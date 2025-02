Nick Suzuki et la Fondation Asista réalisent un tour du chapeau spécial

LAVAL, Québec, 19 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Asista, en collaboration avec le capitaine et ambassadeur du Canadien de Montréal Nick Suzuki, est fière d'entamer la troisième année de la campagne Un héros en chacun de nous, une initiative qui met en lumière les héros de la communauté tout en recueillant des fonds cruciaux pour le programme de chiens d'assistance en établissement de la Fondation.

Poursuivant le succès des années précédentes, la Fondation Asista demeure engagée à dresser et à fournir des chiens d'assistance aux organisations ayant des besoins en matière de santé mentale. Avec Suzuki en tant qu'ambassadeur dévoué, la Fondation élargit encore sa portée et son impact avec le lancement prochain d'une nouvelle version mobile de son programme de chiens d'assistance.

« Nous sommes ravis du chemin parcouru en quelques années », déclare John Agionicolaitis, vice-président des affaires publiques de la Fondation Asista. « Le soutien indéfectible de Nick a été déterminant pour nous aider à atteindre davantage de personnes dans le besoin et à donner un nouveau souffle à la conversation sur notre travail et la santé mentale ».

Le deuxième tournoi de golf annuel des Héros Nick Suzuki, qui s'est tenu en août 2024, a connu un succès retentissant, réunissant des athlètes, des sympathisants et des leaders de la communauté et permettant de collecter 120 500 $ en soutien au programme de chiens d'assistance en établissement.

L'édition de cette année, prévue pour le 21 août 2025, vise à établir de nouveaux records d'objectifs ayant pour but de soutenir l’élargissement du programme de chien d’assistance en établissement. Tous les bénéfices de l'événement phare et de la campagne Un héros en chacun de nous - rendue possible entre autres grâce au partenariat continu de Nutrience - soutenant à nouveau directement le Programme de chiens d'assistance en établissement.

« Je suis incroyablement fier de soutenir une cause aussi importante », déclare Suzuki. « Grâce à diverses initiatives, comme la campagne Un héros en chacun de nous et notre tournoi de golf annuel, je suis ravi de continuer à avoir un impact significatif dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin. »

Alors que la campagne prend de l'ampleur, la Fondation Asista reste déterminée à sauver davantage de chiens, à les dresser pour le service, et à fournir un soutien essentiel aux personnes et aux établissements qui luttent contre des problèmes de santé mentale.

La Fondation Asista invite les particuliers, les entreprises et les communautés à s'impliquer en faisant un don, en étant bénévole ou en faisant passer le mot. Chaque contribution - petite ou grande - nous rapproche d'un monde où les ressources en santé mentale et le soutien bienveillant sont accessibles à tous.

À propos de Nick Suzuki

Nick Suzuki est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien et capitaine des Canadiens de Montréal, reconnu pour son leadership sur et en dehors de la glace. Originaire de London, en Ontario, Nick Suzuki est un fier ambassadeur de la Fondation Asista depuis 2022, soutenant activement sa mission qui consiste à fournir des chiens d'assistance qui changent la vie des personnes et des organisations dans le besoin.

À propos de la Fondation Asista

Fondée en 2011 à Laval, Québec, la Fondation Asista est un organisme de bienfaisance de premier plan qui se consacre à transformer des vies grâce à sa double mission : donner une deuxième chance à des chiens issus de situations difficiles et les dresser comme chiens d'assistance pour des personnes et des organismes ayant des besoins en matière de santé mentale. Avec 104 chiens d'assistance actuellement en action, Asista est fière de servir les communautés à travers le Québec et l'Ontario, fournissant un soutien essentiel grâce au dévouement de ses bénévoles, de ses donateurs et de ses partenaires.

À propos de Nutrience

Nutrience, qui fait fièrement partie de Rolf C. Hagen Inc. depuis sa fondation en 1955 à Montréal, s'engage à améliorer le bien-être des animaux de compagnie et des communautés qu'elle dessert. En offrant une nutrition de haute qualité et sans compromis, Nutrience s'assure que les animaux de compagnie reçoivent des soins de première qualité à chaque étape de leur vie.

Depuis 2012, Nutrience s'est associée à la Fondation Asista, jouant un rôle clé dans le soutien de sa mission en fournissant des fonds et en distribuant des aliments pour chiens canadiens de qualité supérieure. En mettant l'accent sur les dernières recherches en nutrition, Nutrience continue de tenir sa promesse d'offrir une nutrition de qualité supérieure aux chiens et aux chats.

