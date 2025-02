BIC : Evolution de la composition du Conseil d'Administration de Société BIC

Evolution de la composition du Conseil d’Administration de Société BIC

Clichy, France – 19 février 2025 – Le Conseil d'Administration réuni le 18 février 2025 a pris acte du souhait de Maëlys Castella, dont le mandat d’Administratrice vient à expiration en mai 2025, de ne pas le voir renouveler.

Sur recommandation du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, le Conseil d’Administration a décidé à l’unanimité de proposer la nomination d’Esther Gaide en qualité d'Administratrice Indépendante lors de l’Assemblée Générale du 20 mai 2025.

Le Conseil d’Administration a également recommandé, sous réserve du vote de l’Assemblée Générale, qu’Esther Gaide soit nommée Présidente du Comité d’Audit ainsi que membre du Comité des Rémunérations.

Esther Gaide est diplômée de l’ESSEC et expert-comptable. Esther Gaide a débuté sa carrière en 1983 dans l’audit externe, d’abord au sein de PricewaterhouseCoopers à Paris et à Londres, puis de Deloitte à Paris et à Los Angeles. En 1994, elle rejoint le Groupe Bolloré où elle occupe différents postes à la direction financière. En 2011, elle rejoint Technicolor en tant que Directrice du Contrôle Groupe, avant d’en devenir Directrice financière et membre du Comité Exécutif en 2015. De mars 2018 à avril 2023, elle est Directrice financière du Groupe Elior. Elle est Administratrice et Présidente du Comité d’Audit de Forvia ainsi qu’Administratrice et Présidente du Comité d’Audit d’Iliad SA.

Nikos Koumettis, Président du Conseil d’Administration a déclaré : « Au nom du Conseil d'Administration de BIC, je tiens sincèrement à remercier Maëlys pour sa contribution active aux travaux du Conseil et pour son engagement au cours de ses deux mandats, notamment en tant que Présidente du Comité d'Audit, et à souhaiter chaleureusement la bienvenue à Esther Gaide ».

***

Contacts

Brice Paris

VP Investor Relations

+33 6 42 87 54 73

brice.paris@bicworld.com









Relations Investisseurs

investors.info@bicworld.com Bethridge Toovell

VP Global Communications

+1 917 821 4249

bethridge.toovell@bicworld.com









Isabelle de Segonzac

Image 7, Press Relations contact

+33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr

A propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 13 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, BodyMark®, Cello®, Cristal®, Inkbox®, BIC Kids®, Lucky™, Rocketbook®, Tattly®, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

Pièce jointe