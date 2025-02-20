Bitget 面向 FTX 债权人推出独家活动，最高奖励可达 2,500 美元





维多利亚，塞舌尔, Feb. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布，将于 2 月 17 日至 3 月 4 日期间推出一项专为 FTX 债权人量身定制的独家促销活动。 鉴于近期 FTX 事件，Bitget 深刻体会到债权人所面临的种种挑战，因此决心倾力支持社区。 此次特别促销活动旨在提供丰厚诱人的奖励，提振市场情绪，重塑人们对加密货币领域的信任。

要参与本次活动，用户必须首先使用与 FTX 账户相同的电子邮件地址注册 Bitget 账户。 此步骤旨在确认用户作为 FTX 债权人的身份，因此至关重要。 身份验证完成后，用户即可提交 FTX 债权人信息并向 Bitget 账户存入资金，最高可获得 2,500 美元的丰厚奖励。 净存款金额将根据促销活动期间的存款与提款总额来计算。 只要用户在促销活动结束前提交债权人信息，所有审批前的净存款仍将纳入计算范围。 约 80% 的奖励将以 USDT 期货交易奖金的形式发放，其余 20% 将以 BGB 的形式发放。

Bitget 始终将构建安全交易环境置于首位，以专业透明的运营方式不断前行，致力于紧跟全球加密货币监管动态，确保合规性持续更新。

凭借战略举措和持续创新，Bitget 平台如今已拥有超过 1 亿用户，日交易量突破 200 亿美元。 近期，Forbes 将 Bitget 列为全球最值得信赖的加密货币交易所之一。 2024 年，Bitget 的用户群实现了 400% 的增长，从 1 月的 2000 万跃升至 12 月的 1 亿。 现货交易量从第一季度的 1600 亿美元激增至第四季度的 6000 亿美元；日交易量翻倍，达到 200 亿美元。 凭借快速的更新迭代和在中心化交易所 (CEX) 中的卓越表现，Bitget 现已跻身衍生品交易所前三甲，并在现货交易中稳居前五。

该公司为用户提供超过 100% 的资产保护，凭借透明的储备金证明 (Proof of Reserves) 以及高达 6 亿美元的行业第二大保险基金，打造了坚实的安全保障体系。 Bitget 已在全球市场稳固立足，并计划通过提供世界一流的产品和打造可信赖的生态系统，进一步巩固这一优势。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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