Bitget 發布 2025 年 1 月透明度報告，展示市場發展與創新

維多利亞，塞舌爾, Feb. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 發布了 2025 年 1 月的透明度報告，重點介紹了今年開局充滿活力，交易量、平台參與度和生態系統創新均有顯著增長。

Bitget 採取策略性措施來擴大 BGB 的生態系統，包括在 Uniswap 上設立 BGB 流動性資金池，並與 Morph Chain 整合而在 Bulbaswap 上設立 110 萬美元的流動性資金池。 這些部署增強了跨鏈兼容性和流動性，令 BGB 成為 Bitget 生態系統的強大支柱。 此外，Bitget Research 分享了一份報告，指出 20% 的 Z 世代和 Alpha 世代受訪者願意將加密貨幣納入退休金計劃，這顯示大眾對長期財務規劃的偏好開始轉向數碼資產。

公司在 1 月亦推出了多項強化平台的措施。 Bitget TraderPro 第 4 季面世，附設 10,000 USDT 大獎，讓交易者能夠測試策略並優化回報。 HodlerYield 服務首次亮相，用戶得以透過持有 USDE 和 weETH 獲得被動收入。 人工智能算法 Bitget Seed 隆重登場，用於識別早期的 Web3 項目，而與 Zen 的策略性整合則簡化了加密貨幣支付步驟，涵蓋 11 種法定貨幣。 Bitget 亦成為第一個提供 TAO 質押服務的中心化交易所，為用戶增加賺取獎賞的機會。

Bitget Wallet 不斷升級，向 BGB 持有者提供 100 萬美元空投，亦與 Bitrefill 獨家合作推出加密貨幣禮品卡，並推出 AI Agent Trading Zone 功能。 此錢包對 Base 和 Solana 鏈提供限價訂單支援，從而進一步增強自動交易功能。

公司積極參與多個全球活動，包括在法國歐塞爾舉行的 Crypto XR 活動（逾 3,000 名愛好者參加），以及在菲律賓、越南、俄羅斯、西班牙、葡萄牙、意大利、肯亞和其他地區舉行的新年聚會。 這些活動有助平台與用戶建立更深層次的聯繫，同時展示了 Bitget 在全球的影響力與日俱增。

Bitget 在 2025 年 1 月的成就延續去年的發展勢頭，奠定這個注重安全性、創新性和可及性的平台作為頂級交易所的地位。 雖然加密貨幣市場格局不斷演變，Bitget 一貫沉著應變，透過尖端解決方案和策略性合作夥伴關係推動加密貨幣普及，幫助用戶在數碼資產時代把握機會及應對複雜局面。

如欲查看完整的 2025 年 1 月透明度報告，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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