Ashwood Glen School Renforce sa Fondation d'Excellence avec sa Candidature au Programme d’Années Intermédiaires de l’IB

BURLINGTON, Ontario, 20 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'école Ashwood Glen, reconnue pour son approche innovante de l'enseignement, annonce fièrement sa candidature au Programme d'éducation Intermédiaires (MYP) du Baccalauréat International (IB). Cette étape importante renforce son engagement à offrir une éducation moderne et adaptée aux enjeux de demain.

Cette initiative vient consolider l'accréditation réussie d'Ashwood Glen en tant qu'école du Programme Primaire (PYP) de l'IB et affirme sa position en tant que première et unique école IB à Burlington, offrant un parcours éducatif progressif de la maternelle jusqu'à la 8ème année.

Fondé en 1968 à Genève, en Suisse, le Baccalauréat International est réputé pour ses normes académiques exigeantes et son engagement à former des leaders innovants et ouverts sur le monde. Avec cette candidature au MYP, Ashwood Glen renforce son engagement à offrir aux élèves de 11 à 16 ans une transition fluide vers le Programme du Diplôme (DP) de l'IB, les préparant à réussir dans leurs études et leur avenir professionnel.

« Nous croyons qu'en inspirant et en responsabilisant nos élèves, nous les préparons à devenir les leaders de demain », déclare Sonia Abbas, directrice de l'école Ashwood Glen. « Devenir une école candidate au Programme d'éducation intermédiaire illustre notre engagement continu à offrir une éducation enrichissante, tant sur le plan local qu'international. »





Elle ajoute : « Avec cette candidature, Ashwood Glen façonne l'avenir de l'éducation à Burlington en développant un parcours IB cohérent, de la maternelle à l'école intermédiaire. En intégrant les principes Montessori avec le Programme Primaire (PYP) de l'IB et en élargissant notre offre au Programme d’Années Intermédiaires (MYP), nous créons un parcours éducatif stimulant qui encourage la pensée critique et le leadership, préparant nos élèves à devenir des innovateurs et citoyens du monde. »

Un Programme éducatif complet et innovant à Ashwood Glen:

Le Programme Primaire est conçu pour les élèves de 3 à 12 ans, couvrant la maternelle jusqu’à la 6ème année, et met l’accent sur le développement global de l’enfant à travers l’investigation et l’exploration des diverses matières. Ainsi, le Programme d'Éducation Intermédiaire s’étendra de la 6ème à la 8ème année, soutenant les élèves de 11 à 14 ans, et mettra l’accent sur le défi intellectuel, en encourageant les élèves à établir des liens concrets entre leurs études et le monde réel.

Ashwood Glen s'appuie sur le programme de l'Ontario, enrichi par les principes et pratiques de l'IB, afin d'offrir une expérience d'apprentissage équilibrée et rigoureuse. Cette approche garantit que les élèves respectent les normes provinciales tout en bénéficiant du cadre IB reconnu mondialement, favorisant l'excellence académique ainsi que le développement personnel, social et émotionnel.





Points Clés du Programme d'éducation Intermédiaire (MYP) à Ashwood Glen :

Compréhension Conceptuelle : Des idées fondamentales qui traversent les disciplines, aidant les élèves à appréhender les connaissances de manière globale.

Enseignement Contextualisé : L'apprentissage est ancré dans des applications concrètes et des enjeux mondiaux, incitant les élèves à percevoir la pertinence de leurs études au-delà de la salle de classe.

Intégration STEM : Une mise en avant des compétences en Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques à travers un apprentissage conceptuel préparant les élèves aux défis de demain.

Diversité et Inclusion : Une pédagogie adaptée aux besoins d'apprentissage variés, soutenue par des politiques d'inclusion pour assurer la réussite de chaque élève.

Curriculum Complet : Une couverture de huit groupes de matières, incluant Acquisition des Langues, Langue et Littérature, Individus et Sociétés, Sciences, Mathématiques, Arts, Éducation Physique et à la Santé, ainsi que Design.

Apprentissage Interdisciplinaire : Les élèves participent à des projets qui combinent plusieurs matières, favorisant la résolution de problèmes et la créativité.

Projet Personnel : En dernière année, les élèves réalisent un projet de recherche individuel à long terme, renforçant leur autonomie et leur gestion personnelle.

Service en Action : Encouragement des élèves à appliquer leurs connaissances au travers d'actions communautaires, favorisant une citoyenneté responsable.

Perspective Internationale : Former des élèves ouverts sur le monde, prêts à s'épanouir dans une société diverse et interconnectée.







En tant que première et seule école du monde IB à Burlington offrant le Programme Primaire (PYP), Ashwood Glen s'engage à proposer une continuité pédagogique IB aux jeunes apprenants de la région de Burlington.

Pour en savoir plus sur l'école du monde IB Ashwood Glen, veuillez visiter www.AshwoodGlen.com et le site officiel de l'IB à l'adresse www.ibo.org .

Pour inscrire votre enfant au Programme IB d’Ashwood Glen (de la maternelle aux classes de la 1ère à la 8ème année), veuillez effectuer une préinscription, réserver une visite et planifier un entretien ici .



À propos de l'école Ashwood Glen

L'école Ashwood Glen, institution éducative de premier plan à Burlington, allie harmonieusement les méthodologies Montessori et IB pour offrir un programme d'études de classe mondiale. De la maternelle à la 8e année, nous favorisons une croissance holistique, cultivons la curiosité par l'apprentissage basé sur la recherche et inculquons une perspective globale. Notre approche permet aux élèves de s'épanouir dans un monde en constante évolution, les préparant à devenir les futurs leaders et innovateurs.

