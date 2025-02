Gereglementeerde informatie - voorwetenschap

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 20 februari 2025 – 7u CET

Fagron levert uitzonderlijke prestatie met 14% omzetgroei en 17% groei in REBITDA in 2024

Fagron, de toonaangevende wereldspeler in farmaceutische bereidingen, publiceert vandaag haar jaarresultaten voor de periode eindigend op 31 december 2024.

Kernpunten

Uitzonderlijke omzetgroei met een gerapporteerde stijging van 14,3% (15,9% tegen Constant Exchange Rates (CER)) en een organische groei van 13,0% tegen CER, gedreven door alle regio's en segmenten.

REBITDA steeg met 16,8% op jaarbasis, profiterend van operating leverage, met een margeverbetering van 50 basispunten tot 20,0%, voornamelijk ondersteund door verbeterde operationele efficiëntie.

Operationele kasstroom van €109,9 miljoen, een stijging van 3,3% na correctie voor factoring; de leverage ratio bleef stabiel op 1,4x.

Verhoogde M&A-activiteit met drie overnames aangekondigd in boekjaar 2024 en nog eens drie na het einde van het jaar; integratie van voltooide overnames verloopt volgens plan.

Goede vooruitgang op strategische ESG-indicatoren.

Dividendvoorstel van €0,35 per aandeel (+17% op jaarbasis).

Vooruitzichten voor boekjaar 2025: een organische omzetgroei van mid- to high single-digit en een lichte verbetering van de winstgevendheid op jaarbasis.1





Rafael Padilla, CEO van Fagron:

Ik ben verheugd om opnieuw een sterk jaar voor Fagron te kunnen rapporteren, wat de kracht van onze wereldwijde concurrentiepositie en de voordelen van ons gediversifieerde bedrijfsmodel onderstreept. Dit stelde ons in staat om een uitzonderlijke dubbelcijferige organische groei bij constante wisselkoersen te realiseren en onze marges uit te breiden, in lijn met onze verwachtingen.

In EMEA hebben we stabiele groei gerealiseerd in belangrijke markten, ondersteund door onze brede aanwezigheid en verbeterde concurrentiedynamiek, die hielpen om de impact van lokale terugbetalingshervormingen in Polen te compenseren. Latijns-Amerika sloot het jaar sterk af, met een krachtig herstel in zowel omzet als winstgevendheid, gedreven door gerichte commerciële en operationele initiatieven. Noord-Amerika bleef onze sterkste groeimotor, aangedreven door een aanhoudende vraag naar outsourcing, waarbij beide segmenten uitstekende resultaten boekten. Recente regelgevende ontwikkelingen in de VS bieden een aantrekkelijke kans om ons te onderscheiden en sluiten naadloos aan bij onze focus op het handhaven van de hoogste kwaliteitsnormen.

Op het gebied van overnames hebben we onze gedisciplineerde strategie voortgezet, we kondigden drie overnames aan in 2024 en nog eens drie sinds het begin van 2025. Deze transacties versterken onze leidende posities in al onze regio’s en tonen aan dat we in staat zijn deals te realiseren die waarde creëren, terwijl we onze financiële discipline behouden.

Vooruitkijkend naar 2025 verwachten we een organische omzetgroei bij constante wisselkoersen van mid- to high single-digit en een lichte verbetering van de winstgevendheid op jaarbasis, voornamelijk naar de tweede helft van het jaar toe.

