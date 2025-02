Bitget publica el informe de transparencia de enero de 2025 en el que presenta el crecimiento y la innovación del mercado

VICTORIA, Seychelles, Feb. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder en intercambio de criptomonedas y Web3, publicó su informe de transparencia de enero de 2025, que destaca un comienzo de año dinámico marcado por un crecimiento importante de los volúmenes de negociación, la participación en la plataforma y la innovación del ecosistema.

Bitget amplió el ecosistema BGB mediante iniciativas estratégicas, incluido el lanzamiento de un fondo de liquidez para BGB en Uniswap y un fondo de liquidez de 1,1 millones de dólares en BulbaSwap tras su integración con Morph Chain. Estos esfuerzos mejoran la compatibilidad entre cadenas y aumentan la liquidez, lo que posiciona a BGB como un pilar fuerte del ecosistema Bitget. Además, Investigación de Bitget compartió un informe sobre el 20 % de los encuestados de la generación Z y la generación Alpha que están dispuestos a incorporar criptomonedas en los planes de pensiones, lo que indica un cambio en las preferencias de planificación financiera a largo plazo hacia los activos digitales.

En enero se introdujeron varias mejoras en la plataforma. La cuarta temporada de Bitget TraderPro se lanzó con un gran premio de 10.000 USDT, lo que permitirá a los operadores probar estrategias y optimizar las ganancias. Se puso en marcha el servicio HodlerYield, que permite a los usuarios obtener ingresos pasivos mediante la tenencia de USDE y weETH. Se presentó Bitget Seed, un algoritmo impulsado por inteligencia artificial, con el que se identifican proyectos Web3 en fase inicial, al mismo tiempo que una integración estratégica con Zen agilizaba los pagos con criptomonedas mediante 11 monedas fiat. Bitget también se convirtió en la primera bolsa centralizada en ofrecer staking de TAO, ampliando las oportunidades de los usuarios para obtener recompensas.

Bitget Wallet reforzó su oferta con un airdrop de 1 millón de dólares para los titulares de BGB, colaboraciones exclusivas con Bitrefill para tarjetas de regalo impulsadas por criptomonedas y características de su AI Agent Trading Zone. La compatibilidad de la billetera con órdenes limitadas de las cadenas Base y Solana mejora aún más las capacidades de negociación automatizada.

Entre las actividades de participación a escala mundial cabe citar el evento Crypto XR en Auxerre (Francia), al que asistieron más de 3.000 aficionados, y reuniones de Año Nuevo en Filipinas, Vietnam, Rusia, España, Portugal, Italia, Kenia y otras regiones. Estos eventos fomentaron conexiones más profundas con los usuarios y mostraron la creciente presencia mundial de Bitget.

Los logros de Bitget en enero de 2025 se basan en su impulso de 2024, y establecen la plataforma como una bolsa de primer nivel centrada en la seguridad, la innovación y la accesibilidad. Con la evolución del panorama de las criptomonedas, Bitget sigue preparada para impulsar su adopción por medio de soluciones de vanguardia y alianzas estratégicas, que ayudan a los usuarios a explorar las oportunidades y complejidades de la era de los activos digitales.

Para acceder al informe de transparencia de enero 2025 completo, visite aquí

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Bitget, que atiende a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading (copiar operaciones) y otras soluciones para operar, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y a precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

