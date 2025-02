Claude Bernard obtient le marquage CE classe IIb pour ses API, Dispositifs Médicaux d’aide à la sécurisation des prescriptions et des dispensations

Boulogne-Billancourt, France, le 20 février 2025 – Claude Bernard, référence en information pharmaceutique et médicale, annonce l’obtention du marquage CE classe IIb pour ses dispositifs médicaux d’aide à la sécurisation des prescriptions et des dispensations.

Cette certification européenne atteste la conformité des API de Claude Bernard aux normes les plus strictes en matière de sécurité et de performance, conformément aux exigences du Règlement (UE) 2017/745. Elle renforce ainsi la confiance des professionnels de santé et des patients dans la fiabilité des solutions proposées. Plébiscitée en ville, à l’hôpital, en officine et en EHPAD, la Base Claude Bernard (« BCB ») est l’une des bases de données médicales les plus utilisées en France.

Un atout stratégique pour les éditeurs de logiciels médicaux

Les dispositifs médicaux de Claude Bernard permettent d’aider à analyser les prescriptions, à détecter les interactions médicamenteuses et les contre-indications, et à optimiser la dispensation des traitements.

L’intégration de ces dispositifs médicaux, désormais marqués CE classe IIb, constitue un levier de croissance majeur pour les éditeurs de logiciels médicaux.

« Cette certification marque une avancée clé pour notre entreprise et témoigne de notre engagement à développer des solutions innovantes et conformes aux standards de qualité les plus élevés. C’est également une reconnaissance du travail de nos équipes, mobilisées pour garantir performance et fiabilité », déclare Christophe Descamps, Directeur de RESIP, société éditrice de la Base Claude Bernard.

Des solutions toujours plus fiables et performantes

Avec cette certification, Claude Bernard poursuit sa mission : accompagner les éditeurs de logiciels destinés aux professionnels de santé en leur offrant des informations médicales sécurisées et un support optimisé dans leur pratique quotidienne.

Disclaimer

Le contenu de la base Claude Bernard doit être considéré comme un ouvrage scientifique faisant l’objet d’une consultation critique laissant aux professionnels de santé les responsabilités de la prescription, de la dispensation ou de l’administration notamment que le code de santé publique leur reconnaît. RESIP ne saurait garantir l´exactitude et l´exhaustivité des informations contenues au sein de la base Claude Bernard. En effet, bien que les données et les fonctionnalités de la base Claude Bernard soient élaborées avec extrêmement de vigilance, l’utilisateur doit être informé que du fait de la complexité de cette base de données sur les médicaments et les produits de santé, RESIP décline toute responsabilité pour les conséquences éventuelles pouvant résulter d’une erreur de prescription, de délivrance, d’administration ou plus généralement d’utilisation de la base Claude Bernard. Il en résulte que RESIP ne peut être tenue pour responsable des conséquences découlant de l’utilisation de la base Claude Bernard.

A propos de la Base Claude Bernard :

La Base Claude Bernard (BCB) est une base de données de référence en matière d’information sur le médicament et les produits de santé. Intégrée à de nombreux logiciels utilisés notamment par les médecins et pharmaciens, elle est reconnue par les autorités sanitaires pour son rôle dans l’amélioration de la prise en charge des patients et d’aide à la sécurisation des prescriptions.

A propos de RESIP / Claude Bernard :

Filiale du Groupe Cegedim, RESIP (Recherches et Etudes en Systèmes Informatiques Professionnels) édite la plateforme de services innovants Claude Bernard - à destination des professionnels de santé – adossés à la base de données sur les médicaments et produits de santé éponyme de référence (ex BCB), agréée HAS et marquée CE. Ces services de prévention, d’aide au diagnostic et de prise en charge du patient, sont directement interfacés aux logiciels d’aide à la prescription et à la délivrance utilisés par plus de 150 000 professionnels de santé en officine, en cabinet médical, dans les maisons de santé pluridisciplinaires et les établissements de soins : hôpitaux, cliniques et Ehpad… ou bien sont accessibles de manière complémentaire, en mobilité sur le nouveau site www.claudebernard.fr

Suivez Claude Bernard sur LinkedIn

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 6 700 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 654 millions d’euros en 2024.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

Aude BALLEYDIER

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias



Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr Céline PARDO

Agence Becoming RP

Consultante en Relations Médias





Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66

cegedim@becoming-group.com

Pièce jointe