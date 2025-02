Northern Horizon Capital A/S määrab Christoffer Abramsoni grupi tegevjuhiks

Northern Horizon Capital AS, Baltic Horizon Fondi valitseja, teatab muudatustest Northern Horizon Capital A/S (Northern Horizon Capital AS-i emaettevõte) juhtkonnas.

Pärast peaaegu 7 aastat Northern Horizon grupi juhtimist astub Milda Dargužaitė oma tegevjuhi kohalt tagasi ja asub Northern Horizon Capital A/S nõukogu liikme ametikohale.

Christoffer Abramsoni asub alates 4. märtsist 2025 Northern Horizon Capital A/S grupi uue tegevjuhi ametikohale.

Christoffer Abramson on kogenud rahvusvaheline juht ja kinnisvarainvesteeringute ekspert. Viimati oli Christoffer Abramson Catella AB president ja tegevjuht. Enne seda rolli töötas Christoffer Abramson seitse aastat USA-s EF Education First-is, kus ta aitas luua ja arendada märkimisväärset ülemaailmset kinnisvaraäri. Samuti töötas ta 10 aastat General Electrics ettevõttes üle maailma, lõpetades oma karjääri Londoni kontoris asuva GE Real Estate’i finantsjuhina.

„Oleme kindlad, et Christoffer on oma ulatusliku kogemuse, Põhjamaade tausta ja strateegilise mõtlemisega õige inimene ettevõtet juhtima ning meie järgmist kasvuetappi suunama. Ettevõtte nõukogu nimel soovin samuti avaldada tänu Mildale tema pühendunud juhtimise eest. Meil on suur rõõm, et ta on nõustunud tulema grupi nõukogu liikmeks. Tema asjatundlikkus on hindamatu väärtusega meie platvormi arendamise jätkamiseks,” kommenteeris Lars Ohnemus, Northern Horizon Capital A/S nõukogu esimees.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com

www.baltichorizon.com

