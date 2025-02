Paris, le 19 février 2025, 18h30

Eramet confirme sa résilience et franchit avec succès une nouvelle étape de sa feuille de route stratégique

Démarrage de la production de lithium en Argentine en fin d’année et reprise de la pleine propriété de cet actif stratégique de classe mondiale, essentiel pour la transition énergétique

et de cet actif stratégique de classe mondiale, essentiel pour la transition énergétique Performance opérationnelle des principales activités minières contrainte en 2024 : 30,3 Mth de minerai de nickel vendu à Weda Bay en Indonésie (- 9 % vs 2023), du fait des autorisations obtenues, très en deçà du permis environnemental et du plan minier validés par les autorités indonésiennes 5,5 Mth de minerai de manganèse vendu (- 7 %) compte tenu de la fermeture du marché du minerai haute teneur en Chine au T3 (- 37 % vs T3 2023)

des principales activités minières en 2024 :

Environnement de prix contrasté : baisse des prix de vente du minerai de nickel en Indonésie ; forte volatilité du prix de vente du minerai de manganèse conduisant cependant à une hausse en moyenne sur l’année

Neutralisation de l’impact de la SLN dans la performance financière du Groupe, suite aux accords de financement par l’Etat français

dans la performance financière du Groupe, suite aux accords de EBITDA ajusté (hors SLN) 1 à 814 M€ en recul de 11 % en 2024 (vs. 2023) ; performance intrinsèque positive (+ 135 M€) soutenue notamment par des actions de productivité et d’amélioration du mix

à en recul de 11 % en 2024 (vs. 2023) ; performance intrinsèque positive (+ 135 M€) soutenue notamment par des actions de productivité et d’amélioration du mix Résultat Net part du Groupe (hors SLN) 1 positif à hauteur de 144 M€

positif à hauteur de Free Cash-Flow ajusté 1 de - 308 M€ du fait de la poursuite des investissements de croissance ; levier ajusté 1 de 1,8x après reprise de la pleine propriété de Centenario en Argentine (663 M€)

de du fait de la poursuite des investissements de croissance ; levier ajusté de 1,8x après reprise de la pleine propriété de Centenario en Argentine (663 M€) Mise en œuvre de la feuille de route RSE « Act for positive mining », avec un taux de réalisation de 94 % pour la 1 ère année Des perspectives 2025 qui s’inscrivent dans un environnement de marché instable, notamment celui de l’acier en Chine . Consensus de marché à date autour de 4,5 $/dmtu en 2025 pour le minerai de manganèse, en baisse par rapport à 2024 Des objectifs 2025 focalisés sur la productivité des opérations : Minerai de manganèse transporté : entre 6,7 et 7,2 Mt, avec un cash cost FOB 2 entre 2,0 et 2,2 $/dmtu , en amélioration par rapport à 2024 Minerai de nickel vendu à l’externe : 29 Mth , avec une baisse des teneurs des zones d’exploitation et une hausse des coûts de transport sur mine

», avec un taux de réalisation de pour la 1 année

Carbonate de lithium produit : entre 10 et 13 kt-LCE , avec une montée en puissance progressive sur l’année à la fois en volume et en qualité

et , avec une montée en puissance progressive sur l’année à la fois en volume et en qualité Poursuite des actions de productivité avec des gains attendus supérieurs à ceux de 2024

Maitrise du plan de capex 2025 : entre 400 M€ et 450 M€ 3 , en baisse par rapport à 2024

entre et , en baisse par rapport à 2024 Maintien d’une politique rigoureuse d’allocation du capital , visant en priorité le désendettement

, visant en priorité le désendettement Proposition d’un dividende de 1,5 € par action au titre de 2024, en ligne avec 2023





Christel BORIES, Présidente-Directrice Générale du Groupe :

2024 a été une année difficile, marquée notamment par un contexte de marché toujours défavorable et des contraintes sur nos volumes de production, mais nous avons su réagir en adaptant notre production et en maîtrisant nos coûts. Nous avons également pu saisir les opportunités offertes par ce bas de cycle économique en reprenant la pleine propriété de nos actifs de lithium en Argentine, où nous avons démarré avec succès la production de l’usine de Centenario.

La stratégie et la transformation que nous avons mises en œuvre depuis 8 ans portent leurs fruits : Eramet est aujourd’hui une entreprise minière et métallurgique beaucoup plus robuste financièrement, disposant d’actifs miniers de classe mondiale, reconnue pour ses engagements en matière de mine responsable et désormais en bonne position pour profiter du boom des métaux liés à la transition énergétique.

En 2025, dans un environnement économique et géopolitique instable et complexe, nous resterons concentrés sur la montée en cadence de Centenario et sur la performance opérationnelle de chacun de nos sites, tout en poursuivant nos actions pour la mine responsable Act for Positive Mining.

Au vu du chemin parcouru avec l’ensemble des équipes, je sais que nous serons capables de surmonter ces nouveaux défis. C’est donc avec sérénité que je transmettrai mes fonctions exécutives à notre nouveau Directeur Général, Paulo Castellari, le 27 mai prochain, et que je continuerai, en tant que Présidente, à accompagner la transformation stratégique du Groupe.

Engagements RSE

Sécurité

La performance du Groupe a continué de progresser en matière de sécurité sur l’année. Le TF24 s’établit ainsi à 0,7 (- 29 % vs. 2023), nettement meilleur que l’objectif de la nouvelle feuille de route RSE (< 1,0). Néanmoins, le Groupe déplore en 2024 le décès de quatre sous-traitants à PT Weda Bay Nickel (« PT WBN »), lors d’un accident d’hélicoptère et d’un accident dans le cadre de travaux d’exploration.

Le Groupe réitère que la sécurité de ses employés et de ses sous-traitants reste la priorité numéro une de l’entreprise.

Feuille de route « Act for Positive mining »

Début 2024, Eramet a lancé sa feuille de route « Act for Positive Mining », confirmant pour la période 2024-2026 l’engagement en matière de RSE initié en 2018, tout en lui insufflant une ambition plus marquée sur cette nouvelle période. Sur l’année 2024, la performance RSE du Groupe s’élève à 94 % par rapport à l’objectif annuel (cf. Annexe 8), fortement impactée par :

Les résultats sécurité du Groupe : performance sécurité de la feuille de route à 0 en 2024, malgré un record sur le TF2 compte tenu des deux accidents à PT WBN ;

L’intensité carbone du Groupe et des activités minières : la baisse des volumes miniers au Gabon et en Nouvelle Calédonie en 2024 a impacté défavorablement le KPI d’émission de CO 2 (scopes 1 & 2) par tonne de produit sortant, les volumes les plus carbonés étant ceux des usines pyrométallurgiques.

Des réussites notables sur d’autres indicateurs :

Mise en place d’un socle commun de protection sociale au niveau mondial, l’Eramet Global Care 5 , avec la signature en juin d’un premier accord avec l’ensemble des partenaires sociaux du Groupe dans le cadre de l’instance transnationale de représentation du personnel, l’Eramet Global Forum créée en 2023 ;

, avec la signature en juin d’un premier accord avec l’ensemble des partenaires sociaux du Groupe dans le cadre de l’instance transnationale de représentation du personnel, l’Eramet Global Forum créée en 2023 ; Poursuite des efforts Diversité & Inclusion (« D&I »), notamment la féminisation des effectifs avec 28,1 % de femmes managers fin 2024 sur l’ensemble des sites ; mais également la progression des efforts de développement de l’ensemble des collaborateurs du Groupe, avec près de 80 % de ceux-ci (toutes catégories confondues) ayant bénéficié d’un entretien de développement au cours de l’année ;

Succès du programme contributif « Eramet Beyond » visant à diversifier les activités économiques des territoires d’implantation du Groupe au-delà des activités minières : le programme a soutenu 1 847 emplois supplémentaires au travers notamment des programmes « Femmes d’Avenir » et « Terre d’Ako », et a accompagné 271 jeunes dans les territoires d’implantation du Groupe via des bourses d’études secondaires ou supérieures ;

Une progression de l’engagement sur le scope 3 avec 62 % (en termes d’émissions scope 3) de la chaîne de valeur engagée sur des trajectoires de décarbonation compatibles avec l’accord de Paris ;

Décarbonation des activités métallurgiques : premiers tests d’utilisation des bio-réducteurs dans la production d’alliages de manganèse et lancement d’un partenariat avec l’entreprise LanzaTech pour le captage et l’utilisation du CO 2 (« CCU ») de l’usine de Porsgrunn en Norvège, dans la fabrication d’éthanol ;

(« CCU ») de l’usine de Porsgrunn en Norvège, dans la fabrication d’éthanol ; IRMA : poursuite du déploiement des standards IRMA sur les sites miniers, avec 4 sites engagés dans le processus, dont un premier audit indépendant en cours de finalisation au Sénégal pour le site de Grande Côte Opérations (« GCO ») tandis que les sites de PT WBN, Eramine et Comilog sont également engagés dans le processus d’audit indépendant ;

Après act4nature international en juillet cette année, la qualité des engagements d’Eramet en faveur de la biodiversité a été confirmée par l’association internationale Business for Nature dans le cadre de sa campagne « It’s Now for Nature ».





Notations extra-financières

En 2024, la performance ESG du Groupe reste reconnue par les agences internationales de notation. Eramet obtient cette année le score A- pour le CDP Climat Change et B pour le CDP Water Security, en progression par rapport à l’année dernière (respectivement B et C).

Eramet est par ailleurs noté :

A par MSCI pour la 4 ème année consécutive ;

année consécutive ; B- par ISS ESG plaçant la société au-dessus de la moyenne du secteur minier et maintenant son statut « Prime » ;

30,9 par Sustainalytics (plus le score est faible meilleure est la performance) ;

69/100 par Moody’s, en amélioration de 3 points par rapport à la précédente évaluation. Notations financières et financement



Au troisième trimestre 2024, suite au rachat de la part minoritaire de Tsingshan dans Eramine et compte tenu de la dégradation du contexte géopolitique et des marchés sous-jacents du Groupe, Moody’s et Fitch ont revu les notes de crédit à long terme d’Eramet à Ba3 et BB, respectivement, avec des perspectives négatives.

En 2024, Eramet a poursuivi une stratégie de gestion proactive du profil de dette avec une extension de la maturité moyenne qui s’établit désormais à 3,2 ans :

d’une part, en prolongeant d’un an le Term Loan (500 M€ à échéance janvier 2028), ainsi que la quasi-totalité du RCF (915 M€ à échéance 2029, 20 M€ restants à échéance 2028),

d’autre part, en émettant avec succès un emprunt obligataire de 500 M€ ; cette deuxième série d’obligations liées au développement durable (« sustainability-linked bonds »), à maturité novembre 2029 et un coupon annuel de 6,5 %, a été couplée au rachat de la souche obligataire à échéance 2025 pour un montant de 300 M€.

Le Groupe confirme sa politique d’allocation du capital, qui vise en priorité le désendettement, afin de maintenir un levier ajusté inférieur à 1x en moyenne sur le cycle.



Le Conseil d’Administration d’Eramet, réuni le 19 février 2025 sous la présidence de Christel Bories, a arrêté les comptes de l’exercice 20246 qui seront soumis à l’Assemblée Générale du 27 mai 2025.

Chiffres clés du groupe Eramet

A compter de 2024, les indicateurs clés de performance du Groupe sont présentés en excluant la SLN, car l'entité calédonienne n'a plus d'impact sur la performance financière et économique du Groupe. Les tableaux de réconciliation avec les comptes IFRS sont présentés en Annexe 1.





Millions d’euros1 2024 20232 Var. (M€) Var.3 (%) Chiffre d’affaires ajusté (hors SLN)4 3 377 3 618 - 241 - 7 % Chiffre d’affaires 2 933 3 251 - 318 - 10 % EBITDA ajusté (hors SLN)4 814 910 - 96 - 11 % EBITDA 371 347 24 + 7 % Résultat Opérationnel Courant (hors SLN)4 281 291 - 10 - 3 % Résultat Net part du Groupe 14 109 - 95 - 87 % Résultat Net part du Groupe (hors SLN)4 144 358 - 214 - 60 % Free Cash-Flow du Groupe - 669 - 243 - 426 n.a Free Cash-Flow ajusté4,5 - 308 78 - 386 n.a Millions d’euros1 31/12/24 31/12/232 Var. (M€) Var.3 (%) Endettement net (Trésorerie nette) 1 297 614 683 + 111 % Capitaux propres 2 139 1 994 145 + 7 % Levier ajusté4 (Endettement net retraité6 / EBITDA ajusté hors SLN) 1,8x 0,7x n.a. + 1,1 pts Levier (Endettement net / EBITDA) 3,5x 1,8x n.a. + 1,7 pts Gearing (Endettement net / capitaux propres) 61 % 31 % n.a. + 30 pts Gearing au sens des covenants bancaires7 57 % 13 % n.a. + 44 pts ROCE (ROC / capitaux employés8 de l’année n-1) 3 % 4 % n.a. - 1 pts

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Hors Aubert & Duval et Erasteel, qui, en application de la norme IFRS 5, sont présentées comme des activités en cours de cession en 2023.

3 Données arrondies au % supérieur ou inférieur.

4 Définitions dans le glossaire financier en Annexe 10.

5 Net des apports en capital de Tsingshan pour le projet Centenario (104 M€ en 2024 et 321 M€ en 2023) et des financements accordés par l’Etat français à la SLN pour l’année 2024 en quasi-fonds propres (257 M€ en 2024, incluant les intérêts échus sur la période).

6 Retraité de la trésorerie nette de la SLN au 31 décembre 2024 (138 M€) ; la dette nette consolidée s’établit ainsi à 1 435 M€ dans le calcul du levier ajusté.

7 Ratio endettement net sur capitaux propres, hors impact IFRS 16.

8 Somme des capitaux propres, de l’endettement financier net, des provisions pour remise en état des sites, pour restructuration et autres risques sociaux, diminuée des immobilisations financières, hors capitaux employés PT WBN.

Nota 1 : l’ensemble des chiffres de l’exercice 2024 et de l’exercice 2023 commentés correspondent aux chiffres en application de la norme IFRS 5 tels que présentés dans les états financiers consolidés du Groupe, sauf mention contraire.

Nota 2 : l’ensemble des variations de l’exercice 2024 sont commentées par rapport à l’exercice 2023, sauf mention contraire. « S1 » correspond au 1er semestre de l’année, « S2 » au 2nd semestre et « T1, T2, T3, T4 » aux trimestres.

Le chiffre d’affaires ajusté (hors SLN)1 s’élève à 3 377 M€ en 2024, en baisse de 7 % (- 5 % à périmètre et change constants7, avec un effet change négligeable). L’effet prix est négatif (- 3 %), la baisse des prix des activités nickel et sables minéralisés ayant été partiellement compensée par la hausse des prix de l’activité manganèse. L’effet volume est également négatif (- 2 %), reflétant principalement la baisse des volumes vendus de minerai de manganèse.

L’EBITDA ajusté (hors SLN)1 s’élève à 814 M€, en baisse de - 11 %, reflétant principalement :

Une performance intrinsèque positive de + 135 M€ , compte tenu notamment d’une meilleure teneur à GCO (+ 45 M€), des gains de productivité du Groupe (+ 33 M€), d’un effet mix / teneur favorable à PT WBN (+ 71 M€), de gains sur achat (+ 13 M€), partiellement compensés par une hausse des coûts fixes (- 12 M€), et un effet volume négatif à Comilog (- 11 M€) ;

de , compte tenu notamment d’une meilleure teneur à GCO (+ 45 M€), des gains de productivité du Groupe (+ 33 M€), d’un effet mix / teneur favorable à PT WBN (+ 71 M€), de gains sur achat (+ 13 M€), partiellement compensés par une hausse des coûts fixes (- 12 M€), et un effet volume négatif à Comilog (- 11 M€) ; Un impact négatif des facteurs externes de - 222 M€, résultant notamment d’un effet prix défavorable (- 89 M€), de la fermeture du marché du minerai de manganèse haute teneur au T3 (impact volume de - 75 M€), et de coûts du fret plus élevés (- 28 M€), partiellement compensés par la baisse du coût des intrants (+ 105 M€). L’impact volume et teneur lié au permis d’exploitation de PT WBN (- 187 M€) a été quant à lui largement compensé par des primes plus élevées sur le prix du minerai de nickel (+ 112 M€).

Le résultat net part du Groupe s’établit à 14 M€ sur l’année, incluant la quote-part de résultat de PT WBN (166 M€) ainsi que les pertes liées à la SLN (- 130 M€). Le résultat net part du Groupe (hors SLN)1 s’établit à 144 M€ en recul de 214 M€, compte tenu de la baisse de l’EBITDA et de la non-récurrence d’un produit net comptable non cash lié au taux de change et à l’inflation en Argentine en 2023 (c.120 M€).

Les investissements représentent 602 M€, incluant la part du projet Lithium financée par Tsingshan. Les investissements financés par le Groupe8 s’élèvent à 497 M€ et comprennent 348 M€ d’investissements de croissance, principalement au Gabon (165 M€) et en Argentine (143 M€) ; les investissements courants s’élèvent à 149 M€ (- 41 % vs 2023).

Le Free Cash-Flow ajusté1 (« FCF ajusté ») s’établit à - 308 M€. Il inclut les dividendes reçus de PT WBN (114 M€), limités en raison de la baisse des prix du nickel et du faible niveau de ventes externes de minerai, ainsi que les apports en capital de Tsingshan pour le projet Centenario (104 M€) et les financements reçus de l’Etat français pour couvrir les pertes de la SLN au titre de 2024 (257 M€).

Pour rappel, l’accord signé en avril 2024 avec l’Etat français avait permis de convertir la dette existante de la SLN envers l’Etat (260 M€ au 31 décembre 2023) en Titres Subordonnés à Durée Indéterminée (« TSDI »), assimilés à des capitaux propres. Le même traitement a été appliqué aux autres TSDI souscrits par l’Etat en 2024, soit 395 M€ afin d’assurer le financement de la SLN pour 2024 et la 1ère partie de 2025.

La dette nette du Groupe s’élève à 1 297 M€ au 31 décembre 2024, après décaissement lié au rachat de la participation de Tsingshan dans le projet Centenario (663 M€) et au versement de dividendes au titre de l’exercice 2023 aux actionnaires d’Eramet (- 43 M€) ainsi qu’aux actionnaires minoritaires de Comilog (- 39 M€). Retraitée de la trésorerie nette de la SLN au 31 décembre (138 M€), la dette nette du Groupe s’élève à 1 435 M€. Le ratio de levier ajusté1 affiche ainsi 1,8x compte tenu de la reprise de la pleine propriété de Centenario.

Il sera proposé à l’Assemblée Générale du 27 mai 2025 de verser un dividende de 1,5 € par action au titre de l’exercice 2024 reflétant l’engagement du Groupe envers ses actionnaires mais également sa confiance en l’avenir, y compris en période de bas de cycle.

La liquidité du Groupe, y compris les lignes de financement non tirées, reste élevée à 2,2 Mds€ au 31 décembre 2024.

Chiffres clés par activité9

Millions d’euros1 2024 2023 Var.

(M€) Var.2

(%) Manganèse





CA 2 025 1 978 + 47 + 2 % EBITDA 563 499 + 64 + 13 % Nickel (hors SLN)





CA ajusté (hors SLN)3 636 751 - 115 - 15 % EBITDA ajusté (hors SLN)3 266 429 - 163 - 38 % Sables minéralisés





CA 311 275 + 36 + 13 % EBITDA 120 105 + 15 + 14 % Lithium





CA 0 0 n.a. n.a. EBITDA - 26 - 17 - 9 n.a.

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Données arrondies au % supérieur ou inférieur.

3 Cf. définition dans le glossaire financier en Annexe 10.

Manganèse

L’EBITDA de l’activité Manganèse s’est établit à 563 M€ en 2024, en hausse de 13 % par rapport à 2023.

Les volumes de minerai vendus à l’externe sont en baisse de - 7 % sur l’année, avec un fort recul au T3 par rapport au T2 (- 20 %), compte tenu du retournement du marché chinois qui a fortement pesé sur la demande de haute teneur mais a également conduit au T4 à l’arrêt de 3 semaines de la production de la mine de Moanda afin de limiter le déséquilibre du marché.

L’EBITDA de l’activité minerai est cependant en légère hausse à 455 M€ (+ 3 %), la baisse des volumes vendus ayant été plus que compensée par la hausse du prix de vente moyen réalisé (+ 9 % vs. 2023), toutefois en-deçà de la hausse de l’indice CIF Chine 44% (+ 15 %) compte tenu du faible niveau des ventes au T3.

L’EBITDA de l’activité alliages affiche une forte hausse à 108 M€ (+ 96 %), reflétant la baisse significative du coût des intrants, couplée à une hausse des prix de vente sur l’année.

Minerai de manganèse 2024 2023 Var. Var. (%) Chiffre d’affaires - M€1 1 124 1 089 + 35 + 3 % EBITDA - M€2 455 443 + 12 + 3 % Transport de minerai et aggloméré - Mt 6,1 6,6 - 0,5 - 8 % Ventes externes de minerai - Mt 5,5 5,9 - 0,4 - 7 % Cash cost FOB (nouvelle définition) - $/dmtu3 2,2 2,0 + 0,2 + 12 % Alliages de manganèse 2024 2023 Var. Var. (%) Chiffre d’affaires - M€ 901 889 + 12 + 1 % EBITDA - M€ 108 55 + 53 + 96 % Ventes d’alliages - kt 632 640 - 8 - 1 % Dont affinés - % 54 53 + 1 pts + 2%

1 Chiffre d’affaires lié aux ventes externes de minerai de manganèse uniquement, y compris 66 M€ liés à l’activité de transport de Setrag autre que celui du minerai de Comilog (vs. 55 M€ en 2023).

2 Dont 43 M€ liés à l’activité de transport de Setrag autre que celui du minerai de Comilog (17 M€ en 2023).

3 Définition mise à jour (cf. Glossaire financier en Annexe 10), excluant désormais les taxes et les redevances minières (non-contrôlables) qui représentent 6 % du chiffre d’affaires FOB.

Tendances de marché10 & prix11

La production mondiale d’acier au carbone, principal débouché du manganèse, s’établit à 1 883 Mt en 2024, quasi stable par rapport à la même période l’année dernière (- 1 %).

La Chine, qui représente plus de la moitié de la production mondiale d’acier, affiche une baisse limitée à environ 2 %, néanmoins avec une chute de 10 % au S2 par rapport au S1. La production en Amérique du Nord affiche également une baisse de 2 % sur l’année, alors que l’Europe termine l’année en hausse de 1 % par rapport à une année 2023 historiquement basse. L’Inde continue de surperformer avec une croissance de sa production de 6 %.

La consommation de minerai de manganèse est en net recul sur l’année 2024 (- 6 %), s’établissant à 19,6 Mt-Mn, fortement impactée sur le S2 par la baisse de la production d’acier et la consommation des stocks de minerai en Chine. La production mondiale de minerai est également en nette baisse sur l’année 2024 à 18,8 Mt-Mn (- 9 %), reflétant le recul des volumes en provenance d’Australie (- 64 %, impactés par le cyclone Megan en mars) et en provenance du Gabon (- 11 %, suite à l’arrêt de la production à Moanda sur le T4), partiellement compensé par l’afflux sur le T2 et le T3 de minerai semi-carbonaté sud-africain (+ 13 %) qui a représenté près de 50 % de la production seaborne en 2024.

Le bilan offre / demande affiche ainsi de nouveau un déficit à fin d’année. Les stocks de minerai aux ports chinois ont fortement diminué sur le T4 2024, s’établissant à 5,2 Mt fin décembre (vs. 5,9 Mt fin septembre), équivalents à 8 semaines de consommation.

L’indice de prix (CRU) du minerai de manganèse CIF Chine 44 % a atteint 5,5 $/dmtu en moyenne en 2024, en hausse de 15 % par rapport à 2023. Cette évolution reflète une forte hausse entre avril et juillet, avec un pic à 9 $/dmtu, faisant suite à l’arrêt prolongé d’une mine en Australie, mais masque la chute des prix à partir de mi-août (4,1 $/dmtu en moyenne sur le T4 2024, soit - 44 % par rapport au T3) en raison du retournement du marché, notamment en Chine.

L’indice de prix (CRU) des alliages affinés en Europe (MC Ferromanganèse) est en légère hausse de 2 % en moyenne par rapport à 2023, tandis que l’indice de prix des alliages standards (Silico-manganèse) progresse de 13 %, en ligne avec ceux du minerai.

Activités

Au Gabon, les volumes de minerai produits et ceux transportés sont en baisse de 8 % sur l’année (respectivement - 53 % et - 37 % au T4 2024 vs T4 2023), tandis que les volumes vendus à l’externe en 2024 sont en baisse de 7 %.

Le fort recul de la production d'acier au carbone en Chine durant l’été a entrainé une nette baisse des achats de minerai par les producteurs chinois d’alliages de manganèse, en parallèle d’une augmentation soudaine de l’offre de minerai semi-carbonaté, principalement produit en Afrique du Sud. Cette situation a conduit à un déséquilibre de marché majeur qui a fortement pesé sur les ventes du Groupe, mais a également entrainé la suspension de la production de la mine de Moanda pendant 3 semaines sur le T4 afin de réguler les stocks et le transport. Par ailleurs, des difficultés de chargement au port ont également négativement impacté les expéditions et les ventes de minerai en fin d’année.

Le cash cost FOB2 de l’activité minerai de manganèse s’établit ainsi à 2,2 $/dmtu, en hausse de 12 % par rapport à 2023, reflétant principalement le recul des volumes vendus. A noter que la définition du cash cost FOB a été mise à jour afin d’exclure les taxes et redevances minières (versées à l’État gabonais), considérées comme non contrôlables et qui s’établissent à 0,2 $/dmtu en 2024 (stable vs. 2023).

En revanche, les coûts de transport maritime à la tonne sont en hausse de 11 % à 1,0 $/dmtu par rapport à 2023, en raison de l’augmentation des tarifs du fret.

La production d’alliages est stable, en ligne avec la stratégie « value-over-volume » mise en place afin de s’adapter aux conditions de marché. Les ventes sont également quasi stables (- 1%), avec un mix légèrement plus favorable par rapport à 2023 (54 % d’affinés).

La marge des alliages s’est améliorée sur l’année 2024 par rapport à 2023, reflétant la hausse des prix de vente ainsi que la baisse marquée du coût consommé des réducteurs, notamment le coke métallurgique. L’impact de la hausse des prix sur le coût du minerai consommé par les usines a été limité sur l’année, compte tenu de l’optimisation des achats de minerai (en dehors des périodes de forte hausse des prix).

Perspectives

La production mondiale d’acier carbone devrait rester stable en 2025, avec une baisse de la production en Chine, compensée par une hausse dans le reste du monde. L’Inde en particulier, où Eramet est bien implanté, devrait continuer à afficher une nette croissance de sa production grâce à de nouvelles capacités installées, aux investissements de l’Etat dans les infrastructures et à la croissance continue de la demande dans les autres secteurs consommateurs d’acier.

La demande de minerai devrait ainsi rester stable également sur l’année. L’offre devrait quant à elle être en retrait sur le S1, avec l’anticipation d’un léger déficit par rapport à la demande sur la première partie de l’année 2025.

Le consensus de marché, qui se positionne actuellement autour de 4,5 $/dmtu en moyenne pour 2025, avec un S1 inférieur au S2, traduit une baisse de près de 19 % de l’indice de prix du minerai de manganèse (CIF Chine 44 %) par rapport à 2024. Cette baisse, calculée par rapport au prix de vente réalisé en moyenne par Eramet en 2024, est toutefois nettement moins marquée compte tenu de la faiblesse des volumes de minerai haute teneur vendus au moment où les prix étaient élevés.

La demande pour les alliages devrait être relativement stable en 2025 de même que l’offre. Cependant, les flux pourraient être fortement perturbés par de nouvelles mesures protectionnistes (en Europe et aux Etats-Unis en particulier). Les prix de vente des alliages sont attendus en baisse en 2025.

La production de la mine de Moanda, dont la capacité est supérieure à 8 Mt, sera ajustée en fonction des conditions du marché et les volumes de minerai transporté devraient atteindre entre 6,7 Mt et 7,2 Mt en 2025. Le cash cost FOB2 est attendu en baisse par rapport à 2024, entre 2,0 et 2,2 $/dmtu.

La dernière tranche des investissements visant à pérenniser la capacité de production de la mine et à renforcer celle du transport est estimée à environ 130 M€ en 2025. Elle permettra également d’améliorer l‘efficacité opérationnelle.

Compte tenu du redémarrage du four de l’usine de Dunkerque début janvier, la production et les ventes d’alliages devraient être en progression sur l’année.

Nickel – PT Weda Bay Nickel (“PT WBN”)

L’EBITDA ajusté (hors SLN)1 de l’activité Nickel s’élève à 266 M€ en 2024 (- 38 % vs. 2023).

La production et la commercialisation du minerai de nickel de PT WBN ont été fortement contraintes par le permis d’exploitation (« RKAB ») octroyé en octobre pour 2024 (et les deux prochaines années), conduisant à une baisse des volumes vendus de 9 % par rapport à 2023.

La quote-part d’EBITDA de PT WBN (hors contrat d’off-take) s’établit ainsi à 271 M€ sur l’année, en recul de 36 %. Cette variation reflète le recul des volumes vendus, mais également la forte baisse de l’indice de prix du minerai (HPM) basé sur le LME, compensée en partie par des premiums sur le marché domestique indonésien conséquence des limitations de permis.

Minerai de nickel 2024 2023 Var. Var. (%) Quote-part du chiffre d’affaires de PT WBN (38,7%)1 - M€ 498 573 - 75 - 13 % Quote-part de l’EBITDA de PT WBN (38.7%) - M€ 271 425 - 154 - 36 % Ventes externes de minerai de nickel (100%) - Mth 30,3 33,2 - 2,9 - 9 % Dont saprolites – Mth 28,5 32,1 - 3,6 - 11 % Dont latérites – Mth 1,8 1,0 + 0,8 + 75 % Nickel Pig Iron (NPI) 2024 2023 Var. Var. (%) Chiffre d’affaires de l’offtake - M€ 138 178 - 40 - 23 % EBITDA de l’offtake - M€ 5 8 - 3 - 38 % Production de NPI (100%) – kt 30,5 33,4 - 2,9 - 9 % Ventes de NPI (43% offtake) – kt 12,4 14,3 - 1,9 - 13 % Fonctions supports 2024 2023 Var. Var. (%) EBITDA2 - 10 - 4 - 6 n.a.

1 Hors offtake de NPI.

2 Coûts de supervision de l’entité indonésienne.

Tendances de marché12 & prix

La production mondiale d’acier inoxydable, principal débouché du nickel, est en hausse de 6 % à 61,5 Mt en 2024.

La production en Chine, qui représente plus de 60 % de l’offre mondiale, affiche une hausse de 6 % par rapport à 2023, portée par un T4 2024 et des exportations record (+ 7 % vs. T4 2023). Dans le reste du monde, la production a également augmenté de 6 %, tirée par une forte croissance en Indonésie (+ 15 %), malgré un environnement macroéconomique défavorable notamment en Europe.

La demande mondiale de nickel primaire progresse de 5 % par rapport à 2023, à 3,3 Mt, bénéficiant principalement d’une reprise de la demande dans l’acier inoxydable (+ 6 %), alors que la demande pour les batteries au nickel a fortement ralenti (+ 3 % par rapport à 2023), notamment en Chine.

En parallèle, la production mondiale de nickel primaire a augmenté de 4 % en 2024, pour atteindre 3,4 Mt. La croissance de l’offre de NPI13 (+ 17 %) et la montée en puissance des nouveaux projets, notamment HPAL14 (+ 34 %) en Indonésie, ont été seulement partiellement compensées par la baisse de la production de NPI en Chine (- 9 %) et de la production traditionnelle de ferronickel (- 11 %).

L’équilibre du marché du nickel (classes I et II15) reste excédentaire en 2024. Les stocks visibles de nickel au LME et SHFE16 ont fortement augmenté sur l’année, notamment sur le T4 2024, pour atteindre près de 200 kt-Ni à fin décembre, compte tenu de l’approbation par le LME de nouveaux producteurs de nickel métal notamment chinois depuis fin 2023.

En 2024, la moyenne des cours au LME (cotation d’une partie du nickel de classe I) s’est établie à 16 818 $/t, en forte baisse par rapport à 2023 (- 22 %), reflétant le positionnement majoritairement vendeur des acteurs du marché en raison de la situation de suroffre et d’augmentation des stocks.

La moyenne de l’indice pour le prix du NPI17 tel que vendu à Weda Bay s’est établie à 12 051 $/t, également en net recul par rapport à 2023 (- 16 %).

En Indonésie, l’indice officiel pour les prix domestiques du minerai de nickel haute teneur (« HPM Nickel », prix plancher mensuel FOB tel que défini par le gouvernement) s’établit en moyenne sur l’année à 38 $/th pour une teneur de 1,8% et à 33 $/th pour une teneur de 1,6%18, en recul chacun de 26 % par rapport à 2023. L’indice HPM Nickel a suivi la tendance du prix du nickel au LME, la formule de prix (cf. annexe 4) étant liée à l’indice londonien, avec un décalage d’environ un mois. Compte tenu de la limitation des volumes produits par le gouvernement indonésien, mais également de conditions climatiques défavorables sur le S2, l’offre domestique de minerai reste sous tension en Indonésie, entraînant des primes sur le prix plancher du HPM Nickel (plus de 50 % au S2 2024).

Activités

Les opérations minières de PT WBN ont été fortement contraintes par le RKAB octroyé par le ministère des mines, limitant la production et les ventes annuelles pour la période 2024-2026.

Les ventes externes de minerai (aux autres usines présentes sur le site industriel) ont ainsi été limitées à 30,3 Mth (à 100 %), dont 28,5 Mth de saprolites et 1,8 Mth de latérites, et sont en recul de 9 % par rapport à 2023. La baisse de la teneur moyenne des gisements a été compensée par un mix très favorable (absence de ventes de saprolite basse teneur par rapport à 2023). L’humidité moyenne s’est établie légèrement en dessous de celle de l’indice HPM communiqué.

Dans ce contexte de limitation de l’offre domestique, PT WBN a bénéficié de primes significatives pour le minerai haute teneur par rapport à l’indice plancher défini par le gouvernement (HPM), notamment au T4 (près de 50 %), ce qui a permis de compenser en partie la baisse des volumes vendus.

Les coûts de production de la mine ont augmenté significativement par rapport à 2023, compte tenu principalement des distances de roulage plus élevées, comme anticipé.

La production de NPI de l’usine est en baisse de 9 % sur l’année 2024, pénalisée par la maintenance programmée d’un four, ainsi que par des inondations ayant entraîné des difficultés d’acheminement du minerai à l’usine au T3. Dans le cadre du contrat d’off-take (activité de négoce), les ventes sont en baisse de 13 %.

La contribution de PT WBN au FCF du Groupe a été limitée à hauteur de 114 M€ de dividendes en 2024, en lien avec le faible niveau des ventes externes de minerai sur la période.

Perspectives

La demande de nickel primaire devrait croître plus lentement en 2025 (c.+ 4 %), car la croissance de la consommation d'acier inoxydable en Chine pourrait être limitée à 1 % compte tenu d’un marché intérieur très excédentaire et d’un potentiel ralentissement des exportations en raison du développement de mesures protectionnistes dans le reste du monde.

La production de nickel primaire devrait être en hausse modérée (c.+ 3 %) avec un ralentissement de la production de NPI en Indonésie compte tenu de la volonté du gouvernement indonésien de maitriser la situation de suroffre afin de soutenir les prix.

L’excédent du marché du nickel devrait donc perdurer en 2025, bien qu’en se réduisant marginalement.

Le consensus de marché du LME pour l’année 2025 s’établit actuellement à environ 16 450 $/t, soit une baisse de près de 3 % par rapport à 2024.

Compte tenu du RKAB octroyé en octobre dernier concernant la période 2024-2026, les volumes de production et de vente de minerai de nickel de PT WBN seront limités à 32 Mth en 2025 (dont 3 Mth de ventes interne à destination de l’usine de NPI). En conséquence, l’objectif de volumes de minerai commercialisé à l’externe est de 29 Mth en 2025, avec un mix très en faveur des saprolites. Conformément au plan minier, la teneur moyenne du minerai de nickel vendu devrait encore légèrement diminuer, alors que l’humidité moyenne est attendue en hausse plus significative.

Compte tenu du contexte local, PT WBN devrait continuer de bénéficier de primes significatives (de l’ordre de 30 %) par rapport à l’indice de prix plancher du minerai de nickel vendu localement (HPM).

Les coûts de roulage devraient être en hausse de nouveau.

Avec son partenaire Tsingshan, le Groupe travaille toujours à l’augmentation de la capacité de la mine à environ 60 Mth par an, dont environ 2/3 de saprolites et environ 1/3 de latérites, conformément au permis environnemental (AMDAL19) et au nouveau plan minier long terme (« Feasibility Study ») validés par les autorités indonésiennes à l’été 2024.

Sables Minéralisés

L’EBITDA de l’activité Sables Minéralisés est en hausse de 35 % par rapport à 2023 (à périmètre comparable, hors ETI) reflétant la hausse des volumes de vente, principalement liée à une meilleure teneur de la zone exploitée, dans un contexte de baisse des prix.

Sables minéralisés 2024 2023 Var. Var. (%) Chiffre d’affaires - M€ 311 275 + 36 + 13 % EBITDA - M€ 120 105 + 15 + 14 % Production de sables minéralisés - kt 883 628 + 255 + 41 % Ventes d’ilménite – kt1 561 298 + 263 + 88 % Ventes de zircon - kt 66 48 + 18 + 38 %

1 Y compris, depuis le T4 2023, les volumes liés au contrat d’approvisionnement long-terme signé avec ETI, considérée comme un client externe suite à la cession de la filiale norvégienne à INEOS fin septembre 2023.

Tendances de marché & prix20

La demande mondiale de zircon a stagné en 2024 rapport à 2023. L’inflation et la faiblesse de l’activité immobilière dans le monde ont conduit à une baisse de la demande en céramique notamment en Chine, partiellement compensée par une demande haussière de l’industrie chimique. En parallèle, la production mondiale a légèrement baissé avec un recul de la production chez certains acteurs historiques, contrebalancée par la hausse de production en Chine à partir de concentrés de minéraux lourds importés. Le marché est cependant resté excédentaire, ce qui a pesé sur les prix.

Le prix du zircon premium s’établit ainsi à 1 893 $/t FOB en 2024, en baisse de 7 %.

La demande mondiale de pigments TiO 2 21, principal débouché de produits titanifères22, est en hausse sur l’année 2024 par rapport à 2023, soutenue par la croissance de la production chinoise, tirée par les exportations.

Le prix de l’ilménite (voie chlorure) telle que produite par GCO s’établit à 299 $/t FOB en 2024, en baisse de 6 %, du fait de l’augmentation de l’offre d’ilménite, notamment en Chine.

Activités

Au Sénégal, la production de sables minéralisés est en hausse de 41 % par rapport à 2023. Cette progression reflète la forte hausse de la teneur moyenne de la zone exploitée, mais également la meilleure disponibilité des équipements sur l’année.

Les volumes produits d’ilménite sont en hausse de 35 %, en ligne avec l’évolution de la production de sables minéralisés. Les ventes externes d’ilménite progressent de 34 % (à périmètre comparable, y compris les volumes liés au contrat d’approvisionnement long-terme signé avec ETI23, désormais considérée comme un client externe).

Les volumes produits de zircon ont augmenté de 41 % par rapport à 2023, avec des volumes de vente en hausse de 38 %.

Perspectives

La demande de zircon pourrait repartir à la hausse en 2025, tirée notamment par une amélioration dans le secteur de la construction aux États-Unis et en Europe. Le marché devrait cependant rester en surplus du fait de la montée en puissance de la production de nouveaux projets, maintenant ainsi une pression sur les prix.

La demande d’ilménite devrait également afficher une hausse sur l’année 2025 grâce à une meilleure conjoncture économique, ce qui bénéficiera à la demande de pigments. La production de pigments en Chine est néanmoins incertaine du fait de la forte dépendance aux exports, tant sous la forme de produits finis qu’en tant que matière consommée par l’industrie manufacturière. Les exports de pigments chinois en tant que tels sont soumis à des mesures d’antidumping de l’Union Européenne, ce qui pourrait conduire à une hausse de la demande des producteurs occidentaux. L’offre d’ilménite devrait cependant rester excédentaire compte tenu de la montée en puissance de nouveaux projets, avec un niveau de prix plus faible en moyenne en 2025.

Au Sénégal, la production de sables minéralisés en 2025 est attendue en hausse à plus de 900 kt-HMC, continuant de bénéficier d’une teneur élevée dans les zones exploitées. Un investissement (environ 50 M€ en 2025) est en cours afin d’augmenter la capacité de production et d’accompagner la décarbonation des opérations.

Lithium

Le 24 décembre, Eramet a annoncé avoir réalisé sa première production de carbonate de lithium (« LCE ») dans son usine de Centenario récemment mise en service en Argentine. Les équipes sont désormais concentrées sur la montée en puissance de la capacité de l’usine à 24 000 kt-LCE/an.

Lithium 2024 2023 Var. Var. (%) Chiffre d’affaires - M€ 0 0 0 n.a EBITDA - M€ -26 -17 n.a. n.a Production de carbonate de lithium - kt-LCE n.a n.a. n.a. n.a Ventes de carbonate de lithium - kt-LCE n.a n.a. n.a. n.a

Tendances de marché & prix24

Le prix du carbonate de lithium (qualité batterie, CIF Asie) s’établit à 12 500 $/t-LCE en moyenne sur 2024, en baisse de 68 %, avec un prix d’environ 10 500 $/t-LCE fin 2024. Ce recul s’explique par une croissance de l’offre supérieure à celle de la demande, même si cette dernière reste très forte, notamment en Chine, où les véhicules électriques représentent plus de 50 % des ventes mensuelles depuis le mois d’août.

La Chine reste aujourd’hui le marché principal pour la commercialisation du carbonate de lithium. Les indices de prix correspondent aux deux familles de lithium (qualité batterie ou technique). Toutefois, les prix réalisés peuvent être inférieurs avec une décote variant selon la qualité du produit et liée aux coûts de raffinage.

Activités

En Argentine, en octobre, le Groupe a annoncé avoir repris la pleine propriété de son actif phare dans le lithium, en rachetant pour 699 M$ (663 M€) les 49,9 % de son partenaire dans leur co-entreprise Eramine, qui détient la totalité du gisement et de l’usine de Centenario, ainsi que le gisement d’Arizaro.

Suite au démarrage de la production fin décembre, les équipes sont désormais concentrées sur la montée en cadence de l’usine, tant en termes de volumes que de qualité du carbonate.

À pleine capacité, le cash cost Ex-Works1 devrait se situer dans le premier quartile de la courbe de coûts de l'industrie. Il est désormais estimé à environ 5 000 $/t-LCE (valeur à fin 2024) compte tenu de la forte inflation locale sur les deux dernières années. A pleine capacité, l'EBITDA annuel reste estimé entre 210 et 315 M$25, sur la base d'une hypothèse de prix long terme comprise entre 15 000 et 20 000 $/t-LCE.

En 2024, le montant des capex de croissance financés par Eramet s’est élevé à 143 M€. Au total, le montant de l’investissement pour cette 1ère usine devrait s’élever à environ 900 M$.

Avant le rachat par Eramet de sa participation, Tsingshan aura participé au financement du projet à hauteur de 619 M$26 via injection de capital.

Perspectives

La croissance de la demande de lithium devrait être portée par l’accélération des ventes de véhicules électriques, en particulier en Chine, où le taux de pénétration dans les ventes mensuelles devrait s’établir au-dessus de 55 %. Une croissance soutenue devrait être également observée en Europe où les constructeurs automobiles devraient proposer de nouveaux modèles électriques et hybrides rechargeables accessibles à un plus grand nombre de consommateurs, dans le contexte des nouvelles normes européennes visant à limiter les émissions de CO 2 .

La croissance de la demande de lithium devrait également être tirée par le déploiement massif de systèmes de stockage d’énergie stationnaires (ESS), de façon concomitante avec le déploiement de nouvelles capacités d’énergies renouvelables. La Chine reste le premier marché, suivi par les Etats-Unis. Le très fort développement du stockage d’énergie stationnaire devrait amplifier la demande de cathodes de chimie LFP, qui dominent déjà largement le secteur.

La chute des prix observée en 2024 a poussé plusieurs producteurs de concentrés de lithium rocheux à réduire voire cesser leur production, réduisant temporairement l’offre sur le marché. Le démarrage de nouveaux sites est cependant anticipé en 2025 (lithium rocheux en Afrique, saumure en Chine et en Argentine). L’offre devrait donc demeurer excédentaire en 2025 et les prix rester sous pression. Le consensus de marché (carbonate de lithium qualité batterie, CIF Asie) se positionne actuellement à environ 10 900 $/t-LCE en moyenne en 2025.

Suite au démarrage de la production fin décembre 2024, l’usine de Centenario devrait atteindre sa pleine capacite de 24 000 kt-LCE/an dans un délai de 12 mois. En conséquence, les volumes produits de carbonate de lithium devraient s’élever entre 10 et 13 kt-LCE sur l’année. Les prix de ventes seront fonction de la qualité du carbonate de lithium qui sera produit au cours de la phase de montée en puissance.

Les investissements concernant l’usine actuelle de Centenario devraient être d’environ 80 M€ en 2025, dont 20 M€ de capex courants.

Suite à la reprise de la pleine propriété de Centenario, le Groupe réévalue actuellement le dimensionnement des étapes et le calendrier optimal d’exécution des phases futures d’extension de capacité. Le potentiel à long terme du gisement est aujourd’hui supérieur à 75 000 t-LCE.

Projets stratégiques pour accompagner la transition énergétique

Nickel de Classe 1 en Indonésie

Après une évaluation approfondie en 2024, Eramet et BASF ont décidé en juin de ne pas investir dans leur projet commun de développement et de construction d'une usine de raffinage (HPAL) de nickel et de cobalt à Weda Bay en Indonésie. Eramet continue cependant d'étudier des opportunités en vue de participer à la chaîne de valeur des batteries au nickel pour véhicules électriques en Indonésie, afin de tirer parti des importantes ressources de la mine de Weda Bay. Le Groupe étudie également des opportunités d’exploration et de développement d’autres ressources en nickel.

Recyclage de batteries

Le Groupe a annoncé en octobre 2024 la suspension de son projet de recyclage de batteries en France. Cette décision a été prise face aux fortes incertitudes, à la fois sur l’approvisionnement en matières premières de l’usine, et sur les opportunités de vente et d’off-take des sels métalliques issus du recyclage, faute de montée en puissance en Europe des usines de batteries et de leurs composants (précurseurs et matériaux pour cathodes).

Convaincu de la nécessité de développer une économie circulaire des métaux critiques, Eramet continuera à étudier les fondamentaux de marché nécessaires à la compétitivité d’un tel projet.

Ageli

En partenariat avec Électricité de Strasbourg (ÉS), Eramet a annoncé en janvier 2023 la poursuite de leur coopération en vue d’étudier conjointement le développement et l’industrialisation d’un procédé bas-carbone d’extraction et de raffinage de carbonate de lithium à partir de saumures géothermales en Alsace. Une étude de préfaisabilité est en cours depuis, visant à déterminer les ressources minérales disponibles ainsi que les exigences en matière de processus, d'ingénierie et de permis. Une décision finale d'investissement pourrait être prise dans les trois ans, sous réserve de la solidité de ce projet sur le plan industriel et financier.

Opportunités de croissance dans le lithium au Chili

Suite à l’acquisition fin 2023 de concessions minières couvrant un ensemble de salars de lithium dans la région d'Atacama, le Groupe s’emploie à développer de futurs partenariats avec l’Etat chilien et les sociétés privées détenant les droits d'exploration et d'exploitation du lithium au Chili. Eramet poursuit en parallèle sa stratégie de développement dans le lithium en continuant à sécuriser l’accès à des ressources potentielles au Chili et a ainsi signé des accords de prise d’intérêt pour mener des activités d’exploration dans d’autres régions du nord du pays.

Perspectives

En 2025, les tensions commerciales pourraient s’accentuer et peser sur la croissance mondiale, notamment avec la mise en place de nouvelles hausses tarifaires sur les exports aux Etats-Unis.

En Chine, malgré une année 2024 fortement soutenue par une production industrielle importante et les exports, la crise de la construction persiste et la demande interne reste faible. La relance de cette dernière à travers de vastes programmes de soutien à la consommation pourrait s’avérer essentielle pour soutenir l’économie.

La demande de l’ensemble des marchés sous-jacents des produits du Groupe reste ainsi atone en ce début d’année, se traduisant par une stabilisation des prix à un niveau bas, dans l’attente du rebond de la demande notamment en provenance de la Chine.

Les consensus de prix moyen27 et de taux de change28 pour 2025 s’élèvent actuellement à :

autour de 4,5 $/dmtu pour le minerai de manganèse (CIF Chine 44 %) ;

c. 16 450 $/t pour le nickel au LME ;

pour le nickel au LME ; c. 10 900 $/t-LCE pour le carbonate de lithium (qualité batterie, CIF Asie) ; 1,04 pour le taux de change €/$.

pour le carbonate de lithium (qualité batterie, CIF Asie) ;

Les prix de vente des alliages de Mn sont attendus en baisse en 2025. Les mesures protectionnistes considérées par les Etats-Unis et l’U.E. pourraient cependant générer de la volatilité selon les régions du monde.

Les prix domestiques du minerai de nickel vendu en Indonésie, indexés sur le LME, évoluent en fonction de celui-ci et devraient continuer de bénéficier de primes significatives sur l’index HPM en 2025.

Les sensibilités de l’EBITDA ajusté (hors SLN) aux prix des métaux et au taux de change sont présentées en annexe 6.

En 2025, les taux de fret devraient s’inscrire en recul, suite à une baisse attendue de la demande. Néanmoins, les incertitudes liées à la situation en Mer Rouge subsistent et pourraient limiter cette baisse. Le coût de l’énergie est attendu en hausse en 2025.

Guidance

Les objectifs de volume et de cash cost pour 2025 sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Activités Indicateur Guidance 2025 Minerai de manganèse





Volumes transportés 6,7 - 7,2 Mt Cash cost FOB1,2 2,0 – 2,2 $/dmtu Minerai de Nickel











Volumes vendus, dont : 32 Mth A l’externe 29 Mth3 A l’interne 3 Mth Lithium carbonate Volumes produits et vendus 10 - 13 kt-LCE Sables minéralisés Volumes produits > 900 kt-HMC

1 Définitions dans glossaire financier en Annexe 10.

2 Pour un taux de change $/€ de 1,04.

3 Avec un mix très en faveur des saprolites.

Dans ce contexte de marché difficile, le Groupe restera focalisé sur la productivité de ses opérations avec des gains attendus supérieurs à ceux de 2024.

Par ailleurs, le montant des investissements3 est estimé entre 400 et 450 M€ en 2025, dont :

Capex courants : entre 150 et 200 M€, hors capex de la SLN (financés par l’État français) ;

: entre 150 et 200 M€, hors capex de la SLN (financés par l’État français) ; Capex de croissance : environ 250 M€, dont environ 130 M€ visant notamment à pérenniser la capacité de production de la mine et à renforcer celle du transport du minerai au Gabon, environ 50 M€ afin d’accompagner la croissance organique et la décarbonation au Sénégal et environ 60 M€ alloués à la montée en cadence de l’usine de Centenario en Argentine.

Calendrier

19.02.2025 : Présentation des résultats annuels 2024

Une retransmission en direct de la présentation des résultats annuels 2024 aura lieu le jeudi 20 février 2025 à 9h30 (heure de Paris), sur le site www.eramet.com. Les documents de présentation seront disponibles lors de la retransmission.

24.04.2025 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 1er trimestre 2025

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www. eramet .com

Annexe 1 : Tableaux de réconciliation

Millions d’euros 2024 2023 Var. (M€) Var. (%) Chiffre d’affaires – comptes publiés 2 933 3 251 - 318 - 10 % Quote-part de PT WBN (38,7% hors contrat d’off-take) 498 573 - 75 - 13 % Chiffre d’affaires ajusté 3 431 3 824 - 393 - 10 % Chiffre d'affaires exclu de la SLN1 54 206 - 152 - 74% Chiffre d’affaires ajusté (hors SLN)2 3 377 3 618 - 241 - 7%

1 Chiffre d’affaires lié à la vente de minerai de nickel et autres ; le chiffre d’affaires provenant de la commercialisation du ferronickel de la SLN étant comptabilisé au niveau d’Eramet S.A.

2 Définition dans glossaire financier en Annexe 10.

Millions d’euros 2024 2023 Var. (M€) Var. (%) EBITDA 371 347 + 24 + 7 % Quote-part de PT WBN (38.7%) 271 425 - 154 - 36 % EBITDA ajusté 642 772 - 130 - 17 % EBITDA exclu de la SLN1 - 171 - 138 - 33 n.a. EBITDA ajusté (hors SLN)2 814 910 - 96 - 11 %

1 EBITDA généré au niveau de la SLN correspondant à la vente de ferronickel à Eramet S.A. et à la vente externe de minerai et autres ; la marge de commercialisation sur la vente du ferronickel de la SLN étant comptabilisée au niveau d’Eramet S.A.

2 Définition dans glossaire financier en Annexe 10.

Millions d’euros 2024 2023 Var. (M€) Var. (%) Résultat Opérationnel Courant 97 127 - 30 - 24 % Dont SLN - 184 - 164 - 20 n.a. Résultat Opérationnel Courant (hors SLN)1 281 291 - 10 - 3 %

1 Définition dans glossaire financier en Annexe 10.

Millions d’euros 2024 2023 Var. (M€) Var. (%) Résultat Net part du Groupe 14 109 - 95 - 87 % Dont SLN - 130 - 249 + 119 n.a. Résultat Net part du Groupe (hors SLN)1 144 358 - 214 - 60 %

1 Définition dans glossaire financier en Annexe 10.

Millions d’euros 2024 2023 Free Cash-Flow - 669 - 243 Retraité des éléments suivants : (+) Injection de capital de Tsingshan dans le projet Centenario 104 321 (+) Financements accordés par l'État français à la SLN (TSDI)1 257 0 Free Cash-Flow ajusté2 - 308 78

1 Financement apporté pour couvrir en cash les besoins de l’année en cours.

2 Définition dans glossaire financier en Annexe 10.

Annexe 2 : Chiffre d’affaires trimestriel

En millions d’euros1





T4

2024





T3

2024





T2

2024





T1

2024





T4

2023





T3

2023





T2

2023





T1

2023





Manganèse 460 569 548 448 504 528 505 440 Activité minerai de Mn2 224 338 308 254 288 330 262 209 Activité alliages de Mn2 236 231 241 193 216 198 244 231 Nickel ajusté (hors SLN)3 287 64 147 138 180 172 183 216 Sables Minéralisés 95 75 89 52 84 55 93 44 GCO 95 75 89 52 72 48 79 40 Eliminations intra-groupe4 0 0 0 0 1 - 11 - 16 - 12 ETI 0 0 0 0 11 18 31 16 Lithium 0 0 0 0 0 0 0 0 Holding, éliminations & autres5 93 96 113 105 131 180 128 175 Groupe Eramet ajusté (hors SLN) 935 804 897 743 899 935 909 875 Chiffre d’affaires SLN6 14 5 16 18 44 45 48 69 Groupe Eramet comptes publiés 697 784 797 655 803 845 828 775

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Cf. définition dans le glossaire financier en Annexe 10.

3 Chiffre d’affaires ajusté retraité au T1 2023, suite à la mise à jour de la définition de l’indicateur.

4 Chiffre d’affaires correspondant à la vente d’ilménite par GCO à ETI.

5 Inclut principalement le chiffre d’affaires provenant de la commercialisation du ferronickel de la SLN car comptabilisé au niveau d’Eramet S.A. ; le chiffre d’affaires de la SLN lié à la vente de minerai de nickel et autres a été exclu des chiffres présentés.

6 Chiffre d’affaires de la SLN lié à la vente de minerai de nickel et autres.

Annexe 3 : Productions et ventes

S2 2024 T4 2024 T3 2024 S1 2024 T2 2024 T1 2024 FY 2024 FY 2023 Manganèse Production de minerai et aggloméré de manganèse (Mt) 3 282 1 237 2 045 3 521 1 595 1 926 6 803 7 409 Transport de minerai et aggloméré de manganèse (Mt) 2 918 1 099 1 819 3 197 1 559 1 638 6 115 6 623 Ventes externes de minerai de manganèse (Mt) 2 570 1 418 1 152 2 911 1 445 1 466 5 481 5 879 Production d’alliages de manganèse (kt) 311 145 166 324 170 154 635 635 Ventes d’alliages de manganèse (kt) 310 167 143 322 173 149 632 640 Nickel Production de minerai de nickel commercialisable – PT WBN à 100 % (kth)1 15 327 13 886 1 441 16 705 7 820 8 885 32 032 19 134 Ventes externes de minerai de nickel – PT WBN à 100 % (kth) 18 233 16 843 1 390 12 061 5 982 6 079 30 294 33 156 Dont saprolites (kth) 17 783 16 393 1 390 10 715 5 236 5 479 28 498 32 128 Dont latérites (kth) 450 450 0 1 346 746 600 1 796 1 027 Production de NPI – PT WBN à 100 % (kt-Ni contenu) 16,5 9,1 7,4 14,0 6,6 7,4 30,5 33,4 Ventes de NPI – PT WBN – Off-take 43 % Eramet (kt-Ni contenu) 6,6 3,2 3,4 5,8 2,9 2,8 12,4 14,3 Sables minéralisés Production de sables minéralisés (kt) 476 226 250 407 215 192 883 628 Production d’ilménite (kt) 316 172 144 254 138 116 570 421 Production de zircon (kt) 36 19 17 32 18 14 68 48 Ventes d’ilménite2 (kt) 320 195 125 241 166 75 561 298 Ventes de zircon (kt) 37 22 15 29 16 13 66 48 Lithium Production de carbonate de lithium

(kt-LCE) 0 0 0 0 0 0 0 0 Ventes de carbonate de lithium

(kt-LCE) 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Avec l’approbation d’une nouvelle étude de faisabilité (plan minier long terme) à l’été 2024, certains minerais pauvres en nickel, qui étaient considérés comme des stériles et non comptabilisés dans la production de minerai officielle, sont désormais classés comme minerais et enregistrés en production.

2 Y compris, depuis le T4 2023, les volumes liés au contrat d’approvisionnement long-terme signé avec ETI, considérée comme un client externe suite à la cession de la filiale norvégienne à INEOS fin septembre 2023.



Annexe 4 : Prix et index

T4 2024 S2 2024 S1 2024 FY 2024 T4 2023 S2 2023 S1 2023 FY 2023 Var S2 2024 – S1 2024 Var 2024 – 2023 Manganèse Mn CIF China 44 % ($/dmtu)1 4,08 5,68 5,38 5,53 4,27 4,39 5,22 4,80 + 5 % + 15 % Ferromanganèse MC – Europe (€/t)1 1 499 1 597 1 523 1 560 1 350 1 389 1 682 1 535 + 5 % + 2 % Silico-manganèse – Europe (€/t)1 1 000 1 113 1 171 1 142 934 920 1 100 1 010 - 5 % + 13 % Nickel Ni LME ($/t)2 16 005 16 130 17 506 16 818 17 191 18 766 24 236 21 501 - 8 % - 22 % Ni LME ($/lb)2 7,26 7,32 7,94 7,63 7,80 8,51 10,99 9,75 - 8 % - 22 % NPI SMM Index ($/t)3 12 178 12 243 11 858 12 051 12 576 13 218 15 368 14 293 + 3 % - 16 % HPM4 Nickel prices 1,6 %/35 % ($/wmt) 32 33 33 33 37 39 50 45 - 2 % - 26 % HPM4 Nickel prices 1,8 %/35 % ($/wmt) 36 37 38 38 42 44 57 51 - 2 % - 26 % Sables minéralisés Zircon ($/t)5 1 850 1 870 1 915 1 893 1 900 1 975 2 100 2 038 - 2 % - 7 % Ilménite voie chlorure (USD/t)6 295 298 300 299 300 308 325 316 - 1 % - 6 % Lithium Carbonate de Lithium, qualité batteries, CIF Asie ($/t LCE)7 10 735 11 170 13 902 12 514 20 266 27 047 52 835 39 787 - 20 % - 68 %

1 Moyenne semestrielle des prix de marché (sur base prix mensuels Index CRU), calcul et analyse Eramet.

2 Prix LME (London Metal Exchange).

3 NPI SMM 8-12 %.

4 Indice officiel pour les prix domestiques du minerai de nickel en Indonésie.

5 Analyse marché et Eramet (zircon premium).

6 Analyse marché et Eramet.

7 Indice de prix Lithium carbonate : Fastmarket CIF Asie qualité batterie spot price. Chiffres mis à jour pour le S1 2023 et S1 2024 du fait de la prise en compte de données quotidiennes vs. hebdomadaires précédemment (impact non significatif).

Prix plancher (HPM) = HMA x Teneur nickel du minerai (%Ni) x Facteur de correction x [1 – humidité du minerai (%H 2 O)] en $/th

HPM : prix plancher du minerai, venant de « Harga Patokan Mineral » en indonésien

HMA : prix étalon du minerai, venant de « Harga Mineral Acuan » en indonésien, équivalent à la moyenne du cours nickel du LME cash avec un décalage d’environ un mois en $/tonne nickel

Facteur de correction = 20% - 1% x [(1,9% - Teneur nickel du minerai (%Ni)) x 100]





Annexe 5 : Indicateurs de performance

Millions d’euros1 2024 2023 Var. (M€) Var.2 (%) Manganèse CA 2 025 1 978 + 47 + 2 % EBITDA 563 499 + 64 + 13 % FCF 101 - 39 + 140 n.a. Activité minerai de Mn3 CA 1 124 1 089 + 35 + 3 % EBITDA 455 443 + 12 + 3 % FCF 94 - 32 + 126 n.a. Activité alliages de Mn3 CA 901 889 + 12 + 1 % EBITDA 108 55 + 53 + 96 % FCF 7 - 7 + 14 n.a. Nickel (hors SLN) CA ajusté3 (hors SLN) 636 751 - 115 - 15 % CA 597 994 - 397 - 40 % EBITDA ajusté3 (hors SLN) 266 429 - 163 - 38 % EBITDA - 163 - 120 - 43 n.a. FCF ajusté3 111 220 - 109 - 49 % Sables minéralisés CA 311 275 + 36 + 13 % EBITDA 120 105 + 15 + 14 % FCF 40 16 + 24 + 150 % Lithium CA 0 0 0 n.a. EBITDA - 26 - 17 - 9 n.a. FCF ajusté3 - 216 - 160 - 56 n.a. Holding, élim. et autres CA ajusté3,4 (hors SLN) 405 613 - 208 - 34 % EBITDA ajusté3 (hors SLN) - 110 - 107 - 3 n.a. FCF ajusté - 344 42 - 386 n.a. Total Groupe (hors SLN) CA ajusté3 (hors SLN) 3 377 3 618 - 241 - 7 % CA 2 933 3 251 - 318 - 10 % EBITDA ajusté3 (hors SLN) 814 910 - 96 - 11 % EBITDA 371 347 + 24 + 7 % FCF ajusté3 - 308 78 - 386 n.a.

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Données arrondies au % supérieur ou inférieur.

3 Cf. définition dans le glossaire financier en Annexe 10.

4 Inclut principalement le chiffre d’affaires provenant de la commercialisation du ferronickel de la SLN car comptabilisé au niveau d’Eramet S.A. ; le chiffre d’affaires de la SLN lié à la vente de minerai de nickel et autres a été exclu des chiffres présentés.

Annexe 6 : Sensibilités de l’EBITDA ajusté du Groupe (hors SLN)

Sensibilités Variation Impact EBITDA ajusté (hors SLN)





Prix du minerai de manganèse

(CIF Chine 44 %) + 1 $/dmtu c.255 M€ Prix des alliages de manganèse + 100 $/t c.70 M€ Prix du minerai de nickel (HPM nickel) – Weda Bay + 10 $/th c.110 M€ Prix du Lithium (carbonate de Lithium, qualité batterie, CIF Asie) + 1 000 $/t LCE c.10 M€ Taux de change - 0,1 $/€ c.180 M€ Prix du baril de pétrole (Brent) + 10 $/bbl c.0 M€

1 Pour un taux de change $/€ de 1,04.

Annexe 7 : Indicateurs de performance

Performance opérationnelle des divisions

Millions d'euros Mn Ni Sm Li Holding, élim. & autres Total act. poursuivies (hors SLN) SLN Total act. poursuivies DAHP & elims Total act. poursuivies et cédées Exercice 2024 Chiffre d'affaires 2 025 138 311 0 405 2 879 54 2 933 0 2 933 EBITDA 563 - 5 120 - 26 - 110 542 - 171 371 0 371 Résultat Opérationnel Courant 354 - 5 87 - 26 - 128 281 - 184 97 0 97 Flux net de trésorerie généré par l'activité 364 - 202 110 - 99 - 293 - 121 - 4 - 125 0 - 125 Inv. industriels (incorp. & corp.) 273 28 59 327 11 698 - 12 687 0 687 Free Cash-Flow 101 98 40 - 320 - 371 - 453 - 216 - 669 0 - 669 Exercice 2023 Chiffre d'affaires 1 978 179 275 0 613 3 044 206 3 251 346 3 597 EBITDA 499 4 105 - 17 - 107 485 - 138 347 - 1 346 Résultat Opérationnel Courant 361 4 62 - 17 - 118 291 - 164 127 - 5 121 Flux net de trésorerie généré par l'activité 328 - 18 81 62 - 211 242 - 1 241 - 69 172 Inv. industriels (incorp. & corp.) 378 38 65 226 17 724 - 18 706 26 732 Free Cash-Flow - 39 253 16 - 481 118 - 134 - 109 - 243 - 102 - 345

Chiffre d’affaires et investissements par zone géographique

Millions d'euros France Europe Am. du Nord Chine Autres Asie Océanie Afrique Am. du Sud Total Chiffre d'affaires

(destination des ventes) Exercice 2024 34 764 52 696 855 24 100 408 2 933 Exercice 2023 43 663 403 1 011 944 71 75 41 3 251 Inv. Industriels

(incorp. & corp.) Exercice 2024 32 34 3 0 1 15 274 328 687 Exercice 2023 35 69 29 0 0 19 327 227 706

Indicateurs de performance consolidés – Compte de résultat

Millions d'euros 2024 2023 Chiffre d'affaires 2 933 3 251 EBITDA 371 347 Amortissement sur actif immobilisé - 248 - 240 Provisions pour risques et charges - 27 20 Résultat Opérationnel Courant 97 127 (Dépréciations d'actifs) / Reprises - 13 - 218 Autres produits et charges opérationnels - 32 - 102 Résultat opérationnel 51 - 193 Résultat financier1 - 175 - 2 Quote-part dans les résultats des entreprises associées 166 295 Impôts sur les résultats - 94 - 88 Résultat Net des activités poursuivies - 52 12 Résultat Net des activités en cours de cession2 0 6 Résultat Net de la période - 52 18 - part des minoritaires - 66 - 91 - part du Groupe 14 109 Résultat de base par action (en euros) 0,50 3,80

1 En 2023, hors hyperinflation en Argentine, le résultat financier se serait élevé à - 119 M€.

2 En 2023, en application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", les UGT Erasteel et Aubert & Duval sont présentées comme des activités cédées.

Indicateurs de performance consolidés – Tableau de flux de l’endettement financier net

Millions d'euros 2024 2023 Activités opérationnelles EBITDA 371 347 Impact trésorerie des éléments sous l'EBITDA - 311 - 179 Marge brute d'autofinancement 60 168 Variation de BFR - 186 73 Flux net de trésorerie générée par l'activité poursuivie (A) - 126 241 Opérations d'investissement Investissements industriels - 687 - 706 Autres flux d'investissements 144 222 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissements de l'activité poursuivie (B) - 543 - 484 Flux net de trésorerie lié aux opérations sur fonds propres de l'activité poursuivie1 14 124 Incidence des variations de cours des devises et autres - 22 - 8 Acquisition de droits d'utilisation IFRS16 - 6 - 10 Variation de l'endettement financier net des activités poursuivies avant prise en compte des flux avec les activités cédées - 683 - 137 Flux de trésorerie net des activités poursuivies réalisés avec les activités cédées ou en cours de cession 0 - 133 Variation de l'endettement financier net des activités poursuivies - 683 - 270 Variation de l'endettement financier net des activités cédées avant prise en compte des flux avec les activités poursuivies 0 - 102 Flux de trésorerie net des activités cédées ou en cours de cession réalisés avec les activités poursuivies 0 133 Variation de l'endettement financier net des activités cédées ou en cours de cession2 0 31 (Augmentation) / Diminution de l'endettement financier net - 683 - 239 (Endettement financier net) d'ouverture des activités poursuivies - 614 - 344 (Endettement financier net) d'ouverture des activités cédées 0 - 31 (Endettement financier net) de clôture des activités poursuivies - 1 297 - 614 (Endettement financier net) des activités cédées 0 0 Free Cash-Flow (A) + (B) - 669 - 243

1 dont 656 M€ de l'impact des TSDI (SLN) compensés par - 663 M€ correspondant au rachat des titres Eramine.

2 En 2023, en application de la norme IFRS 5 – « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », les UGT Erasteel et Aubert & Duval sont présentées comme des activités cédées.

Indicateurs de performance consolidés – Bilan

Millions d'euros 31/12/2024 31/12/2023 Actif immobilisé 3 943 3 231 Stocks 692 619 Clients 217 221 Fournisseurs - 384 - 445 BFR simplifié 525 395 Autres éléments de BFR - 78 - 41 BFR total 447 354 Instruments financiers dérivés - 8 15 Total actif 4 382 3 600 Millions d'euros 31/12/2024 31/12/2023 Capitaux propres - part du Groupe 1 441 1 600 Minoritaires 698 394 Capitaux propres 2 139 1 994 Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants - 927 - 1 613 Emprunts 2 224 2 227 Endettement financier net 1 297 614 Ratio endettement financier net / capitaux propres (gearing) 61 % 31 % Provisions et engagements liés au personnel 789 810 Impôts différés nets 157 182 Instruments financiers dérivés 0 0 Total passif 4 382 3 600

Annexe 8 : Objectifs de la nouvelle feuille de route RSE « Act for Positive Mining »

Objectifs 2026 Réalisé 2024 PRENDRE SOIN DES PERSONNES









































Objectif 2035 :



Toutes nos

filiales ont

obtenu un

label D&I









































Prendre soin de la santé & la sécurité de tous sur nos sites











TF2 < 1,0 et aucun accident mortel TF2 = 0,7 et 2 accidents mortels 100 %1 de nos employés bénéficient d’un socle commun de protection sociale Accords signés au sein du groupe et déploiement sur tous les sites de mesures conforme aux objectifs fixés 90 % de nos sites ont mis en place un programme Bien-Être 100% des sites ont déployé des actions Promouvoir un environnement inclusif dans lequel chacun peut s'épanouir











30 % des managers sont des femmes 28,1 % 1 000 opportunités de « contrat pré-carrière » 962 90 % des employés ont une discussion formelle sur leur développement professionnel 77% Au-delà de nos activités, accélérer le développement local durable des communautés et régions hôtes





6 000 emplois créés et soutenus dans la durée (hors activités du groupe) +1 847 emplois par rapport à 2023 500 jeunes soutenus et accompagnés dans une formation qualifiante dans le secondaire ou au-delà, dont 50 % issus des communautés locales et 50 % de filles 293 (cumulatif : 22 de la base de référence + 271 atteints en 2024) PARTENAIRE DE

CONFIANCE POUR LA

NATURE



































Objectif 2035 :



Vers un

impact

net-positif sur la Biodiversité



































Contrôler et optimiser la consommation de l’eau afin de préserver une ressource de qualité accessible à tous





Recycler dans les zones de stress hydrique pour les projets actuels et futurs : 60 % pour GCO et 80 % pour le projet Lithium Etudes réalisées et plan d’action identifié pour chaque site 100 % des sites ont mis en place un plan de gestion de l’eau et des cibles de réduction 100 % Intégrer la préservation de la biodiversité à toutes nos activités et développer des plans visant une contribution nette positive à la biodiversité





Taux de réhabilitation ≥ 1 0,69 100 % de nos sites miniers ont mis en place un plan d’action biodiversité aligné sur les standards de performance IFC 45 % Atténuer les risques de pollution et Réduire notre impact environnemental











100 % des sites disposent d’une cartographie et d’un plan d’action de réduction des sources de poussières diffuses 95 % 100 % des sites identifiés comme sensibles, ont une gestion de la qualité de l’air dans les communautés voisines et partagent leurs données 58 % 100 % des sites ont mis en place une surveillance des rejets aqueux et partagent leurs données 95 % TRANSFORMER NOTRE CHAÎNE DE VALEUR



























































Objectif 2035 :



-40% sur nos émissions

absolues de CO2 de scope 1&2 par

rapport à 2019





















































Réduire l’empreinte CO 2 de notre chaîne de valeur

















Réduire les émissions par tonne produite sur les scopes 1 et 2 à 0,221 tCO2/t 0,267 tCO2/t (0,185 excl. SLN) Métallurgie (>80 % des scopes 1 & 2) : Construire et valider la transition vers des alliages « net-zéro » Essais industriels pour l'utilisation de biocarbone Mine : réduire de 10 % l'empreinte carbone dans nos activités d’extraction Réduction de 2 % Mener 67 % de nos fournisseurs et nos clients à s'engager à réduire leur empreinte CO2 conformément aux Accords de Paris 62 % Optimiser la consommation des ressources minérales et contribuer à l’économie circulaire











Gestion optimale et valorisation des ressources & produits des usines Standard défini Surveiller et améliorer en continu le taux de valorisation des ressources minières Standard défini Développer un modèle technique et économique robuste pour le recyclage industriel des batteries en Europe Décision de geler le projet (oct. 2024) Construire une chaîne de valeur responsable qui respecte nos engagements en Droits Humains et RSE











90 % de nos fournisseurs considérés à risque évalués par un organisme tiers sur leurs pratiques en matière de RSE 56 % 100 % de nos clients évalués chaque année sur leur conformité RSE & leur engagement éthique 100 % 100 % des nouveaux membres des équipes de vente et d’achats formés à l’éthique chaque année 100 % Être conforme au standard IRMA et auditer tous les sites miniers y compris les JVs 100 % de nos sites miniers ont lancé un audit de certification GCO : 100 %

Eramine : 80 %

1 Au bout d’un an d’ancienneté

Annexe 9 : Société Le Nickel (SLN)

S2 2024 T4 2024 T3 2024 S1 2024 T2 2024 T1 2024 FY 2024 FY 2023 Production de minerai de nickel –(Mth) 1 507 812 695 1 403 389 1 014 2 910 5 770 Ventes externes de minerai de nickel – (Mth) 204 144 60 443 196 247 647 2 734 Production de ferronickel – (kt-Ni contenu) 15,5 7,7 7,8 17,4 8,3 9,1 32,9 44,8 Ventes de ferronickel – (kt-Ni contenu) 15,5 7,8 7,7 17,4 8,7 8,7 32,9 44,4 Ni ore CIF China 1,8 % ($/wmt)1 74,9 75,1 74,7 70,5 71,5 69,4 72,7 89,4

1 CNFEOL (China FerroAlloy Online), « Autres pays miniers ».

En Nouvelle-Calédonie, la production minière de la SLN s’est établie à 2,9 Mth en 2024, en baisse de 50 % par rapport à 2023. L’activité a été très fortement impactée par la situation sociétale. Les émeutes du mois de mai, ont conduit à l’arrêt de la production minière sur l’ensemble du territoire pour des raisons de sécurité et à la suite d’importants dégâts en termes de bâtiments et d’infrastructure, notamment sur les sites de Thio (mis en sommeil depuis octobre) et Kouaoua. L’activité minière n’a pu reprendre que très partiellement à parti de mi-juin et sur deux sites uniquement (Tiébaghi et Népoui) avec une remontée progressive du niveau d’activité jusqu’en fin d’année. Cela a notamment permis d’acheminer du minerai à l’usine de Doniambo, afin d’éviter la mise à l’arrêt des fours.

En conséquence, les exports de minerai de nickel de la SLN ont été fortement contraints sur l’année, s’établissant à 0,6 Mth, en baisse de 78 % par rapport à 2023.

Le prix du minerai de nickel (1,8 % CIF Chine), tel qu’exporté par la SLN, s’établit en moyenne à 75 $/th sur l’année, en baisse de 19 % par rapport à 2023.

La production de ferronickel est également en baisse à 32,9 kt-Ni (- 35 % vs. 2023), celle-ci ayant été réduite au niveau minimal permettant de maintenir l’activité des fours de Doniambo. Les volumes vendus sont également en baisse à 32,9 kt-Ni (- 28 % vs. 2023).

Le cash cost1 de la production de ferronickel s’est élevé à 8,8 $/lb en moyenne sur l’année 2024 (vs. 8,3 $/lb en 2023). Cette hausse s’explique par le recul significatif des volumes pour les raisons évoquées ci-dessus, partiellement compensée par une baisse des frais fixes reflétant l’arrêt de la production des sites miniers.

Le prix spot du ferronickel tel que produit par la SLN (nickel de classe II également) s’est situé au-dessus du prix du NPI, affichant une moindre baisse de 6 % par rapport à 2023.

Annexe 10 : Glossaire financier

Indicateurs de performance consolidés

Les indicateurs de performance consolidés utilisés pour la communication financière des résultats et de la performance économique du Groupe et présentés dans ce document sont des données retraitées issues du Reporting du Groupe et suivies par le Comex.

Chiffre d‘affaires à périmètre et change constants

Le chiffre d’affaires à périmètre et change constants correspond au chiffre d’affaires corrigé de l’effet des changements de périmètre et de variation de taux de change d’un exercice à l’autre. L’effet périmètre se calcule : pour les sociétés acquises au cours de l’exercice, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période en cours et pour les sociétés acquises au cours de la période précédente, en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d’affaires en année pleine ; pour les sociétés cédées, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période considérée et sur la période comparable antérieure. L’effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de l’exercice considéré les taux de change de l’exercice précédent.

Chiffre d’affaires ajusté (hors SLN)

Le chiffre d’affaires ajusté est présenté afin de permettre une meilleure compréhension de la performance opérationnelle sous-jacente des activités du Groupe. Le chiffre d’affaires ajusté correspond au chiffre d’affaires incluant la quote-part d'Eramet dans le chiffre d’affaires des joint-ventures significatives mises en équivalence dans les comptes du Groupe, retraité de l’off-take de toute ou partie de l’activité.

Au 31 décembre 2024, le chiffre d’affaires est ajusté pour inclure la contribution de PT Weda Bay Nickel, société dans laquelle Eramet détient une participation indirecte de 38,7 %. Le Groupe détient une participation de 43 % dans Strand Minerals Pte Ltd, la holding qui détient 90 % de PT Weda Bay Nickel, qui est comptabilisée dans les états financiers consolidés selon la méthode de mise en équivalence. Un accord d’off-take de la production de ferroalliage de nickel (NPI) est en place avec Tsingshan à hauteur de 43 % pour Eramet et 57 % pour Tsingshan.

Le chiffre d’affaires ajusté exclut également le chiffre d'affaires lié aux ventes de minerai de nickel et autres de la SLN, en tant que société standalone, car les pertes de l’entité ont été intégralement financées par l'État français en 2024, suite à l’accord conclu avec Eramet. Toutefois, le chiffre d'affaires lié au négoce du ferronickel reste comptabilisé dans le chiffre d’affaires ajusté (au niveau de la Holding), compte tenu de l’existence d’un contrat d’achat entre la SLN et Eramet S.A., et d’un contrat de commercialisation entre Eramet S.A. et les clients finaux.

Une réconciliation avec le chiffre d’affaires du Groupe est fournie dans la note 5 des états financiers consolidés du Groupe.

EBITDA (« Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation »)

Résultat avant charges et produits financiers et autres charges et produits opérationnels, impôts sur les résultats, provision pour risques et charges et amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles.

EBITDA ajusté (hors SLN)

L'EBITDA ajusté est présenté afin de permettre une meilleure compréhension de la performance opérationnelle sous-jacente des activités du Groupe. L'EBITDA ajusté correspond à l'EBITDA incluant la quote-part d'Eramet dans l'EBITDA des joint-ventures significatives mises en équivalence dans les comptes du Groupe.

Au 31 décembre 2024, l'EBITDA est ajusté pour inclure l'EBITDA proportionnel de PT Weda Bay Nickel, société dans laquelle Eramet détient une participation indirecte de 38,7 %. Le Groupe détient une participation de 43% dans Strand Minerals Pte Ltd, la holding qui détient 90 % de PT Weda Bay Nickel, qui est comptabilisée dans les états financiers consolidés selon la méthode de mise en équivalence.

Par ailleurs, L’EBITDA ajusté exclut l’EBITDA de la SLN en tant que société standalone, car les pertes de l’entité ont été intégralement financées par l'État français en 2024, suite à l’accord conclu avec Eramet. Toutefois, l’EBITDA lié à l’activité de négoce de ferronickel reste comptabilisé dans l’EBITDA ajusté (au niveau de la Holding), compte tenu de l’existence d’un contrat d’achat entre la SLN et Eramet S.A., et un contrat de commercialisation entre Eramet S.A. et les clients finaux.

Une réconciliation avec l'EBITDA du Groupe est fournie dans la note 5 des états financiers consolidés du Groupe.

Résultat Opérationnel Courant (hors SLN)

Le résultat opérationnel courant (hors SLN) est défini comme le résultat opérationnel courant, retraité du résultat opérationnel de la SLN.

Une réconciliation avec le résultat opérationnel courant du Groupe est fournie dans la note 5 des états financiers consolidés du Groupe.

Résultat Net (hors SLN) / Résultat Net (hors SLN), part du Groupe

Le résultat net (hors SLN) est défini comme le résultat net, retraité du résultat net de la SLN.

Le résultat net part du Groupe (hors SLN) est défini comme le résultat net, retraité de la part du Groupe dans le résultat net de la SLN.

Une réconciliation avec le résultat net du Groupe est fournie dans la note 5 des états financiers consolidés du Groupe.

Free Cash-Flow ajusté

Le Free Cash-Flow ajusté est présenté afin permettre une meilleure compréhension de la génération de trésorerie sous-jacente des activités du Groupe. Le Free Cash-Flow ajusté correspond au Free Cash-Flow net de (i) l’injection de capital de Tsingshan dans le projet Centenario et (ii) du financement accordé par l'État français à la SLN (sous forme de Titres Subordonnés à Durée Indéterminée, « TSDI ») pour neutraliser la consommation de trésorerie de l'entité calédonienne.

Une réconciliation avec le Free Cash-Flow est fournie dans la note 5 des états financiers consolidés du Groupe.

Levier ajusté

Le levier ajusté est défini comme la dette nette consolidée, retraitée de la trésorerie disponible apportée par l’Etat français (via TSDI) pour financer les pertes futures de la SLN, et rapportée à l’EBITDA ajusté (tel que défini ci-dessus).

Néanmoins, à l’avenir, dans le cas où d’autres joint-ventures significatives retraitées dans l’EBITDA ajusté supporteraient une dette externe, la dette nette serait ajustée pour inclure la part d’Eramet dans la dette externe des joint-ventures (« dette nette ajustée »). Le levier ajusté serait alors défini comme la dette nette ajustée sur l’EBITDA ajusté, conformément à une approche juste et économique de l’endettement d'Eramet.

Activité minerai de manganèse

L’activité minerai de manganèse correspond aux activités minières de Comilog (hors activité du Complexe Métallurgique de Moanda, « CMM », produisant des alliages de manganèse) et aux activités de transport de Setrag.

Activité alliages de manganèse

L’activité alliages de manganèse correspond aux usines de transformation du minerai de manganèse en alliages de manganèse, et inclut les 3 usines norvégiennes constituant Eramet Norway (« ENO », soit Porsgrunn, Sauda, Kvinesdal), Eramet Marietta (« EMI ») aux Etats-Unis, Comilog Dunkerque (« CDK ») en France et le Complexe Métallurgique de Moanda (« CMM ») au Gabon.

Cash cost FOB du minerai de manganèse (nouvelle définition)

Le cash-cost FOB (« Free On Board ») du minerai de manganèse est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais sur vente, frais de transport terrestres) qui couvrent toutes les étapes de l’extraction du minerai jusqu’à son acheminement au port d’embarquement et à son chargement et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu pour une période donnée. Ce cash cost n’inclut pas les coûts du transport maritime, les coûts de marketing et désormais les taxes et redevances minières dont bénéficie l’Etat gabonais.

Cash cost Ex-Works du carbonate de lithium

Le cash cost Ex-Works du carbonate de lithium produit par Eramine est défini comme l’ensemble de coûts de production et de structure qui couvrent toutes les étapes d’extraction et de raffinage nécessaires afin d’obtenir le produit final en sortie d’usine, et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu pour une période donnée. Ce cash cost n’inclut ni les coûts du transport terrestre et du transport maritime, ni les taxes et redevances minières dont bénéficie l’Etat argentin, ni les coûts de marketing.

Cash-cost de la SLN

Le cash-cost de la SLN est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais logistiques et commerciaux), net des crédits des sous-produits (dont exports de minerai de nickel) et prestations locales, qui couvrent toutes les étapes d’élaboration industrielle du produit fini jusqu’à la livraison au client final et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu.

Annexe 11 : Notes de bas de page

1 Définitions présentées dans le glossaire financier en Annexe 10

2 Cf. Glossaire financier en Annexe 10. Cash cost calculé hors coûts non contrôlables : coûts du transport maritime, coûts marketing, taxes et redevances minières

3 Hors capex de la SLN, financés par l’État français

4 TF2 = nombre d’accidents avec et sans arrêt pour 1 million d’heures travaillées (employés et sous-traitants)

5 Cf. Communiqué de presse du 5 juin 2024 (CP – Eramet Global Care - Juin 2024)

6 Les procédures d’audit sur les comptes consolidés 2024 ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis à l’issue du Conseil d’Administration du 20 mars 2025 qui arrêtera les projets de résolution

7 Cf. Glossaire financier en Annexe 10

8 Net des apports en capital de Tsingshan (projet Centenario, 88 M€) et de l’Etat français pour les capex de la SLN (17 M€)

9 Le tableau de réconciliation du chiffre d’affaires et de l’EBITDA ajustés par activité avec le chiffre d’affaires et l’EBITDA ajustés du Groupe est présenté en Annexe 5

10 Sauf indication contraire, les données marché correspondent aux estimations Eramet sur la base des données de production World Steel Association

11 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; indice de prix minerai de manganèse : CRU CIF Chine 44 % spot price ; indices de prix des alliages de manganèse : CRU Western Europe spot price

12 Sauf indication contraire, les données marché correspondent aux estimations Eramet

13 Nickel Pig Iron (« NPI »), fonte de nickel

14 High Pressure Acid Leach : lixiviation par acide à haute pression

15 Classe I : produit avec un contenu nickel supérieur ou égal à 99 % ; classe II : produit avec un contenu nickel inférieur à 99%

16 LME : London Metal Exchange ; SHFE : Shanghai Futures Exchange

17 Indice SMM NPI 8-12 %

18 Pour un minerai à 35 % de taux d’humidité. Les prix indonésiens sont définis en fonction des conditions du marché domestique, mais avec un prix plancher mensuel basé sur le LME, conformément à une réglementation gouvernementale publiée en avril 2020

19 AMDAL : « Analisis Mengenai Dampak Lingkungan » (Analyse des Impacts Environnementaux)

20 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; Source Zircon premium (prix FOB) : analyse marché et Eramet ; Source Ilménite voie chlorure (prix FOB) : analyse marché et Eramet

21 Environ 90 % des débouchés des produits titanifères

22 Laitier de titane, ilménite, leucoxène et rutile

23 Contrat signé dans le cadre de la cession de la filiale norvégienne à INEOS fin septembre 2023

24 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; indice de prix Lithium carbonate : Fastmarket CIF Asie qualité batterie spot price

25 Y compris coûts de transport et royalties

26 Capex et Opex

27 Analyse Eramet sur la base d’un panel des principaux analystes sell-side et marché

28 Consensus des prévisions Bloomberg au 06/02/2025 pour l’année 2025

