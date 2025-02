MFH 控股子公司 Aifinity Base Limited 计划制造先进液体冷却解决方案,专为采用 Nvidia® 芯片的 AI 数据中心和高性能计算量身定制

February 19, 2025 12:25 ET | Source: Mercurity Fintech Holding Inc. Mercurity Fintech Holding Inc.