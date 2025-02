Kinepolis enregistre de bons résultats annuels grâce à un excellent second semestre

Information réglementée

20 février 2025, 7h00

Après un premier semestre faible en raison de la grève à Hollywood, une offre de films plus forte à partir de juin a assuré un été cinématographique fructueux et une belle fin d’année. Cela a permis à Kinepolis d’enregistrer, au second semestre, le chiffre d'affaires et le résultat financier les plus élevés de son histoire pour un second semestre.

Cependant, le second semestre n'a pas pu compenser entièrement les cinq premiers mois de l'année, de sorte que tous les résultats liés aux visiteurs, pour l'ensemble de l'année 2024, se situent à un niveau inférieur à celui de l'année précédente. En revanche, le chiffre d’affaires par visiteur a de nouveau augmenté, tant en ce qui concerne la vente de tickets (grâce aux investissements dans les formats premium et à la demande croissante pour ceux-ci) que la consommation de boissons et de snacks.

2024 illustre le fait que les chiffres de fréquentation sont largement portés par l'offre de films internationaux, qui a souffert de l'impact de la grève d'Hollywood en début d'année. À partir de l'été, la reprise postpandémique depuis 2022 s'est poursuivie.

Kinepolis a réussi à rétablir sa solidité financière aux niveaux de 2019 avec le niveau de fréquentation actuel, ce qui offre des opportunités à la fois pour le développement de ses résultats – soutenu par l'innovation et le déploiement de concepts premium - et pour la poursuite de l'expansion du Groupe.

Un dividende brut de 0,55 € par action sera proposé à l'assemblée générale.

Principales réalisations 2024

22 nouvelles salles ScreenX et 10 nouvelles salles Laser ULTRA en Europe et en Amérique du Nord

Déploiement des concepts de sièges haut de gamme en Europe et en Amérique du Nord

Expansion du Groupe avec deux cinémas : une acquisition d'exploitation à Almería (ES) et l’ouverture d'un nouveau cinéma Landmark à Windsor (CA)

Rénovation de plusieurs cinémas acquis, notamment à Amnéville, Belfort et Béziers (FR)

Progrès de la transition vers la projection laser : 65 % des salles sont équipées de projecteurs laser durables (81 % en Europe) ; 115 installations sont prévues en 2025

Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, à propos des résultats de 2024 :

« Tenant compte d'un premier semestre faible, nous parvenons à afficher des résultats solides pour 2024. Du moment que les (grands) films sont là, les visiteurs suivent naturellement, et il ne fait aucun doute que notre engagement en faveur de la 'premiumisation' et d'une expérience cinématographique de qualité porte ses fruits.

Étant donné que nous avons aujourd'hui retrouvé la solidité financière que nous avions avant la pandémie, l'expansion attendue de l'offre de films en provenance de Hollywood est particulièrement prometteuse pour notre Groupe. »

Rapport résultats annuels 2024 en annexe.

