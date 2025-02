Viridien et Matnex s'associent pour accélérer la découverte de nouveaux matériaux avec l'IA

Paris, France – le 20 février 2025

Viridien, un leader mondial en technologies de pointe et dans le digital, et Materials Nexus Ltd. (Matnex), leader dans la conception de nouveaux matériaux, s'associent pour augmenter rapidement la puissance de calcul de Matnex pour la découverte et la production de matériaux novateurs en s’appuyant notamment sur l’Intelligence Artificielle (IA).

Le partenariat entre Viridien et Matnex reflète l'objectif commun d'accélérer l'innovation dans le but de réduire l'impact environnemental des technologies essentielles à la transition vers le zéro émission nette dans des domaines tels que la production et le stockage d'énergie, le transport et l'informatique durable.

Les ressources de calcul « Outcome-as-a-Service » fournies par Viridien, représentent un changement de paradigme pour la découverte des matériaux. En s'appuyant sur son savoir-faire dans l’optimisation des outils du HPC et de l’IA, Viridien industrialisera le processus d’innovation de Matnex. Ce partenariat permettra à Matnex d'atteindre une productivité dans la découverte de nouveaux matériaux de niveau mondial, leur permettant de s’ouvrir de nouveaux marchés et à changer d’échelle.

Jonathan Bean, PDG de Matnex, a déclaré : « L’association avec Viridien marque un grand pas en avant dans le domaine de la science des matériaux. En exploitant l'IA à cette échelle, nous pouvons relever des défis complexes qui étaient jusqu'à présent hors de portée. Ce partenariat nous offre une puissance de calcul non seulement inégalée, mais aussi transformatrice pour la découverte des matériaux. »

Chris Page, EVP, New Business Development, Viridien, a déclaré : « Cet accord est un autre exemple passionnant de la façon dont les équipes HPC & Cloud Solutions de Viridien collaborent avec des entreprises scientifiques à forte charge de travail HPC pour obtenir des résultats plus rapides et plus précis avec des coûts de R&D et d’exploitation plus faibles et plus prévisibles, ce qui leur permet d’accélérer les découvertes scientifiques et de commercialiser des produits innovants plus rapidement et de manière plus économique. Nous sommes particulièrement ravis de soutenir la recherche de Matnex sur les matériaux de nouvelle génération destinés à l'industrie du HPC. Cela s'inscrit parfaitement dans l'engagement de notre entreprise à aider à catalyser les innovations technologiques pour un avenir plus durable de la société. »

A propos de Viridien :

Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 500 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN : FR001400PVN6).

