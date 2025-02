NGen : Maple Advanced Robotics Inc remporte le prestigieux prix ROBOTICS AWARD 2025 de la Foire Hanovre

HANOVRE, Allemagne, 19 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Maple Advanced Robotics Inc (MARI) a remporté le prestigieux ROBOTICS AWARD 2025 de la Foire Hanovre, en reconnaissance de ses contributions révolutionnaires à l'automatisation assistée par robot et aux solutions logistiques.

Le ROBOTICS AWARD, ouvert aux entreprises et institutions du monde entier, honore les développements qui établissent de nouveaux standards dans la technologie de l'automatisation. La victoire de MARI souligne son leadership dans la fourniture de systèmes d'automatisation flexibles, évolutifs et intelligents. Ce prix se veut un phare d'excellence dans le domaine de l'automatisation assistée par robot.

Le Centre d'innovation Stronach de Magna a collaboré avec MARI, ainsi qu'avec l'Université de Waterloo, l'Université de Toronto et l'Université métropolitaine de Toronto pour développer le système robotique autonome et adaptable (AARS). Cette solution robotique innovante est conçue pour les fabricants cherchant une automatisation flexible qui s'adapte à des mélanges de produits en évolution sans nécessiter d'importants investissements en capital ou des spécialistes en robotique hautement formés. En tirant parti de la vision 3D avancée, de l'intelligence artificielle et de la robotique collaborative, AARS permet aux opérateurs avec un minimum de formation d'implémenter des trajectoires de robot générées automatiquement. Cette intégration fluide permet des transitions sans effort entre des tâches laborieuses et dangereuses, même dans des environnements de production dynamiques et non structurés.

Un facteur clé de ce succès a été l'investissement stratégique et le mentorat fournis par Next Generation Manufacturing Canada (NGen). Avec un investissement de près de 1,3M$, NGen n'a pas seulement fourni un financement crucial mais a également offert une orientation stratégique qui a accéléré le développement, l'affinement et la préparation au marché d'AARS. Ce soutien a été déterminant pour permettre à MARI de repousser les limites de l'innovation et d'obtenir une reconnaissance internationale.

« Ce prix témoigne du travail acharné et de l'ingéniosité de notre équipe et de nos partenaires, ainsi que du soutien inestimable de NGen, dont l'investissement et le mentorat ont été cruciaux pour amener AARS sur le marché », a déclaré Dr. Yi Li, cofondateur et vice-président exécutif de MARI.

« AARS ne révolutionne pas seulement la façon dont les fabricants abordent l'automatisation, mais élargit également le rôle des robots à la fois dans les secteurs industriel et de service, des lignes de production à grande échelle aux applications spécialisées comme la réparation de carrosseries automobiles. Nous sommes extrêmement fiers d'être reconnus sur cette scène internationale. »

« Tous les Canadiens peuvent être très fiers que MARI ait remporté le prestigieux prix de robotique de Deutsche Messe », a déclaré Jayson Myers, PDG de NGen. « NGen est particulièrement enthousiaste à propos de ce prix car la plateforme de robotique alimentée par l'IA de MARI était l'une des solutions de fabrication avancée de premier plan soutenues par le financement de NGen. Félicitations à Yi Li et à l'équipe de MARI ! »

Cette reconnaissance met également en lumière la collaboration robuste entre industrie et académie, qui a été déterminante pour transformer la recherche innovante en solutions pratiques prêtes pour le marché. « Notre partenariat avec MARI est un exemple éclatant de comment la collaboration entre startups, institutions de recherche et leaders de l'industrie peut propulser des avancées technologiques à la fois innovantes et économiquement viables », a ajouté Aldo Van Gelder, directeur général du Centre d'innovation Stronach de Magna.

La récente réception par Magna d'un prix PACEPilot – découlant directement de ce projet collaboratif – souligne davantage l'impact de ces efforts conjoints sur l'avancement des capacités de fabrication et d'automatisation du Canada.

L'accomplissement de MARI renforce son engagement à repousser les limites de ce que l'automatisation peut accomplir, favorisant de nouvelles opportunités pour le commerce mondial, l'innovation et la croissance industrielle.

Pour plus d'informations sur MARI et le Système Robotique Autonome et Adaptable (AARS), veuillez visiter https://maplerobotics.com/.

À propos de Maple Advanced Robotics Inc

MARI est pionnière dans les plateformes logicielles avancées pour la robotique et la vision industrielle dans le domaine de la fabrication. Spécialisée dans la production flexible et le traitement de surfaces libres, MARI offre des solutions de pointe pour la fabrication à haute mixité, faible volume (HMLV). Grâce à son intelligence artificielle informée par la physique brevetée, MARI permet aux robots sans programmation d'effectuer de manière autonome des tâches comme le polissage, la pulvérisation, l'inspection et le tri.

À propos de NGen

NGen est une organisation sans but lucratif menée par l'industrie qui dirige la grappe d'Innovation Mondial du Canada pour la Fabrication de pointe. Son mandat est d'aider à bâtir des capacités de fabrication avancée de classe mondiale au Canada pour le bien des Canadiens. NGen travaille à renforcer la collaboration entre ses membres, qui comprennent plus de 5 000 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs, et fournit financement et soutien commercial aux initiatives industrielles visant à développer, appliquer ou étendre des solutions de fabrication transformatrice au Canada pour leur commercialisation sur les marchés mondiaux.

Media Contacts:

Robbie MacLeod

Email: Robbie.macleod@ngen.ca

Phone: 613-297-3578

Shawn Topp

Email: shawn@andso.ca

Phone: 416-951-8760