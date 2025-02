20th February 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 19th February 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 12,884 Lowest price per share (pence): 649.00 Highest price per share (pence): 677.00 Weighted average price per day (pence): 664.6906

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,134,131 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,134,131 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 664.6906 12,884 649.00 677.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 19 February 2025 08:05:43 119 657.00 XLON 00323707707TRLO1 19 February 2025 08:08:54 119 657.00 XLON 00323708876TRLO1 19 February 2025 08:12:34 119 657.00 XLON 00323710314TRLO1 19 February 2025 08:16:56 100 654.00 XLON 00323711699TRLO1 19 February 2025 08:16:56 19 654.00 XLON 00323711700TRLO1 19 February 2025 08:20:56 119 654.00 XLON 00323713216TRLO1 19 February 2025 08:30:07 119 652.00 XLON 00323716983TRLO1 19 February 2025 08:30:07 119 652.00 XLON 00323716984TRLO1 19 February 2025 08:42:23 72 652.00 XLON 00323725692TRLO1 19 February 2025 08:45:32 115 653.00 XLON 00323727424TRLO1 19 February 2025 08:45:32 246 651.00 XLON 00323727425TRLO1 19 February 2025 08:45:44 128 650.00 XLON 00323727473TRLO1 19 February 2025 08:57:56 123 649.00 XLON 00323733812TRLO1 19 February 2025 09:03:01 100 652.00 XLON 00323737354TRLO1 19 February 2025 09:03:01 120 651.00 XLON 00323737355TRLO1 19 February 2025 09:04:34 120 650.00 XLON 00323737976TRLO1 19 February 2025 09:13:48 130 650.00 XLON 00323741445TRLO1 19 February 2025 09:13:48 129 650.00 XLON 00323741446TRLO1 19 February 2025 09:13:59 128 650.00 XLON 00323741560TRLO1 19 February 2025 09:28:39 120 660.00 XLON 00323749947TRLO1 19 February 2025 09:28:39 6 660.00 XLON 00323749948TRLO1 19 February 2025 09:28:52 122 659.00 XLON 00323750029TRLO1 19 February 2025 09:28:52 6 659.00 XLON 00323750030TRLO1 19 February 2025 09:37:43 128 663.00 XLON 00323754798TRLO1 19 February 2025 09:44:14 85 665.00 XLON 00323759786TRLO1 19 February 2025 09:44:14 35 665.00 XLON 00323759787TRLO1 19 February 2025 09:48:16 122 664.00 XLON 00323762839TRLO1 19 February 2025 09:50:13 127 663.00 XLON 00323763876TRLO1 19 February 2025 10:00:58 131 662.00 XLON 00323765998TRLO1 19 February 2025 10:07:37 122 661.00 XLON 00323766419TRLO1 19 February 2025 10:24:51 122 662.00 XLON 00323767182TRLO1 19 February 2025 10:33:51 122 662.00 XLON 00323767596TRLO1 19 February 2025 10:42:36 54 662.00 XLON 00323768104TRLO1 19 February 2025 10:42:36 64 662.00 XLON 00323768105TRLO1 19 February 2025 10:51:54 24 662.00 XLON 00323768528TRLO1 19 February 2025 10:51:54 98 662.00 XLON 00323768529TRLO1 19 February 2025 10:54:29 122 661.00 XLON 00323768656TRLO1 19 February 2025 10:54:29 121 661.00 XLON 00323768657TRLO1 19 February 2025 10:54:35 128 660.00 XLON 00323768680TRLO1 19 February 2025 11:20:23 11 659.00 XLON 00323770194TRLO1 19 February 2025 11:20:23 235 659.00 XLON 00323770195TRLO1 19 February 2025 11:20:35 130 658.00 XLON 00323770204TRLO1 19 February 2025 11:52:32 201 663.00 XLON 00323771394TRLO1 19 February 2025 12:02:05 153 663.00 XLON 00323771623TRLO1 19 February 2025 12:02:05 153 663.00 XLON 00323771624TRLO1 19 February 2025 12:02:14 197 663.00 XLON 00323771633TRLO1 19 February 2025 12:02:14 57 663.00 XLON 00323771634TRLO1 19 February 2025 12:27:07 6 669.00 XLON 00323772851TRLO1 19 February 2025 12:27:07 64 669.00 XLON 00323772852TRLO1 19 February 2025 12:27:07 124 669.00 XLON 00323772853TRLO1 19 February 2025 12:27:07 75 669.00 XLON 00323772854TRLO1 19 February 2025 12:38:00 386 669.00 XLON 00323773844TRLO1 19 February 2025 12:38:00 237 668.00 XLON 00323773845TRLO1 19 February 2025 12:38:00 3 668.00 XLON 00323773846TRLO1 19 February 2025 13:37:01 127 668.00 XLON 00323776845TRLO1 19 February 2025 13:37:01 126 668.00 XLON 00323776846TRLO1 19 February 2025 13:42:51 35 669.00 XLON 00323777029TRLO1 19 February 2025 13:42:51 98 669.00 XLON 00323777030TRLO1 19 February 2025 13:44:27 244 668.00 XLON 00323777094TRLO1 19 February 2025 13:44:27 200 667.00 XLON 00323777095TRLO1 19 February 2025 13:44:27 46 667.00 XLON 00323777096TRLO1 19 February 2025 13:44:29 122 666.00 XLON 00323777098TRLO1 19 February 2025 13:44:29 1 666.00 XLON 00323777099TRLO1 19 February 2025 13:49:29 120 665.00 XLON 00323777259TRLO1 19 February 2025 13:56:39 130 664.00 XLON 00323777565TRLO1 19 February 2025 14:02:16 129 663.00 XLON 00323777798TRLO1 19 February 2025 14:17:07 245 663.00 XLON 00323778640TRLO1 19 February 2025 14:19:18 63 663.00 XLON 00323778774TRLO1 19 February 2025 14:19:18 62 663.00 XLON 00323778775TRLO1 19 February 2025 14:39:17 125 663.00 XLON 00323779554TRLO1 19 February 2025 14:39:17 125 663.00 XLON 00323779555TRLO1 19 February 2025 14:40:10 94 662.00 XLON 00323779601TRLO1 19 February 2025 14:51:45 61 667.00 XLON 00323780352TRLO1 19 February 2025 14:51:45 71 667.00 XLON 00323780353TRLO1 19 February 2025 14:51:45 130 667.00 XLON 00323780354TRLO1 19 February 2025 14:51:45 10 667.00 XLON 00323780355TRLO1 19 February 2025 14:51:45 76 667.00 XLON 00323780356TRLO1 19 February 2025 14:51:45 67 667.00 XLON 00323780357TRLO1 19 February 2025 14:51:45 6 667.00 XLON 00323780358TRLO1 19 February 2025 15:11:57 543 669.00 XLON 00323781908TRLO1 19 February 2025 15:12:05 364 667.00 XLON 00323781932TRLO1 19 February 2025 15:12:05 121 667.00 XLON 00323781933TRLO1 19 February 2025 15:27:47 49 670.00 XLON 00323783448TRLO1 19 February 2025 15:27:47 78 670.00 XLON 00323783449TRLO1 19 February 2025 15:32:44 254 670.00 XLON 00323784044TRLO1 19 February 2025 15:32:47 254 670.00 XLON 00323784046TRLO1 19 February 2025 15:35:43 164 671.00 XLON 00323784449TRLO1 19 February 2025 15:36:18 142 672.00 XLON 00323784478TRLO1 19 February 2025 15:39:30 245 671.00 XLON 00323784730TRLO1 19 February 2025 15:39:30 123 671.00 XLON 00323784731TRLO1 19 February 2025 16:01:42 253 674.00 XLON 00323787008TRLO1 19 February 2025 16:01:42 126 674.00 XLON 00323787009TRLO1 19 February 2025 16:01:42 126 674.00 XLON 00323787010TRLO1 19 February 2025 16:01:42 131 674.00 XLON 00323787011TRLO1 19 February 2025 16:01:46 129 674.00 XLON 00323787014TRLO1 19 February 2025 16:01:46 129 674.00 XLON 00323787015TRLO1 19 February 2025 16:05:22 206 676.00 XLON 00323787387TRLO1 19 February 2025 16:06:59 250 676.00 XLON 00323787529TRLO1 19 February 2025 16:06:59 125 676.00 XLON 00323787530TRLO1 19 February 2025 16:16:28 81 676.00 XLON 00323788297TRLO1 19 February 2025 16:16:28 39 676.00 XLON 00323788298TRLO1 19 February 2025 16:16:28 120 676.00 XLON 00323788299TRLO1 19 February 2025 16:16:34 76 677.00 XLON 00323788306TRLO1 19 February 2025 16:16:34 44 677.00 XLON 00323788307TRLO1 19 February 2025 16:17:28 60 677.00 XLON 00323788436TRLO1 19 February 2025 16:17:28 4 677.00 XLON 00323788437TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970