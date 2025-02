Kinepolis boekt goede jaarresultaten dankzij uitstekende tweede jaarhelft

Gereglementeerd bericht

20 februari 2025, 7u00 CET

Na een zwakke eerste jaarhelft als gevolg van de Hollywood-staking, stond een sterker filmaanbod vanaf juni garant voor een succesvolle filmzomer en mooi najaar. Hierdoor boekte Kinepolis in het tweede semester haar hoogste omzet en hoogste financieel resultaat ooit voor een tweede jaarhelft.

Het tweede semester kon echter de eerste vijf maanden van het jaar niet volledig compenseren, waardoor alle resultaten gerelateerd aan bezoekers, voor het volledige jaar 2024, op een lager niveau lagen dan het jaar voordien. De omzet per bezoeker daarentegen steeg opnieuw, zowel wat betreft ticketverkoop (dankzij investeringen in en een toenemende vraag naar premium formats) als de consumptie van dranken en snacks.

2024 illustreert dat de bezoekersaantallen in belangrijke mate worden gestuurd door het internationaal filmaanbod, dat in het begin van het jaar te lijden had onder de impact van de Hollywood-staking. Vanaf de zomer zette het post-pandemie herstel sinds 2022 zich gestaag verder.

Kinepolis slaagde erin met het huidige bezoekersniveau haar financiële soliditeit terug op het niveau van 2019 te krijgen en ziet zo opportuniteiten voor zowel de eigen resultaatsontwikkeling – mede dankzij innovatie en de uitrol van premium concepten - als voor de verdere uitbreiding van de Groep.

Aan de Algemene Vergadering zal een bruto dividend worden voorgesteld van € 0,55 per aandeel.

Belangrijke realisaties 2024

22 nieuwe ScreenX-zalen en 10 nieuwe Laser ULTRA-zalen in Europa en Noord-Amerika

Uitrol premium seating concepten in Europa en Noord-Amerika

Uitbreiding met twee bioscopen: overname uitbating in Almería (ES) en opening nieuwe bioscoop Landmark Windsor (CA)

Renovatie van diverse overgenomen bioscopen, o.m. Amnéville, Belfort en Béziers (FR)

Voortgang transitie laserprojectie: 65% van alle zalen uitgerust met duurzame laserprojectie (81% in Europa); 115 installaties voorzien in 2025

Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, over de resultaten van 2024:

“Rekening houdend met een zwak eerste semester, slagen we erin sterke resultaten neer te zetten voor 2024. Als de (top)films er zijn, volgen de bezoekers vanzelf en het is zonder meer duidelijk dat onze inzet op ‘premiumisatie’ en een kwalitatieve filmbeleving zijn vruchten afwerpt.

Gezien wij op vandaag terug de financiële kracht hebben van voor de pandemie, is de verwachte uitbreiding van het Hollywood-filmaanbod extra veelbelovend voor onze Groep.”

Rapport jaarresultaten 2024 in bijlage.

Bijlage