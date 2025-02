La CDPQ annonce une augmentation de la vente d’actions ordinaires d’Intact Corporation financière annoncée précédemment

MONTRÉAL, 19 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CDPQ a annoncé aujourd’hui qu’elle a augmenté la taille de la vente d’actions ordinaires d’Intact Corporation financière (TSX : IFC) qu’elle avait annoncée précédemment. Conformément aux modalités modifiées, la CDPQ a convenu de vendre 3 577 000 actions ordinaires, représentant environ 2,0 % des actions ordinaires émises et en circulation d’Intact en date du 19 février 2025.

Les actions ordinaires sont vendues au prix brut de 278,60 $ l’action, souscrites par Marchés des capitaux CIBC et la Financière Banque Nationale. La CDPQ s’attend à recevoir un produit brut en espèces d’environ 996 552 200 $ dans le cadre de cette offre.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d’investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d’assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2024, l’actif net de la CDPQ s’élevait à 452 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS D’INTACT

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d’assurance de dommages au Canada, l’un des principaux fournisseurs d’assurance spécialisée ayant une expertise dans le monde, et un chef de file de l’assurance des entreprises au RU et en Irlande. La Société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes directes souscrites (PDS) opérationnelles annuelles totalisent près de 24 milliards $.

Au Canada, Intact distribue ses produits d’assurance sous la marque Intact Assurance grâce à des agences et à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink. Par l’entremise de belairdirect, Intact distribue ses produits d’assurance directement aux consommateurs. Intact offre également des solutions d’assurance pour les groupes d’affinité par l’intermédiaire de groupes d’affinité ainsi que des produits d’assurance uniques et taillés sur mesure à des clients fortunés par l’intermédiaire d’Intact Prestige. Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d’assurance spécialisée par l’entremise d’agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d’agences générales de gestion. Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, Intact offre des solutions d’assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d’assurance spécialisée sous les marques de RSA, 123.ie, NIG et FarmWeb.

