéphiles.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER :

Josh Chandler

Chef des finances - Technologies D-BOX inc.

jchandler@d-box.com

Elisabeth Hamaoui

Relations investisseurs & Communications Stratégiques

Consultantes - Elisabeth Hamaoui Conseils

investors@d-box.com



Chanda Brashears

SVP Investor Relations, Public Relations & Corporate Communications - Cinemark Argentina & Hoyts Argentina

pr@cinemark.com