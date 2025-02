Harfang annonce un programme de forage hivernal à Sky Lake, en Ontario

MONTRÉAL, 19 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. (TSX.V : HAR) (« Harfang » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer le démarrage d’un programme de forage au diamant hivernal sur son projet aurifère Sky Lake, récemment acquis, et situé dans le district aurifère de Pickle Lake en Ontario. Les forages cibleront les claims patented du secteur Koval et devraient totaliser environ 2 500 mètres répartis sur 12 sondages.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée d’entreprendre ce programme de forage tant attendu à Sky Lake », a commenté Rick Breger, président et chef de la direction de Harfang. « Les claims du secteur Koval n’ont pas fait l’objet d’une exploration significative depuis le milieu des années 1980, et nous croyons qu’ils possèdent un fort potentiel aurifère. Nous finalisons actuellement tous les aspects logistiques du programme, et nous prévoyons que les forages débuteront peu après le congrès PDAC, à la mi-mars. Nous avons hâte de tenir le marché informé des développements du projet et, en temps voulu, de partager les résultats des forages réalisés à Sky Lake. »

Reconnaissance du territoire

Harfang reconnaît respectueusement que le projet Sky Lake est situé sur le territoire traditionnel de la Première Nation Ojibway de Mishkeegogamang. Nous soulignons leur présence continue et leur lien profond avec ces terres, qui sont leur foyer depuis d’innombrables générations. La Société est reconnaissante de pouvoir travailler sur ces territoires et s’engage à mener toutes ses activités dans le respect de leurs droits, de leur culture et de leurs modes de vie traditionnels.

Les claims patented du secteur Koval

Les claims patented du secteur Koval comprennent 28 claims totalisant 295 hectares au sein d’un ensemble plus vaste de 9 100 hectares, qui constitue le projet aurifère Sky Lake. Les forages au diamant réalisés dans les années 1950, 1970 et 1980 ont intercepté des zones minéralisées à haute teneur aurifère près de la surface, la majorité des sondages n’ayant pas dépassé 200 mètres de profondeur verticale. Par ailleurs, plusieurs de ces sondages peu profonds se sont terminés dans des zones minéralisées, suggérant un potentiel d’extension de la minéralisation en profondeur.

Mise à jour de la direction

La Société est également heureuse d’annoncer que, depuis le 18 février 2025, M. Richard Breger a repris les fonctions de président et chef de la direction et a été réintégré au conseil d’administration de Harfang.

Fusion verticale

Harfang annonce également que, le 1er février 2025, elle a complété une fusion verticale simplifiée (la « Fusion ») avec sa filiale en propriété exclusive, NewOrigin Gold Corp. (« NewOrigin »). Au préalable, le 31 janvier 2025, NewOrigin a effectué son changement de juridiction, passant de l’Ontario au Québec en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) (le « Changement de juridiction »). Cette fusion vise à optimiser les activités d’exploration de Harfang sous une seule entité corporative et à réduire les coûts administratifs et opérationnels. À la suite de la Fusion et du Changement de juridiction, aucune action n’est requise de la part des actionnaires. Les certificats de fusion et de changement de juridiction sont disponibles sur le profil SEDAR+ de Harfang à l’adresse suivante : www.sedarplus.ca.

Personne qualifiée

Ludovic Bigot, P.Geo., vice-président de l’exploration de Harfang, personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur les normes de divulgation des projets miniers, a révisé et approuvé l’information technique contenue dans ce communiqué.

À propos de Harfang Exploration Inc.

Harfang Exploration Inc. est une société d’exploration minière bien financée et est axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La Société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d’une solide situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l’environnement.

