MFH 控股子公司 Aifinity Base Limited 计划制造先进液体冷却解决方案，专为采用 Nvidia® 芯片的 AI 数据中心和高性能计算量身定制

纽约, Feb. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数字金融科技集团 Mercurity Fintech Holding Inc. (以下简称“公司”、“我们”、“我司”或“MFH”) (Nasdaq: MFH) 今日宣布，在香港成立控股子公司 Aifinity Base Limited (以下简称“Aifinity”) 。 Aifinity 计划专为人工智能 (AI) 基础设施和高性能计算 (HPC) 量身定制先进的液体冷却板，旨在提高采用 Nvidia® 芯片的 GPU 及其他高性能 AI 加速器的效率和性能。

Aifinity Base Limited 将专注于解决日渐强大的人工智能 (以下简称“AI”) 系统在热量管理方面面临的日益严峻的挑战。 通过将创新的液体冷却技术与易于部署的智能组件相结合，Aifinity 计划制造冷却板，以应对现代 AI 计算系统产生的高热量，前提是能够正确、及时地安装其制造机械和设备。 未来，Aifinity 还计划将冷却板制造进一步扩展为综合冷却解决方案。

Aifinity 的战略重点领域：

用于 AI 基础设施和高密度计算的新一代液体冷却技术

针对 AI 加速器进行优化的先进歧管冷却系统

快速连接解决方案，实现高效冷却系统部署

用于数据中心运行的高效冷却组件

面向 AI 集群的综合热管理解决方案



市场机遇和发展战略

Aifinity 认为，随着 AI 计算能力的指数级增长和高性能 GPU 的日益普及，市场对先进热管理解决方案的需求前所未有。 公司将这样的环境视为提供全面解决方案的良机，包括针对不同 AI 计算环境的定制冷却解决方案、可实现最佳性能的集成智能监控系统，以及可大幅降低运营成本的节能设计。 Aifinity 计划利用其控股公司的网络与各大硬件制造商密切合作，开发优化版冷却解决方案，以满足下一代 AI 基础设施的特定需求。

Aifinity 母公司 Mercurity Fintech Holding Inc. 首席执行官 Shi Qiu 表示：“当今的 AI 系统会产生大量热量，冷却解决方案也需要与时俱进。 通过成立 Aifinity Base Limited，我们希望进军热管理行业，并逐步成为热管理创新领域的领军者。”

关于 Mercurity Fintech Holding Inc.

Mercurity Fintech Holding Inc. 是一家数字金融科技公司，旗下子公司涉足分布式计算、商业咨询和金融经纪业务等领域。 公司致力于合规、创新和卓越运营，确保自身在风云变化的数字金融领域始终是值得信赖的合作伙伴。 如需了解该公司的更多信息，请访问 https://mercurityfintech.com。

前瞻性陈述

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Vicky Chueng

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