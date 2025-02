MT Højgaard Holding A/S: Ny bestyrelsesformand i MT Højgaard Holding

Bestyrelsesformand Carsten Dilling genopstiller ikke på den ordinære generalforsamling i MT Højgaard Holding A/S, der afholdes den 19. marts 2025. Bestyrelsen har til hensigt at konstituere sig med nuværende næstformand Morten Hansen som ny bestyrelsesformand for MT Højgaard Holding efter afholdelse af generalforsamlingen.

Carsten Dilling blev første gang valgt til bestyrelsen i 2018 og har siden 2019 været formand for bestyrelsen samt nominerings- og vederlagsudvalget. Han spillede en vigtig rolle i at sikre den succesfulde fusion mellem Højgaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S, der skabte det nuværende MT Højgaard Holding A/S med en mere transparent koncernstruktur og forenklet børsplatform.

I de seneste fem år har Carsten Dilling ledet bestyrelsen gennem transformationen af koncernen med vægt på at forenkle porteføljen og skærpe fokus på de danske kerneaktiviteter. I den forbindelse er syv forretningsenheder reduceret til tre, og der er truffet nødvendige beslutninger, som har sikret lønsom vækst i perioden og skabt et stærkt finansielt råderum, der danner grundlag for bestyrelsens beslutning om at foreslå generalforsamlingen at udbetale udbytte for 2025.

I forbindelse med den kommende generalforsamling er det bestyrelsens hensigt at sikre kontinuitet ved at konstituere sig med Morten Hansen som ny bestyrelsesformand. Morten Hansen har siden 2022 været næstformand i bestyrelsen og var fra november 2019 til marts 2022 CEO i koncernen.

Morten Hansen er 61 år, akademiingeniør og har en række tillidshverv i bygge- og ejendomsrelaterede virksomheder. En nærmere præsentation af Morten Hansen og øvrige kandidater til bestyrelsen vil blive udsendt i forbindelse med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling i 2025.

Kontakt

Henvendelse til CEO Rasmus Untidt kan ske på telefon +45 31 21 68 72.

