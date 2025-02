Rekordresultat for 2024 i Danske Andelskassers Bank

Selskabsmeddelelse nr. 2/2025 | 20. februar 2025

Med et resultat før skat på 354,6 mio. kr. fik Danske Andelskassers Bank A/S sit bedste resultat siden børsnoteringen i 2011. Det er en fremgang på 16,7 % i forhold til 2023, hvor resultatet før skat var på 303,8 mio. kr. Resultatet betegnes som meget tilfredsstillende.

Resultatet før skat blev bedre end forventet, hvilket gav anledning til opjusteringer i oktober 2024 og januar 2025.

Basisindtjeningen viste et fald på 14,4 % til 230,7 mio. kr. mod 269,5 mio. kr. i 2023. Basisindtjeningen er påvirket af de strategiske investeringer.

Forrentningen af egenkapitalen før skat var 12,7 % mod 12,5 % i 2023.

I henhold til bankens udbyttepolitik foreslås udlodning af udbytte på 81,1 mio. kr. for 2024.

Udviklingen i resultatet før skat og basisindtjeningen skal ses på baggrund af en stigning i nettorente- og gebyrindtægterne, som steg med 4,0 % til 789,7 mio. kr. mod 759,6 mio. kr. i 2023. Udgifterne til løn og administration steg til 537,6 mio. kr. i 2024 mod 478,2 mio. kr. i 2023, hvilket er en stigning på 12,4 %.

Endvidere var resultatet før skat i høj grad påvirket af positive kursreguleringer og tilbageførsel af nedskrivninger. Kursreguleringerne var et plus på 102,8 mio. kr. mod 104,6 mio. kr.i 2023 , og nedskrivningerne var en tilbageførsel på 21,2 mio. kr. mod mernedskrivninger i 2023 på 70,2 mio. kr.

Resultaterne var herudover påvirket af engangsudgifter på 29,3 mio. kr. i forbindelse med bankens nye strategi frem mod 2030.

Bankens forventninger til basisindtjeningen og resultatet før skat for 2025 blev oplyst den 20. januar 2025 i selskabsmeddelelse nr. 1. Banken oplyste en basisindtjening i intervallet 100-160 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 100-180 mio. kr. Forventningerne for 2025 er forbundet med betydelige usikkerheder i relationen til eksekveringen af bankens nye strategi, kursreguleringer og nedskrivninger.

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til årsrapporten:

”Vi er stolte over, at vi med årsregnskabet kan præsentere det bedste resultat før skat siden børsnoteringen i 2011.

Med afsæt i et solidt, økonomisk grundlag lancerede vi i november en ny strategi frem mod 2030. Med strategien retter vi et skarpt fokus på formuende privatpersoner, familier og virksomhedsejere i SMV-segmentet. Når vi til juni flytter bankens hovedsæde, bliver vi den eneste bank med både hovedsæde, formuecenter og fysiske rådgivningscentre i Aarhus. Det understreger, at vi vil være aarhusianernes bank.

Strategiskiftet betyder, at vi ser ind i nogle år, hvor resultatet vil blive påvirket af investeringerne i forbindelse med vores øgede tilstedeværelse i både Aarhus og København. Målsætningen er at øge forretningsomfanget med 50 % frem mod 2030, og der er sat en langsigtet målsætning om en egenkapitalforrentning før skat på 10-12 %.

Hovedpunkter fra regnskabet for 2024:

Resultat før skat på 354,6 mio. kr. mod 303,8 mio. kr. i 2023.

Basisindtjeningen faldt med 14,4 % til 230,7 mio. kr. mod 269,5 mio. kr. i 2023.

Nettorente- og gebyrindtægterne steg med 4,0 % til 789,7 mio. kr. mod 759,6 mio. kr. i 2023.

Udgifterne til personale og administration steg med 12,4 % til 537,6 mio. kr. mod 478,2 mio. kr. i 2023.

Positive kursreguleringer på 102,8 mio. kr. mod positive kursreguleringer i 2023 på 104,6 mio. kr.

Tilbageførsel af nedskrivninger med 21,1 mio. kr. mod mernedskrivninger i 2023 på 70,2 mio. kr.

Engangsudgifter i 2024 på 29,3 mio. kr. i forbindelse med ny strategi.

Egenkapitalforrentning før skat på 12,7 % mod 12,5 % i 2023.

Kapitalprocent på 29,9 % og en overdækning i forhold til kapitalkrav på 14,1 procentpoint.

Overdækning i forhold til NEP-kravet på 9,4 procentpoint.

Foreslået udbytte på 81,1 mio. kr. svarende til 0,36 kr. pr. aktie.

Venlig hilsen

Danske Andelskassers Bank A/S

Jan Pedersen

Adm. direktør

