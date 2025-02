Communiqué de presse

Résultats 2024 : Forte croissance, résultat opérationnel et position nette financière records

Résultats au-dessus des perspectives financières

Rentabilité record et génération de trésorerie dépassant les perspectives financières 2024 :

Chiffre d’affaires du Groupe : 56,2 milliards d’euros, +7,4 % et +9,0 % à taux de change constants 1 vs 2023. Cette performance robuste est tirée par nos trois marques complémentaires et en croissance

56,2 milliards d’euros, +7,4 % et +9,0 % à taux de change constants vs 2023. Cette performance robuste est tirée par nos trois marques complémentaires et en croissance Marge opérationnelle du Groupe historique en valeur absolue à 4,3 milliards d’euros (+146 millions d’euros vs 2023 et croissance de +15 % excluant l’impact de Horse 2 ) et 7,6 % du chiffre d’affaires

en valeur absolue à 4,3 milliards d’euros (+146 millions d’euros vs 2023 et croissance de +15 % excluant l’impact de Horse ) et 7,6 % du chiffre d’affaires Résultat net – part du Groupe : 2,8 milliards d’euros (excluant un total de -2,0 milliards d’euros d’impacts de Nissan liés à la moins-value sur les cessions d’actions Nissan, à la contribution de Nissan et à une perte de valeur sur la participation dans Nissan) 3 , +21 % vs 2023 Résultat net – part du Groupe publié : 0,8 milliard d’euros

Free cash-flow 4 solide : 2,9 milliards d’euros vs une perspective financière supérieure ou égale à 2,5 milliards d’euros, grâce à une performance opérationnelle robuste

2,9 milliards d’euros vs une perspective financière supérieure ou égale à 2,5 milliards d’euros, grâce à une performance opérationnelle robuste Position nette financière de l’Automobile record, qui a pratiquement doublé en un an : 7,1 milliards d’euros au 31 décembre 2024 (en hausse de 3,4 milliards d’euros vs 31 décembre 2023)

Portefeuille de commandes solide en Europe à environ 2 mois de ventes prévisionnelles

Un dividende de 2,20 euros (+19 % par rapport à l’année dernière) sera soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires le 30 avril 2025, contre 1,85 euro par action au titre de l’année 2023

par rapport à l’année dernière) sera soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires le 30 avril 2025, contre 1,85 euro par action au titre de l’année 2023 En 2025, prenant en compte les incertitudes du marché, notamment en raison de l'impact de la réglementation sur les émissions de CO₂ en Europe (CAFE), Renault Group vise : Une marge opérationnelle du Groupe ≥ 7 % (incluant environ 1 point d’impact négatif estimé du CAFE) Un free cash-flow ≥ 2 milliards d’euros incluant 150 millions d’euros de dividendes de Mobilize Financial Services (MFS) (contre 600 millions d’euros en 2024) en raison d’un niveau minimum de fonds propres de MFS nécessaire au respect des ratios de solvabilité de la Banque Centrale Européenne et des agences de notation. Dès l’année prochaine, les dividendes distribués par MFS retrouveront des niveaux en ligne avec leur moyenne historique (sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et du Conseil d'administration de MFS)



« Renault Group continue d’améliorer sa performance opérationnelle, d’exécuter sa stratégie et atteint pleinement ses objectifs. 2024 a été une année importante avec les premiers bénéfices de notre offensive produits sans précédent. Cette performance est le fruit de la transformation en profondeur du Groupe portée par un travail collectif remarquable. Nous avons fait de Renault Group une entreprise beaucoup plus flexible, efficace et performante.

Et nous ne nous arrêterons pas là ! Grâce à des fondamentaux solides construits au cours des 4 dernières années et à un état d’esprit agile et innovant, nous travaillons, dès à présent, au prochain chapitre. Il sera celui d’une croissance rentable et d’investissements tournés vers l’innovation. Je tiens à remercier nos collaborateurs pour cette réussite : leur passion, leur engagement et leur esprit d’équipe sont les facteurs clés de notre succès. » a déclaré Luca de Meo, CEO de Renault Group.

Boulogne-Billancourt, 20 février 2025

Performance commerciale

Des marques automobiles complémentaires et en croissance : Renouvellement en profondeur de notre gamme de véhicules avec 10 lancements et 2 restylages en 2024 et 7 lancements et 2 restylages en 2025. En Europe, Renault Group est sur le podium des constructeurs : La marque Renault est 3 ème sur le marché VP + VUL 5 , 1 ère sur le marché VUL 6 en Europe et 1 ère en France sur le marché VP, sur le marché des véhicules électriques et sur le marché VUL 2 . Dacia est dans le top 10 des marques les plus vendues en Europe et sur le podium des ventes à clients particuliers. Sandero est la voiture la plus vendue tous canaux de distribution confondus. Les ventes d’Alpine augmentent de 5,9 % en 2024 avec 4 585 véhicules, avant même le démarrage de son offensive produits.

Offensive d’électrification 7 : Renault Group a poursuivi son offensive d’électrification, avec 33 % de ventes électrifiées 3 en Europe (+4,1 points vs 2023), dont 24 % de ventes de véhicules hybrides et près de 9 % de ventes de véhicules électriques au cours de cette année de transition dans la gamme de véhicules électriques du Groupe. L’offensive des véhicules électriques commence à se refléter dans le mix des ventes du 4 ème trimestre avec un mix EV qui atteint 12 %, presque 5 points de plus que sur le reste de l’année. Les véhicules électrifiés de la marque Renault représentent 49 % de ses ventes en Europe : la marque Renault est 2 ème sur le marché de l’hybride (HEV) en Europe avec des ventes en croissance de 30 %, représentant 36 % du total de ses ventes. Le mix des véhicules électriques de la marque Renault s’élève à 13 % sur l’année et atteint plus de 16 % au 4 ème trimestre. En 2024, Renault Group confirme avoir atteint ses objectifs CAFE (véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers) en Europe.

Stratégie commerciale centrée sur la valeur : Les ventes à clients particuliers du Groupe en Europe 8 représentent 63 % des ventes totales (+21 points au-dessus de la moyenne du marché). Quatre véhicules 9 du Groupe figurent dans le top 10 des ventes à clients particuliers en Europe. Les segments C et supérieurs de la marque Renault représentent 41,3 % de ses ventes en Europe (+15 points en 4 ans). Des valeurs résiduelles 10 qui progressent sur l’année avec respectivement +9,1 points et +9,5 points pour Renault et Dacia en 4 ans et surperforment le marché.







Résultats financiers

Les comptes consolidés de Renault Group et les comptes sociaux de Renault SA au 31 décembre 2024 ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 19 février 2025 réuni sous la présidence de Jean-Dominique Senard.

Le chiffre d’affaires du Groupe atteint 56 232 millions d’euros, en progression de 7,4 % par rapport à 2023. A taux de change constants11, il augmente de 9,0 %.

Le chiffre d’affaires de l’Automobile atteint 50 519 millions d’euros, en progression de 4,9 % par rapport à 2023. Il comprend 1,4 point d’effet de change négatif essentiellement lié à la dévaluation du Peso argentin, de la Livre turque et dans une moindre mesure du Réal brésilien. A taux de change constants4, il progresse de 6,3 %, en raison notamment des éléments suivants :

Volume : +1,3 point, lié à l’augmentation de nos immatriculations due à l’impact croissant de nos lancements, et au restockage plus important chez les concessionnaires par rapport à fin 2023 pour sécuriser l’offensive produits en cours. Au 31 décembre 2024, les stocks totaux de véhicules neufs représentent 540 000 véhicules, dont 437 000 chez les concessionnaires indépendants et 103 000 au niveau du Groupe.

Mix produit : +2,7 points, en amélioration constante tout au long de l’année due aux récents lancements du Groupe (Scenic, Rafale, Duster, Symbioz, Renault 5, Koleos, Espace…). Ces lancements ont plus que compensé l’impact négatif de la fin de vie de Zoe, le succès continu de Sandero et la transition du nouveau Master.

Prix : +0,6 point, qui reflète, comme attendu, l’entrée dans une phase de stabilisation des prix. Renault Group vise à compenser les impacts négatifs des devises par des actions sur les prix tout en redonnant une partie de la baisse des coûts aux clients, principalement à travers du contenu. Cela renforce la compétitivité des véhicules du Groupe tout en protégeant les marges.

Mix géographique : +0,4 point.

Ventes à partenaires : -0,9 point, due à la baisse des ventes de véhicules neufs à des partenaires, dans cette année de transition et avant le lancement de nouveaux produits, partiellement compensée par la facturation de R&D à nos partenaires en lien avec la montée en puissance des projets communs.

Autres : +2,2 points, principalement en raison de la forte performance de l’activité après-vente.

Le Groupe enregistre une marge opérationnelle record en valeur absolue à 4 263 millions d’euros, en hausse de 146 millions d’euros par rapport à 2023. Elle représente 7,6 % du chiffre d’affaires.

Ajustée de l’impact des opérations de Horse12, la marge opérationnelle du Groupe a augmenté de 15% en valeur absolue et de 0,5 point sur l’année passant de 6,9 % en 2023 à 7,4 % en 2024.

La marge opérationnelle de l’Automobile représente 5,9 % du chiffre d’affaires de l’Automobile et s’élève à 2 996 millions d’euros contre 3 051 millions d’euros en 2023. Cette évolution s’explique principalement par les éléments suivants :

Un impact de change positif de 143 millions d’euros, principalement lié à l’impact de la dévaluation de la Livre turque sur les coûts de production.

Un effet volume stable de 4 millions d’euros, l’impact positif lié à l’augmentation des ventes du Groupe étant compensé par une moindre contribution des ventes à partenaires.

Les effets prix/mix/enrichissement et coûts ont un impact positif de 325 millions d’euros. L’effet prix/mix/enrichissement est négatif à hauteur de 467 millions d’euros et les coûts ont baissé de 792 millions d’euros grâce à la forte performance achats et dans une moindre mesure, grâce à l’effet positif de la baisse des prix des matières premières. Le Groupe continue de réduire ses coûts et de transférer une partie de ces bénéfices à ses clients, ce qui permet au Groupe de renforcer sa compétitivité en offrant des véhicules attractifs en termes de prix et de contenu tout en compensant les exigences réglementaires, en particulier sur les nouveaux modèles et les restylages. La stratégie de Renault Group est d’agir sur la combinaison de ces deux effets afin d’améliorer les marges.

Un impact négatif de la R&D de 115 millions d’euros : la hausse des dépenses de R&D brutes et un taux de capitalisation plus faible en 2024 par rapport à 2023 (-7,4 points) sont en partie compensés par la refacturation de R&D à des partenaires et à une moindre charge d’amortissements des dépenses de R&D capitalisées.

Une augmentation des frais généraux de 177 millions d’euros, s’expliquant essentiellement par les dépenses liées à l’offensive marketing des marques et aux activités de sport automobile.

Un effet “Autres” positif de 157 millions d’euros grâce à la forte performance de l’activité après-vente.

Avant déconsolidation, le traitement comptable IFRS 5 des actifs destinés à être vendus s’est appliqué à Horse conduisant ainsi à un arrêt des amortissements de ses actifs. Depuis la déconsolidation au 31 mai 2024, les factures, que Renault Group paie à Horse, incluent le coût des amortissements et la marge commerciale de Horse. Ces deux effets cumulés représentent un impact négatif dans l’analyse d’effets de -55 millions d’euros au mois de juin et de -330 millions d’euros au second semestre, soit -385 millions d’euros pour la totalité de l’année.

La contribution de Mobilize Financial Services (Financement des Ventes) à la marge opérationnelle du Groupe atteint 1 295 millions d’euros contre 1 101 millions d’euros en 2023. Cette hausse s’explique principalement par la poursuite de la forte progression de l’activité de financement clients. En 2023, la marge opérationnelle de MFS incluait un impact négatif non récurrent de 84 millions d’euros de valorisation des swaps.

La contribution des Services de Mobilité à la marge opérationnelle du Groupe s’améliore de 7 millions d’euros par rapport à 2023 et s’élève à -28 millions d’euros en 2024.

Les autres produits et charges d’exploitation sont négatifs à hauteur de -1 687 millions d’euros (contre -1 632 millions d’euros en 2023). Ce montant inclut 1,5 milliard d’euros de moins-value des cessions d’actions de Nissan réalisées en mars et septembre 2024, une plus-value de 0,5 milliard d’euros liée à la déconsolidation de Horse, une perte de valeur de 0,3 milliard d’euros sur des développements véhicules et actifs de production spécifiques ainsi que des charges de restructurations à hauteur de 0,3 milliard d’euros.

Après prise en compte des autres produits et charges d’exploitation, le résultat d’exploitation du Groupe s’établit à 2 576 millions d’euros contre 2 485 millions d’euros en 2023 (+91 millions d’euros par rapport à 2023).

Le résultat financier ressort à -517 millions d’euros contre -527 millions d’euros en 2023. Cette variation s’explique principalement par une baisse du coût de la dette nette compensée partiellement par l’impact négatif de l’hyperinflation en Argentine.

La contribution des entreprises associées ressort à -521 millions d’euros, contre 880 millions d’euros en 2023. Elle inclut +211 millions d’euros de contribution de Nissan ainsi que -694 millions d'euros de perte de valeur sur la participation dans Nissan à la suite du test de perte de valeur réalisé au 31 décembre 2024 résultant des hypothèses les plus récentes de Nissan.

La contribution des entreprises associées inclut également +64 millions d’euros de contribution de Horse depuis sa déconsolidation.

Les impôts courants et différés représentent une charge de 647 millions d’euros contre une charge de 523 millions d’euros en 2023. Cette hausse est liée à l’amélioration de la performance. Le taux effectif d'impôt s’élève à 18 %, stable par rapport à 2023.

Ainsi, le résultat net s’établit à 891 millions d’euros et le résultat net, part du Groupe, à 752 millions d’euros (soit 2,76 euros par action). Hors moins-value de cessions d’actions de Nissan (-1,5 milliard d’euros), contribution de Nissan (+0,2 milliard d’euros) et perte de valeur sur la participation dans Nissan (-0,7 milliard d’euros), le résultat net s’élève à 2,8 milliards d’euros contre 2,3 milliards d’euros en 2023.

La capacité d’autofinancement de l’activité Automobile s’élève à 5 239 millions d’euros en 2024. Elle inclut 600 millions d’euros de dividendes de Mobilize Financial Services. Les investissements corporels et incorporels avant cession d'actifs s'élèvent à 2 915 millions d’euros (2 821 millions d’euros nets des cessions) et les coûts de restructuration à 379 millions d’euros.

La variation du besoin en fonds de roulement est positive à hauteur de 844 millions d’euros en raison du fort niveau d'activité au 4ème trimestre 2024.

Hors impact des cessions, le montant de CAPEX et R&D nets du Groupe s’élève à 4 066 millions d’euros en 2024, soit 7,2 % du chiffre d’affaires contre 7,3 % en 2023. Il est de 7,1 % en incluant les cessions d’actifs.

Le free cash-flow13 s’élève à 2 883 millions d’euros incluant 600 millions d’euros de dividende de Mobilize Financial Services.

Au 31 décembre 2024, la position financière nette de l’Automobile atteint un niveau record à 7 096 millions d’euros, contre 3 724 millions d’euros au 31 décembre 2023, soit une amélioration de 3 372 millions d’euros. Cette augmentation s’explique par le free cash-flow solide, un impact positif des opérations liées à Horse (1 058 millions d’euros dont 324 millions d’euros liés à la cession de 10 % du capital de Horse à Aramco), le flux de trésorerie reçu des cessions d’actions Nissan (852 millions d’euros) et les dividendes reçus de Nissan (142 millions d’euros). Cette augmentation est partiellement compensée par les dividendes payés aux actionnaires pour 631 millions d’euros (dont 540 millions d’euros payés aux actionnaires de Renault SA), les investissements financiers à hauteur de 478 millions d’euros, dont 260 millions d’euros dans Flexis SAS et -454 millions d’euros d’autres effets principalement liés aux actions auto-détenues et à l’impact IFRS16.

La réserve de liquidité de l’Automobile à fin décembre 2024 est à un niveau élevé de 18,5 milliards d’euros contre 17,8 milliards d’euros au 31 décembre 2023.

Dividende

Le dividende proposé au titre de l’exercice 2024 s’élève à 2,20 euros par action, en hausse de +19 % par rapport à l’année dernière (+0,35 euro par action). Le taux de distribution est à 21,5 % du résultat net – part du Groupe14. Ce dividende, intégralement versé en numéraire, sera soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires le 30 avril 2025. La date de détachement du dividende est prévue le 8 mai 2025 et sa mise en paiement le 12 mai 2025.

Perspectives financières 2025

Dans un marché encore marqué par l'incertitude sur la demande et les contraintes réglementaires, Renault Group bénéficiera en 2025 de l'impact en année pleine des lancements de 2024 et de l'offensive produits de 2025, combinés à l'accélération de la réduction des coûts. Ils seront les moteurs de la performance opérationnelle et d'une solide génération de trésorerie.

En 2025, prenant en compte les incertitudes du marché, notamment en raison de l'impact de la réglementation sur les émissions de CO₂ en Europe (CAFE), Renault Group vise :

Une marge opérationnelle du Groupe ≥ 7 % (incluant environ 1 point d’impact négatif estimé du CAFE)

(incluant environ 1 point d’impact négatif estimé du CAFE) Un free cash-flow ≥ 2 milliards d’euros incluant 150 millions d’euros de dividendes de Mobilize Financial Services (MFS) (contre 600 millions d’euros en 2024).

La politique de dividende de MFS dépend d’un niveau minimum de fonds propres nécessaire au respect des ratios de solvabilité de la Banque Centrale Européenne et des agences de notation. Ainsi le taux de distribution de MFS dépend du niveau des encours financés et des fonds propres. La forte augmentation des encours financés en 2024, due à la croissance de l’activité et à la nette progression du prix moyen des véhicules, a conduit MFS à proposer un dividende de 150 millions d’euros. Dès l’année prochaine, les dividendes distribués par MFS retrouveront des niveaux en ligne avec leur moyenne historique (sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et du Conseil d'administration de MFS).



Résultats consolidés de Renault Group

En millions d’euros 2023 2024 Variation Chiffre d’affaires Groupe 52 376 56 232 +7,4 % Marge opérationnelle 4 117 4 263 +146 En % du chiffre d’affaires 7,9 % 7,6 % -0,3 pts Autres produits et charges d’exploitation -1 632 -1 687 -55 Dont moins-value de cession des actions Nissan -880 -1 527 -647 Résultat d’exploitation 2 485 2 576 +91 Résultat financier -527 -517 +10 Part dans le résultat des sociétés mises en équivalence 880 -521 -1,401 Dont Nissan 797 -483 -1,280 Impôts courants et différés -523 -647 -124 Résultat net 2 315 891 -1 424 Résultat net, part du Groupe 2 198 752 -1 446 Résultat net, part du Groupe, ajusté des impacts Nissan 1 2 281 2 762 +481 Free cash-flow 3 024 2 883 -141 Position nette financière de l’Automobile +3 724

au 31/12/2023 +7 096

au 31/12/2024 +3 372

12023: +797 millions d’euros de contribution de Nissan aux résultats de Renault Group et -880 millions d’euros de moins-value de cession d’actions Nissan.

2024: +211 millions d’euros de contribution de Nissan aux résultats de Renault Group et -1 527 millions d’euros de moins-value de cession d’actions Nissan et -694 millions d’euros de perte de valeur sur la participation dans Nissan.



Impacts comptables de Horse sur la marge opérationnelle

En million d’euros 20221 2023 2024 Marge opérationnelle 2 570 4 117 4 263 En % du chiffre d’affaires 5,5 % 7,9 % 7,6 % Impacts Horse 87 482 97 Marge opérationnelle hors impacts Horse 2 483 3 635 4 166 En % du chiffre d’affaires 5,4 % 6,9 % 7,4 %

1Les états financiers 2022 tiennent compte des ajustements au titre de la 1ère application de la norme IFRS 17 « Contrat d’assurance » en 2023.

Calcul du taux de distribution



2023 2024 Résultat net, part du Groupe (M€) 2 198 752 Moins-value de cession des actions Nissan (M€) 880 1 527 Perte de valeur sur la participation dans Nissan (M€) - 694 Résultat net ajusté, part du Groupe (M€) 3 078 2 973 Dividende par action (€) 1,85 2,20 (1) Variation vs l’année précédente - +18,9 % Dividende payé ou à payer par Renault SA (M€) 540 (2) 638 (3) Taux de distribution 17,5 % 21,5 %

1 Dividende pour l’année 2024, soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.

2 Payé en 2024 pour l’année 2023.

3 Estimation basée sur le nombre d’actions au 31 décembre 2024, à payer en 2025 (soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires).

Informations complémentaires

Les comptes consolidés de Renault Group et les comptes sociaux de Renault SA au 31 décembre 2024 ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 19 février 2025.

Les Commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d’audit sur ces comptes et les rapports d’audit relatifs à la certification des comptes consolidés et sociaux sont en cours d’émission.

Le rapport financier annuel, avec l’analyse complète des résultats financiers de 2024 incluant les comptes consolidés condensés, est disponible sur www.renaultgroup.com dans la rubrique

« Finance ».

Conférence des résultats financiers 2024

Lien pour suivre la conférence, le 20 février à 8H00 CET, puis en replay : events.renaultgroup.com

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité de ses

4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans 114 pays, Renault Group a vendu 2,265 millions de véhicules en 2024. Il réunit plus de 98 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur centrée sur le développement de technologies et de services inédits, et d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

Davantage d’information : https://www.renaultgroup.com/fr/

