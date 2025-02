Tütarettevõtja asutamine ning Tallinnas Hiiu 42 kinnistu ostmine Südamekodu hooldekodu rajamiseks

EfTEN Real Estate Fund AS-i 100%-line tütarettevõtja sõlmis võlaõigusliku lepingu omandamaks Hiiu 42 kinnistu, eesmärgiga rajada koos Südamekodud AS-iga kinnistule üldhooldekodu.

Fondi 100%-line tütarettevõtja EfTEN Hiiu OÜ sõlmis Südamekodud AS-ga Tallinnas, Nõmme linnaosas, Hiiu tn 42 asuva kinnistu omandamiseks võlaõigusliku lepingu. Fond kavandab hoone osaliselt ümber ehitada „Nõmme Südamekodu“ üldhooldekoduks, mis võiks tulevikus mahutada kuni 170 Südamekodu klienti.

Kinnistu müügihind on neli miljonit eurot, mis tasutakse asjaõiguslepingu sõlmimisel ning ostja investeerib täiendavalt hoone ümberehitusse kuni kaks koma viis miljonit eurot. Käesolevaks ajaks on alustatud hoone ümberehituse projekteerimisega. Investeeringu oodatav tootlus arvestamata panga laenuvõimendust on 8%.

Kinnistu kasutamist jätkab kehtiva üürilepingu alusel sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Peale asjaõiguslepingu sõlmimist asub pikaajalise üürilepingu alusel kinnistut üürima ka Südamekodud AS-i, kelle visiooniks on olla parim kodulähedase hooldusteenuse pakkuja Eestis. Südamekodud AS pakub oma teenuseid üle Eesti paiknevates hooldekodudes, sh fondi teistele tütarettevõtjatele kuuluvates Valkla Südamekodu, Tartu Südamekodu ja Pirita Südamekodu hoonetes. Kinnistu ostu ja investeeringuid finantseeritakse fondi aktsiakapitali suurendamisel saadud omavahendite ja pangalaenu arvel. Tehingu lõpule viimise eeltingimusteks on Eesti Konkurentsiameti nõusolek, misjärel sõlmitakse kinnistu omandi üleandmiseks asjaõigusleping.

EfTEN Hiiu OÜ on Eesti Vabariigis asutatud 100%-line fondi tütarettevõtja, mille osakapital on 2 500 eurot. Osaühingu juhatuse liikmed on Viljar Arakas ja Tõnu Uustalu. Osaühingul ei ole nõukogu. Tütarettevõtja asutamine ei ole käsitletav olulise osaluse omandamisena Tallinna Börsi reglemendi tähenduses. Fondi nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

