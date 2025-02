MT Højgaard Holding A/S: Fortsat lønsom vækst i 2024

ÅRETS RESULTATER

2024 var sjette år i træk med lønsom vækst i MT Højgaard Holding. Årets resultater levede op til de opjusterede forventninger fra 3. december.

Omsætningen voksede 9% til 10,7 mia. kr. (forventet: niveauet 10,5 mia. kr.) drevet af solid vækst i både MT Højgaard Danmark og Enemærke & Petersen.

Driftsresultatet (EBIT) steg 25% til 486 mio. kr. (forventet: 475-495 mio. kr.) med en overskudsgrad på 4,5%. MT Højgaard Danmark leverede det meste af fremgangen. MT Højgaard Property Development bidrog med avancer fra grund- og ejendomssalg, mens indtjeningen i Enemærke & Petersen faldt.

Resultatet efter skat af de fortsættende aktiviteter steg fra 305 mio. kr. til 357 mio. kr., da højere skatter i nogen grad opvejede forbedringer af driftsresultat og finansielle poster.

De ophørende aktiviteter i den tidligere internationale forretning gav et stort, men dog faldende underskud på -168 mio. kr.

Resultatet efter skat steg fra 104 mio. kr. til 189 mio. kr.

På baggrund af de fortsat gode resultater og et løft i soliditetsgraden foreslår bestyrelsen et udbytte på 6,5 kr. per aktie svarende til 27% af årets resultat.

ORDREINDGANG OG ORDREBOG

Efter et dæmpet 1. kvartal var der stigende tocifret vækst i ordreindgangen i de tre sidste kvartaler.

Ordreindgangen var 9,0 mia. kr. mod 9,9 mia. kr. i 2023 efter en selektiv tilgang til nye projekter for at sikre fornuftig rentabilitet. 33% af ordreindgangen kom fra byggepartnerskaber og samarbejdssager. Ordreindgangen inden for anlæg og infrastruktur blev fordoblet til 2,4 mia. kr.

Ordrebeholdningen var ved årsskiftet 11,8 mia. kr. Dertil kom vundne, men endnu ikke tildelte ordrer for 1,6 mia. kr., fremtidige opgaver i strategiske byggepartnerskaber med en skønnet værdi på op til 5,3 mia. kr. samt ordrer i joint ventures for 0,8 mia. kr.

FORVENTNINGER TIL 2025

2025 ventes at blive et år med stabil indtjening fra de løbende bygge-, renoverings-, anlægs- og serviceopgaver. Forventningerne understøttes af en solid ordrebeholdning, en god pipeline og en stærk eksponering mod vækstområder i markedet.

Omsætningen ventes at blive i niveauet 10,0-10,5 mia. kr. efter marginalt lavere aktivitet.

Driftsresultatet (EBIT) ventes at udgøre 400-450 mio. kr. Indtjeningen på løbende opgaver ventes stort set at blive på samme niveau som i 2024, hvorimod engangsindtægterne fra især grundsalg ventes at blive væsentligt lavere.

Efter salg og afvikling af størstedelen af de internationale aktiviteter ventes underskuddet fra ophørende aktiviteter at blive væsentligt lavere.

Med en forventning om et væsentligt lavere underskud fra ophørende aktiviteter, en uændret skatteprocent og stort set uændrede finansielle poster er der basis for, at en større del af driftsresultatet finder vej til bundlinjen i 2025.

”2024 var et godt år for koncernen, og med afviklingen af de internationale aktiviteter sætter vi punktum for 5 års transformation. Vi er gået fra 7 forretningsenheder til 3 og har flyttet fokus til Danmark. Vi er konkurrencedygtige. Vi har hævet driftsindtjeningen til et niveau, som overgår de oprindelige forventninger, og vi har den finansielle styrke til at gøre de rigtige ting. Vi står kort sagt et godt sted. Opgaven er nu at gøre klar til at tage næste skridt,” siger CEO Rasmus Untidt.

Kontakt

Henvendelse til CEO Rasmus Untidt og CFO Dennis Nørgaard på tlf. +45 3121 6872.

Rasmus Untidt og Dennis Nørgaard præsenterer årsrapporten på en telekonference den 20. februar 2025 kl. 10.00 (CET). Telekonferencen kan følges live her.

