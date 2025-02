Groupe Casino : Remboursement Quatrim

Confirmation d’un remboursement aux porteurs d’obligations sécurisées Quatrim

Paris, le 19 février 2025

Le Groupe Casino annonce qu’il a procédé, le 18 février 2025, à un remboursement de 30,0M€ de la dette sécurisée portée par sa filiale Quatrim, dont 28,5 M€ de capital et 1,5M€ d’intérêts courus portant sur le capital remboursé (y compris 0,5M€ d’intérêts PIK pour la période comprise entre le 27 mars 2024 et le 5 octobre 2024 et 1,0M€ d’intérêts courus pour la période entre le 6 octobre 2024 et le 17 février 2025).

Après l’opération, le montant nominal des obligations sécurisées Quatrim sera ainsi réduit à 272 M€ et les intérêts PIK accumulés entre le 27 mars 2024 et le 5 octobre 2024 seront réduits à 5,1M€.

Conformément à la documentation bancaire Quatrim :

les intérêts PIK pour la période comprise entre le 27 mars 2024 et le 5 octobre 2024 seront capitalisés le 6 avril 2025 ;

les intérêts courus entre le 6 octobre 2024 et le 5 avril 2025, portant sur la dette nominale résiduelle, seront également payés ou capitalisés le 6 avril 2025, en fonction des disponibilités de cash de Quatrim et ses filiales.

Ce communiqué est uniquement à des fins d'information conformément aux lois et réglementations actuellement applicables, et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat des valeurs mobilières décrites ici, ni ne doit entraîner la vente de ces valeurs mobilières dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction.

