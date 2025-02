Investissements Purpose élargit sa gamme d’Actions à Revenu avec sept nouveaux FNB, offrant des opportunités de revenu accrues

TORONTO, 20 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») est ravi d’annoncer l’ajout de sept nouveaux FNB à sa gamme Actions à Revenu, la première gamme mondiale de FNB axés sur le revenu et portant sur une seule action. Conçus pour offrir aux investisseurs un potentiel de croissance à long terme ainsi qu’un rendement mensuel amélioré*, ces FNB permettent de tirer parti de leurs actions préférées. Parmi ces ajouts figure le FNB Actions à Revenu innovateurs en technologies Purpose (symbole boursier : YMAG), qui regroupe toutes les entreprises du Mag7 ainsi que Broadcom dans une solution tout-en-un. Ces nouveaux FNB (décrits dans le tableau ci-dessous) commencent à être négociés aujourd’hui sur Cboe Canada.

FNB Actions à Revenu Symbole boursier Entreprise sous-jacente FNB Actions à revenu Costco (COST) Purpose YCST Costco FNB Actions à revenu Palantir (PLTR) Purpose YPLT Palantir FNB Actions à revenu UnitedHealth Group (UNH) Purpose YUNH UnitedHealth Group FNB Actions à revenu Coinbase (COIN) Purpose YCON Coinbase FNB Actions à revenu Netflix (NFLX) Purpose YNET Netflix FNB Actions à revenu Broadcom (AVGO) Purpose YAVG Broadcom FNB Actions à revenu innovateurs en technologie Purpose YMAG Broadcom, Alphabet, Tesla, Meta, Microsoft, Amazon, Apple, and NVIDIA



Une approche plus intelligente pour le revenu et la croissance

Depuis son lancement en 2022, la gamme Actions à Revenu Purpose s’est imposée comme une solution de premier plan pour les investisseurs recherchant un revenu mensuel tout en maintenant une exposition aux grandes entreprises mondiales. Ces FNB novateurs génèrent des distributions mensuelles améliorées et fiscalement avantageuses en investissant directement dans l’action sous-jacente et en utilisant une stratégie de vente d’options d’achat couvertes avec un effet de levier modéré – offrant ainsi un équilibre unique entre revenu et croissance.

« La gamme Actions à Revenu vise à offrir aux investisseurs un accès à des entreprises de qualité avec des fondamentaux solides et un potentiel de croissance à long terme. Avec ces nouveaux FNB, les investisseurs peuvent tirer parti des chefs de file du marché à l’avant-garde de l’innovation et du progrès économique – tout en bénéficiant d’un revenu mensuel amélioré », a déclaré Nick Mersch, gestionnaire de portefeuille des Actions à Revenu. « Qu’il s’agisse de technologies, de biens de consommation de base, de services financiers ou de soins de santé, notre gamme Actions à Revenu offre une combinaison puissante de revenu et de croissance, permettant aux investisseurs de participer au succès des leaders de l’industrie. »

Principaux avantages

Revenu mensuel : Les investisseurs reçoivent une distribution mensuelle améliorée tout en maintenant une exposition à la croissance de l’action sous-jacente.



Potentiel de croissance : Participez à la croissance à long terme d’entreprises comme Costco ou Netflix, deux marques puissantes qui redéfinissent la consommation et le divertissement.



Volatilité réduite : Une stratégie d’options intégrée aide à atténuer les baisses du prix des actions.

Efficacité fiscale : La stratégie de vente d’options d’achat couvertes vise à générer un revenu fiscalement avantageux.



« Ces nouvelles offres sont bien plus que de simples produits d’investissement – elles renforcent notre conviction que les Actions à Revenu constituent une catégorie d’actifs distincte, spécialement conçue pour aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers tout en complétant leurs portefeuilles existants », a déclaré Yuan Gao, vice-président, Produits. « Cette expansion reflète l’engagement de Purpose à évoluer avec les besoins des investisseurs et à s’adapter à un marché en constante évolution. »

Pas un FNB Actions à Revenu comme les autres : Une nouvelle offre audacieuse

Le FNB Actions à Revenu innovateurs en technologies Purpose (symbole boursier : YMAG) offre aux investisseurs une solution tout-en-un pour accéder à un groupe de chefs de file en technologie et en innovation, tout en générant un revenu mensuel. Surnommé « BATMMAAN », ce groupe d’élite – Broadcom, Alphabet, Tesla, Meta, Microsoft, Amazon, Apple et NVIDIA – regroupe les entreprises à capitalisation boursière de mille milliards de dollars du Nasdaq, façonnant l’avenir de l’intelligence artificielle, de l’infonuagique, des services numériques et des infrastructures de prochaine génération.

« Le FNB Actions à Revenu innovateurs en technologies représente une évolution passionnante de notre gamme, réunissant des géants de l’industrie avec une stratégie sophistiquée qui permet aux investisseurs de profiter de leur croissance tout en générant un revenu diversifié et amélioré. Ce puissant mélange d’innovation et de rendement est conçu pour répondre aux besoins des investisseurs d’aujourd’hui », a déclaré Nick Mersch.

Pour consulter l’ensemble de la gamme des FNB Actions à Revenu, veuillez visiter notre page dédiée.

À propos d’Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs avec plus de 23 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Axée sans relâche sur l’innovation centrée sur les clients, elle offre une gamme de produits d’investissement gérés et quantitatifs. Investissements Purpose est dirigée par le réputé entrepreneur Som Seif et fait partie de Purpose Unlimited, une société indépendante de services financiers axée sur la technologie.

Pour plus d’informations, veuillez nous envoyer un courriel à info@purposeinvest.com

Demandes des médias :

Keera Hart

keera.hart@kaiserpartners.com

905-580-1257

*Les fonds Actions à Revenu offrent un rendement « amélioré » ou plus élevé sous forme de distributions mensuelles supplémentaires par rapport à l’action ordinaire sous-jacente, qui verse un rendement de distribution relativement plus faible ou nul.

Les placements dans des fonds d’investissement peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Rien ne garantit que la totalité du montant investi dans un fonds vous sera retournée. Si les titres sont achetés ou vendus en bourse, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que la valeur liquidative courante. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés ne sont pas indicatifs des rendements futurs. Les niveaux et fréquences de distribution des fonds ne sont pas garantis et peuvent varier à la seule discrétion d’Investissements Purpose.

Certaines déclarations contenues dans ce document peuvent être de nature prospective. Les déclarations prospectives (« DP ») sont des déclarations de nature prévisionnelle qui dépendent d’événements ou de conditions futurs ou qui contiennent des termes tels que « peut », « va », « devrait », « pourrait », « s’attendre à », « anticiper », « avoir l’intention de », « planifier », « croire », « estimer » ou d’autres expressions similaires. Toute déclaration portant sur l’avenir ou incluant des éléments autres que des faits historiques est sujette à des risques et à des incertitudes, et les résultats, actions ou événements réels pourraient différer considérablement de ceux exprimés dans les DP. Les DP ne garantissent pas la performance future et sont, par nature, fondées sur de nombreuses hypothèses. Bien que les DP contenues dans ce document reposent sur des hypothèses jugées raisonnables par Investissements Purpose, ce dernier ne peut garantir que les résultats réels seront conformes à ces DP. Le lecteur est prié d’examiner attentivement ces déclarations et de ne pas leur accorder une confiance excessive. Sauf si la loi applicable l’exige, Investissements Purpose ne prend aucun engagement et décline spécifiquement toute obligation de mettre à jour ou de réviser les DP, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.