A Bitget divulga o relatório de transparência de janeiro de 2025, destacando o crescimento e a inovação do mercado

VICTORIA, Seychelles, Feb. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, a principal corretora de criptomoedas e empresa de Web3 divulgou seu relatório de transparência de janeiro de 2025, destacando um início de ano dinâmico, com um crescimento significativo nos volumes de negociação, no engajamento da plataforma e na inovação do ecossistema.

A Bitget expandiu o ecossistema do BGB por meio de iniciativas estratégicas, incluindo o lançamento de um pool de liquidez de BGB na Uniswap e um pool de liquidez de US$ 1,1 milhão na BulbaSwap após sua integração com a Morph Chain. Esses esforços aprimoram a compatibilidade entre as cadeias e aprofundam a liquidez, posicionando o BGB como um pilar sólido do ecossistema da Bitget. Além disso, a Pesquisa da Bitget divulgou um relatório em que 20% dos entrevistados das gerações Z e Alpha estão dispostos a incorporar criptomoedas em planos de previdência, o que sugere uma mudança nas preferências de planejamento financeiro de longo prazo em favor dos ativos digitais.

Janeiro marcou a implementação de várias melhorias na plataforma. A quarta temporada do Bitget TraderPro foi divulgada com um grande prêmio de 10.000 USDT, oferecendo aos traders a oportunidade de testar suas estratégias e otimizar seus resultados. Foi lançado o serviço HodlerYield, que possibilita aos usuários obterem renda passiva ao manter USDE e weETH em suas carteiras. O Bitget Seed, um algoritmo alimentado por IA, foi lançado para identificar projetos Web3 em estágio inicial, enquanto uma integração estratégica com o Zen facilitou os pagamentos em criptomoedas em 11 moedas fiduciárias. A Bitget também se tornou a primeira corretora centralizada a oferecer staking de TAO, ampliando as oportunidades para os usuários ganharem recompensas.

A Bitget Wallet reforçou seus serviços com um airdrop de US$ 1 milhão para detentores de BGB, colaborações exclusivas com a Bitrefill para cartões-presente pagos com criptomoedas e recursos da AI Agent Trading Zone. O suporte da carteira a ordens limitadas nas redes Base e Solana aprimora ainda mais as capacidades de negociação automatizada.

Os esforços de engajamento global incluíram a participação no evento Crypto XR em Auxerre, França, que reuniu mais de 3.000 entusiastas, além de encontros de Ano Novo nas Filipinas, Vietnã, Rússia, Espanha, Portugal, Itália, Quênia e outras regiões. Esses eventos fortaleceram os laços com os usuários e destacaram a crescente presença global da Bitget.

As conquistas da Bitget em janeiro de 2025 consolidam o momentum alcançado em 2024, posicionando a plataforma como uma corretora de alto nível que prioriza segurança, inovação e acessibilidade. À medida que o cenário de criptomoedas evolui, a Bitget continua em posição de promover a adoção por meio de soluções inovadoras e parcerias estratégicas, ajudando os usuários a explorar as oportunidades e os desafios da era dos ativos digitais.

Para ler o relatório de transparência completo de janeiro de 2025, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a corretora líder de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Com mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a corretora Bitget está comprometida em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com sua funcionalidade pioneira de copy trading e outras soluções de negociação, além de oferece acesso em tempo real aos preços do Bitcoin, Ethereum e de outras criptomoedas. A Bitget Wallet, anteriormente conhecida como BitKeep, é uma carteira de criptomoedas multicadeia de padrão internacional, que oferece uma variedade de soluções completa para Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, um mercado de NFTs, um navegador DApp e muito mais.

A Bitget lidera a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a parceira oficial de criptomoedas com a LALIGA, a principal liga de futebol do mundo nos mercados do LESTE e SUDESTE ASIÁTICOS e AMÉRICA LATINA, além de parcerias globais com os atletas turcos de renome Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a adotar as criptomoedas.

Para obter mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

