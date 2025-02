COMMUNIQUE DE PRESSE



19 février 2025

Evolution de la composition du Conseil d’administration

Boulogne-Billancourt, le 19 février 2025 – Renault Group poursuit le mouvement de renouvellement de son Conseil d’administration avec l’arrivée de nouveaux administrateurs, élargissant ainsi ses compétences et renforçant son taux de féminisation.

Le Conseil d’administration de Renault, réuni ce jour, a décidé, sur recommandation du Comité de la gouvernance et des rémunérations, de proposer à l’Assemblée générale des actionnaires du 30 avril 2025 la nomination de Anne-Laure de Chammard et Armelle de Madre en qualité d’administratrices indépendantes pour une durée de quatre années.

Elles succèderont à Marie-Annick Darmaillac dont le mandat arrive à échéance à l’issue de l’Assemblée générale et à Catherine Barba qui a décidé de mettre un terme par anticipation à son mandat à l’issue de l’Assemblée générale, compte tenu de l'évolution de ses divers engagements professionnels et notamment le lancement récent de sa nouvelle aventure entrepreneuriale Envi.

Le Conseil d’administration a également décidé, sur recommandation du Comité de la gouvernance et des rémunérations, de proposer à l’Assemblée générale des actionnaires le renouvellement pour quatre ans des mandats de Miriem Bensalah Chaqroun et Bernard Delpit, en qualité d’administrateurs indépendants, et de Noël Desgrippes en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires.

Par ailleurs, le Conseil d’administration soumettra au vote de l’Assemblée générale, sur proposition de l’Etat français, la nomination de Constance Maréchal-Dereu en qualité d’administratrice pour une durée de quatre années, en remplacement de Thomas Courbe dont le mandat arrive à échéance.

Enfin, le Conseil d’administration soumettra au vote de l’Assemblée générale, sur proposition de Nissan, la nomination de Michelle Baron et Manabu Sakane en qualité d’administrateurs pour une durée de quatre années, en remplacement de Yu Serizawa dont le mandat arrive à échéance et de Joji Tagawa qui a décidé de mettre un terme par anticipation à son mandat.

Les membres du Conseil d’administration et son Président remercient très chaleureusement Marie-Annick Darmaillac, Catherine Barba, Yu Serizawa, Thomas Courbe et Joji Tagawa pour leurs contributions à la vie du Conseil d’administration et de ses Comités tout au long de ces dernières années.

Biographies :

Anne-Laure de Chammard est membre du Directoire de Siemens Energy. Basée à Berlin en Allemagne, elle est Vice-Présidente Exécutive en charge des régions Europe et Asie-Pacifique du groupe, et de la division mondiale « Transformation of Industries » qui développe des technologies énergétiques pour accompagner les entreprises industrielles dans leur décarbonation (électrification, digitalisation, hydrogène vert). Elle débute sa carrière aux Etats-Unis, comme consultante en stratégie au sein du Boston Consulting Group, puis en France, en charge des partenariats public-privé d’infrastructures de transport au ministère de l’Énergie et de l’Environnement. En 2014, elle rejoint le groupe Bureau Veritas et devient Présidente-Directrice Générale de Bureau Veritas Construction en 2016. Elle rejoint ENGIE en 2019 en tant que Directrice de la stratégie, de l’innovation, de la recherche et de la technologie du Groupe, puis est nommée Directrice Générale d'ENGIE Energy Solutions International en 2021, en charge des activités d’efficacité énergétique et de production décentralisée d’énergie bas carbone. De nationalité française, Anne-Laure de Chammard est diplômée de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole Nationale des Ponts et chaussées, et titulaire d’un Master d’Affaires Publiques de l’Université de Harvard.

Armelle de Madre est Partenaire Opérationnelle chez Eurazeo, la société d’investissement française. Elle débute sa carrière en 1993 chez Renault en tant qu’analyste marketing. Après divers postes au Commerce, au Siège et la Logistique, elle devient en 2006 Directrice des Ressources Humaines de l’usine de Flins, puis des Ingénieries véhicule et mécanique de Renault, périmètre incluant le Technocentre. Elle rejoint en 2010 Schneider Electric en tant que Directrice Stratégie et Innovation Sociale, puis, en 2011, le groupe Arkadin, fournisseur de solutions de Communications Unifiées, en qualité de Vice-Présidente Ressources Humaines EMEA, puis Directrice des Ressources Humaines. De 2019 à 2024, Armelle de Madre est Directrice des Ressources Humaines de Datadog, la plateforme de monitoring et d’analyse de données des infrastructures, réseaux et applications. Fondé en 2011, introduit au Nasdaq fin 2019 et d’une capitalisation boursière de plus de 40 milliards, Datadog connaît une très forte croissance, et compte plus de 6 000 salariés dans 30 pays. Armelle a été membre du conseil d’administration de Thales d’avril 2017 à mai 2023. De nationalités française et néerlandaise, Armelle de Madre est diplômée de l’Université de Columbia, New York, et de HEC, Paris.

Constance Maréchal-Dereu est Cheffe du service de l'industrie à la Direction générale des Entreprises depuis octobre 2023. Elle occupait précédemment le poste de Directrice générale de France Logistique depuis juin 2020. Elle a auparavant travaillé dans plusieurs administrations centrales : en 2009, elle rejoint la DGCCRF comme adjointe au chef du bureau des marchés des produits d’origine végétale. En 2012, elle devient cheffe de bureau de la réglementation des produits à la Direction générale des entreprises. Elle a ensuite été adjointe au sous-directeur de l’aquaculture et de l’économie des pêches, au ministère de l’Agriculture en 2016. Enfin, elle a exercé les fonctions d’inspectrice des finances de 2018 à 2020. De nationalité française, Constance Maréchal-Dereu est diplômée de l’Ecole Polytechnique et est ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts.

Michelle Baron est Vice-Présidente Corporate de la Direction des Ressources Humaines et de la Diversité, Équité et Inclusion chez Nissan depuis avril 2023. Elle a commencé sa carrière en 1988 chez Circuit City et a travaillé chez Capgemini et Ford. Elle a ensuite occupé plusieurs postes chez Visteon, de 2000 à 2008, en tant que contrôleur multimédia, gestionnaire des fournisseurs en difficulté, senior manager du contrôle de fabrication, puis contrôleur pour la division des intérieurs chez Visteon Americas et Royaume-Uni. En 2008, elle a rejoint Nissan en tant que Directrice de l'audit et de la conformité pour l'Amérique du Nord et du Sud. Elle est ensuite devenue Directrice du contrôle économique des produits pour l'Amérique du Nord et du Sud en 2011, Directrice du contrôle monozukuri en 2013, Directrice senior des finances monozukuri pour l'Amérique du Nord en 2014, puis Vice-Présidente des ressources humaines pour l'Amérique du Nord en 2017. En novembre 2019, elle a été nommée Vice-Présidente de l'audit Interne et, en novembre 2022, elle a été promue Vice-Présidente Corporate de la Direction des Ressources Humaines. De nationalité américaine, Michelle Baron est titulaire d'un Bachelor of Arts en Économie de l'Université de Caroline du Nord et d'un Master of Business Administration de l'Université Carnegie Mellon.

Manabu Sakane est Vice-président Corporate des Achats chez Nissan depuis novembre 2023. Il a commencé sa carrière chez Nippon Oil Corporation en avril 1994 avant de rejoindre Nissan en août 2002. Il a occupé divers postes au sein de Nissan, notamment celui de Responsable du Département de gestion des profits et des coûts des produits, Responsable de la Division LCV de Renault, Responsable de la Planification Corporate, puis est devenu directeur de cabinet adjoint du PDG en avril 2009. En avril 2013, il a été nommé Vice-Président de la Planification Corporate au Département de gestion des programmes pour les véhicules connectés chez Nissan North America. Il a ensuite occupé le rôle de Directeur de programme pour le Segment D. En janvier 2019, il est devenu Vice-Président de la Gouvernance au sein du Secrétariat général et du Secrétariat du conseil d'administration et, en avril 2021, Vice-Président Corporate des Achats de Nissan et Vice-Président des Achats de l’Alliance. De nationalité japonaise, Manabu Sakane est titulaire d'un Master en Relations Internationales de l'Université de Californie à San Diego et d'un Master en Sciences de l'Ingénierie Mécanique de l'Université d'Osaka

RENAULT GROUP

RELATIONS

INVESTISSEURS Philippine de Schonen

+33 6 13 45 68 39

philippine.de-schonen@renault.com





RENAULT GROUP

RELATIONS

PRESSE Valérie Gillot

+33 6 83 92 92 96

valerie.gillot@renault.com Rie Yamane

+33 6 03 16 35 20

rie.yamane@renault.com

A propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, Renault Group a vendu 2,264 millions de véhicules en 2024. Il réunit près de 105 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur centrée sur le développement de technologies et de services inédits, et d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040. Davantage d’information : https://www.renaultgroup.com/fr/

Pièce jointe