Epitopea annonce un accord de licence et de collaboration en recherche avec MSD pour identifier les antigènes tumoraux spécifiques Cryptigen(MC)

MONTRÉAL et CAMBRIDGE, Royaume-Uni, 19 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epitopea, une société transatlantique d’immunothérapeutiques contre le cancer développant des immunothérapies accessibles et prêtes à l’emploi à base d'ARN, annonce un accord de licence et de collaboration en recherche avec MSD, le nom commercial de Merck & Co., Inc, Rahway NJ USA, pour identifier les antigènes tumoraux spécifiques (TSAs) CryptigenMC dans une tumeur solide non divulguée. Les TSAs CryptigenMC sont des antigènes partagés, non mutés et exprimés de manière aberrante, dérivés de régions du génome autrefois considérées comme non codantes ou "ADN poubelle".

Conformément aux termes de l'accord, Epitopea utilisera sa plateforme exclusive CryptoMapMC pour identifier et fournir de nouveaux TSAs CryptigenMC immunogéniques pour un type de tumeur prédéfini. MSD détiendra le droit exclusif de développer et de commercialiser des thérapeutiques issues de cette collaboration. En contrepartie, Epitopea recevra un paiement initial non divulgué et pourra bénéficier de paiements de jalon pouvant atteindre un total de 300 millions de dollars par produit.

"Epitopea est à l'avant-garde de l'identification des TSAs CryptigenMC, dont la nature partagée entre tumeurs au sein des patients en fait des cibles idéales pour le développement d'immunothérapies prêtes à l'emploi", a commenté Alan C. Rigby, PDG d’Epitopea. "Chez Epitopea, nous continuons à accélérer le développement de notre pipeline préclinique alors que nous passons au stade clinique, sur la lancée de notre financement pré-série A récemment sursouscrit. Nous pensons que cette relation stratégique avec MSD, un leader du développement d'immunothérapies, nous offre une opportunité supplémentaire de valider l'impact potentiel de ces antigènes tumoraux différenciés. Nous sommes ravis de collaborer avec MSD alors que nos équipes cherchent ensemble à améliorer les perspectives des patients atteints de cancer."

"Malgré les progrès remarquables réalisés dans le traitement du cancer au cours de la dernière décennie, davantage d’options thérapeutiques sont nécessaires", a déclaré George Addona, vice-président principal, découverte, développement préclinique et médecine translationnelle, Merck Research Laboratories. "Nous continuons à explorer de nouvelles façons de renforcer notre expertise en immuno-oncologie et nous nous réjouissons de collaborer avec l’équipe d’Epitopea."

"Ayant soutenu l'entreprise depuis sa création, nous sommes ravis que la plateforme de découverte d'antigènes de nouvelle génération d'Epitopea soit exploitée dans cet accord de licence et de collaboration en recherche avec MSD, un leader biopharmaceutique dans le domaine de l'immuno-oncologie. Ce partenariat constitue une validation solide des capacités uniques d'Epitopea et de son potentiel à contribuer au développement d'immunothérapies innovantes pour les patients atteints de cancer ayant les besoins les plus critiques", a ajouté Michael Anstey, partenaire chez Cambridge Innovation Capital.

À propos d’Epitopea

Epitopea est une entreprise transatlantique d’immunothérapeutiques contre le cancer, développant des immunothérapies accessibles et prêtes à l'emploi à base d'ARN pour le traitement des cancers difficiles à soigner. Elle cible une nouvelle classe d'antigènes tumoraux spécifiques inexploités, appelés TSAs CryptigenTM, qui sont largement partagés entre plusieurs patients atteints du même type de tumeur.

L’entreprise a constitué une vaste bibliothèque de nouveaux TSAs CryptigenMC, découverts grâce à sa plateforme exclusive CryptoMapMC qui exploite l’immunopeptidomique, la génomique et une pipeline bioinformatique pour identifier des antigènes tumoraux spécifiques exprimés de manière aberrante et cachés dans l’“ADN poubelle” du cancer. Ces TSAs CryptigenMC ont été découverts pour la première fois par les recherches menées par les Drs Claude Perreault et Pierre Thibault à l’Institut de recherche en immunologie et en cancer de l’Université de Montréal.

Epitopea est soutenue par un syndicat d'investisseurs en sciences de la vie transatlantique de premier plan comprenant Advent Life Sciences, CTI Life Sciences, Cambridge Innovation Capital, Le Fonds de Solidarité FTQ, Investissement Québec, adMare BioInnovations, Jonathan Milner, IRICoR, le Harrington Discovery Institute et Novateur Ventures.

À ce jour, l'entreprise a levé plus de 45 millions de dollars américains. Epitopea a été fondée en 2021 avec des sociétés sœurs basées à Cambridge, au Royaume-Uni, et à Montréal, au Canada. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.epitopea.com et nous suivre sur LinkedIn.

Contacts pour les demandes de renseignements :

Epitopea

Dr Alan C. Rigby – PDG

Alan.Rigby@epitopea.com

Scius Communications

Katja Stout

+44 7789 435990

katja@sciuscommunications.com

Daniel Gooch

+44 7747 875479

Daniel@sciuscommunications.com